De parte de ANRed May 3, 2021 63 puntos de vista

Organizaciones sociales realizar谩n una conferencia de prensa este martes 4 a las 12 frente al Obelisco porte帽o, para denunciar que el gobierno de Alberto Fern谩ndez 芦decidi贸 recortar 50.000 programas de empleo, comprometiendo a miles familias desocupadas a las que les niega un ingreso elemental禄, por lo que advierten que eso las empujar谩 a 芦retomar los planes de lucha para garantizar el alimento de miles de personas dejadas a la deriva禄. Adem谩s, sostienen que 芦la baja de los programas Potenciar Trabajo afectar谩 centralmente a trabajadores y trabajadoras esenciales que vienen realizando tareas en comedores y merenderos, as铆 como poniendo en funcionamiento cuadrillas de salud que acompa帽an a miles de familias en barrios y villas del pa铆s禄. Todo esto en un contexto de 芦un 42 % de la poblaci贸n por debajo de la l铆nea de pobreza (m谩s de 20 millones de pobres y 4,7 millones de indigentes) y con una desocupaci贸n real cercana al 20%禄, destacan. 芦Sin trabajo, sin alimentos y sin vacunas, no dejamos la calle y el derecho a reclamar禄, remarcan. Por ANRed.

As铆 lo anunci贸 en un comunicado un sector de los movimientos sociales: 芦el Gobierno Nacional decidi贸 recortar 50.000 programas de empleo comprometiendo a miles familias desocupadas a las que les niega un ingreso elemental, lo que nos llevara a retomar los planes de lucha para garantizar el alimento de miles de personas dejadas a la deriva禄, advirtieron, y anunciaron una conferencia de prensa este martes 4 de mayo desde las 12 frente al Obelisco porte帽o. 芦Sin trabajo, sin alimentos y sin vacunas, 隆no dejamos la calle y el derecho a reclamar!芦, adelantaron.

芦El presidente Alberto Fern谩ndez se dirigi贸 al pa铆s el viernes pasado anunciando nuevas medidas de restricci贸n a la circulaci贸n, al tiempo que describi贸 la gravedad de la situaci贸n sanitaria que golpea el pa铆s, especialmente a los y las trabajadoras y los sectores populares afectados por la crisis social y econ贸mica. En paralelo a estas declaraciones y a pedir que la gente evite la circulaci贸n, el mismo gobierno decidi贸 en las 煤ltimas horas recortar los programas de empleo a miles de familias desocupados de los barrios m谩s empobrecidos del pa铆s. La raz贸n de esta medida es ajustar los recursos como en otras 谩reas para pagar la deuda externa y los pagos inminentes de acreedores internacionales, tal como lo pide el FMI禄, sostienen.

Destacan que 芦el mismo recorte fue el que hizo que las organizaciones sociales a sali茅ramos a la calle semanas atr谩s y el que nos volver谩 a movilizar ya que no se puede pretender que 50 mil familias que no tienen nada deban afronten las restricciones sin la posibilidad de llevar un plato de comida a su casa禄.

En la misma l铆nea, agregan: 芦la baja dispuesta de los programas Potenciar Trabajo afectar谩 centralmente a trabajadores y trabajadoras esenciales que vienen realizando tareas en comedores y merenderos, as铆 como poniendo en funcionamiento cuadrillas de salud que acompa帽an a miles de familias en barrios y villas del pa铆s. A su vez, muchos de estos casos son compa帽eras mujeres y disidencias que deben cargar sobre sus hombros responsabilidades de cuidado de toda una familia sufriendo la violencia en un doble car谩cter, ya sea por la falta de trabajo o superexplotaci贸n o por las pr谩cticas machistas y patriarcales que con la pandemia se han agravado禄.

芦Estas decisiones gubernamentales van a contramano de la realidad que afronta el pa铆s y de la necesidad que vienen sufriendo los sectores m谩s empobrecidos 鈥 amplian 鈥 Con un 42 % de la poblaci贸n por debajo de la l铆nea de pobreza (m谩s de 20 millones de pobres y 4,7 millones de indigentes) y con una desocupaci贸n real cercana al 20%, recortar programas del empleo representa un ajuste que dif铆cilmente las familias acepten sin luchar. Sumado a esto, se le da el visto bueno a las empresas de servicios para que aumenten un 9% las tarifas el茅ctricas y la inflaci贸n mensual contin煤a comi茅ndose los pocos ingresos de los y las trabajadoras y se paga una enorme suma en intereses de una deuda ilegal e ileg铆tima que no contrajimos los trabajadores. Plata hay, lo que prima es un inter茅s de clase en los ajustes que el gobierno viene haciendo contra los trabajadores, como lo muestran las luchas de la salud y otros por el salario禄, destacan.

Adem谩s, se refirieron al bajo salario m铆nimo, vital y m贸vil que se acord贸 d铆as atr谩s en el Consejo del Salario: 芦a su vez, el gobierno nacional es el responsable directo de que esta 煤ltima semana se fijara el salario m铆nimo en un monto por debajo de la canasta de indigencia, lo cual representa una verdadera verg眉enza nacional. De hecho, la canasta b谩sica para que una familia no sea pobre est谩 en $61 mil. En su discurso de los 煤ltimos d铆as, el presidente Fern谩ndez no anunci贸 ning煤n tipo de medida social que acompa帽e el pedido de 鈥榪uedate en casa鈥 o ayude a las familias que ya no disponen ni de changas. 驴El IFE? Bien, gracias. No solo no hay m谩s recursos ante la emergencia, sino que se recortan los pocos que existen. A esto hay que sumarle las amenazas de represi贸n a las movilizaciones que se realizan en la Ciudad Aut贸noma de Buenos Aires tanto de parte del Gobierno Nacional como del Gobierno de la Ciudad. El ajuste Generara conflictividad social y los gobiernos amenazan con represi贸n. Repudiamos estas amenazas y llamamos a rechazarlas禄, finaliza el comunicado firmado por el Polo Obrero, el MTR Votamos Luchar, C.U.Ba. MTR/Mido, MAR, M29, el Bloque Piquetero Nacional (T.Or.Re, Agrupaci贸n Armando Conciencia, RUO, y O.T.L.), el MTR 12 de Abril, el FDU, BUEL, A Trabajar, la Organizaci贸n 17 de Noviembre (M.D.L., La William Cooke, Mujeres en Lucha), el MTL Rebelde, M.B.T. y el Frente de la Resistencia, Barrios de Pie, el MST Teresa Vive, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Movimiento de los Pueblos (Frente Popular Dar铆o Santill谩n Corriente Plurinacional, Izquierda Latinoamerican Socialista, el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social-MULCS, el Movimiento 8 de Abril, Igualdad Social), FAR y COPA en Marabunta, la Federaci贸n de Organizaciones de Base (FOB) Aut贸noma, OLP y Resistir y Luchar.