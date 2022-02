–

De parte de ANRed February 3, 2022 77 puntos de vista

En reuni贸n abierta realizada el lunes en Parque Lezama, desde la Autoconvocatoria por la Suspensi贸n del Pago e Investigaci贸n de la Deuda, junto a otras decenas de organizaciones sociales y pol铆ticas, acordaron realizar una movilizaci贸n el pr贸ximo martes 8 de febrero hacia Plaza de Mayo. Adem谩s habr谩 acciones en todo el pa铆s, en contra del acuerdo con el FMI anunciado por el gobierno. 芦Este acuerdo consuma la estafa organizada bajo el mandato de Macri, legitimada y asumida por el actual gobierno, adem谩s del saqueo de la riqueza y los bienes comunes de todo el pueblo argentino. El solo hecho de aceptar un monitoreo trimestral habla de poner al pa铆s nuevamente 鈥榙e rodillas鈥 ante el FMI, un sometimiento al imperialismo y una p茅rdida de soberan铆a intolerables. Rechazamos asimismo la impunidad que este acuerdo garantiza a los responsables y fugadores, as铆 como la amnist铆a cultural, simb贸lica y pol铆tica que ofrece el gobierno, no solo a los estafadores sino al neoliberalismo, en nuestra Argentina y en toda la regi贸n芦. Por ANRed

En reuni贸n abierta realizada el lunes en Parque Lezama, desde la Autoconvocatoria por la Suspensi贸n del Pago e Investigaci贸n de la Deuda, junto a otras decenas de organizaciones sociales y pol铆ticas, acordaron realizar una movilizaci贸n el pr贸ximo martes 8 de febrero hacia Plaza de Mayo. Adem谩s habr谩 acciones en todo el pa铆s, en contra del acuerdo con el FMI anunciado por el gobierno.

芦Nos movilizamos contra cualquier acuerdo que se basa en el reconocimiento y pago de lo que sabemos es una estafa, una deuda que no debemos pero que de esta manera seguir谩 generando graves consecuencias para los pueblos y la naturaleza de nuestro pa铆s, durante much铆simos a帽os. No es Deuda, es Estafa; nos negamos a pagarla y en cambio exigimos investigar y repudiarla; denunciar a todas las personas y organismos nacionales e internacionales responsables y castigar sus delitos y saqueo contra el pueblo argentino, los bienes comunes que pertenecen a las nuevas y futuras generaciones, y a la naturaleza de la que somos parte, nos cobija y alimenta禄 explicaron mediante un comunicado.

Desde la organizaci贸n convocan a todo el pueblo a manifestarse en contra del acuerdo. 芦Lo podemos, lo tenemos y lo vamos a impedir con la movilizaci贸n popular. A eso invitamos amplia y unitariamente, a sumar fuerzas detr谩s del NO es NO, que paren de robar. Somos millones que sabemos que hay alternativa, y que una decisi贸n soberana de no pagar lo que no se debe no implica escenarios catastr贸ficos como quieren aterrorizarnos los sectores y medios PRO鈥pago, y que puede garantizarse con una fuerte intervenci贸n popular y una alianza de pueblos y pa铆ses que somos los verdaderos acreedores禄 agregaron.

芦Este acuerdo consuma la estafa organizada bajo el mandato de Macri, legitimada y asumida por el actual gobierno, adem谩s del saqueo de la riqueza y los bienes comunes de todo el pueblo argentino. El solo hecho de aceptar un monitoreo trimestral habla de poner al pa铆s nuevamente 鈥榙e rodillas鈥 ante el FMI, un sometimiento al imperialismo y una p茅rdida de soberan铆a intolerables. Rechazamos asimismo la impunidad que este acuerdo garantiza a los responsables y fugadores, as铆 como la amnist铆a cultural, simb贸lica y pol铆tica que ofrece el gobierno, no solo a los estafadores sino al neoliberalismo, en nuestra Argentina y en toda la regi贸n禄 finaliza el comunicado.