De parte de ANRed November 8, 2022 203 puntos de vista

Familiares de Jorge Daniel L贸pez (detenido por un robo que no cometi贸, en una causa armada por la Direcci贸n Distrital de Investigaciones de La Plata), la Coordinadora Contra la Impunidad Policial, el Colectivo Contra el Gatillo F谩cil de La Plata, el Espacio de Lucha Nilda Eloy y Resistiendo-Colectivo Nacional Contra la Represi贸n Estatal, convocan a una jornada de lucha con movilizaci贸n este mi茅rcoles 9 de noviembre a las 10. Ir谩n a la Subsecretar铆a de Control Disciplinario de la Suprema Corte bonaerense para pedir una audiencia y 芦denunciar la seguidilla de causas armadas por la polic铆a y avaladas por el Poder Judicial, y reclamar que se respeten las garant铆as en juicio en la causa contra Jorge Daniel L贸pez禄, remarcaron. 芦L贸pez est谩 preso injustamente, no tiene nada que ver con el hecho, y no estaba en La Plata el d铆a del hecho禄, denuncian. Seg煤n el Ministerio P煤blico bonerense, se registran m谩s de mil hechos contra la administraci贸n p煤blica por a帽o, cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad en la provincia, entre los que se cuentan abusos de autoridad, encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario p煤blico, entre otros. Por ANRed.

As铆 lo informaron: 芦este mi茅rcoles 9 de noviembre a las 10 vamos a movilizar a la Suprema Corte bonaerense para pedir audiencia, denunciar la seguidilla de causas armadas por la polic铆a y avaladas por el Poder Judicial, y reclamar que se respeten las garant铆as en juicio en la causa contra Jorge Daniel L贸pez. Se lo acusa de ser coautor de un robo agravado en poblado y en banda con escalamiento, lo que en verdad fueron dos hechos casi simult谩neos ocurridos la madrugada del 11 de marzo de 2021 en la zona de 11 y 60 de La Plata. L贸pez est谩 preso injustamente, no tiene nada que ver con el hecho, y no estaba en La Plata el d铆a del hecho芦, denuncian.

En la misma l铆nea, ampl铆an: 芦dos vecinas denunciaron en la causa que dos hombres entraron a la primera vivienda y llamaron por tel茅fono con un tercero apodado 鈥楥oco鈥 para decirle que hab铆an logrado ingresar y para facilitarle a esa tercera persona el ingreso. El tal 鈥楥oco鈥 entra, asume un rol de mando, maltrata a los moradores para que le den dinero y, tras consumar el hecho, huye con el resto de los sujetos, para luego robar con la misma modalidad una segunda casa ubicada la vuelta de la esquina y darse a la fuga en un auto. All铆 empez贸 una investigaci贸n realizada entre la Comisar铆a 9na de La Plata y la DDI local, que en realidad deber铆a haber sido conducida estrictamente por la UFIJ 1, en virtud de la plena vigencia de la Resoluci贸n 1390 de la Procuraci贸n General de la Suprema Corte bonaerense, que en su art铆culo 2 establece que el fiscal titular de la investigaci贸n 鈥榥o podr谩 hacer uso de facultades delegatorias鈥 en nadie m谩s禄.

芦En cambio, la fuerza policial realiz贸 tareas irregulares de inteligencia sin control del Ministerio P煤blico 鈥 sostienen 鈥 que derivaron en un reconocimiento irregular del imputado por elementos extra铆dos de la red social Facebook, y en un allanamiento irregular al domicilio de Jorge L贸pez, con sembrado y secuestro de elementos vinculados al caso. As铆, con total direccionamiento policial de la investigaci贸n, una de las vecinas robadas, que declar贸 en sede policial y no en fiscal铆a, dijo que hab铆a hecho un pago con el tel茅fono robado por Mercado Pago a una veterinaria y que el destinatario era Juan Miguel Jeves, que lo busc贸 en Facebook y encontr贸 a un tal 鈥楯uancito Jeves鈥, que no integraba el grupo autor del hecho, pero que entre sus amigos de la red social reconoci贸 a Jorge L贸pez como 鈥楥oco鈥, uno de los que la robaron y que fue quien ejerci贸 violencia sobre ella para consumar el robo禄.

Asimismo, detallan: 芦la polic铆a consign贸 que secuestr贸 en casa de L贸pez una campera de cuero negra, un reloj con malla verde, un par de aros con forma vaquita de San Antonio, una medalla plateada con grabado UNLP-Cs Veterinarias 2005 y un celular Samsung con tarjeta SIM Personal que era del Sr L贸pez y as铆 est谩 certificado en la causa. El testigo, una persona que declar贸 s贸lo en sede policial y al intentar buscarlo se detect贸 que dio un domicilio inexistente en Quilmes, tuvo un rol activo en el allanamiento, reconociendo los elementos del secuestro, cuando su rol es ser fianza de lo que hace el personal policial. Adem谩s una de las v铆ctimas reconoci贸 los elementos en sede policial y no en sede judicial. Jorge L贸pez y su familia declararon en la causa que la DDI fue a su casa con personal de civil y en dos autos de civil, entraron e incomunicaron a 茅l y su familia, revisaron la planta baja y no encontraron nada. Despu茅s fueron arriba dos efectivos con su compa帽era y el testigo, uno baj贸, fue al m贸vil policial, agarr贸 algo y se lo meti贸 en el bolsillo. Jorge lo vi贸, se par贸, fue a la puerta y reclam贸 que le mostrara lo que llevaba, mientras los otros efectivos le dijeron que se sentara y se callara porque le romp铆an todo. El efectivo volvi贸 al primer piso y ah铆 dijeron encontrar sobre una mesa de luz que ya hab铆an revisado los citados elementos de secuestro. L贸pez declar贸 que la campera secuestrada era suya y la hab铆a comprado en 2019, dos a帽os antes del hecho en cuesti贸n, en un local de la firma 鈥楥hango M谩s鈥, cuya compra est谩 certificada en el resumen de la tarjeta naranja que se present贸 en la causa. La familia tambi茅n denunci贸 que el testigo del procedimiento se re铆a con los polic铆as, les hac铆a muecas, como si tuviera confianza con ellos, y que los polic铆as los obligaron a firmar el acta diciendo que si no romp铆an toda la casa. Por 煤ltimo, tras realizar el allanamiento y secuestro de elementos, el personal de la DDI se dirigi贸 directamente al domicilio de una de las v铆ctimas del hecho y le entregaron los elementos, sin proceder a certificar lo actuado ante fiscal铆a. Adem谩s la denunciante recibi贸 la campera secuestrada y recibi贸 orden del personal policial para que diga que era suya y para que la descartara禄.

Los familiares de L贸pez y las organizaciones tambi茅n recuerdan sobre la causa: 芦respecto a lo que hizo el d铆a del hecho, L贸pez declar贸 ante la fiscal铆a que ten铆a un tratamiento en ART de 4 meses por una operaci贸n porque se hab铆a roto los ligamentos de la mano izquierda, y que el d铆a del hecho sali贸 de su casa temprano rumbo a la ART porque ten铆a turno 8:30 am, ya que ese d铆a terminaba las sesiones de kinesiolog铆a. La defensa aport贸 a la causa el resumen de tarjeta Sube para ver los movimientos de Jorge y de la tarjeta naranja para certificar la compra de la campera en cuesti贸n. Adem谩s la defensa pidi贸 las c谩maras de seguridad de los vecinos del imputado para ubicarlo en tiempo y lugar, de los vecinos de la casa robada para identificar el auto que se us贸 en el hecho, de la ART donde L贸pez fue d铆as antes y se lo puede ver usando la campera secuestrada; solicit贸 oficio a la cl铆nica Ant谩rtica para certificar que ese d铆a se atendi贸 all铆, e informes a la ART Holando Sudamericana por la historia cl铆nica y al Centro de Diagn贸stico por el tratamiento kinesiol贸gico, m谩s el pedido de las testimoniales de testigos vecinos y compa帽eros de trabajo de L贸pez. Todas estas medidas no se produjeron al momento. S贸lo los celulares se analizaron pero no se provey贸 el informe a la causa. La defensa cit贸 a declarar al tal Jeves (el que recibi贸 pago de compra de la persona robada), que compareci贸 pero se neg贸 a declarar禄.

En cuanto a los procedimientos con los que se labr贸 la causa, remarcan: 芦formalmente, la supuesta identificaci贸n efectuada por medio de una red social solamente podr铆a emplearse para guiar la investigaci贸n o para orientarla, pero en modo alguno puede alcanzar ni resultar elemento suficiente para avalar la aplicaci贸n de una medida de coerci贸n personal, pues carece de los requisitos de forma que la ley estipula para este medio de prueba. Esta modalidad de 鈥榠dentificar por Facebook鈥 est谩 siendo muy extendida en las pr谩cticas policiales y es autom谩ticamente avalada por los fiscales para dictar medidas de prisi贸n preventiva. Pero, como siempre, a los fiscales nunca les resultan extra帽os los armados policiales, aunque hagan agua por todas partes, y siempre desconf铆an de la verdad de un laburante que no tiene nada que esconder porque no tiene nada que ver con el hecho禄.

Adem谩s, con respecto a la jueza a cargo, agregan: 芦en mayo de este a帽o la UFI 1, a cargo de la Dra. Mar铆a Cecilia Corfield, que reemplaz贸 por entonces a la Dra. Ana Medina, de licencia, requiri贸 el cierre de la instrucci贸n y elevaci贸n a juicio. En s铆ntesis, la fiscal铆a basa la acusaci贸n a L贸pez s贸lo en la testimonial de una de las v铆ctimas del robo, referida al llamado por tel茅fono a 鈥楥oco鈥 y su posterior ingreso a su casa, en el reconocimiento sugerido por Facebook de 芦Coco禄 como Jorge Daniel L贸pez, en las tareas irregulares de inteligencia de la DDI La Plata para dar con domicilio de L贸pez, y en el secuestro irregular de elementos en el allanamiento a la casa de L贸pez. La fiscal no atendi贸 a los descargos del imputado y su mujer, tambi茅n testigo del allanamiento irregular, desconoci贸 las cr铆ticas a la instrucci贸n realizada por la Comisi贸n Provincial por la Memoria, que a trav茅s de un escrito presentado en la IPP en abril de 2022 cuestion贸 el accionar policial y sugiri贸 al Ministerio P煤blico una correcta evaluaci贸n de la prueba. Por todo ello, presentaremos un escrito en la Subsecretar铆a de Control Disciplinario de la Suprema Corte Bonaerense, que se encarga de intervenir en cuestiones referidas a delitos y faltas disciplinarias eventualmente cometidos por magistrados, funcionarios y empleados, as铆 como de verificar el cumplimiento de las leyes, acordadas y resoluciones que regulan la actividad de las dependencias y profesionales auxiliares de la justicia.

En la Suprema Corte bonaerense pedir谩n una audiencia y 芦denunciar la seguidilla de causas armadas por la polic铆a y avaladas por el Poder Judicial, y reclamar谩n que se respeten las garant铆as en juicio en la causa contra Jorge Daniel L贸pez禄, remarcaron. Adem谩s, los familiares y las organizaciones indicaron: 芦pondremos en conocimiento el caso ante esa 谩rea del m谩ximo tribunal bonaerense para que se realice una investigaci贸n administrativa para certificar los hechos denunciados y se sancione el accionar de los agentes judiciales en el caso禄.

芦Como sabemos, las causas armadas son investigaciones judiciales irregulares llevadas adelante por la polic铆a con testigos falsos o dudosos, pruebas plantadas, operativos irregulares y una investigaci贸n judicial por fuera de las garant铆as constitucionales. Es un fen贸meno tan extendido que solo podemos conocer unos pocos casos, pero sabemos que son muchos芦, advierten. Y agregan: 芦el propio Ministerio P煤blico de la provincia de Buenos Aires destaca en sus informes de 鈥楻egistro de Violencia Institucional鈥 (Ley 14.687) la existencia de m谩s de mil hechos contra la administraci贸n p煤blica por a帽o cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad en la provincia, entre abusos de autoridad, encubrimiento, incumplimiento de los deberes de funcionario p煤blico y otros.