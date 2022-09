–

De parte de ANRed September 12, 2022 220 puntos de vista

El domingo 11 de septiembre se cumpli贸 un a帽o y medio de la desaparici贸n forzada de Tehuel de La Torre, joven trans que se encuentra desaparecido desde el 11 de marzo de 2021, tras salir de su casa de San Vicente rumbo a una entrevista de trabajo. En ese marco, Autoconvocadxs por Tehuel convoca a realizar una radio abierta, volanteada e intervenciones este lunes 12 a las 16.30 en el Ministerio de Mujeres, G茅neros y Diversidad, a cargo de Elizabeth G贸mez Alcorta, para luego movilizar a la Casa de la Provincia de Buenos Aires. En tanto, bajo el lema 芦隆Basta de Cr铆menes de Odio!禄, otros sectores de la comunidad LGBTQI+ convocan a movilizar a las 18 al Palacio de Tribunales para exigir la aparici贸n de Tehuel de la Torre y justicia por una serie de ataques homodiantes registradas en las 煤ltimas semanas Hasta el momento, la causa cuenta con dos detenidos (Luis Alberto Ramos y Oscar Alfredo Montes) acusados por el delito de homicidio doblemente agravado por odio a la orientaci贸n sexual e identidad de g茅nero. Por ANRed.



Ya este domingo 11, al cumplirse un a帽o de la desaparici贸n forzada del joven trans Tehuel de La Torre, Autoconvocadxs por Tehuel hab铆a convocado a poner su foto en los perfiles de las redes sociales y a organizar pegatinas en los barrios. Hoy, para continuar con la campa帽a por su aparici贸n con vida, convocan a una radio abierta, intervenciones y volanteada desde las 16.30 frente a la sede del Ministerio de Mujeres, G茅neros y Diversidad (ubicado en Avenida Entre R铆os 181), a cargo de Elizabeth G贸mez Alcorta, para luego movilizar a la Casa de la Provincia de Buenos Aires (Callao 237).



En tanto, bajo el lema 芦隆Basta de Cr铆menes de Odio!禄, otros sectores de la comunidad LGBTQI+ convocan a las 18 a movilizar al Palacio de Tribunales para exigir la aparici贸n de Tehuel de la Torre a 18 meses de su desaparici贸n y justicia por una serie de ataques homodiantes registradas en las 煤ltimas semanas, la detenci贸n de los agresores y una reforma judicial con perspectiva de g茅nero y diversidades. Entre quienes convocan se encuentra el actor y director Pablo D鈥橢lia, quien acord贸 una cita con dos personas por la aplicaci贸n Grindr que luego intentaron drogarlo y ahorcarlo en su casa, y cuya causa qued贸 caratulada como intento de robo y lesiones leves. Los dos agresores ya han sido denunciados en otros casos.

芦Repudiamos el accionar del Poder Judicial que adem谩s de revictimizar a las v铆ctimas e intentar responsabilizarlos de estos ataques, desestim贸 tratar los hechos denunciados como cr铆menes de odio. No estamos ante hechos aislados. Los ataques violentos y odiantes hacia nuestra comunidad de la diversidades y disidencias sexuales son producto de la construcci贸n de odio y violencia impulsada por ciertos sectores de la sociedad que se replica en medios y redes sociales que a su vez es legitimada por las fuerzas de seguridad y por el actual poder judicial禄, remarcan.

El 11 de marzo de 2021 Tehuel de la Torre sali贸 alrededor de las 19 de su casa en la calle Buenos Aires al 500 del partido bonaerense de San Vicente, rumbo a una entrevista de trabajo. Despu茅s, lo vieron por 煤ltima vez entre las 19.30 y las 21 de ese mismo d铆a cerca de las calles Mansilla al 1200 o Fr铆as al 800, ambos domicilios de la localidad de Alejandro Korn. Horas m谩s tarde, como no volv铆a ni contestaba su celular, su pareja hizo la denuncia y empezaron a reconstruir la rutina de Tehuel. Desde ese momento, no se sabe nada de 茅l.

A fines de mayo de este a帽o, la Polic铆a Bonaerense, la Federal y la Gendarmer铆a iniciaron nuevos procedimientos de rastrillaje en las mismas zonas de la localidad de Alejandro Korn (partido bonaerense de San Vicente) que ya hab铆an requisado, por orden de la fiscal de San Vicente Karina Guyot y el juez de Garant铆as Mart铆n Rizzo, en el marco de una causa derivada de la principal, ya elevada a juicio y con dos detenidos (Luis Alberto Ramos y Oscar Alfredo Montes) acusados por el delito de homicidio doblemente agravado por odio a la orientaci贸n sexual e identidad de g茅nero.

Si bien, debido a los elementos encontrados la fiscal铆a considera que Tehuel fue asesinado por los dos detenidos, el motivo del reinicio de la b煤squeda fue que a煤n falta hallar su cuerpo. Ante la novedad, en su momento Andr茅s de La Torre, pap谩 de Tehuel, expres贸: 芦la Justicia no est谩 haciendo nada, si no la apuramos nosotros no hace nada. Espero que en los lugares donde ya se investig贸 no salga nada nuevo porque van a tener muchos problemas芦.

Asimismo, a principios de este mayo de este a帽o, el Gobierno bonaerense hab铆a asegurado que sigue vigente la recompensa de cinco millones de pesos ofrecida por el Ministerio de Seguridad de la Naci贸n para quienes brinden datos 煤tiles que ayuden a encontrar a Tehuel. Quienes tengan informaci贸n o alguna pista que contribuya a hallarlo deben comunicarse telef贸nicamente al n煤mero de acceso r谩pido 134.