–

De parte de ANRed August 2, 2021 8 puntos de vista

El Polo Obrero, junto a dirigentes del Partido Obrero-Frente de Izquierda Unidad y otras organizaciones sociales anunci贸 una concentraci贸n desde las 10 en el Obelisco porte帽o y movilizaci贸n a la sede de la Casa de la Provincia de Chubut en la Ciudad de Buenos Aires, para 芦repudiar las actividades fascistas de la polic铆a de Chubut y su defensa por parte del Ministro de Seguridad禄 del gobierno de Mariano Arcioni, Federico Massoni. 芦El desfile fascista de la polic铆a de Chubut cantando contra los piqueteros no es un 鈥榚xceso鈥 sino una muestra de la pol铆tica del gobierno que utiliza a las fuerzas represivas como respuesta a los reclamos contra el hambre y la pobreza de los sectores m谩s empobrecidos de la sociedad, en momentos en que en Argentina el 60% de los chicos son pobres禄, remarc贸 Gabriel Solano, dirigente nacional del Partido Obrero. Por ANRed.

As铆 lo inform贸 el Partido Obrero en un comunicado: a las 10 concentrar谩n en el Obelisco porte帽o, para luego a las 11 movilizar y realizar un acto frente a la Casa de la Provincia de Chubut (ubicada en Sarmiento 1172, en la Ciudad de Buenos Aires), para 芦repudiar las actividades fascistas de la polic铆a de Chubut y su defensa por parte del Ministro de Seguridad de la provincia禄 del gobierno de Mariano Arcioni, Federico Massoni. La organizaci贸n adem谩s detall贸 que de la movilizaci贸n participar谩n tambi茅n los dirigentes del Partido Obrero-Frente de Izquierda Unidad Gabriel Solano y Vanina Biasi.

Gabriel Solano, dirigente nacional del Partido Obrero, expres贸 en el comunicado: 芦el desfile fascista de la polic铆a de Chubut cantando contra los piqueteros no es un 鈥榚xceso鈥 sino una muestra de la pol铆tica del gobierno que utiliza a las fuerzas represivas como respuesta a los reclamos contra el hambre y la pobreza de los sectores m谩s empobrecidos de la sociedad, en momentos en que en Argentina el 60% de los chicos son pobres禄. Adem谩s, opin贸: 芦la ministra de seguridad nacional, Sabina Frederic se limita a condenar los dichos, pero lo que tenemos en Chubut y en todo el pa铆s es una pol铆tica represiva es para hacer pasar el ajuste. Es Massoni y el gobierno de Chubut, es Berni en la provincia con mayor poblaci贸n del pa铆s. Son las candidaturas de las listas del oficialismo: no tenemos ninguna 鈥榤ejor formaci贸n de las fuerzas de seguridad鈥 sino represi贸n a las luchas que se levantan en Chubut en particular y en todo el pa铆s. El Frente de Izquierda moviliza en rechazo a esta pol铆tica represiva, exigiendo la separaci贸n de los responsables de estos c谩nticos fascistas y en defensa de la organizaci贸n y movilizaci贸n popular para derrotar el ajuste fondomonetarista que orienta la pol铆tica de Alberto Fern谩ndez y que hunde al pa铆s en la miseria. Defendemos todos los reclamos de los trabajadores y el pueblo por salario, por trabajo genuino, por seguro al desocupado禄, remarca Solano.

En tanto, Gloria S谩ez, abogada de APEL y precandidata a Senadora Nacional en Chubut por el FIT-U, se refiri贸 a los dichos del ministro de seguridad de la provincia en la conferencia de prensa del d铆a de hoy: 芦el ministro de Seguridad provincial Massoni defendi贸 los c谩nticos fascistas de la polic铆a y trat贸 de delincuentes a quienes salimos a luchar. Va por la baja de la edad de imputabilidad y ataca a la poblaci贸n m谩s pobre que conquist贸 alguna asistencia social para subsistir. Ataca la lucha contra el hambre que genera su gobierno mientras pacta con las mineras y pulpos internacionales. Las fuerzas de seguridad de Chubut tienen un largo prontuario que responde a una pol铆tica de represi贸n contra los reclamos populares que contin煤a bajo todos los gobiernos: son las fuerzas de seguridad de la represi贸n que termin贸 con la desaparici贸n y muerte de Santiago Maldonado, de la que se acaban de cumplir cuatro a帽os y del crimen de Rafael Nahuel. Es una pol铆tica represiva para hacer avanzar los intereses capitalistas en el territorio禄, concluy贸.

A la movilizaci贸n adhieren la Madre de Plaza de Mayo L铆nea Fundadora Nora Corti帽as, Pablo Pimentel, de la APDH Matanza y militante de los DD.HH., Paula Alvarado Mamani, abogada de la Familia Santill谩n y Mara Kosteki, la C谩tedra de Estudios Americanistas de la Facultad de Filosof铆a y Letras de la UBA, la Organizaci贸n de Comunidades de Pueblos Originarios (ORCOPO), y Familiares y Amigos de Rafael Nahuel.