De parte de ANRed September 1, 2021 78 puntos de vista

Con las consignas «Vivienda digna y definitiva», «No a los desalojos» y «Tierra para vivir y producir y no para la especulación inmobiliaria», organizaciones sociales concentrarán a las 10 en el Obelisco porteño para movilizar al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación – a cargo de Jorge Ferraresi -, en reclamo de soluciones habitacionales urgentes para las familias sin techo y víctimas de violencia de género, para las cuales exigen que «las 108 viviendas aún sin terminar (y por lo tanto no sorteadas) del PRO.CRE.AR de Estación Sáenz (CABA), sean destinadas a quienes atraviesan estas problemáticas». La medida se replicará en la ciudad santafesina de Rosario y otros puntos del país. Por ANRed.

Así lo anunciaron las organizaciones convocantes en un comunicado: «el próximo miércoles 1/9 diversas organizaciones sociales movilizaremos al Ministerio comandado por Jorge Ferraresi exigiendo respuestas ante la emergencia habitacional que sufrimos les trabajadores a lo largo y ancho del país«.

«Uno de los reclamos que se levanta en la medida es debido a la falta de respuesta del Director Nacional de Desarrollos Urbanísticos, Juan Pablo Negro – agregan los movimientos sociales – El responsable del programa PRO.CRE.AR había asumido el compromiso de realizar una mesa de trabajo de conjunto con organizaciones, su área y funcionaries del Ministerio de Género y Diversidad (conducido por Elizabeth Gómez Alcorta). La preocupación que se le hizo llegar hace un mes, es la enorme vulnerabilidad y peligro en que se encuentran las personas que atraviesan violencia de género. Al ser cada vez mayor la cantidad de alquileres que no aceptan niñes, sumado a la profunda crisis económica y el abuso total que se le impone a inquilines (en especial de alquileres informales), dejar de convivir con el agresor es una opción que muchas mujeres, niñxs y disidencias no tienen. Ante esto, exigimos que las 108 viviendas aún sin terminar (y por lo tanto no sorteadas) del PRO.CRE.AR de Estación Saenz (CABA), sean destinadas a quienes atraviesan estas problemáticas. Asimismo, se exige que en todos los proyectos del PRO.CRE.AR se establezca un cupo mínimo de 50% para atender de manera urgente esta situación», remarcan.

Fundamentan su reclamo en cómo se expandió a nivel nacional la problemática: «sólo en 2021, en Argentina han ocurrido 142 femicidios (datos hasta el 31/7, actualizar), de los cuales 62% se dieron en la vivienda de la víctima. También se demanda flexibilizar las condiciones de ingreso al programa, ya que hoy se exigen 12 meses de trabajo registrado sin interrupción y percibir un mínimo de dos Salario Mínimo Vital y Móvil ($56.160), lo cual es completamente impensado en el enorme y creciente universo de trabajadorxs informales, muches de elles mujeres cabeza de familia monomarentales o integrantes de la comunidad LGTBQ».

De la jornada de lucha también participaran los y las vecinas de Recuperación de tierras de Guernica, al sur del conurbano bonaerense, que fueron violentamente desalojadas hace un año: «a pesar de las declaraciones del gobernador de Axel Kicillof acerca de la entrega de las tierras recuperadas a las familias y personas que sostuvieron la recuperación hace un año y fueron brutalmente reprimidas por la policía de Berni, nadie se hace cargo de los recursos necesarios para la construcción de la viviendas. La propuesta de les vecines es el modelo de la autogestión del hábitat, que permite el trabajo colectivo, abaratando costos y sobre todo, evitando el siempre presente sistema de corrupción entre el Estado y sus empresas constructoras amigas. Como remarcamos siempre, la vivienda es un derecho y no un negocio», sostienen.

A la movilización se sumarán también las vecinas del Barrio República de la Sexta de Rosario, que vienen resistiendo a los desalojos desde el 2018 en Rosario y exigiendo la titularización de las casas que construyeron y viven desde hace décadas.

En tanto, las organizaciones convocantes también se solidarizaron con la recuperación de tierras de la Villa 21-24 de Barracas (CABA), que resisten también a los intentos de desalojo: «a partir de la muerte de una joven vecina, Sofia, de tan sólo 15 años, atropellada hace una semana por un tren que avanza a escasos metros de las casas precarias del barrio, les vecines dijeron basta ante las malas condiciones de habitabilidad. El predio de la AABE donde acampan las familias reclamando por vivienda digna y definitiva se ubica, irónicamente, detrás del PRO.CRE.AR Estación Buenos Aires, donde se ha llamado a licitación para la construcción de 200 nuevas viviendas. A su vez, muches de les vecines que decidieron tomar sus derechos con sus propias manos, son personas o familias desalojadas que no han podido ingresar a un nuevo alquiler y quedaron en situación de calle, incluso contando con integrantes menores de edad, adultes mayores y personas en situación de discapacidad», denuncian.

«Desde los distintos gobiernos (nacional, provinciales y municipales) nos quieren hacer creer que la pandemia acarrea todos los males que enfrentamos hoy les trabajadores. Pero la realidad es que están todes gastando millonadas en sus campañas electorales, acordando con el FMI, corriéndose por derecha, favoreciendo una preocupante y creciente ola fascista en todo el país. La pandemia sólo vino a potenciar los males al que el capitalismo y el patriarcado nos someten desde hace décadas«, sentencian, y agregan: «por eso, una vez más, nos levantamos y movilizamos hacia la conquista de nuestros derechos, que no será sino de la mano de la lucha y la organización», finaliza la convocatoria del MTL Rebelde, el MTR Votamos Luchar, la Recuperación de tierras de Guernica, Vecinas de la Sexta en lucha (Rosario) y Consejerías de vivienda.

Contactos de prensa:

Gigi: 11.4939.4334 (Consejerías de Vivienda)

Vanina: 11.3615.6399 (MTR Votamos Luchar)

Jackie: 11.6901.3482 (MTL Rebelde)

Manuel: 341.388.2909 (Vecinxs de la Sexta en lucha – Rosario)