De parte de ANRed March 9, 2022 55 puntos de vista

Continuan las negociaciones entre el Gobierno y la “Alianza Opositora” para presentar y votar mañana en la Cámara Baja el proyecto para aprobar el acuerdo con el FMI. Mientras, se preparan las protestas que rechazan el pago de la deuda y las imposiciones del organismo internacional. Las convocatorias se iniciarán esta tarde desde las 15hs y continuarán con una vigilia en la Plaza del Congreso y un llamado a movilizarse mañana jueves desde la mañana. Por ANRed.

El gobierno encabeza las negociaciones a través de Sergio Massa para terminar de cerrar el acuerdo con la “Alianza opositora” (JxC, UCR, CC). Algunas modificaciones al proyecto oficial exigidas por estas fuerzas se terminarían de acordar esta tarde al igual que algunos criterios para reducir y calmar las intervenciones de los oradores que se expresarán mañana en el recinto de la Cámara Baja. Esta tarde se espera lograr díctamen favorable en las Comisiones de Hacienda y Presupuesto.

El acuerdo para refinanciar la deuda de 45 mil millones conllevará un plan de intervención del organismo internacional en la política interna del país que constará en auditorias permanentes para lograr las metas de disminuir el déficit fiscal con reducciones de un 2,5% para 2022, 1,9% para el 2023 y un 0,9% del PIB para el 2024.

Estas exigencias proyectarán ajustes en diferentes planas como por ejemplo un re-acomodamientos en subsidios, una alza en tarifas de servicios públicos. Ya esta fijado un aumento del 20% en Luz y gas para abril pero con continuos incrementos basados en el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año anterior. También se ha comenzado a mencionar una vuelta a la reformas laborales para cumplir con las exigencias de “productividad” que pide el organismo. Mientras que para hacer frente a los pagos se preve un plan de medidas para aumentar las exportaciones vía la re primarización de la economía que acentuarán las políticas extractivistas como se dió en los recientes intentos de habilitar la megaminería tanto en Mendoza, Andalgalá como en Chubut o avanzar sobre exploraciones offshore en la plataforma submarina bonaerense.

🔥💜 #8Marzo2022 💬 @myriambregman converso con @lulitru para @C5N: “El acuerdo con el FMI tiene todo que ver con la situación de las mujeres y diversidades. Sabemos que el ajuste recae principalmente en nosotres, por eso lo rechazamos” pic.twitter.com/SiCh5bmguf — Frente de Izquierda Unidad (@Fte_Izquierda) March 9, 2022

Pero junto con el rechazo del acuerdo que darán algunas bancas como la del FITU o la reciente declaración de los diputados del frente Patria Grande que anunciaron que darán un voto no positivo contra el acuerdo como expresó sobre el acuerdo hoy el referente de ese espacio Juan Grabois, «Es una pistola sobre las sienes de Argentina». También se ha organizado la protestas social que se iniciará hoy a las 15hs con la consigna «Las deudas se pagan, las estafas no», en av. De Mayo y 9 de Julio llamada por la CTAA, la CCC, UTT , Patria Grande entre otras organizaciones. Luego habrá una vigilia de organizaciones sociales y políticas en la Plaza del Congreso agrupadas en la Coordinadora por el Cambio Social. Y por la mañana del días jueves, mientras estén reunidos los legisladores se realizará una movilización convocada desde las 10hs bajo la consigna “No al pacto del Gobierno con el FMI», que aglutina a organizaciones de izquierda y del sindicalismo combativo.

Algunas de las convocatorias que llaman a movilizar al Congreso NacionalConvocatoria para movilizar hoy a las 15hs:

MOVILIZACIÓN AL CONGRESO EN RECHAZO AL ACUERDO CON EL FMI

El miércoles 9 a las 15 horas la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT) en conjunto con otras organizaciones y sindicatos marchan al Congreso Nacional en reclamo al acuerdo que se quiere firmar con el Fondo Monetario Internacional. “Los puntos del preacuerdo que se van a tratar marcan una agenda de pagos que sólo van a traer más ajuste y pobreza. El modelo extractivista de producción que proponen para pagar parte de la misma está arrasando con nuestros bienes comunes: la tierra, el agua y la biodiversidad”, expresó Agustín Suárez, vocero de la UTT. Desde la organización de pequeñas y pequeños productores denunciaron: “El pueblo no va a pagar una deuda que no contrajo. La van a tener que saldar entre la clase política que la negoció dando la espalda al congreso y la clase empresarial que la utilizó para llevar adelante una fuga histórica de capitales.” Suárez agregó: “Exigimos que se abra urgente la investigación contra el gobierno de Mauricio Macri por la toma de deuda de forma ilegal, que se indique la responsabilidad del FMI por otorgar el préstamo y que se sepa qué pasó con los dólares de la deuda contraída”. La concentración comienza en Avenida de Mayo y 9 de Julio bajo la consigna: ¡LAS DEUDAS SE PAGAN, LAS ESTAFAS NO!

Convocatoria para la vigilia desde esta noche:

No dejemos que nos aplasten, el FMI es saqueo. Enfrentemoslo en la calle

Miércoles 9 de marzo a las 19 hs trae tu carpa a la vigilia en CongresoJueves 10 de marzo a partir de las 11 hs concentramos en Congreso para decirle No al acuerdo con el FMI.

Este próximo jueves 10 de marzo de 2022 convocamos a todas aquellas organizaciones del campo popular y a la clase trabajadora en general a movilizarse para defender nuestro futuro y el de las próximas generaciones. El acuerdo con el FMI es un pacto de entrega, destrucción, saqueo, hambre y pobreza. No podemos permitir que hipotequen nuestras vidas, es urgente salir a la calle para enfrentar el ajuste.

Los tarifazos serán las primeras medidas de impacto que empezaremos a sentir en los próximos meses. Pese a que el gobierno plantea que se harán de manera segmentada, estos aumentos generarán una inflación galopante que se trasladará al valor de los alimentos y otros bienes esenciales, y consumirá en pocos días nuestros magros salarios.

Sumado a que el conflicto en Ucrania también impactará sobre el valor de la energía, como el gas y el petróleo, y el de los cereales. Tal es así que en pocos días la harina subió un 70% encareciendo uno de los alimentos básicos para la mayor parte de lxs trabajadorxs más empobrecidos.

La revisión trimestral de nuestra economía implica una abrumadora pérdida de soberanía y un co-gobierno con Estados Unidos, lo cual bajo ningún punto de vista puede ser algo beneficioso y positivo. Cada tres meses tendremos la bota del FMI pisándonos la cabeza y generando una gran inestabilidad política y económica.

La reducción del déficit fiscal para este año y los subsiguientes será drástica y eso significa achicamiento del Estado, ajuste del gasto público, salarios, pensiones y asistencia social por detrás de la inflación. Mientras que para que entren más divisas seguirán fomentando el extractivismo con la consecuente devastación del ambiente y continuarán tomando deuda con otros organismos.

Mientras lxs de arriba se pelean para ver como firman un acuerdo con el Fondo sin quedar pegadxs al ajuste feroz que deberán implementar, quienes pagaremos los platos rotos seremos lxs trabajadorxs. Por eso, no permitamos que este saqueo pase inadvertido, salgamos a la calle a enfrentar el ajuste, ¡es urgente, es ahora! ¡La deuda es con el pueblo, no con el FMI! ¡Exigimos la suspensión inmediata de los pagos y la investigación a quienes se fugaron los millones de dólares! ¡Basta de saqueo y extractivismo! ¡Fuera FMI!

Convocatoria desde el espacio de unidad de la izquierda para mañana 10hs: