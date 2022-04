–

April 6, 2022

Organismos de derechos humanos, antirrepresivos, organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y sindicales movilizan hoy desde las 10 del Obelisco a la Cámara Penal Porteña (Libertad 1042, CABA) por la inmediata libertad de Oscar Santillán, Jaru Rodríguez y Julián Lazarte, que llevan más de 20 días detenidos por participar de la protesta contra el acuerdo con el FMI el 10 de marzo de 2022 frente al Congreso Nacional. «No se puede criminalizar la protesta social, menos todavía cuando el hambre reina en los barrios y sectores populares, cuando el ajuste es la moneda corriente con la que se asienta este acuerdo votado en el Congreso», remarcan. «Están imputados por la pertenencia a una organización ilícita, una organización de personas que tienen como objeto generar disturbios en movilizaciones o manifestaciones. Luego, a todo el mundo se le imputa por igual todo el paquete de delitos y contravenciones, cómo si cada uno hubiese hecho todo», precisa las irregularidades de la causa María del Carmen Verdú, de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), que defiende a Santillán y Lazarte junto con Martín Alderete, de la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (Cadep). Por ANRed.

Así lo anunciaron en un comunicado: «el miércoles 6 de abril a las 10 horas se realizará una movilización unitaria desde el Obelisco a la cámara penal porteña, en Libertad 1042. Marcharemos exigiendo la inmediata libertad a Oscar Santillán, Jaru Rodríguez y Julián Lazarte, detenidos por participar de la jornada de protesta contra el acuerdo con el FMI el 10 de marzo de 2022 en Congreso«.

«Las organizaciones firmantes entendemos que no se puede criminalizar la protesta social, menos todavía cuando el hambre reina en los barrios y sectores populares, cuando el ajuste es la moneda corriente con la que se asienta este acuerdo votado en el Congreso – remarcan las organizaciones convocantes – Llevamos más de 20 días con nuestros compañeros detenidos, hostigados y demonizados por los grandes medios de comunicación y diversos sectores políticos patronales«, remarcan las organizaciones convocantes.

Asimismo, extienden el «llamado a movilizar y solidarizarse al conjunto de las organizaciones obreras, sociales, políticas, estudiantiles y de derechos humanos a nivel nacional e internacional» para exigir «a los jueces, fiscales y al poder político de turno que liberen a nuestros compañeros, por el desprocesamiento y el cese de la persecución a los y las que luchan», finaliza el comunicado de las organizaciones, que movilizarán con las consignas centrales de «¡Libertad a lxs presxs políticxs!» y «¡Luchar no es un delito!».

María del Carmen Verdú (CORREPI): «lo preocupante y lo que es prioridad absoluta es resolver la situación de libertad de estos tres compañeros»

En este marco, Mario Hernández entrevistó a María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) y abogada de Julián Lazarte y Oscar Santillán, dos de los tres detenidos, que defiende en conjunto con Martín Alderete de la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo (Cadep).

Verdú explicó la situación legal en la que se encuentran los detenidos: «lo primero que hay que aclarar es que acá hay dos causas. Una causa que todavía está tramitando ante el gobierno, la justicia de la Ciudad, a pesar de que el juez aceptó el pedido de inhibitoria de la Justicia federal, pero el fiscal lo apeló, con lo cual en definitiva va a ser la Cámara de Ciudad la que resuelva, que es donde están detenidos los tres compañeros: Oscar Santillán, Alexander Rodríguez Carrero y Julián Lazarte. A estos dos últimos los estamos defendiendo en conjunto desde CADEP con el compañero Martín Alderete y CORREPI a través mío. Por otro lado, hay una causa ante la Justicia federal, en el juzgado de la Dra. Capuchetti, en la que si bien se ha identificado y citado a indagatoria a alrededor de una docena de compañeros, son todos varones, en ningún caso se ha dispuesto la prisión preventiva sino que eximieron de prisión a todos. Allí CADEP y CORREPI defendemos a tres compañeros, dos chicos de 18 años y uno con retraso madurativo. En la causa en Ciudad, lo preocupante y lo que es prioridad absoluta es resolver la situación de libertad de estos tres compañeros. Hemos apelado todas las defensas, las prisiones preventivas, esto está a estudio de la Cámara de Ciudad en este momento y entendemos que no hay razón objetiva ni subjetiva de mantenerlos detenidos, tal como decidió exactamente sobre los mismos hechos, pero con una calificación legal diferente, la Justicia federal respecto del resto de las personas», explicó la militante de CORREPI.

En cuanto a la acusación que pesa sobre los tres manifestantes detenidos, Verdú aclaró: «en el ámbito de Ciudad se realizó una acusación por parte del fiscal, francamente insólita, una cosa que hace muchos años no habíamos visto que es imputarlos por la pertenencia a una organización ilícita, es decir, una organización de personas que tienen como objeto generar disturbios en movilizaciones o manifestaciones. Cosa que, de tan ridícula que es, no contempla que las tres personas detenidas pertenecen a diferentes organizaciones. Con lo cual no se entiende cuál es la asociación ilícita. A eso se agrega el atentado y resistencia a la autoridad, el incendio por los tachos de basura quemados, el daño calificado por los bienes del dominio público que resultaron rotos y una cantidad de contravenciones cómo la obstrucción de la vía pública y ensuciar paredes. Con un dato que siempre vemos en este tipo de causas iniciadas para aplicar represalias a las movilizaciones y tratar de aleccionar para que la gente no salga a la calle, que es que a todo el mundo se le imputa por igual todo el paquete de delitos y contravenciones, cómo si cada uno hubiese hecho todo. Para que te des una idea, en el caso de Julián Lazarte, toda la evidencia que hay contra él son seis o siete fotos, algunas de diarios, otras tomadas de captura de videos de noticieros que estaban transmitiendo desde el lugar, donde se lo ve caminando pacíficamente con un cartel en la mano que decía ‘Afuera FMI’».

