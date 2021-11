–

Organizaciones sociales concentran hoy desde las 12 en el cruce de Avenida 9 de Julio y San Juan, para luego movilizar a la Jefatura de Gobierno porteño en reclamo de la apertura de comedores y asistencia alimentaria integral a todas las familias. «Con el crecimiento del hambre y la miseria en todas las villas y barrios de la Ciudad, igual que en todo el país, hemos puesto en pie decenas de comedores y merenderos que se encuentran desbordados con enormes listas de esperas. Desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la ministra María Migliore no tienen en agenda ninguna mejora real en la asistencia sino que por el contrario no se abren comedores hace años. Niegan alimentos a quienes cobran Ciudadanía Porteña, una tarjeta alimentaria que no alcanza para medio kilo de pan por día. No aceptamos que nuestros hijos no tengan un plato de comida, nos movilizaremos y acamparemos de ser necesario», advierten. La jornada de lucha se replica en otros puntos del país. Por ANRed.

Con la consigna «Larreta, ustedes también son responsables de la pobreza y el hambre», un sector de organizaciones sociales anunciaron que concentran hoy desde las 12 en el cruce de Avenida 9 de Julio y San Juan, para luego movilizar a la Jefatura de Gobierno porteño en reclamo de la apertura de comedores y asistencia alimentaria integral a todas las familias.

«Decenas de miles de familias de las villas y los barrios cada vez más pobres de la Ciudad venimos reclamando al gobierno de Larreta hace meses asistencia alimentaria y las respuesta a un reclamo tan urgente y elemental, ha sido una caja para una comida al mes y el compromiso lejano de una mejora en diciembre – comienzan denunciando las organizaciones en un comunicado que hicieron público – No se aguanta más, el aumento de los precios en los alimentos y los alquileres se devoran nuestros bolsillos, somos desocupados, desocupadas, precarizados y precarizadas que vivimos con ingresos que no cubren ni la mitad de canasta alimentaria. Más de una vez tenemos que elegir entre pagar el alquiler para no quedar en la calle y la comida para nuestra familia. El gobierno nacional y de la ciudad son los responsables de esta situación social dramática ya que los recursos del país y la ciudad van a los especuladores y no a atender las necesidades más urgentes de la población trabajadora».

En la misma línea, agregan: «con el crecimiento del hambre y la miseria en todas las villas y barrios de la Ciudad, igual que en todo el país, hemos puesto en pie decenas de comedores y merenderos que se encuentran desbordados con enormes listas de esperas. Desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la ministra María Migliore no tienen en agenda ninguna mejora real en la asistencia sino que por el contrario no se abren comedores hace años. Niegan alimentos a quienes cobran Ciudadanía Porteña, una tarjeta alimentaria que no alcanza para medio kilo de pan por día. No aceptamos que nuestros hijos no tengan un plato de comida, nos movilizaremos y acamparemos de ser necesario«, advierten.

Finalmente, reclaman concretamente al Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y la Ministra Migliore «respuestas al reclamo urgente de apertura de comedores y asistencia alimentaria integral a todas las familias ya«, finaliza el comunicado firmado por el Polo Obrero, el MTR 12 de Abril, el MTL Rebelde, el MTR Votamos Luchar, la Agrupación 17 de Noviembre, el MBT, el C.U.Ba MTR/MIDO, MAR y Barrios de Pie/Libres del Sur.

La jornada de lucha ya se replica en otros puntos del país. Uno de ellos es Córdoba, donde al cierre de esta nota hay tensión en las puertas del supermercado Mami, sobre la ruta 20, debido a un fuerte optativo policial que recibió a las organizaciones de cooperativistas. Allí, una vocera expresó: «movilizamos una serie de organizaciones en reclamo por alimentos y trabajo genuino, ya que vemos que el hambre va en aumento y la crisis es cada vez mayor. No llegamos a fin de mes por no contar con los ingresos necesarios», denuncia.

la falta de alimentos en comedores y merenderos. "Hoy movilizamos una serie de organizaciones en reclamo por alimentos y trabajo genuino, ya que vemos que el hambre va en aumento y la crisis es cada vez mayor. No llegamos a fin de mes por no contar con los ingresos necesarios".