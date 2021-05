–

De parte de Kurdistan America Latina May 27, 2021

Ario Berzen, miembro de la junta del Movimiento de Liberaci贸n del Kurdist谩n Oriental (KODAR), llam贸 a boicotear las elecciones presidenciales en Ir谩n, que se realizar谩n el pr贸ximo 18 de junio.

En declaraciones a la agencia de noticias ANF, Berzen explic贸 que los pueblos de Ir谩n no ganar谩n nada con los comicios y record贸 la baja participaci贸n electoral en las parlamentarias del a帽o pasado.

鈥淓l sistema existente (en Ir谩n) ha perdido toda legitimidad 鈥搑emarc贸 el dirigente-. El gobierno quiere usar las elecciones para demostrar su apoyo entre la poblaci贸n, pero esto no se corresponde con la verdad鈥.

Berzen reflexion贸 que 鈥渆n las condiciones actuales, ir a las urnas ni siquiera es posible. Ir谩n est谩 podrido en casa y en una posici贸n dif铆cil en la arena internacional. Las pr贸ximas elecciones son solo una repetici贸n de las elecciones anteriores. La Rep煤blica de Ir谩n ha perdido toda legitimidad: ni siquiera se conf铆a en las elecciones鈥.

El integrante de KODAR asegur贸 que el Estado iran铆 鈥渘o puede llevar a la gente a las urnas con fraude una vez m谩s. La gente ahora conoce bien este sistema y est谩 buscando alternativas鈥.

鈥淚r谩n no tiene una soluci贸n para los kurdos, los lors y los baluches 鈥揺xpres贸 Berzen-. No hay ning煤n proyecto para prevenir la matanza de kolbars, los feminicidios y la contaminaci贸n ambiental. No hay ning煤n proyecto para la convivencia de los pueblos. Todos los esfuerzos est谩n puestos en llegar al poder y conseguir un puesto鈥.

El poderoso Consejo de Guardianes, integrado por doce juristas isl谩micos, encargado de validar las candidaturas presidenciales en Ir谩n, ha aprobado siete candidatos para los comicios del mes que viene.

La noticia fue transmitida el martes 25 de mayo en el canal de televisi贸n estatal del pa铆s y entre las candidaturas seleccionadas figura la del jefe del Poder Judicial, el conservador Ibrahim Raisi, mientras la candidatura de su oponente principal, el ex presidente del Parlamento, Al铆 Larijani, fue rechazada.

El Consejo solo acept贸 siete candidaturas entre las 40 que cumpl铆an con los requisitos definidos por 茅l. Casi 600 propuestas hab铆an sido presentadas.

Berzen reiter贸 que para el movimiento kurdo 鈥渆stas no son elecciones, sino fraude y enga帽o. No se puede hablar de elecciones cuando la poblaci贸n se ve obligada a ir a las urnas. La mera emisi贸n de votos no significa que se hayan celebrado elecciones. Las elecciones deben celebrarse en un ambiente democr谩tico鈥.

鈥淟a gente deber铆a boicotear las elecciones. Boicotear las elecciones es un deber hist贸rico, porque Ir谩n es un Estado ocupante que persigue a nuestra gente 鈥揻inaliz贸 el dirigente-. M谩s all谩 de boicotear, la gente deber铆a organizarse y salir a las calles. Hay que tomar posici贸n. Cada voto que se emite vuelve como una bala disparada a los kolbars y como contaminaci贸n ambiental, fortalece la ocupaci贸n y acelera las ejecuciones鈥.

El 11 de mayo pasado, KODAR y el Partido de la Vida Libre de Kurdist谩n (PJAK) difundieron un comunicado conjunto en el que manifestaron que en Ir谩n prevalece 鈥渆l fascismo, la asimilaci贸n, la represi贸n de sublevaciones, el asesinato鈥, algo que coarta 鈥渃ualquier oportunidad de libertad y democracia de la sociedad civil鈥.

鈥淭odos los esfuerzos del sistema, a trav茅s de una amplia propaganda e ingenier铆a, est谩n encaminados a realizar una elecci贸n teatral, mientras que ya ha determinado todos los resultados. La distinci贸n entre esta elecci贸n y las anteriores es que da una imagen militar extremista y dominante, porque se sienten amenazados tanto por el pueblo como por los rivales de la hegemon铆a global鈥, coincidieron ambas organizaciones.

En la declaraci贸n indicaron que el sistema iran铆 鈥渟e encuentra en un estado de crisis extrema en las esferas social, pol铆tica, econ贸mica, ideol贸gica y cultural鈥. Ante esto, la base para resolver los problemas internos en el pa铆s 鈥渄epende de la soluci贸n pol铆tica de la causa kurda y de los problemas fundamentales de la sociedad, no de las elecciones鈥.

FUENTE: ANF / Rojhelat.info / Traducci贸n y edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

