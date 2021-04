–

De parte de ANRed April 14, 2021 71 puntos de vista

En Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) convoca a una concentraci贸n hoy a las 14 frente a la oficina de la OMS en la Argentina (ubicada en Marcelo T de Alvear 684, en la Ciudad de Buenos Aires) en reclamo de que 芦se discuta y apruebe la liberaci贸n de patentes de las vacunas para garantizar la vacunaci贸n de toda la poblaci贸n禄. 芦Hoy los pa铆ses centrales primer mundistas acopian millones de dosis. Incluso hay casos en los que superan al n煤mero de su poblaci贸n, mientras la gran mayor铆a de los pa铆ses no cuentan con vacunas suficientes o a煤n no hay llegado禄, expres贸 Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero-FIT. En una posici贸n que cada vez gana m谩s presencia en todo el mundo, 芦Nature禄, la revista m谩s prestigiosa de ciencia que existe, se帽al贸: 芦es tiempo de considerar liberar las patentes de las vacunas de covid-19. La pandemia no es una competencia entre empresas y no terminar谩 sin una distribuci贸n m谩s equitativa de las vacunas contra el coronavirus禄. Por ANRed.

La convocatoria del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) es concentrar hoy a las 14 frente a las oficinas de la Organizaci贸n Mundial de la Salud (OMS) en la Argentina, ubicada en Marcelo T. de Alvear 684, en la Ciudad de Buenos Aires, para reclamar que se discuta y apruebe la liberaci贸n de las patentes de las vacunas contra el Covid-19 y se garantice la vacunaci贸n a toda la poblaci贸n.

En un comunicado emitido por el Partido Obrero-FIT, Gabriel Solano, uno de sus referentes, expres贸: 芦este mi茅rcoles 14 de abril se reunir谩 en Ginebra la Organizaci贸n Mundial de la Comercio en el cuadro de una pandemia que no se detiene y que est谩 sometiendo a la poblaci贸n mundial a segundas y terceras olas y nuevas cepas 鈥 muchas mas peligrosas y contagiosas 鈥 es por eso que varios sectores estamos exigiendo que se discuta y apruebe la liberaci贸n de patentes de las vacunas para garantizar la vacunaci贸n de toda la poblaci贸n芦.

En la misma l铆nea, agreg贸: 芦hoy los pa铆ses centrales primer mundistas acopian millones de dosis, incluso hay casos en los que superan al n煤mero de su poblaci贸n, mientras la gran mayor铆a de los paises no cuentan con vacunas suficientes o a煤n no hay llegado. En Argentina, sin ir mas lejos, tenemos al Grupo Sigman produciendo la vacuna en su planta en Gar铆n (Provincia de Buenos Aires) y, sin embargo, las mismas se exportan y de las dosis que supuestamente volver铆an al pa铆s no hay noticias. Exigimos la liberaci贸n de las patentes, en Argentina y en much铆simos paises del mundo existe la tecnolog铆a para producir la vacuna y as铆 terminar con la falta de dosis a nivel mundial, no pueden primar los intereses de los laboratorios cuando hay millones de vidas en juego禄, culmin贸.

La posici贸n del FIT no es aislada, ya que en todo el mundo de a poco se va extendiendo la idea de la liberaci贸n de las patentes. Como muestra, la revista cient铆fica m谩s prestigiosa del mundo, 芦Nature禄, expres贸 en un art铆culo publicado el 30 de marzo que 芦es tiempo de considerar liberar las patentes de las vacunas de covid-19禄 y que 芦la pandemia no es una competencia entre empresas y no terminar谩 sin una distribuci贸n m谩s equitativa de las vacunas contra el coronavirus.

芦El mundo necesita alrededor de 11 mil millones de dosis de vacuna contra el coronavirus para inmunizar al 70% de la poblaci贸n mundial, asumiendo dos dosis por persona. 鈥 explic贸 en su publicaci贸n Nature 鈥 Hasta el mes pasado, se hab铆an confirmado pedidos de 8.600 millones de dosis, un logro notable. Pero unos 6.000 millones de estos se destinar谩n a pa铆ses de ingresos altos y medianos altos. Las naciones m谩s pobres, que representan el 80% de la poblaci贸n mundial, hasta ahora tienen acceso a menos de un tercio de las vacunas disponibles. Una de las razones de este desequilibrio es que los pa铆ses m谩s ricos han podido realizar pedidos anticipados sustanciales al grupo relativamente peque帽o de empresas que fabrican vacunas, la mayor铆a de las cuales tienen su sede en pa铆ses m谩s ricos禄.

Es por eso que la prestigiosa revista cient铆fica anticipa: 芦a menos que la fabricaci贸n y el suministro se puedan distribuir de manera m谩s uniforme, los investigadores pronostican que pasar谩n al menos otros dos a帽os antes de que se vacune una proporci贸n significativa de personas en los pa铆ses de ingresos m谩s bajos. Es por eso que alrededor de 100 pa铆ses, liderados por India y Sud谩frica, est谩n pidiendo a los miembros de la Organizaci贸n Mundial del Comercio que acuerden un levantamiento por tiempo limitado de los derechos de propiedad intelectual (PI) relacionados con COVID-19. Los principales proveedores de vacunas, argumentan, deber铆an compartir sus conocimientos para que m谩s pa铆ses puedan comenzar a producir vacunas para sus propias poblaciones y para las naciones de ingresos m谩s bajos禄, se帽ala.