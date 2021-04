–

De parte de ANRed April 15, 2021

El Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), junto a otros movimientos sociales, se moviliza esta ma帽ana hacia el Juzgado Federal de Fiske Menuco-General Roca en R铆o Negro y, simult谩neamente, al Ministerio P煤blico Fiscal ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, 芦contra la persecuci贸n pol铆tica y la criminalizaci贸n禄 de quienes luchan y se organizan. 芦La justicia federal de Fiske Menuco, R铆o Negro, consuma esta semana un acto de persecuci贸n pol铆tica y criminalizaci贸n contra el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y ataca, de esta manera, al conjunto de los movimientos sociales. El jueves 15 de abril cuatro compa帽eros, militantes barriales, ser谩n acusados por delitos graves desconociendo la importancia de la organizaci贸n barrial para sobrevivir en tiempos de crisis y precariedad禄, denuncia el movimiento social. La consigna de la jornada de lucha es #OrganizarseNOEsDelito. Por ANRed.

Con la consigna #OrganizarseNOesDelito el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), junto a otros movimientos sociales, pol铆ticas y de derechos humanos, movilizan desde las 9 al Juzgado Federal de Fiske Menuco-General Roca (ubicada en Espa帽a y San Mart铆n), en la provincia de R铆o Negro. De la jornada de lucha participan tambi茅n la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el PTS, el Partido Obrero, la Asamblea Socioambiental de Fiske Menuco, la Corriente Marabunta, el Frente Popular Dar铆o Santillan, el PTP, Dignidad Rebelde y Barrios de Pie.

Simult谩neamente, desde las 10.30 concentrar谩n tambi茅n frente al Ministerio P煤blico Fiscal (Tucum谩n 966), en la Ciudad de Buenos Aires 芦contra la persecuci贸n pol铆tica y la criminalizaci贸n de quienes nos organizamos禄.

芦La justicia federal de Fiske Menuco, R铆o Negro, consuma esta semana un acto de persecuci贸n pol铆tica y criminalizaci贸n contra el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y ataca, de esta manera, al conjunto de los movimientos sociales 鈥 comienza el comunicado del movimiento social 鈥 El jueves 15 de abril cuatro compa帽eres, militantes barriales, ser谩n acusades por delitos graves, desconociendo la importancia de la organizaci贸n barrial para sobrevivir en tiempos de crisis y precariedad禄.

Sobre el caso, el FOL detall贸: 芦el 19 de febrero de 2020 fueron allanadas las casas de dos compa帽eros del FOL. La orden solicitaba secuestrar todo elemento vinculado a la organizaci贸n. Aquella tarde se desplegaron dos operativos en los que rodeados de polic铆a federal los compa帽eros vieron c贸mo se llevaban de sus viviendas anotaciones, cuadernillos de formaci贸n, banderas, elementos de trabajo personal como computadoras y celulares, incluso a una de las compa帽eras se le secuestr贸 su documento de identidad. Esa fue la manera en que conocimos que se llevaba adelante una investigaci贸n desde el a帽o 2017, que ten铆a como fiscal a Alejandro Moldes, y como juez a cargo a Hugo Greca, ambos reconocidos en la regi贸n por estar a cargo procesos de criminalizaci贸n de quienes luchamos. Entre las medidas de investigaci贸n llevadas adelante se encuentran tambi茅n escuchas telef贸nicas a integrantes de la organizaci贸n y tareas de inteligencia de manera encubierta en los barrios donde llevamos adelante nuestro trabajo cotidiano llevadas adelante por efectivos de la Polic铆a Federal禄, ampli贸 la organizaci贸n.

En la misma l铆nea, el movimiento agrega: 芦desde 2017 la justicia federal investiga a una organizaci贸n social bajo las car谩tulas de extorsi贸n, asociaci贸n il铆cita, defraudaci贸n a la administraci贸n p煤blica e instigaci贸n a cometer delitos 驴Qu茅 significa esto? Que jueces y fiscales conocidos en la regi贸n por su conservadurismo y perspectiva anti organizaciones, pretenden encuadrar lo que hacemos cotidianamente, nuestra forma de auto-organizarnos, como si fueran delitos. Figuras penales de gravedad, no asociadas a la protesta social, sino que atentan directamente con la posibilidad de auto organizarnos como parte de la clase trabajadora excluida de los mercados formales de trabajo. El hecho de que la justicia federal, cuyos representantes cobran sueldos de privilegio, persiga a una organizaci贸n social compuesta casi en su totalidad por mujeres que dedicamos nuestros d铆as a tareas comunitarias, y vemos en la organizaci贸n una forma de colectivizar nuestras necesidades, nuestros dolores y nuestras potencias, no hace m谩s que evidenciar la selectividad del sistema penal y su lugar en la reproducci贸n de las desigualdades y, aunque suene parad贸jico, de las injusticias禄, remarca el FOL.

芦La clara persecuci贸n pol铆tica se evidencia en una reconstrucci贸n de los hechos que niega el proceso de organizaci贸n colectiva, las instancias asamblearias de resoluci贸n, para adjudicar la responsabilidad del funcionamiento de la organizaci贸n en un par de compa帽eres. As铆 como tambi茅n en que el abogado denunciante sea Nicol谩s Suarez Colman, una figura pol铆tica del macrismo, gesti贸n que multiplic贸 la pobreza y precariedad de la vida de quienes sobrevivimos gracias a nuestro trabajo禄, puntualiza la organizaci贸n, y agrega: 芦enmarcar como delitos nuestro hacer, nuestras sensibilidades solidarias, la estructuraci贸n que nos permite sostenernos cotidianamente no merece m谩s que un profundo repudio, la demostraci贸n de toda nuestra bronca organizada. Atendiendo adem谩s que la gravedad de este proceso radica en que pretende asociar lo que hacemos con la ilegalidad, y esto representa un atentado contra todos los movimientos sociales y nuestras experiencias de trabajo barrial禄.

Finalmente, el FOL resalta: 芦porque estamos profundamente convencidos y convencidas de que somos esenciales en los barrios m谩s empobrecidos, porque organizarnos nos fortalece y nos dignifica frente a la pol铆tica punteril que nos quiere pasivos receptores de falsas promesas, porque encontr谩ndonos entre compa帽eres ponemos en pie respuestas ante de las necesidades, porque somos capaces de no perder la sensibilidad cuando nuestros vecinos y vecinas sufren el abandono de los gobiernos, es que decimos organizarnos no es delito, y convocamos a las organizaciones sociales, pol铆ticas, feministas, de derechos humanos, a los partidos pol铆ticos, a los sindicatos y a compa帽eres de lucha en general a solidarizarse con esta situaci贸n y a repudiar el accionar criminalizador de la justicia federal emplazada en la localidad禄.

Al comunicado de la organizaci贸n adhieren los siguientes espacios, organizaciones y organismos:

Centro de profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH)AEDD-Asociaci贸n de Ex Detenidos DesaparecidosObservatorio de Derechos Humanos de R铆o NegroAPDH Neuqu茅nCentros de Acceso a la Justicia 鈥 CAJ-Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU)Encuentro Memoria, Verdad y JusticiaComisi贸n Independiente de Justicia por Dar铆o y Maxi.Multisectorial contra la represi贸n BarilocheHerman@s de Desaparecidos por la Verdad y la JusticiaEncuentro Militante Cachito FukmanComisi贸n de Vecinos Justicia por CampomarMovimiento de los Pueblos: Por un socialismo feminista desde abajo (Frente Popular Dar铆o Santill谩n 鈥 Corriente Plurinacional, Izquierda Latinoamericana Socialista, Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social, Movimiento 8 de Abril)Bloque piquetero nacional (T.or.Re., O.T.L., ARMANDO CONCIENCIAS, R U.P.)Socorristas en Red (feministas que abortamos) 鈥 ArgentinaCorriente Clasista y Combativa 鈥 Rio NegroFrente Popular de Dar铆o Santill谩n- Poder del PuebloFOB Aut贸nomaCorriente Social y Pol铆tica MarabuntaASLPolo ObreroFrente Arde Rojo y COPA en MarabuntaCTA-FenatBarrios de Pie- Libres del SurBarrios de Pie SomosMovimiento Argentina RebeldeMonika Ertl mujeres y disidencias en luchaMTE- Movimiento de Trabajadores ExcluidosMTL RebeldeCUBa MTR MIDOPRMLLa MellaBarrios de Pie- R铆o NegroDignidad Rebelde Rio Negro y Neuqu茅nColectiva Feminista La Revuelta- Fiske MenucoColectiva Feminista La Revuelta 鈥 Neuqu茅nSocorro Violeta (espacio de asesoramiento y acompa帽amiento integral en temas de violencias machistas)- Neuqu茅nConfederaci贸n Mapuche de Neuqu茅nFrente Patria Grande Fiske MenucoPolo Obrero de Fiske MenucoAsamblea por el Agua y la Tierra Fiske MenucoMultisectorial contra el Fracking de Neuqu茅nObservatorio Petrolero SurEl Zumbido en la RNMAAcuerpando Colectiva SocorristaLas Hilarias 鈥 Socorristas en RedBah铆a Rosa 鈥 Socorristas en red Bah铆a BlancaSocorro Rosa TandilSocorro Rosa Villa ReginaColectiva Bravas 鈥 Socorristxs La PlataSocorro Rosa Comarca AndinaLa Revuelta GBA (Socorristas en red)Socorro Rosa Quebrada y Puna (Jujuy) 鈥 De Socorristas en Red Feministas que AbortamosMovimiento nacional SURGEVecinos Autoconvocado de Don OrioneForo de Salud Mental y derechos humanos San JuanMST en el FIT Unidad -MST Teresa Vive (Neuqu茅n/R铆o Negro)Partido Obrero (Tendencia)PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores)Partido Obrero R铆o NegroPTS- R铆o NegroRompiendo Cadenas Ciencia y T茅cnicaADUNC- Fiske MenucoUNTER AllenUNTER R铆o coloradoColectivo Docente en UnterUnidad Popular Almirante BrownCICOP Seccional Municipal Tigre. PBAIgualdad SocialOrganizaci贸n Estrella RojaAte ministerio obras p煤blicasProyecto de Investigaci贸n Estado y violencias. FADECS-UNCOProyecto de investigaci贸n D112 Hegemon铆a y pr谩cticas culturales: tensiones y antagonismos en el territorio de la Patagonia Norte. Fadecs-UNCo.Proyecto de investigaci贸n: Conflictividad social, Estado y Praxis en la Neoliberalizaci贸n de la sociedad. Un an谩lisis desde el Alto Valle de R铆o NegroAlfredo Caceres, secretario de formaci贸n de SUTEBA Tigre y de OS.Maria Elisa Salgado, secretaria general de SUTEBA Tigre.Juan Carlos Giordano. Diputado Nacional y Pablo Almeida, Legislador por CABA.IZQUIERDA SOCIALISTA -Frente de Izquierda -UnidadCorriente Pol铆tico-Sindical 鈥淩ompiendo Cadenas鈥 Dirigentes de Regionales de CTA Aut贸noma: CTA Bah铆a Blanca 鈥 Coronel Dorrego: Enrique Gandolfo, Secretario General. CTA Lomas de Zamora: Mar铆a de los 脕ngeles Troiti帽o, Secretaria General. Dora Gonz谩lez, Secretaria de Organizaci贸n. Norberto Se帽or, Secretario de Comunicaci贸n. Alfredo Machuca, Secretario de Contabilidad. Florencia Mu帽oz, Secretaria de Derechos Humanos. Nora Quercia, Vocal titular.CTA Almirante Brown 鈥 Presidente Per贸n: Juan Anzorena, Secretario General. Alejandro P茅rez, Secretario de Comunicaci贸n. Mariela Zabala, Secretaria de G茅neroCTA San Luis: Oscar Ojeda, Secretario de Derechos Humanos. Ernesto Elorza Congresal Nacional. Dirigentes de Sindicatos Nacionales: Conadu Hist贸rica: Juan Arturo Gomez, Secretario de Acci贸n Social. Jorgelina Matusevicius, Secretaria de Acci贸n Social Suplente. Dirigentes de Seccionales Sindicales: ATE Gran Buenos Aires Sur鈥 Lomas de Zamora: Nora Quercia, Secretaria General. Marcelo Brizuela, Secretario Gremial. Maia Cartier, Secretaria de Prensa y Propaganda. Alfredo Machuca, Secretario de Finanzas. Sandra P茅rez, Pro Secretaria de Finanzas. Omar Sosa, Sec. de Acci贸n Social. Elsa Sotelo y Norberto Se帽or, Vocales. Susana Ancarola y Fernando Fern谩ndez, Revisores/as de Cuentas Titulares. ATE Almirante Brown 鈥 Presidente Per贸n: Juan Anzorena, Secretario General. Juana 鈥淔anny鈥 D铆az, Secretaria de Finanzas, Mariela Zabala, Secretaria de Prensa.Ver贸nica Huenchun, Vocal. Ana Mar铆a Viola, Revisora de Cuentas. SUTE Las Heras: Vanina Frecentese, Secretaria Gremial. AMSAFE Rosario: Juan Pablo Casiello, Secretario Gremial. SUTEBA Bah铆a Blanca: Gabriela Delfino, Secretaria Adjunta. Enrique Gandolfo, Secretario de Formaci贸n. Varinia Traversa, Secretaria de Cultura. Susana Altamirano, Vocal Titular. SUTEBA Tigre: Alejandro Laza secre de Promoci贸n social. Raquel Hern谩ndez C谩ceres Sub Secretaria de Cultura y Educaci贸n. El铆as C贸rdoba vocal suplente. SUTEBA La Matanza: Dante Alfaro, Secretario de Promoci贸n Social. Pablo Fern谩ndez, Vocal Titular. ADEMyS Ciudad de Buenos Aires: Karina Olivares, Secretaria de Derechos Humanos. Maris谩bel Grau, Secretaria de Prensa. Jos茅 Guzm谩n, vocal; Hern谩n Boeykens, Revisor de Cuentas. ADU San Luis: Juan Arturo G贸mez, Secretario Gremial. Ernesto Elorza, Secretario de Asuntos Acad茅micos y de Formaci贸n. AGD UBA: Ariel Slipak, Secretaria Gremial. Jorgelina Matusevicius, Secretar铆a Gremial Suplente. Si.Tra.Ju.R. 鈥 IV Circunscripci贸n 鈥 Sede Cipolletti 鈥 Rio Negro: Esteban Rold谩n, Secretario General SIPREBA: Agust铆n Lecchi, Secretario de Organizaci贸n y delegado de Canal 7 鈥 TV P煤blica. Tom谩s Eliaschev, Secretario de Derechos Humanos y delegado de Revista Veintitr茅s. Sindicato de Prensa Bonaerense: Estefan铆a Velo, Vocal Suplente. David Barresi, Revisor de Cuenta Titular. CICOP: Viviana Mi帽o, Secretaria gremial APUDIPA. Facundo Galizio, Congresal Htal. Narciso L贸pez, Lan煤s. Dora Gonz谩lez, Comisi贸n Directiva de APSLZ y Delegada Congresal, Lomas de Zamora. Daniela Trecco, Presidente Comisi贸n Directiva CICOP Seccional Htal. Petrona Cordero y Delegada Congresal, San Fernando. Micaela Zucconi, Comisi贸n Directiva Seccional Htal. Guti茅rrez y Delegada Congresal, La Plata. Miembros de Comisiones y Juntas Internas: ATE: Ciudad Aut贸noma de Buenos Aires: Hern谩n Izurieta, Delegado General Ministerio de Trabajo Naci贸n. Daniela Frencia, Delegada de G茅neros Ministerio de Trabajo Naci贸n. Juli谩n Mazzeo, Delegado de Derechos Humanos Ministerio de Trabajo Naci贸n. Luj谩n Rodr铆guez, Delegada de Prensa y Comunicaci贸n Comisi贸n Nacional de Energ铆a At贸mica. Nadia Polanco, Delegada General Subsecretar铆a de Promoci贸n Social GCBA. Federico Acevedo, Delegado General Adjunto Subsecretar铆a de Promoci贸n Social GCBA. Mart铆n Longhitano, Delegado Gremial Subsecretar铆a de Promoci贸n Social GCBA. Patricio Villani, Delegado de Formaci贸n y Pol铆ticas P煤blicas Subsecretar铆a de Promoci贸n Social GCBA. Emilio Madias, Delegado Administrativo y de Actas Ministerio de Hacienda Naci贸n. Provincia de Buenos Aires: H茅ctor 鈥淧epi鈥 Sallis, Delegado de Ministerio Econom铆a Bs. As, ATE La Plata. Eliana Negrete, Delegada de ATE Subsecretaria de Agricultura Familiar, Ministerio de Agroindustria, Delegaci贸n Buenos Aires. Sebasti谩n Fajardo delegado de ATE INTA AMBA. Bel茅n Garuti, Delegada de ATE Municipales de La Plata. Romina Rosa, Delegada Patronato de Liberados ATE Moreno. Mar铆a Agustina Sarati, Delegada ATE Jefatura de Gabinete de Ministros. AGD-UBA: Cecilia Rikap, Secretaria Gremial, Facultad de Ciencias Econ贸micas. Federico Wahlberg, Vocal Titular, Facultad de Ciencias Econ贸micas. Jorgelina Matusevicius, Secretar铆a de Hacienda y Administraci贸n, Facultad de Ciencias Sociales. Leandro Rodr铆guez, Secretar铆a Gremial, CBC. Mat铆as Blaustein, Secretar铆a de Hacienda y Administraci贸n, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Delegados/as de sector: SUTEBA: Florencia Vespignani, M贸nica Villarreal y Evangelina Acosta, Delegadas SUTEBA Lan煤s. Federico Torioni, Delegado SUTEBA Lomas de Zamora. Sabrina Straforini y Juli谩n Odriozola, Delegadas/os SUTEBA Almirante Brown. Rodrigo Aleman, Ana Clara Pompei, Bruno Pereda, Pablo Insaurralde y Andrea Arrigoni, Delegados/as SUTEBA La Plata. Ivana Muzzol贸n y Mat铆as Remolgao, Delegados/as SUTEBA Luj谩n. Sebasti谩n Cardozo, Congresal SUTEBA Florencio Varela. Pablo Queiruga, Delegado SUTEBA Florencio Varela. Claudia Baldrich, Silvia Gabarain, Adri谩n Fuertes, Delegados/as SUTEBA San Mart铆n 鈥 Tres de Febrero. Carolina Faber, Delegada SUTEBA San Vicente 鈥 Presidente Per贸n. Juan Pablo Monje, Delegado y Congresal Provincial SUTEBA Merlo. V铆ctor Mart铆n Koczwara, Delegado y Congresal SUTEBA Moreno. Fernando Ruiz Selmo, Delegado SUTEBA Tigre. Ademys (CABA): Delegadxs de escuela: Cynthia Vallejos, Mariano Garrido, Facundo Foray. SUTE: Vanina Frecentese, Delegados/as SUTE Mendoza. UNTER: Mart铆n Lamas, delegado UNTER Valle Medio (R铆o Negro). UEPC: Milagros Villagra, Delgada UEPC C贸rdoba. ATEN: Alejandro Castellar, Daniel Huth, Delegados ATEN Neuqu茅n. Noel Hekel Delegado y Presidente Distrito 1. Brenda Le贸n, Delegada. Jos茅 Arrain, Delegado. ADU San Luis: Oscar Ojeda, Delegado Departamento Cs de la Educaci贸n-FCH-UNSL. ATE: Alejandro Fern谩ndez, delegado CREU y Marina Grela, Delegada Cons Escolar, ATE Gran Buenos Aires Sur 鈥 Lomas de Zamora. Mauricio Vidal, Delegado de ATE Ministerio de Desarrollo Social, R铆o Negro, Delegaci贸n Cipolletti. Demi谩n Garc铆a Orfan贸, Delegado Ministerio de Hacienda Nacional. Lautaro Armani, Delegado Ministerio de Trabajo Naci贸n. Soledad Lorena Cipolla, Delegada OPNyA Sector Sede y Parador Juvenil La Plata. Leonardo Gonz谩lez, Delegado INTI-Neuqu茅n. Ayelen Penchulef y Guillermo Pezoa, Delegados/as Subsecretar铆a de Ni帽ez, Adolescencia y Adultos Mayores de Neuqu茅n, Gabriel Mellibosky, Delegado Facultad de Psicolog铆a UNC. Activistas e integrantes de agrupaciones: Manuel 鈥淨uique鈥 Lombard铆a (Ex Delegado General ATE Hospital De la Vega, Moreno, Agrupaci贸n V铆ctor Choque). Violeta Ayles, Agrupaci贸n Marr贸n Maestra Silvia N煤帽ez-SUTE. Gustavo Ibaldi y Jorge P茅rez, Agrupaci贸n Docente La Verde SUTEBA Almirante Brown. Enzo Montiel y Delia Val铆a, integrantes Agrupaci贸n SUR en AMSAFE Rosario. Marcos Mu帽oz, Agrupaci贸n Docente Carlos Fuentealba SUTEBA Lomas de Zamora. Eduardo Mart铆nez, Agrupaci贸n Docente 鈥淐arlos Fuentealba鈥 de Olavarr铆a. Jer贸nimo Altschuler, Frente de Organizaciones en Lucha FOL. Luis Angi贸, periodista integrante Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA). Ra煤l Nudel, activista SUTEBA General Sarmiento. Carolina Mamblona, integrante de la lista Magenta ADULP-UNLP. Mart铆n Rodr铆guez Miglio, Investigador Docente UNGS. Mat铆as Retamosa, activista Sindicato de Obreros Ceramistas Neuqu茅n (Zanon).