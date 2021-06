–

De parte de CNT

La empresa incumple sistemáticamente el Convenio Colectivo sectorial de Cataluña

La sección sindical de CNT denuncia y obliga a Ale-Hop a la voluntariedad de trabajar en domingos y festivos

La empresa despide de forma disciplinaria a dos trabajadores afiliados a CNT y procede a desplazar al resto de la sección sindical de centro de trabajo, eliminándoles un plus de mejora voluntaria que percibían

El sindicato se moviliza frente a la represión sindical que están sufriendo los trabajadores y anuncia nuevas movilizaciones para el mes de julio.

La CNT llama a participar en las protestas y denuncia la pasividad del comité de empresa

En este tercer día de movilizaciones la CNT valora la participación en las concentraciones frente a los centros de trabajo de “muy positiva” al mantenerse una participación de trabajadores que “va aumentando cada jornada” en los centros de trabajo que Ale-Hop, cadena de venta de productos de regalo tiene en la provincia de Barcelona.

Tras romper definitivamente las negociaciones sobre las reivindicaciones por incumplimiento del convenio colectivo sectorial de Cataluña, la dirección de la empresa ha procedido a despedir de forma disciplinaria a dos afiliados a la central anarco-sindical, así como a eliminar de la nómina de mayo el plus de mejora voluntaria que todos los trabajadores perciben desde el primer día que entran a trabajar.

Por si esto no fuera poco, la mercantil ha procedido a desplazar de sus centros de trabajo habitual a otros centros que permanecían cerrados y la empresa informó a representantes de CNT que pretende cerrar, a todos los trabajadores que han participado en las negociaciones y han denunciado incumplimientos del convenio.

La sección sindical aprovechó la movilización de la jornada de ayer para denunciar públicamente las prácticas antisindicales que los trabajadores organizados están sufriendo, señalando que la empresa anula la modificación sustancial de condiciones de trabajo a todos los trabajadores afiliados que abandonen a la CNT y accedan voluntariamente a trabajar todos los domingos sin cobrar el plus que les corresponde por ello.

Ana Cabrera, delegada sindical de CNT recordó ayer que el sindicato ha interpuesto una demanda de conflicto colectivo ante los juzgados de Barcelona por incumplimiento del disfrute de vacaciones, en disponer de un calendario laboral que regule los horarios y no se produzcan excesos de jornada impagados y para que no se obligue a trabajar los domingos y festivos como si fuese jornada habitual.. Así mismo, señala que la negociación colectiva la rompió Laura Cariñana, representante de recursos humanos de Ale-Hop, al verse forzada por la inspección de trabajo y seguridad social de Barcelona a no obligar a trabajar forzosamente y sin cobrar a los afiliados de CNT.

Trabajadores de Ale-Hop explicaban ayer en la concentración de la tarde frente a una de las tiendas que hay en las Ramblas de la ciudad condal, “únicamente se cierran las tiendas tres días al año (1 y 6 de enero y 25 de diciembre), incumpliendo la normativa de apertura de establecimientos comerciales del Ayuntamiento de Barcelona y obligando a los trabajadores a trabajar más horas que las que marca el convenio”.

Durante la concentración de la tarde de ayer en las Ramblas se informó a vecinos, turistas y clientes de los abusos laborales que se están produciendo, solidarizándose la gran mayoría de ellos con los trabajadores y no entrando a comprar voluntariamente productos de la marca.

Trabajadores de la sección sindical hacen un llamamiento a la plantilla a movilizarse y perder el miedo que hay instaurado durante años, así como a exigir que se cumplan sus derechos laborales. Denunciaron la pasividad y complicidad del comité de empresa de UGT ante las ilegalidades en materia laboral que se han producido desde siempre, destacando que han impugnado las últimas elecciones sindicales por las irregularidades que se han producido en la elección de cargos y afirmaron que las movilizaciones van a ir aumentado de cara al verano, sin descartar una convocatoria de huelga que pueda dar solución al conflicto sindical.