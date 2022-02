–

Los incendios forestales siguen arrasando Corrientes: se calcula que ya se quemaron 700 mil hectáreas, equivalentes al 10% de la superficie de la provincia, y que murieron 70 mil animales. Ante esta alarmante situación, este miércoles 23 a las 10 la Asamblea Provincial Basta de Quemas marchará en la provincia de Corrientes desde Salta y Costanera hasta la Casa de Gobierno provincial, donde realizará una intervención en reclamo del cumplimiento de la Ley 27.604 de Manejo del Fuego; más recursos gubernamentales, herramientas y equipamiento para combatir los incendios; la renuncia del director de la Dirección de Protección Forestal Roberto Rojas por negligencia, incumplimiento de su labor y bajo desempeño en su labor; un informe detallado de la superficie quemada; el armado de un proyecto de restauración y contingencia; participación en la conformación de un comité de crisis; y una campaña de concientización e información para prevenir y evitar más incendios. En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires la coordinadora Basta de Falsas Soluciones (BFS) concentrará a las 18 a Plaza de Mayo, desde donde se movilizará hasta la Casa de Corrientes, ubicada en Maipú 271. Por ANRed.

Ante esta alarmante situación ambiental, la Asamblea Provincial Basta de Quemas anunció que realizará este miércoles 23 a las 10 una movilización desde Salta y Costanera hasta la Casa de Gobierno provincial, a cargo del gobernador Gustavo Valdés, donde realizará una intervención con la consigna «Corrientes Arde».

Entre los principales reclamos de la asamblea están el cumplimiento de la Ley 27.604 de Manejo del Fuego; más recursos gubernamentales para combatir los incendios; la renuncia del director de la Dirección de Protección Forestal, Ingeniero Forestal Roberto Rojas, por negligencia, incumplimiento de su labor y bajo desempeño en su labor; el pedido de un informe detallado de la superficie quemada; el armado de un proyecto de restauración y contingencia; la participación en la conformación de un comité de crisis; herramientas y equipamiento; y una campaña de concientización e información para prevenir y evitar más incendios.

La Asamblea Provincial Basta de Quemas es un grupo interdisciplinario que integran organizaciones ambientales, biólogos y biólogas, guardaparques, bomberos y bomberas, colectivos artísticos, asociaciones civiles y personas autoconvocadas preocupadas por la emergencia ambiental y social.

En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires la coordinadora Basta de Falsas Soluciones (BFS) concentrará a las 18 a Plaza de Mayo, desde donde se movilizará hasta la Casa de Corrientes, ubicada en Maipú 271.

«Lo que sucede en Corrientes es fruto del extractivismo, del agronegocio, de los desmontes y la Ley de Humedales cajoneada. Esto no es ni más ni menos que la desidia y abandono de gobiernos que no solo miran para otro lado sino que no paran de impulsar leyes y negocios que solo suman más destrucción y pobreza», señalan desde BFS.

«No tienen límite, no les importa nada, hablan de justicia social con un cinismo pocas veces visto – amplían – Los gobiernos provinciales y nacional deben aumentar la infraestructura, el presupuesto y la cantidad de brigadistas para combatir el fuego. Hoy es Corrientes, la semana pasada Misiones y la otra lamentablemente serán otras provincias. Las consecuencias del cambio climático están acá, y se combinan tanto con las prácticas de quema para abaratar costos de la Agroindustria, con las políticas ecocidas de los gobiernos. Todo fuego es político«, remarcan.