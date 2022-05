–

De parte de Indymedia Argentina May 24, 2022 236 puntos de vista

Desde esta mañana, la CTA Autónoma junto a organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos y otras, movilizaron en todo el país para volver a decir que la deuda es con el pueblo. En la Ciudad de Buenos Aires, la multitudinaria movilización fue al Cabildo y contó con presencia de todas las organizaciones convocantes.

De Ushuaia a La Quiaca, las y los compañeros de la Central protagonizaron una Jornada de Lucha con paros, cortes y movilizaciones. En la Ciudad de Buenos Aires, las multitudinarias columnas de compañeros y compañeras fueron concentrando en Avenida de Mayo y 9 de Julio. En la antesala de un nuevo aniversario de la independencia argentina, más de cuatro cuadras colmadas de la militancia de las organizaciones llenaron Avenida de Mayo y marcharon a las puertas del Cabildo.

Entre las organizaciones convocantes, se encuentran la CTA A, CCC, Fetera, Pymes para el Desarrollo Nacional, Federación Nacional Campesina, OLP, Confederación Nacional de Jubilados Retirados, Pensionados y Adultos Mayores del País, MTL Caba, Causa Nacional, Movimiento No Matarás, Frente Popular Darío Santillán, FIPCA, Grupo Bolívar, Corriente Nacional Martín Fierro, Unidad Popular, Proyecto Sur, Soberanxs, Partido Comunista, Partido Piquetero.

Ya en las puertas del Cabildo, Cachorro Godoy, secretario general adjunto de la CTA A y secretario general de ATE nacional dijo: “hoy en todo el país, desde las 6 de la mañana estamos manifestándonos, en Río Negro cortaron la ruta 22,también hubo movilizaciones en Jujuy, en Entre Ríos, en Misiones, en todo el país, y en los cortes a los accesos, demostrando que nuestro pueblo está dispuesto a movilizarse para defender la soberanía y la independencia en la víspera del 25 de mayo decimos fuera al Fondo Monetario Internacional y exigimos al gobierno que se ocupe de pagar la deuda interna”.

Luego Nené Aguirre, de la CCC, agregó: “compartimos la alegría de estar unidos en las calles, peleando, en esta unidad tan preciada, hacemos este acto a pocas horas de un nuevo 25 de mayo, con la que nos dimos nuestro propio gobierno. Este nuevo aniversario nos encuentra en un grave escenario, con hambre e inflación”.

Tito, del Frente Popular Darío Santillán, celebró las “4 cuadras de organizaciones y sindicatos, quién puede vivir hoy con 18 mil o 39 mil pesos, esa es la deuda con el pueblo. No podemos seguir permitiendo que el FMI se meta en nuestras mesas, en nuestras familias. Queremos que se investigue estas estafa”.

Por su parte, Victoria Policcichio, de las Pymes, dijo: “las Pymes siempre estuvimos, estamos y estaremos con los trabajadores. No abandonamos a los trabajadores, tenemos que priorizar el encuentro, no podemos soportar más los aumentos. Sabemos perfectamente que los precios se dispararon con la guerra, lo que compramos ayer, hoy no lo podemos comprar, nos pasa a los Pymes pero también cuando vamos a los supermercados”.

Omar Giuliani, coordinador de la FeNaT, también tomó la palabra: “venimos a reclamarle al Gobierno y a echar al Fondo Monetario Internacional, seguimos pidiendo soberanía, como hace 200 años. No queremos más pobreza ni hambre. Hoy, en 2022, venimos a decir que el Fondo se tiene que ir, hay que decirlo con todas las letras o se gobierna para el Pueblo o se gobierna como cipayos, no se puede seguir gobernando con esta pobreza. Ya el año pasado marchamos por el presupuesto porque decíamos que era armado en función de los intereses del FMI, venimos a decir que no hay que pagar la deuda. Intentamos que el Gobierno tome nota de lo que decimos”.

Cerró el acto Ricardo Peidro, secretario general de la CTA A, afirmando que «en estos 4 meses se pagó de deuda más que el presupuesto en salud. Cuando se plantean estas cuestiones puede haber alguna duda que el acuerdo es ajuste para la clase trabajadora. No hay ninguna posibilidad sino lo sacamos al FMI de encima que podamos construir una sociedad con igualdad, la que venimos militando durante tantos años sino enfrentamos a las grandes empresas. Hay que arrancarles las cosas y para eso necesitamos la mayor unidad. Le decimos no al Fondo, no al ajuste, queremos distribución de la riqueza y para eso hay que actuar sobre los formadores de precios, en la producción, con esquemas productivos nuevos, control de precios en toda la cadena de valor, con participación de los y las trabajadoras y que se convoque al Consejo del Salario nuevamente, por paritarias por encima de la inflación. Seguiremos juntos y juntas en la construcción de una patria libre, justa y soberana”.

Más voces de la jornada

Mariana Mandakovic, secretaria de Comunicación de la CTA A dijo durante la concentración: “estamos en contra de la política del FMI porque no sirven y someten al pueblo, entonces volvemos a repetir que las deudas se pagan pero las estafas no y esto es una estafa, por eso es importante recuperar la calle porque la deuda es con el pueblo”.

Pablo Spataro, secretario general de la CTA A Capital, dijo: “estamos cortando rutas desde el sur hasta el norte para decirle no al Fondo, que no se meta en nuestras políticas, necesitamos paritarias justas y que les den respuesta a los laburantes y las laburantas que están por afuera de las paritarias”.

Claudio Lozano, dijo: “en el preludio del aniversario del 25 de mayo cuando comenzaba el proceso para sacarnos de encima el yugo de la Corona Española hay que tener en claro que atravesamos una situación parecida. El crédito que le dieron a la Argentina es político, está dirigido a controlar nuestro destino. Por eso tenemos un cogobierno”.

El Colo de Isasi, secretario general de la CTA A de la Provincia de Buenos Aires, dijo: “estamos planteando con firmeza que nos alejemos del FMI, no es una cuestión de creencias sino que ha pasado cada vez que el Fondo gobernó los destinos de nuestra patria, venimos a pedir que se controlen los precios porque cada acuerdo salarial que conseguimos termina siendo depreciado rápidamente”.

Joana Jiménez, Coordinadora de la Mesa Nacional de Juventudes, agregó: “estamos en representación de la juventud, exigimos que se amplíen las capacitaciones y los recursos para que haya trabajo digno, decimos no al pago de la deuda y que se vaya el FMI”.

En el marco de la jornada que pondrá fecha de juicio político a los jueces que dejaron impune su femicidio, todos y todas llevaban el cartel con la cara de Lucía Pérez, la adolescente marplatense asesinada en 2016, pidiendo justicia por ella.

