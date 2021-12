–

De parte de ANRed December 13, 2021

Desde ésta mañana integrante de movimientos sociales realizan un acampe en el Boulevard Marítimo y Belgrano en la ciudad de Mar del Plata bajo la consigna «una navidad sin hambre y un año nuevo con trabajo genuino». «Está claro que las organizaciones en todo momento lo que pretendemos es solucionar de la mejor manera para tener lo que se necesita, solicitando y acudiendo a las instancias de diálogo, pero el gobierno es quien no nos deja alternativa y nos arroja a la lucha. Así es que seguiremos presentando batalla para lograr algo tan sentido para el pueblo trabajador que es tener una mesa navideña y de fin de año digna para pasar con su familia» explicaron las organizaciones sociales mediante un comunicado. Por ANRed

Desde las 10hs organizaciones sociales comenzaron un acampe en el Boulevard Marítimo y Belgrano en la ciudad de Mar del Plata para exigir respuestas a las autoridades locales y provinciales frente a la crisis social y económica que atraviesa el país.

El 9 de diciembre luego de una reunión con Cristian Beneito, secretario de Desarrollo Social Municipal desde las organizaciones explicaron que no arribaron a un acuerdo sobre la mercadería solicitada para el movimiento de desocupados y merenderos y comedores pupulares.

«A cara de perro solo dijeron que iban a entregar lo mismo que el año pasado, alegando a que sólo habían aumentado un 40% el presupuesto para la compra de este año y que todo había aumentado un 65%. Esa información no está disponible de manera oficial, por lo cual no se sabe bien las cantidades realmente que se compraron, como tampoco se sabe que hacen con la coparticipación de Nación y de Provincia que en teoría deberían usarse para estas cuestiones» expresaron mediante un comunicado los movimientos sociales.

Agregaron «no conformes con esa falta de respeto a los acuerdos tomados en un plan de lucha y con un reclamo justo, al plantearle las organizaciones que no se puede aceptar esa cantidad, que no alcanza para que las familias puedan pasar las dos fiestas con las 4 comidas, la respuesta de estos funcionarios públicos fue: bueno entonces vayan a acampar . Está claro que las organizaciones en todo momento lo que pretendemos es solucionar de la mejor manera para tener lo que se necesita, solicitando y acudiendo a las instancias de diálogo, pero el gobierno es quien no nos deja alternativa y nos arroja a la lucha. Así es que seguiremos presentando batalla para lograr algo tan sentido para el pueblo trabajador que es tener una mesa navideña y de fin de año digna para pasar con su familia».