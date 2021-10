–

La crisis de la factura de la luz no se acab贸 con el plan de choque lanzado por el Gobierno el pasado 14 de septiembre. Si a alguien le quedaba alguna duda, solo hay que mirar c贸mo ha evolucionado el precio de la luz desde entonces.

Las medidas han reducido algunos conceptos que pagan los ciudadanos en el recibo de la electricidad, pero la espiral alcista de los precios de la energ铆a en el mercado mayorista han anulado gran parte del efecto alivio que buscaban las medidas del Gobierno.

Seg煤n el an谩lisis de Facua, una familia media tendr谩 que pagar 102 euros de media en septiembre, un 53,8% m谩s que hace un a帽o. Pese al plan de choque, los hogares tendr谩n que pagar este mes diez euros m谩s que en agosto, seg煤n el an谩lisis de Facua.

Este mi茅rcoles 6 de octubre, el precio de la luz en el mercado mayorista volvi贸 a marcar un nuevo r茅cord hist贸rico al situarse en los 228,59 euros el megavatio hora (MWh), un 12,2% m谩s que el martes, seg煤n el ente ib茅rico regulador del mercado el茅ctrico. En la franja horaria m谩s cara, el precio llegar谩 a los 260 euros el MWh. Y en la m谩s barata, a 192,3 euros, cuando la media de 2020 apenas super贸 los 40 euros.

Sobre una base creciente de descontento por unas medidas que no bastan para reducir la factura, cay贸 la noticia del desembarco del exl铆der del PSOE madrile帽o Antonio Miguel Carmona a la vicepresidencia de Iberdrola Espa帽a. Un nuevo caso de puertas giratorias que se suma a un largo historial de connivencia e intereses cruzados entre altos cargos pol铆ticos y las grandes empresas el茅ctricas. Tres presidentes de Gobierno, 20 ministros y decenas de secretarios de Estado pasaron de dise帽ar la pol铆tica energ茅tica del pa铆s que dio todo el poder al oligopolio formado por Endesa, Iberdrola y Naturgy a cobrar millonarios salarios en sus Consejos de Direcci贸n.

El pulso entre el Gobierno y las el茅ctricas no se ha relajado desde que el Foro Nuclear amenazara con un cierre adelantado y desordenado de las centrales. El 29 de septiembre, Iberdrola anunciaba la paralizaci贸n de diversos proyectos asociados a nuevas instalaciones de energ铆a renovable hasta evaluar el impacto de las medidas del Gobierno. Y seis d铆as despu茅s, el presidente de Iberdrola, Ignacio S谩nchez Gal谩n, acusaba al Ejecutivo de 鈥渋ntervencionismo terror铆fico鈥 y amenazaba con paralizar las inversiones.

M谩s all谩 de las amenazas y ciertos movimientos empresariales para presionar al Gobierno, la acusaci贸n m谩s grave que pesa sobre las el茅ctricas es la manipulaci贸n de los precios en un mercado energ茅tico que controlan

Desde que entraron en vigor las medidas del plan de choque se ha producido, detalla, una 鈥渇uerte reducci贸n de la producci贸n hidroel茅ctrica gestionable鈥, algo que no puede significar m谩s que un 鈥溍硆dago al Gobierno鈥 por parte del oligopolio. Seg煤n este experto en el mercado el茅ctrico, 鈥渓as el茅ctricas utilizan los medios (al menos, algunos medios) para su guerra particular difundiendo informaci贸n que estos no contrastan鈥, dijo en relaci贸n a la noticia difundida en varios portales de que el plan de choque estaba dejando fuera a las energ铆as e贸lica y fotovoltaica.

Indignaci贸n ciudadana

Desde finales de septiembre, cuando ya era innegable que el plan de choque no era suficiente para alcanzar el objetivo de que los consumidores paguen lo mismo que en 2018, una convocatoria an贸nima y descentralizada fue ganando fuerza. Este 6 de octubre a las 19h, han sido convocadas m谩s de 30 concentraciones frente a las sedes de las el茅ctricas para exigir el fin de los abusos cometidos por estas empresas y 鈥渆xigir medidas contundentes para bajar el precio de la luz y una regulaci贸n democr谩tica del mercado energ茅tico鈥.

鈥淐on sus declaraciones, las el茅ctricas ponen de manifiesto que llevan mucho tiempo aprovech谩ndose de su impunidad, haciendo y deshaciendo a su antojo. Llevan a帽os comprando a altos cargos de los Gobiernos de turno que luego terminaron en un sill贸n de sus Consejos de Administraci贸n. No podemos consentir que unas pocas empresas est茅n por encima de la constituci贸n鈥, dicen en su manifiesto.

Mientras tanto, la ministra de Transici贸n Ecol贸gica, Teresa Ribera, se reun铆a con las organizaciones de consumidores en el marco de una consulta p煤blica entre asociaciones y empresas. Entre sus principales reivindicaciones de estos colectivos figura la ampliaci贸n y simplificaci贸n del bono social, que actualmente 鈥渟olo llega al 30% de sus potenciales beneficiarios鈥. Desde Facua, reclaman al Gobierno que imponga durante seis meses un descuento del 50% en la factura el茅ctrica, una medida que no contraviene las directivas europeas y que favorecer铆a a la inmensa mayor铆a de hogares, excluyendo a aquellos con las rentas m谩s altas.

