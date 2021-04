–

De parte de ANRed April 8, 2021 0 puntos de vista

En el marco de un plan nacional de lucha contra el ajuste un amplio arco de organizaciones sociales movilizar谩n a las sedes de los ministerios de Desarrollo Social y de Trabajo de la Naci贸n, en reclamo de la 芦apertura de los programas de empleo y un aumento salarial de emergencia que equipare nuestro salario a la Canasta B谩sica Familiar禄. La medida, que en la Ciudad de Buenos Aires comienza a las 11 con una concentraci贸n en Avenida 9 de Julio y Belgrano, se replicar谩 en otros puntos del pa铆s. La consigna central es 芦隆Abajo el ajuste, fuera el FMI! Sin trabajo, sin vacunas y sin alimentos no se aguanta m谩s禄. 芦La segunda ola de Covid-19 ya esta haciendo estragos en los sectores populares y nuestros barrios siguen padeciendo las mismas problem谩ticas: miles de familias viviendo en condiciones de extrema precariedad y hacinamiento, existen grandes dificultades para acceder al agua potable y a los insumos para mantener las condiciones de higiene, y la desocupaci贸n, el hambre y la pobreza han escalado a niveles impensables. No podemos afrontar una nueva ola de Covid en estas condiciones, no estamos dispuestos a hacer ning煤n sacrificio m谩s. Por eso salimos a la calle禄, remarcan. Por ANRed.

Con la consigna central 芦隆Abajo el ajuste, fuera el FMI! Sin trabajo, sin vacunas y sin alimentos no se aguanta m谩s禄, un marco amplio de movimientos sociales realizar谩n hoy una jornada nacional de lucha con movilizaciones masivas a las sedes de los ministerios de Desarrollo Social y Trabajo de la Naci贸n, en reclamo de la 芦apertura de los programas de empleo y un aumento salarial de emergencia que equipare nuestro salario a la Canasta B谩sica Familiar禄.

La medida, que en la Ciudad de Buenos Aires comienza a las 11 con una concentraci贸n en Avenida 9 de Julio y Belgrano, se replicar谩 en otros puntos del pa铆s.

芦La masiva asamblea piquetera realizada el pasado lunes 5 de abril defini贸 que el plan de lucha sea a nivel nacional hasta tanto se de respuesta a nuestras demandas 鈥 remarcan las organizaciones convocantes 鈥 La segunda ola de Covid-19 ya esta haciendo estragos en los sectores populares y nuestros barrios siguen padeciendo las mismas problem谩ticas: miles de familias viviendo en condiciones de extrema precariedad y hacinamiento; existen grandes dificultades para acceder al agua potable y a los insumos para mantener las condiciones de higiene; y la desocupaci贸n, el hambre y la pobreza han escalado a niveles impensables禄, denuncian.

En la misma l铆nea, agregan: 芦seg煤n datos del Indec, en los 煤ltimos seis meses del 2020 la pobreza lleg贸 a un 42%, mientras que las personas que no alcanzan ni siquiera a cubrir la canasta de alimentos y por lo tanto son consideradas indigentes representan el 10%. Es decir que casi la mitad de la poblaci贸n en Argentina es pobre y tiene sus derechos b谩sicos insatisfechos. Uno de los sectores m谩s afectados son la ni帽ez y la adolescencia donde el 铆ndice de pobreza alcanza a un 57%. Es decir que 6 de cada 10 ni帽os y ni帽as menores de 14 a帽os no pueden alimentarse bien, pero adem谩s padecen otras tantas vulneraciones como la falta de una vivienda digna, de educaci贸n, vestimenta y salud禄.

As铆 mismo, destacan que la deplorable situaci贸n socio econ贸mica afecta principalmente a las mujeres y las identidades disidentes: 芦las mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales y personas no binarias somos lxs primerxs en salir a la calle, somos quienes mayoritariamente integramos los movimientos, quienes atendemos a nuestras familias e incluso a nuestros barrios enteros porque la necesidad extrema no nos permite sobrevivir. Sobre nosotrxs recaen todas las tareas de cuidado y la discriminaci贸n para acceder a trabajo genuino con todos los derechos; y sobre nosotrxs tambi茅n recae toda la violencia patriarcal y la inacci贸n del Estado, que nos deja a merced de tener que depender econ贸micamente de nuestros agresores禄, remarcan.

Tambi茅n, entre sus reclamos puntualizan sobre el la crisis habitacional que viven miles de familia, empeorada luego de que desde el 1 de abril dej贸 de estar vigente el DNU que frenaba los desalojos: 芦como si esto fuera poco, la semana pasada el presidente Fern谩ndez y el ministro de Desarrollo Territorial y H谩bitat Jorge Ferraresi no dudaron en dejar caer un decreto, habilitando con esto desalojos en masa y un nuevo tarifazo de alquileres. No tienen respuesta hacia les que vivimos en hoteles, pensiones, villas, asentamientos, casas colectivas, recuperaciones de tierra e incluso en situaci贸n de calle. Cada vez en menos alquileres aceptan chicxs, y cuando decidimos tomar el derecho a la vivienda digna por nuestras propias manos, s贸lo recibimos criminalizaci贸n y represi贸n. A todo esto, la medici贸n de la canasta b谩sica no incluye gastos de alquiler o cuota hipotecaria, con lo cual muchas veces las familias deben decidir si comer o pagar el alquiler禄.

Entre los reclamos centrales de las organizaciones tambi茅n est谩 el rechazo al acuerdo del gobierno de Alberto Fern谩ndez con el FMI: 芦frente a todo este panorama es inadmisible que la prioridad del gobierno siga siendo el pago de una deuda ileg铆tima y fraudulenta con el FMI. Esto solo traer谩 m谩sajuste sobre la clase trabajadora y m谩s atraso al pa铆s, en un contexto donde el trabajo se vuelve cada vez m谩s escaso y precario, a lo que se suma que los servicios p煤blicos de salud y educaci贸n est谩n al borde del colapso禄. As铆 mismo, agregan: 芦queda claro que los platos rotos los estamos pagando quienes menos tenemos, mientras el gobierno se preocupa por mantener intactos los bolsillos de las grandes empresas multinacionales, el agronegocio, los bancos y las mineras禄.

Y la realidad les da la raz贸n a los movimientos sociales: como bot贸n de muestra, trascendi贸 que, en este contexto de pobreza generalizada, las grandes empresas agroexportadoras viven una realidad muuy diferente, dado que tuvieron un r茅cord de liquidaci贸n de d贸lares por exportaciones agroindustriales en marzo, debido a la suba de precios internacionales y liquidaciones de stocks, siendo el monto estacional m谩s alto de los 煤ltimos 18 a帽os, seg煤n inform贸 la agencia estatal T茅lam hace una semana. Incluso, las c谩maras Ciara y CEC reconocieron que 芦ese monto de marzo resulta r茅cord absoluto de las estad铆sticas de los 煤ltimos 18 a帽os y de toda la historia de la exportaci贸n agroindustrial argentina, y representa un incremento del 53,22% con respecto al precedente mes de febrero禄.

Ante esta injusta situaci贸n nacional, las organizaciones sociales destacan: 芦por todo esto sectores cada vez m谩s amplios de la clase obrera est谩n saliendo a luchar, ferroviarios del roca, la Cl铆nica San Andr茅s cerrada en medio de una pandemia, los trabajadores vitivinicolas, y los de la salud que van al paro, mientras las burocracias sindicales no levantan un dedo contra este brutal ataque a los trabajadores, a los que nos est谩n haciendo pagar la crisis. Son precisamente las centrales obreras las que ser谩n convocadas este mes al Consejo del Salario M铆nimo Vital y M贸vil como todos los a帽os y son tambi茅n las que acuerdan cada a帽o un salario m铆nimo de indigencia, 隆hoy en $21600! Exigimos un salario m铆nimo en la Argentina que por lo menos supere la l铆nea de pobreza. Reclamamos un paro y movilizaci贸n el d铆a que se convoque ese organismo para levantar el reclamo de un salario m铆nimo igual a la canasta b谩sica hoy en m谩s de $ 56.000. No podemos afrontar una nueva ola de Covid en estas condiciones, no estamos dispuestos a hacer ning煤n sacrificio m谩s. Por todo esto salimos a la calle para decir !Abajo el ajuste, fuera el FMI! 隆Exigimos la apertura de los programas de empleo y aumento salarial ya!隆Ning煤n salario por debajo de la Canasta B谩sica!隆No a los desalojos! 隆Vivienda digna y definitiva ya!禄, culmina el comunicado.

De la jornada nacional de lucha participan el Polo Obrero, el MTR Hist贸rico, el MTR Votamos Luchar, C.U.Ba. MTR/Mido, MAR, M29, el Bloque Piquetero Nacional (T.Or.Re, Agrupaci贸n Armando Conciencia, RUO, y O.T.L.), el MTR 12 de Abril, el FDU, BUEL, A Trabajar, la Organizaci贸n 17 de Noviembre (M.D.L., La William Cooke, Mujeres en Lucha), el MTL Rebelde, M.B.T. y el Frente de la Resistencia, Barrios de Pie, el MST Teresa Vive, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Movimiento de los Pueblos (Frente Popular Dar铆o Santill谩n Corriente Plurinacional, Izquierda Latinoamerican Socialista, el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social-MULCS, el Movimiento 8 de Abril, Igualdad Social), FAR y COPA en Marabunta, la Federaci贸n de Organizaciones de Base (FOB) Aut贸noma, OLP y Resistir y Luchar.