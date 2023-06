–

Distintas organizaciones ambientales, sociales, sindicales, de derechos humanos, partidos pol铆ticos, movimientos ecum茅nicos y estudiantiles se movilizaron en cuatro puntos donde quieren imponer el proyecto del oleoducto. La acci贸n se realiz贸 de manera simult谩nea y con solo representantes de las organizaciones con el fin de dar una advertencia al gobierno sobre el estado de alerta declarado ante el intento de avance del proyecto. En Loma Campana el Lof Fvta Xayen de la zonal Xawvnko de la Confederaci贸n Mapuche de Neuqu茅n, junto con el Observatorio Petrolero Sur, al Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Neuqu茅n, el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Ind铆genas, Tierra para Vivir 鈥 Corriente Pol铆tica Marabunta. Por Asambleas del Curru Leufu.

Diego Mardones del Lof Fvta Xayen expres贸 鈥渘osotros queremos denunciar, estos megaproyectos que realizan tanto la provincia de Neuqu茅n como la Naci贸n, no se nos ha garantizado nuestros derechos esenciales como es el de la Consulta鈥. Por esta situaci贸n se present贸 una queja previa a la Audiencia P煤blica que realiz贸 el gobierno de Neuqu茅n para aprobar el proyecto e ir谩n a la justicia por no ser escuchados. 鈥淓sto ya nos pas贸 con el proyecto del gasoducto Nestor Kirchner鈥, remarc贸.

Parte de la comitiva que se expres贸 en Loma Campana estaba compuesta por representantes del Observatorio Petrolero Sur. Hern谩n Scandizzo, su coordinador, dijo: 鈥渆ste oleoducto que se quiere construir, para este territorio significa m谩s fracking, m谩s explotaci贸n por tener m谩s capacidad de transporte en territorios que est谩n siendo castigados violando derechos del pueblo mapuche. Y en la otra punta significa un riesgo muy importante para el Golfo San Mat铆as鈥.

Mientras tanto, en Estaci贸n de bombeo Allen, se manifestaron la Asamblea por el Agua y la Tierra de Fiske Menuco, vocera de la articulaci贸n de las Asambleas provinciales del Curru Leufu, Asamblea de Cipolletti, la secci贸n del sindicato docente universitario ADUNC Fiske Menuco, la Asociaci贸n Sindical de Salud P煤blica de R铆o Negro -ASSPUR-, el Tribuna Ambiental, Polo Obrero, Plenario de Trabajadoras del Partido Obrero de R铆o Negro, Corriente Pol铆tica Marabunta 鈥 R铆o Negro, Red Ecosocialista, el Frente de Organizaciones en Lucha, el Colegio de Profesionale de Trabajo Social y el Movimiento al Socialismo -MST-.

Maite Aranzabal de la Asamblea por el Agua y la Tierra de Fiske Menuco coment贸 que 鈥渄esde las asambleas del Curru Leufu y desde muchas organizaciones sociales, partidos pol铆ticos, sindicatos, estamos aqu铆 presentes para advertir al gobierno nacional y provincial que le decimos No al oleoducto al Golfo San Mat铆as y que estamos en estado de resistencia y alerta鈥. Su par Pedro Per茅z Pertino agreg贸 que 鈥渆n distintos puntos de la provincia estamos diciendo No al oleoducto, tenemos una decisi贸n firme todas y todos de cuidar los bienes comunes de la naturaleza鈥.

En Conesa participaron las organizaciones Asamblea del Valle de Conesa, Agroconesa, el Centro de estudiantes Cet 4, la parroquia San Lorenzo, el Partido Obrero y la Fundaci贸n Azara. Con la preocupaci贸n por la intenci贸n del proyecto del oleoducto de atravesar el curso del r铆o Negro a esa altura se reunieron en el balneario local. Con la consigna 鈥淪omos cuenca, somos mar鈥. Bel茅n Galfrascoli, de la Asamblea de Conesa y del partido Obrero coment贸 鈥渆stamos en esta lucha en toda la provincia contra el oleoducto y la modificaci贸n de la ley 3308 porque consideramos que somos cuenca y para poder defender nuestros derechos tenemos que actuar de manera conjunta鈥.

En la costa atl谩ntica la actividad se centr贸 en la localidad de Las Grutas, epicentro de la lucha contra el oleoducto y en defensa del Golfo San Mat铆as. All铆 se reunieron las organizaciones Asamblea por el Agua y la Tierra de Las Grutas, Multisectorial Golfo San Mat铆as, el Parlamento Mapuche Tehuelche de R铆o Negro, APDH Alto Valle; MARA, el COA KIUS (Club de Observadores de Aves), la Asamblea de Vecinos Autoconvocados Viedma-Patagones, Pastoral social Di贸cesis de Viedma, el Movimiento Socialista de los Trabajadores de Viedma, la Fundaci贸n Inalafquen, el Club Costa Sur, Deportes N谩uticos Sin Motor, las Comunidades Cat贸licas Stella Maris y San Cayetano, el Colectivo Cultural Les Mirones, el Centro de Estudiantes del IFDC- SAO, Fm La Korneta, Comerciantes Independientes de Las Grutas, Propietarios de casas y departamentos de alquileres de Las Grutas y SAO.

Fernando Ledesma del Parlamento Mapuche Tehuelche de R铆o Negro y miembro de las comunidades de la zona atlantica dijo que 鈥減ara nosotros como comunidades es fundamental ponernos en pie de lucha, acompa帽ar y ser parte de la defensa de nuestro mar鈥 Agreg贸 que 鈥渢raemos la palabra de la mayoria de las comunidades de la zona atlantica, ya le cerramos las tranqueras a la minera y le decimos que el oleoducto no va a pasar鈥.

La Asamblea por el Agua y la Tierra de Las Grutas exigi贸 la restituci贸n de la ley 3308 que fue inconstitucionalmente modificada para permitir las actividades hidrocarbur铆feras. Suyay Quilapan vocera de la Asamblea se dirigi贸 al Tribunal Superior de Justicia expres谩ndoles que 鈥渟omos leg铆timos accionantes para el pedido de inconstitucionalidad鈥 a su vez inst贸 a que se exprese por la demanda de fondo, cosa que consideran que a煤n no ocurri贸. Alicia Calendino tambi茅n participante de la Asamblea coment贸 鈥渘uestra actividad productiva es en base al turismo y a la pesca, decimos que no a este proyecto porque pone en riesgo a estas actividades productivas鈥. La Multisectorial Golfo San Mat铆as en voz de Fabricio Di Giacomo 鈥渆stamos en Las Grutas pidiendo por la restituci贸n de la ley 3308 queremos que nuestro Golfo est茅 protegido, queremos un mar sin petroleras. El Oleoducto no va a pasar鈥.

