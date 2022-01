–

De parte de La Haine January 10, 2022 14 puntos de vista

El grup de fam铆lies de Resid猫ncia Falguera de Sant Feliu de Llobregat, Resid猫ncia publica de la Generalitat de Catalunya, gestionada per Fundacio Vallparadis de Mutua de Terrassa; volem, necesitem i exigim un canvi urgent en el 鈥淧la de Gesti贸 Covid a les resid猫ncies鈥. Aquest protocol te que canviar o els nostres familiars y la resta de residents moriran de pena!!!! A data 5.1.2022 a Catalunya hi ha 212 resid猫ncies amb qualificaci贸 vermella i 276 taronja (quasi el 50% de resid猫ncies tancades o amb visites i sortides restringides). No es coherent ni aceptable que les persones usuaries de resid猫ncies tinguin tantes restriccions i la resta de societat pugui gaudir de la libertad de la nova normalitat. Ells necesiten el contacte i l鈥檃mor de les seves fam铆lies per salvaguardar la salut emocional, psicol贸gica i cognitiva. L鈥檌mpacte emocional 茅s m茅s important que la integritat f铆sica. A la nostra residencia concretament, portem des de el dia 22 de desembre de 2021 sense poder veure els nostres familiars i amb sols 3 videotrucades. Els treballadors van donant positiu en els cribatges setmanals i els usuaris queden comdemnats de quarantena en quarentena sense parar; encara ser negatius i amb les tres dosis de vacunaci贸. Quan sembla que podran sortir, despr猫s de 15 dies tancats, tornem a tenir un altre treballador positiu i volta a comen莽ar. Vam viure aquesta mateix a situaci贸 al noviembre de 2021. Les mesures de contenci贸 del Covid s鈥檋an convertit en un c脿stig i condemna per aquest grup de la societat, que recordem son ciutadans de ple dret, que ha perdut la seva llibertat, sotmesos a la institucionalitzaci贸 pel sol fet de necesitar viure en una resid猫ncia. Estem farts d鈥檈scoltar que s贸n els m茅s vulnerables, quan les dades de les UCIS reflecteixen que no n鈥檋i ha quasi gent de m茅s de 70 anys. Veure algunes noticies: Nom茅s tres dels 21 cr铆tics per la Covid tenen m茅s de 70 anys gr脿cies a la tercera dosi (segre.com) // Contagis de covid per franges d’edat: ara, joves i adults tenen la incid猫ncia m茅s alta (ccma.cat) El contacte es redueix a trucades telefoniques que sovint acaben en plors i mes patiment, recordem que en la majoria dels cassos les persones que viuen en resid猫ncies pateixen enfermetats mentals amb degeneraci贸 cognitiva i no poden entendre situacions complexes o tenen limitacions en la comunicaci贸. Una angoixa constant tant per ells, com per nosaltres. Les restriccions van canviant setmana a setmana, per a la resta de societat: 7 dies de quarantena per als positius lleus o asimptom脿tics; s鈥檈liminen les quarantenes a les escoles a infantil i prim脿ria, els contactes estrets vacunats no fan quarantena, etc鈥 Per qu猫 per a la resta de la societat si es canvia els temps establert de quarantena i per a ells no? Ser脿 per que la resta de societat mou l鈥檈conomia i la gent gran de la resid猫ncia no genera diners? ES UNA VERGONYA ! En una sisena onada, hi ha EPIs sobrats per a que els familiars puguin entrar a les resid猫ncies en condicions de seguretat, es il路l貌gic que estiguin a茂llats. Es urgent i improrrogable la creaci贸 d鈥檜n protocol UNIC per a totes les resid猫ncies, tenint en compte les necessitats de families y residents. Actualment cada centre te autonomia per fer la seva amb total impunitat i ha quedat en evidencia que no funciona b茅. Quedem a l鈥檈spera de not铆cies per part seva amb l鈥檈speran莽a d鈥檜na adaptaci贸 del 鈥淧la de Gesti贸 pel Covid a les resid猫ncies鈥, que valori l鈥檌mpacte emocional i psicol貌gic d鈥檃questes persones i amb cures centrades en la persona. Fam铆lies de la Resid猫ncia Falguera