El movimiento piquetero argentino mostr贸 que la historia no se desarrolla de forma lineal ni predeterminada. La organizaci贸n del sector desocupado irrumpi贸 como cabeza de la resistencia a mediados de los 麓90 y principios del 2000. Para que ello sucediera se combinaron elementos objetivos y subjetivos de la realidad que permitieron constituir un movimiento in茅dito a nivel latinoamericano y mundial. Por Alejandro P茅rez y Nicol谩s Salas

Objetivos por los factores econ贸micos que generaron un crecimiento desenfrenado de la desocupaci贸n. Ahora bien, la pobreza existe en todo el mundo y no en todo el mundo existe el movimiento piquetero. All铆 entra en juego el factor subjetivo, motivado por la acumulaci贸n hist贸rica que arrastraba consigo la clase trabajadora argentina y por la existencia de una militancia revolucionaria con arraigo en las experiencias setentistas, que logr贸 estructurar organizaciones combativas en un sector que era mirado con desconfianza y desd茅n por gran parte de la intelectualidad, tanto burguesa como de izquierda.

Argentina es un pa铆s que subsiste en base a una estructura agraria y primaria pero que tiene a m谩s del 93% de la poblaci贸n viviendo en grandes ciudades ubicadas alrededor de industrias obsoletas y poco competitivas a nivel mundial. En esas paradojas y contradicciones toma vida el llamado movimiento piquetero.

Recuperar la memoria hist贸rica se vuelve un ejercicio militante indispensable para dar batalla a las deformaciones y tergiversaciones de un pasado concatenado con un presente y un futuro de lucha. En este caso, el 2001 nos sirve de excusa para sumar al debate distintas visiones que proyecten una acci贸n revolucionaria en la Argentina post Covid.

En tiempos donde 鈥渓o piquetero鈥 pareciera quedar subsumido a las tesis de la econom铆a popular [1] o donde la construcci贸n de las organizaciones sociales, por momentos, no distingue entre punteros y activistas revolucionarios, la rebeli贸n popular de principios de siglo es una bocanada de aire para retomar los tan postergados debates del sector.

Nos interesa hacer un repaso hist贸rico cargado de balances, reivindicaciones y apuestas futuras para uno de los sectores que mayor dinamismo viene aportando a la lucha de clases en el pa铆s.

El 20 de junio de 1996 ten铆a lugar la pueblada neuquina de Cutral-Co y Plaza Huincul, y con ella nac铆a el movimiento piquetero argentino [2]. Su primera fisonom铆a la tomar谩 de esta revuelta y de las que se generar谩n en provincias como Salta y Jujuy (1997).

Los conflictos no eran azarosos y no casualmente explotaban en aquellas localidades afectadas directamente por las privatizaciones de las empresas p煤blicas, principalmente YPF. Para ese entonces se confirmaban las consecuencias de la ley de Reforma del Estado (1989), la que a帽os atr谩s hab铆a permitido al gobierno peronista de Carlos Menem vender las empresas del Estado y habilitar cientos de miles de despidos y cesant铆as.

Para mitad de los noventa, el dinero de las indemnizaciones se hab铆a consumido y un sector de la poblaci贸n quedaba a la deriva. Sobre esa base de empobrecimiento y desocupaci贸n de importante estratos de la sociedad, sumado a la conciencia de la riqueza energ茅tica circundante y la memoria reciente de una mejor calidad de vida, estallar铆an Cutral Co y Plaza Huincul. El sorpresivo triunfo popular sobre la represi贸n de la Gendarmer铆a y la intervenci贸n de un activismo sindical y pol铆tico forjado en la resistencia al menemismo y en algunos casos de la dictadura militar, ser铆an dos factores clave para la extensi贸n de las revueltas.

A partir de 1996, la construcci贸n de las organizaciones de desocupades se dar谩 de manera conc茅ntrica, origin谩ndose en las periferias del poder pol铆tico y rodeando a este con el devenir de los a帽os y las luchas.

Las primeras acciones bonaerenses

En Buenos Aires, decenas de militantes se encontraban deambulando en diferentes experiencias obreras cuando se empiezan a conocer las puebladas en el sur y norte del pa铆s. De procedencia ideol贸gica diversa, aquel activismo interpret贸 las experiencias emergentes como una oportunidad para retomar la iniciativa. Para ello empezaron a codificar su aplicaci贸n en el conurbano bonaerense.

Las puebladas de Neuqu茅n, Salta y Jujuy daban cuenta de una modificaci贸n en el programa de m铆nima que los sectores de desocupades ven铆an agitando en Buenos Aires desde hac铆a a帽os; mientras antes se luchaba mayoritariamente por pol铆ticas universales [3] que nunca llegaban a aplicarse producto de una relaci贸n de fuerzas desfavorable, con la irrupci贸n del fen贸meno piquetero, el Estado daba una respuesta concreta y precaria a trav茅s del otorgamiento de los planes sociales [4]. Esta respuesta del gobierno se daba de manera recortada y apuntada a contener a los sectores en lucha, desde帽ando la posibilidad de construir una pol铆tica universal como pretend铆an las organizaciones. Es decir, y a diferencia de muchos preceptos que existen en la militancia de izquierda, est谩 pol铆tica focalizada del Estado y la acci贸n organizada de sectores militantes permiti贸 construir peque帽as victorias que fueron cimentando los primeros movimientos sociales de organizaci贸n exclusiva en el sector desocupado.

Esta l贸gica de interacci贸n entre los sectores en lucha y el Estado generar谩 un cambio profundo en la organizaci贸n del sector. En principio, porque aquellas personas que se sumaban a luchar lograban una respuesta inmediata (y precaria) a su demanda de trabajo, al tiempo que constru铆an una subjetividad favorable a la cuesti贸n de organizarse y construir un proyecto colectivo.

Por otra parte, los movimientos volv铆an a poner en debate ante la sociedad la necesidad de la democracia de base y la autoactividad de la clase trabajadora. A su vez, las organizaciones y sus asambleas se fortalec铆an significativamente a trav茅s de la administraci贸n de los recursos que eran ganados al Estado, evitando la intermediaci贸n de intendentes y punteros barriales. Esta situaci贸n gener贸 uno de los primeros debates de la 茅poca entre las tendencias que habitan el sector desocupado enfrent谩ndose posiciones que ve铆an necesario y hasta estrat茅gico disputarle los recursos al Estado con otras de tinte m谩s autonomista, pero tambi茅n en el plano del marxismo, que no acordaban con la perspectiva aduciendo planteos de m谩xima en la reivindicaci贸n (la aceptaci贸n de trabajo genuino o nada) y atendiendo los problemas de la institucionalizaci贸n de la lucha.

La relaci贸n de fuerza y la historia misma dejar谩 en la marginalidad a la visiones que se opon铆an a recibir recursos del Estado y dar谩 mayor preponderancia a los sectores abiertos a disputar las reivindicaciones m铆nimas sin necesidad de descartar los planteos de m谩xima. La ense帽anza no era menor; una persona que hab铆a perdido todo lograba, a partir de la organizaci贸n colectiva y la lucha, saldar parcialmente su problema de empleo y alimentaci贸n.

La aceptaci贸n de los planes gener贸 importante resistencia en la izquierda argentina, principalmente los partidos mayoritarios del trotkysmo argentino que en sus inicios argumentaba que ingresar en la din谩mica planteada por el Estado generaba una competencia tal dentro de la clase trabajadora que se terminaba deteriorando el salario del sector ocupado. A su vez, algunos sectores caracterizaban a les primeres piqueteres como sector 鈥渓umpen proletariado鈥 analizado por Marx durante la categorizaci贸n que hac铆a de la sobrepoblaci贸n relativa en 鈥淓l Capital鈥. Muchas tendencias sostendr谩n (en los hechos) est谩s visiones, mientras que otras las reformular谩n sum谩ndose a la construcci贸n netamente piquetera a partir del 2001 y 2002 como el es caso del Partido Obrero y el MST.

En t茅rminos del m茅todo, el piquete, que dar谩 nombre al movimiento, cambi贸 la matriz de protesta de un sector que previamente se concentraba en hacer ollas populares en las plazas principales de los municipios, as铆 como la realizaci贸n de alguna que otra movilizaci贸n callejera, mayormente circunscripta al 谩mbito distrital. La irrupci贸n en rutas nacionales trastoc贸 la din谩mica de circulaci贸n del capital y ejerci贸 importante presi贸n sobre el Estado para resolver los conflictos, ya sea a trav茅s de la represi贸n o con planes sociales y medidas complementarias.

En poco tiempo se desarrollaron un sinn煤mero de MTD y movimientos en la zona sur y oeste del conurbano bonaerense. Los primeros planes 鈥淭rabajar鈥 nutrir谩n la lucha de organizaciones que desde hac铆a a帽os ven铆an interviniendo en tomas de tierras, comedores barriales y distintas experiencias de 鈥渧uelo corto鈥.

Debate program谩tico en las asambleas matanceras del 2001

El 24 de julio de 2001 se reunieron en La Matanza el grueso de los movimientos sociales del pa铆s [5], a excepci贸n de algunos MTD de la zona sur bonaerense. All铆 se encontraron lo que m谩s tarde se conoci贸 como los sectores duros y blandos del movimiento piquetero.

Fue la m谩s amplia instancia de debate de organizaciones que ven铆an desarrollando un programa muy de m铆nima basado en el trabajo y la asistencia alimentaria.

De una u otra forma, las organizaciones presentes luchaban por la ca铆da del gobierno de De La R煤a lo que daba una base com煤n de intervenci贸n, pero disent铆an o al menos no ten铆an claridad en qu茅 hacer cuando 鈥渟e vayan todos鈥. En la discusi贸n sobrevolaron, a trazo grueso dos estrategias, una encabezada por el Partido Obrero que discut铆a la necesidad de pelear por la convocatoria de una asamblea constituyente y otra encarnada por la CTA que propon铆a una salida redistributiva en base a puntos esgrimidos en su Frente Nacional contra la Pobreza (Frenapo).

La primera de la estrategia se focalizaba en la necesidad de construir un 谩mbito de resoluci贸n democr谩tica el cual 鈥 en palabras de Altamira 鈥 s贸lo podr铆a originarse a partir de una pueblada tras lo cual su primera tarea ser铆a la toma del 鈥減oder pol铆tico鈥. Este proceso vendr铆a acompa帽ado de distintas medidas como 鈥渦n impuesto a las grandes fortunas, por aumento de salario鈥 y otros m谩s ligados a un proceso transicional que apuntaba a una reorganizaci贸n del poder estatal y econ贸mico a partir del reparto de las horas de trabajo a les desocupades. Cabe recordar que aquella propuesta se desarrollaba sin la existencia previa de un doble poder que organizara las amplias masas. De hecho, un germen min煤sculo de ello que podr铆a interpretarse de lo que ser铆an las asambleas populares de Capital y alrededores reci茅n empezar铆an a conformarse a partir de la 煤ltima semana del 2001. El movimiento piquetero por su parte conquistaba reivindicaciones como planes trabajar y daba apoyo a otras luchas, pero no llegaba a erigirse en representante de les desocupades en general ni de sus barrios en particular tampoco. A su vez, de aquel posicionamiento surg铆an planteos revolucionarios sin que existiera una situaci贸n revolucionaria o las condiciones que dieran posibilidad a un quiebre estructural de la hegemon铆a burguesa (crisis org谩nica)[6]. Organizaciones como el MST en esa 茅poca planteaba que la rebeli贸n del 2001 significaba el mes de febrero en la revoluci贸n rusa de 1917.

En el caso de la segunda estrategia, se buscaba encauzar la crisis con pol铆ticas de corte netamente reformista a partir de una alianza policlasista que contuviera no solo a organizaciones de trabajadores sino tambi茅n a peque帽os empresarios, productores rurales (federaci贸n agraria, por ejemplo) y comerciantes. Se propon铆a la creaci贸n de un Seguro de Empleo y Formaci贸n de $380 para todo jefe o jefa de hogar desocupado, la creaci贸n de una asignaci贸n universal por hije de $60 para toda la poblaci贸n menor a los 18 a帽os y por v铆a de la extensi贸n de la cobertura previsional m铆nima para todos los ancianos mayores a 65 a帽os. El planteo, que no hac铆a foco en la convertibilidad y sus consecuencias, se帽alaba que los fondos para este tipo de medidas provendr铆an de la restituci贸n de los aportes patronales de bancos, hipermercados y empresas privatizadas, la reasignaci贸n de partidas de los planes sociales, la eliminaci贸n de las exenciones en impuestos a las ganancias y bienes personales, gravar los consumos no esenciales y reestatizar la seguridad social. Para la CTA, todas estas medidas generar铆an una recaudaci贸n aproximada de 21.700 millones de d贸lares que permitir铆an sortear la crisis sin necesidad de plantearse una perspectiva de transformaci贸n estructural de la sociedad. En esta tendencia quedaba sujeta la Federaci贸n de Tierra y Vivienda (FTV) de Luis D麓El铆a, que para ese entonces era una de las organizaciones con mayor desarrollo del pa铆s.

Aquel debate no prosperar谩 y las resoluciones del primer y segundo encuentro se concentrar谩n en planes de lucha con planteos reivindicativos, enmarcados en una estrategia de desgaste al poder pol铆tico con el objetivo de poner fin a la experiencia de la Alianza. Destaquemos, sin embargo, que el ascenso de los cortes de ruta por desocupades, estatales y otros sectores que se iban sumando, devino en un triunfo netamente pol铆tico con el abandono en la pr谩ctica de la aplicaci贸n de la Ley de D茅ficit Cero para comienzos de septiembre [7].

Por otra parte, dentro de los MTD de zona sur, que casi en paralelo conformar铆an la CTD An铆bal Ver贸n, exist铆an varios sectores de intenci贸n revolucionaria que conten铆an diferentes nociones, entre las que se encontraban visiones de tinte m谩s insurreccional con otras m谩s ligadas al autonomismo.

Salta, la m谩xima experiencia piquetera de la 茅poca

Nos parece necesario retomar la experiencia piquetera salte帽a, la que consideramos fue la que mayor alcance tendr谩 en el pa铆s, logrando extender su influencia a Tartagal y otros pueblos del norte de Salta.

La dimensi贸n de dicha experiencia no s贸lo se dar谩 por el volumen participativo en las recurrentes puebladas que se desarrollar谩n a partir de 1997, sino tambi茅n por el car谩cter program谩tico que se construir谩 con el paso de los a帽os.

Las primeras revueltas fortalecer谩n a la Uni贸n de Trabajadores Desocupados (UTD), organizaci贸n construida por ex ypefeanos que dar谩n una impronta clasista a la organizaci贸n, poniendo como uno de sus ejes principales la exigencia de 鈥渢rabajo genuino鈥, haciendo foco en afectar las ganancias de las petroleras, que en el sector representaban el poder concentrado del capitalismo.

Alrededor de esta organizaci贸n y de otras que surgir谩n con el paso de los a帽os, gravitar谩 un germen de doble poder, que quedar谩 comprobado en la interacci贸n con la poblaci贸n que en varias oportunidades acudir谩 a las organizaciones para resolver distintos problemas que se suscitaban en la vida cotidiana.

El 9 de diciembre del 2000 se realiz贸 el Congreso de los Trabajadores Desocupados del Departamento General San Mart铆n (Salta). All铆 se conform贸 la Coordinadora de Trabajadores Desocupados del Norte Salta, la cual vot贸 un programa de avanzada para el sector que para esa altura, con mayor o menor conciencia, se planteaba la construcci贸n de un poder aut贸nomo en la regi贸n en contraposici贸n y lucha contra el Estado y sus instituciones.

Aquel programa propon铆a a la Coordinadora asumir gran parte de las tareas que se le pod铆an asignar a sindicatos o incluso a los mismos estados municipales. Se destacaba la potestad de que la coordinadora definiera los cargos e ingresos a las empresas de la zona, el tercer turno en las empresas petroleras y reparto de las horas de trabajo sin bajar los salarios, eliminar el negocio de los contratistas en la obra p煤blica y la creaci贸n de un Fondo Especial de Hidrocarburos afectando la ganancia de las petroleras. Asimismo, tambi茅n se consideraban ejes reivindicativos m谩s inmediatos como la entrega de 10.000 planes de trabajo de 300 pesos para el Departamento San Mart铆n o un subsidio a los desocupados por el mismo monto, la condonaci贸n de tasas e impuestos municipales y provinciales para todos los desocupados y desocupadas y el subsidio de las tarifas de electricidad, gas y agua.

M谩s all谩 de lo escrito en el papel, alguno de estos puntos se ir谩n concretando, no sin antes librar grandes batallas callejeras contra el Estado y las fuerzas represivas. En febrero de 2001, lanzar谩n un plan de lucha con bloqueo a las refiner铆as que terminar谩 forzando la convocatoria a un paro petrolero impulsado por trabajadores con vinculaci贸n directa a la UTD y organizados por fuera de la estructura de la burocracia del SUPEH [8]. Tras d铆as de presi贸n y acciones, lograr谩n imponer a los contratistas el llamado 鈥渃onvenio piquetero鈥 que implicaba $2,5 la hora, valor muy por encima de lo que se pagaba en la zona. Adem谩s, ser谩n les piqueteres quienes remuevan a la burocracia de la UOCRA local (con toma del sindicato inclu铆da) e intervengan en favor de les trabajadores en la mayor铆a de los conflictos con empresas o el municipio. A su vez, lograr谩n ingresar a miles de trabajadores a las petroleras locales.

Estas medidas no fueron una simple proclama de papel sino que estuvieron empujadas por una correlaci贸n de fuerzas marcadamente favorable a los sectores populares que implicaron masivas puebladas y confrontaciones directas con la gendarmer铆a y la polic铆a provincial, las cuales en varias oportunidades debieron retroceder, no sin antes dejar varias v铆ctimas fatales. Las acciones directas inclu铆an desde ataques a las fuerzas de seguridad, hasta toma de rehenes de comisarios y quema de instituciones gubernamentales. Todo era legitimado y llevado a cabo por el pueblo salte帽o a tal punto que la Justicia no pod铆a efectivizar el pedido de detenci贸n de los principales referentes de la UTD por miedo a nuevos levantamientos.

鈥淓n Mosconi no hay Estado鈥, admit铆a el entonces ministro de Seguridad Social, Juan Pablo Cafiero, quien ante la prensa deb铆a reconocer la legitimidad que las organizaciones pose铆an en el lugar.

M谩s all谩 que con el devenir de los a帽os, la experiencia salte帽a entr贸 en un devenir gremialista y productivista de la lucha, consideramos que durante varios a帽os, antes y despu茅s del 19 y 20 de diciembre, les piqueteres de Salta fueron la vanguardia pol铆tica que logr贸 construir, aunque de manera germinal, aspectos de doble poder en la poblaci贸n y hasta algunos planteos transicionales en relaci贸n al control obrero de algunos sectores de la producci贸n.

Las organizaciones piqueteras en la previa al 19 y 20 de diciembre

Los a帽os previos a la rebeli贸n de fines de diciembre, mostrar谩n un crecimiento y proliferaci贸n de las organizaciones piqueteras que, en el caso de la provincia de Buenos Aires, se hab铆an extendido en todo el conurbano con epicentro en dos zonas de dicha regi贸n; la sur y la oeste.

En el sur (Florencio Varela, Lan煤s, Brown, La Plata, entre otras ciudades) surg铆an con fuerza los MTD y el MTR que lograr铆an importante desarrollo y referencia a partir de planes de lucha que implicaban grandes cortes de rutas, avenidas y puentes, as铆 como ocupaci贸n de municipios y otras acciones. Con el tiempo se sumar谩 la CTD impulsada por Quebracho que empalmar谩 con los MTD en la construcci贸n de la 鈥淐TD An铆bal Ver贸n鈥 a mediados de 2001.

Por su parte, en la zona oeste, m谩s precisamente se encontraba el eje 鈥淢atancero鈥 construido alrededor de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la FTV. Los dos 鈥渕atanzazos鈥 y las constantes ocupaciones de la ruta 3 les dar谩 una notoriedad y masividad medi谩tica.

Esta delimitaci贸n territorial entre sur y oeste tendr谩 ante todo una diferenciaci贸n pol铆tica tanto en el plano estrat茅gico como t谩ctico. Tras el plan de lucha definido en la primera asamblea piquetera de La Matanza ambos sectores confrontar谩n por el car谩cter de los cortes referido a si deb铆an ser totales o parciales. Los dirigentes matanceros D麓El铆a y Alderete saldr谩n p煤blicamente a cuestionar y repudiar a sus socios temporales del sur que manten铆an bloqueos totales. All铆 empezar谩 a construirse, a partir de la intervenci贸n de las empresas period铆sticas, la noci贸n de los 鈥渄uros鈥 y 鈥渂lando鈥 o los 鈥渃ombativos鈥 y 鈥渄ialoguistas鈥.

Tras la segunda asamblea matancera, la aceptaci贸n del gobierno de que no pod铆a ir a fondo con la Ley de D茅ficit Cero, dej贸 en una especie de limbo a la alianza de ambos sectores, por lo que se disolver谩 y llegar谩 desmembrada al 19 y 20 de diciembre, donde la CCC y la FTV ya iniciaban conversaciones con el 鈥淕rupo Productivo鈥 encabezado por Duhalde, Moyano y la Iglesia Cat贸lica, mientras que el Polo Obrero y el MTR conformaban el Bloque Piquetero Nacional, pero sin mayor iniciativa pol铆tica a煤n.

M谩s all谩 que el grueso de las organizaciones piqueteras ven铆a peleando por la ca铆da del gobierno no puede negarse que hab铆a un cierto dejo de intuici贸n en las peleas que se libraron.

De hecho, en los d铆as previos a la rebeli贸n popular del 19 y 20 de diciembre quienes ten铆an previsto planes de lucha, estos eran de un car谩cter netamente reivindicativo. As铆 es que el grueso de las organizaciones se encontraban movilizando a supermercados o realizando acciones locales cuando el hervidero social iba concentr谩ndose sobre las principales instituciones gubernamentales ubicadas en la Capital, ya sea la Casa Rosada o el Congreso de la Naci贸n.

Las jornadas del 19 de diciembre tomar谩n por sorpresa al grueso de las organizaciones que de manera m谩s o menos improvisada intentar谩n llegar a la plaza de Mayo o Congreso en momentos en que las protestas ya se hab铆an iniciado de manera espont谩nea. Ingeni谩ndoselas de mil maneras, el activismo de la mayor铆a de los MTD, el PO, Quebracho, MTR, Barrios de Pie (entre otras organizaciones) lograr谩n llegar al lugar donde se suscitaron las acciones y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Por otra parte, el eje matancero junto a la CTA tendr谩 una discusi贸n interna ya que tanto la central sindical como la FTV ten铆an la decisi贸n de no movilizar y levantar las medidas que casualmente hab铆an convocado para esas fechas aduciendo que las protestas estaban dirigidas por el Partido Justicialista. La CCC se diferenciar谩 y concentrar谩 sus fuerzas en un corte de la ruta 3 el d铆a 20 en La Matanza, pero la direcci贸n ordenar谩 al mediod铆a del 20 el repliegue, m谩s all谩 de participar de las acciones en otros lugares.

La quema de bancos, escraches al congreso y diversas acciones directas que se llevaron a cabo el 19 y 20 tuvieron un car谩cter semi improvisado y no una estrategia ordenada en relaci贸n al repliegue, atenci贸n de heridos o ataques sincronizados contra las fuerzas represivas. El car谩cter espont谩neo de esa gesta determin贸 gran parte de aquellos sucesos.

Eyectada la experiencia aliancista, las organizaciones del sector no lograron construir un programa en aquellas masas activas que trascendiera la impugnaci贸n a la casta pol铆tica y sus instituciones. Obviamente no puede adjudicarse s贸lo al movimiento piquetero la falta de claridad que caracteriz贸 al grueso de las organizaciones y partidos de la clase obrera. Los intentos de reagrupamientos impulsados por los movimientos piqueteros ir谩n buscando una alternativa pol铆tica popular, pero la masacre del 26 de junio en el puente Pueyrred贸n los pondr谩 a la defensiva con la necesidad de conformar un frente democr谩tico por los DDHH, y ante la salida de Duhalde y la asunci贸n de Kirchner, finalmente terminar谩n concentr谩ndose en aspectos reivindicativos.

M谩s all谩 de las falencias en t茅rminos program谩ticos y estrat茅gicos que pod铆an verse, no puede dejar de destacarse el rol central que jug贸 en la construcci贸n del 19 y 20, siendo tal vez la fuerza organizada principal que m谩s desgast贸 al Estado y sus instituciones durante los cinco a帽os previos. Adem谩s, tirar abajo la convertibilidad menemista no era poca cosa.

A su vez, en sus m茅todos y acciones directas se gener贸 influencia directa en la conformaci贸n de las asambleas populares que se desarrollaron en CABA y alrededores, muchas de las cuales sirvieron de retaguardia a las organizaciones sociales tras la masacre del Puente Pueyrred贸n en 2002.

Tampoco es menor el logro de haber construido una alianza con sectores de trabajadores profesionales y la llamada 鈥渃lase media鈥 que ven铆a siendo afectada por el corralito haciendo realidad, al menos por varios meses, la consigna 鈥減iquete, cacerola, la lucha es una sola鈥.

De aquel momento y de los tiempos actuales, vemos necesario que desde las organizaciones piqueteras aportemos a la construcci贸n de un programa que partiendo de las reivindicaciones de m铆nima pueda construir apuestas transicionales m谩s ligadas a lo que acontece actualmente en Am茅rica Latina con las rebeliones populares suscitadas en distintos pa铆ses como Chile, Colombia, Ecuador, entre otras. Valorar la perspectiva de autoactividad de las masas que varias tendencias pol铆ticas mantuvieron antes, durante y despu茅s del 2001. Debate para otra nota es la institucionalizaci贸n del grueso de los movimientos sociales iniciada con Duhalde y consolidada con el gobierno de N茅stor Kirchner.

A 20 a帽os del 19 y 20 de diciembre, las organizaciones piqueteras se han modificado en parte, logrando gestionar grandes recursos estatales para obras en barrios o actividades, al tiempo que los niveles de institucionalizaci贸n generados desde los distintos gobiernos han sido asumido por gran parte de la militancia sin una problematizaci贸n consciente de lo que ello implica. Tal es la situaci贸n que el debate por trabajo genuino ha sido reemplazado por el de 鈥淓conom铆a Popular鈥 [9], romantizando la precarizaci贸n que genera el Estado a trav茅s de los planes sociales.

A su vez y forzando un paralelismo con los a帽os previos al 2001, parte de la militancia de las organizaciones sociales ha bajado el piso de debate pol铆tico/estrat茅gico circunscribiendo su rol a una administraci贸n precarizada de la pobreza, dedicando gran parte de sus horas militantes a resolver la burocracia estatal que implica acceder a programas, subsidios y dem谩s recursos. Se vuelve necesario e imprescindible recuperar el ejercicio de la reflexi贸n hist贸rica proyectada en acciones futuras que nos permita aprender del 2001 no solo de sus aciertos sino tambi茅n de sus l铆mites. Es clave recuperar para el movimiento piquetero el verse como parte de la clase trabajadora y los sectores populares en general, aspirando a construir con todos ellos una fuerza social que apunte a un cambio social, en un proceso transicional en el que los sectores populares forjemos una verdadera autonom铆a para resolver nuestras problem谩ticas de conjunto. Los recursos estatales salen de toda nuestra clase y deben ser disputados por el conjunto de la misma, que cada paso y cada reivindicaci贸n nos sirva en ese sentido.

En ese camino andamos.

