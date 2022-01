–

La OTAN reforzar谩 el este de Europa con el env铆o de buques y aviones

madrid, 24 de noviembre de 2022

Contin煤a intensific谩ndose la escalada de tensi贸n por la crisis en Ucrania. A pesar del proceso de di谩logo entre Rusia y EEUU, la OTAN ha anunciado despliegues militares en el este de Europa, con m谩s barcos y aviones de combate, para responder al aumento de tropas rusas en las fronteras.

EEUU estudia con sus aliados el posible despliegue de tropas en el este de Europa

El Gobierno de Estados Unidos ha abordado con sus aliados europeos el posible despliegue de tropas estadounidenses en el este de Europa ante el temor a una posible invasi贸n rusa de Ucrania, confirm贸 este lunes la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki. “Hemos estado consultando con nuestros aliados y detallando los planes para todos los escenarios. Siempre hemos dicho que reforzar铆amos a nuestros aliados en el flanco este (de la OTAN) y lo hemos estado discutiendo con nuestros socios durante las 煤ltimas semanas”, expres贸 Psaki en una rueda de prensa.

Biden conversar谩 este lunes a las 21.00 horas con la presidenta de la Comisi贸n Europea (CE), Ursula von der Leyen, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y varios l铆deres europeos.

Ucrania dice que “no hay motivos para el p谩nico”

El secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Oleksiy Dan铆lov, ha afirmado que “no hay motivos para el p谩nico” pese a la tensi贸n en la frontera con Rusia y pidi贸 a los medios reducir la “ret贸rica b茅lica”. “Pedir铆a a todos que est茅n tranquilos”, dijo Dan铆lov en una rueda de prensa al t茅rmino de una reuni贸n extraordinaria del organismo. El ministro ha contestado as铆 a las recomendaciones de varios pa铆ses de no viajar a Ucrania y a la decisi贸n de EEUU de empezar a sacar al personal de su embajada.

Borrell cree que no habr谩 un ataque inminente a Ucrania

El alto representante de la Uni贸n Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha explicado que no hay sentimiento de “ataque inminente” a Ucrania tras haber escuchado la participaci贸n del secretario de Estado de EE.UU, Antony Blinken, en la reuni贸n del Consejo de ministros de Exteriores comunitarios. “No, no creo que haya nada nuevo que pueda incrementar el sentimiento de miedo sobre un ataque inminente”, dijo Borrell en una rueda de prensa al t茅rmino del encuentro. Agreg贸 adem谩s que hay “acuerdo completo” entre los Veintisiete sobre que no es necesario tomar “medidas preventivas” en esta situaci贸n.

Albares comparecer谩 en el Congreso el martes a partir de las 20:00 horas

La Comisi贸n de Asuntos Exteriores del Congreso ha fijado para 煤ltima hora de este martes, despu茅s del Pleno, la comparecencia del ministro del ramo, Jos茅 Manuel Albares, para informar sobre la posici贸n espa帽ola ante la crisis de Ucrania. El pasado fin de semana, ante el incremento de la tensi贸n entre la OTAN y Rusia, el jefe de la Diplomacia espa帽ola solicit贸 acudir a la C谩mara, anticipando que, por motivos de agenda s贸lo podr铆a hacerlo este martes.

Biden hablar谩 con l铆deres europeos para coordinar la respuesta a Rusia

El presidente estadounidense, Joe Biden, conversar谩 a las 20.00 GMT con la presidenta de la Comisi贸n Europea (CE), Ursula von der Leyen; el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y varios l铆deres europeos para coordinar la respuesta ante la concentraci贸n de tropas rusas en la frontera con Ucrania.

La UE aprueba sanciones para Rusia si invade Ucrania

El ministro Jos茅 Manuel Albares ha confirmado que Europa ya ha aprobado sanciones “de un tama帽o enorme” en caso de invasi贸n de Ucrania por Rusia. “Ha habido unidad total en las posiciones que hemos adoptado, se han aprobado conclusiones condenando la actitud agresiva de Rusia, subrayando que el di谩logo es el m茅todo que queremos privilegiar, pero sabiendo que hay que estar preparados para cualquier circunstancia”, ha a帽adido el ministro en rueda de prensa tras la reuni贸n de los ministros de Exteriores de la Uni贸n Europea.

Adem谩s, el ministro ha explicado que Espa帽a a煤n no se plantea evacuar a su colonia ni embajada, aunque s铆 ha reconocido que est谩n “en permanente contacto” con los residentes espa帽oles en Ucrania.

IU rechaza “la escalada militarista y belicista”

La portavoz federal, Sira Rego, ha indicado. en relaci贸n al aumento de la tensi贸n internacional en la frontera entre Ucrania y Rusia, que desde Izquierda Unida manifiestan “clar铆simamente el rechazo hacia la escalada militarista y belicista” y que “como han hecho otras personas y colectivos a lo largo de estos d铆as, volvemos a recuperar el 鈥楴O a la Guerra鈥 que interpela a todas las partes”.

La UE anuncia 1.200 millones de euros en apoyo financiero a Ucrania

La presidenta de la Comisi贸n Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este lunes 1.200 millones de euros de ayuda a Ucrania, a trav茅s de un paquete de apoyo financiero que incluye subvenciones y pr茅stamos de emergencia para que Kiev aborde “las necesidades financieras por el conflicto”. “D茅jenme ser clara una vez m谩s, Ucrania es un pa铆s libre y soberano que toma sus propias decisiones y la UE est谩 del lado de Ucrania”, ha recalcado la presidenta del Ejecutivo comunitario durante su alocuci贸n.

Ucrania pide a Europa unidad ante Rusia

El presidente de Ucrania, Volod铆mir Zelenski, ha pedido al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, unidad a los pa铆ses miembros de la Uni贸n Europea (UE) para proteger la soberan铆a y la integridad territorial del pa铆s.

“Volod铆mir Zelenski se帽al贸 que es importante para Ucrania preservar la unidad de todos los Estados miembros de la UE para proteger la soberan铆a y la integridad territorial de nuestro Estado. Ucrania no sucumbir谩 a las provocaciones, sino que mantendr谩 la calma y la resistencia junto con sus socios”, se帽al贸 la Presidencia ucraniana en un comunicado, recogido por Efe.

Francia desaconseja viajar a Ucrania

El Ministerio de Asuntos Exteriores franc茅s ha aconsejado a sus ciudadanos aplazar los desplazamientos “innecesarios” o “no urgentes” a Ucrania ante las tensiones creadas por la concentraci贸n de tropas rusas en las fronteras de Ucrania. Adem谩s, en su p谩gina web, el ministerio recomienda a los que est茅n o vayan a Ucrania que “intensifiquen la vigilancia” y “desaconseja formalmente visitar las zonas fronterizas del norte y el este del pa铆s”.

Podemos considera que ha habido un giro en la respuesta del PSOE a la crisis en Ucrania

Podemos celebra que el PSOE haya “cambiado de tono” respecto a la crisis en Ucrania. El secretario general de Podemos en Castilla y Le贸n, Pablo Fern谩ndez, en una rueda de prensa, ha manifestado que desde la formaci贸n celebran que “por fin hablen de desescalada y de di谩logo democr谩tico”. Ha recordado que apuestan por “la paz y por las v铆as diplom谩ticas y evitar las maniobras militares en la zona”.

Alemania facilitar谩 la salida de Ucrania a familiares de personal diplom谩tico

El Ministerio de Exteriores de Alemania ha anunciado este lunes que facilitar谩 la salida de Ucrania a los familiares del personal diplom谩tico y de los empleados de organizaciones alemanas en el pa铆s que as铆 lo deseen. El objetivo de la medida es “garantizar la seguridad” de las personas que est谩n bajo responsabilidad del Ministerio, ha afirmado el portavoz de Exteriores, Christopher Burger, durante una rueda de prensa en Berl铆n.

Espa帽a aconseja no viajar a Ucrania

El Ministerio de Asuntos Exteriores recomienda no viajar a Ucrania salvo por motivos esenciales” debido a la “volatilidad” de la situaci贸n con Rusia, y recomienda a quienes se encuentren en territorio ucraniano que no permanezcan all铆 “m谩s all谩 del tiempo imprescindible”. Adem谩s, sugiere a los espa帽oles que se encuentren en dichas zonas que “no permanezcan en ellas m谩s all谩 del tiempo imprescindible”.

Rusia culpa del aumento de la tensi贸n a EEUU y la OTAN

Rusia ha culpado a Estados Unidos y la OTAN de la responsabilidad de la escalada de tensi贸n en torno a la situaci贸n en Ucrania. “La escalada de tensi贸n obedece a las acciones informativas y concretas que emprenden Estados Unidos y la OTAN”, ha defendido este lunes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telef贸nica diaria.

La UE defiende la diplomacia con Rusia

Los ministros de Exteriores de la Uni贸n Europea iniciaron este lunes su reuni贸n mensual en Bruselas con una fuerte apuesta por la diplomacia y el di谩logo con Rusia para evitar un nuevo conflicto en Ucrania, antes de hablar con el secretario de Estado de EEUU Antony Blinken, que se unir谩 por videoconferencia al encuentro. Blinken les explicar谩 su reuni贸n del viernes pasado con su hom贸logo ruso, Sergu茅i Lavrov, y los motivos por los que ha ordenado reducir el personal de la Embajada estadounidense en Kiev, algo que el alto representante comunitario para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ya ha dicho que la UE de momento no va a hacer.

Espa帽a insiste en la v铆a diplom谩tica y la unidad frente a Rusia

El ministro espa帽ol de Exteriores, Jos茅 Manuel Albares, ha insistido este lunes en la v铆a de la diplomacia para evitar un nuevo conflicto entre Rusia y Ucrania, y ha recalcado la importancia de que la Uni贸n Europea muestre unidad frente a Mosc煤. “Eso es lo importante en estos momentos, que sea la diplomacia quien est茅 al frente”, ha defendido.

Los independentistas piden la comparecencia de Albares y Robles para aclarar el papel de Espa帽a

Las diversas fuerzas independentistas representadas en el Congreso (ERC, EH Bildu, JxCAT, la CUP y el BNG) han pedido la comparecencia parlamentaria de los ministros de Asuntos Exteriores, Jos茅 Manuel Albares, y Defensa, Margarita Robles, para aclarar el papel de Espa帽a en la crisis de Ucrania. Si bien el responsable de Exteriores ya ha requerido comparecer a petici贸n propia este martes en el Congreso.

EEUU comienza a sacar al personal de su embajada en Ucrania y recomienda no viajar a Rusia

El Departamento de Estado de Estados Unidos coloca a Rusia en el nivel 4 de sus recomendaciones de viaje, es decir, recomienda a sus ciudadanos que no se trasladen a ese pa铆s, entre otras razones, por la posibilidad de que sus ciudadanos sean objeto de “hostigamiento”, incluso por parte de “oficiales de seguridad del Gobierno ruso”.

La Uni贸n Europea, sin embargo, se desmarca de esta decisi贸n y pide no “dramatizar”. “No haremos lo mismo, porque no tenemos ninguna raz贸n espec铆fica”, defiende el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell.

Estados Unidos ha recomendado a sus ciudadanos que no viajen a Rusia ante la tensi贸n actual con Ucrania, justo despu茅s de haber hecho la misma recomendaci贸n para ese pa铆s y de ordenar que lo abandonen las familias de su personal diplom谩tico.

En un comunicado, el Departamento de Estado coloca a Rusia en el nivel 4 de sus recomendaciones de viaje, es decir, recomienda a sus ciudadanos que no se trasladen a ese pa铆s. Entre las razones que el organismo a帽ade para pedir a sus ciudadanos que no acudan a ese pa铆s est谩 la tensi贸n con Ucrania, pero tambi茅n la posibilidad de que los estadounidenses sean objeto de “hostigamiento”, incluso por parte de “oficiales de seguridad del Gobierno ruso”.

Incluye otras amenazas como “terrorismo”, la pandemia o un “imposici贸n arbitrario” de las leyes locales contra ellos. Adem谩s advierte de que la habilidad del Gobierno estadounidense de ofrecer ayuda de emergencia a sus ciudadanos en Rusia est谩 ya “seriamente limitada”, sobre todo en las zonas lejanas a la embajada en Mosc煤, debido a las propias limitaciones que el Gobierno ruso ha puesto sobre el personal consular estadounidense.

La recomendaci贸n se produce poco despu茅s de la emitida en el mismo sentido para Ucrania. En este caso, adem谩s, el Departamento de Estado ha ordenado que abandonen Ucrania las familias de los trabajadores de su embajada y ha recomendado la salida del personal no esencial ante la “amenaza” de una acci贸n militar por parte de Rusia.

El departamento de exteriores estadounidense ha advertido de que hay informes que se帽alan que Rusia est谩 planeando una acci贸n militar significativa contra Ucrania y las condiciones de seguridad, particularmente en las fronteras del pa铆s, en Crimea y en las zonas del este controladas por Rusia son “impredecibles” y se pueden “deteriorar” sin aviso.

Ha subrayado, adem谩s, que los estadounidenses deben ser conscientes de que una acci贸n militar rusa en cualquier punto de Ucrania puede “impactar seriamente a la embajada de Estados Unidos” y su capacidad para prestar servicios consulares. Por eso ha insistido en que los estadounidenses que se encuentren en el pa铆s “deber铆an salir utilizando el transporte comercial o de cualquier otra opci贸n privada disponible. El Departamento de Estado ha pedido asimismo a todos los estadounidenses que se registren en su web para casos de crisis como el actual para poder contactar con ellos en caso de que sea necesario.

La UE pide no “dramatizar”

En contraposici贸n a la decisi贸n de Estados Unidos, la Uni贸n Europea no reducir谩 el personal de su Embajada en Ucrania. As铆 lo ha asegurado el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que adem谩s ha pedido no “dramatizar”.

Borrell ha explicado a su llegada a la reuni贸n junto a los ministros de Exteriores de la UE que se celebra hoy en Bruselas que “no haremos lo mismo, porque no tenemos ninguna raz贸n espec铆fica”. Del mismo modo, ha a帽adido: “No creo que tengamos que dramatizar en tanto que las negociaciones contin煤an y est谩n continuando. No creo que tengamos que abandonar Ucrania”.

Los jefes de la diplomacia europea mantendr谩n una reuni贸n telem谩tica con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en la que les explicar谩 su reuni贸n del viernes con su hom贸logo ruso, Sergu茅i Lavrov, y los motivos por los que ha ordenado reducir el personal de la Embajada estadounidense en Kiev. Por lo tanto, el alto representante europeo ha matizado que “no hay ninguna decisi贸n al respecto” de reducir el personal de la Embajada, “a no ser que el secretario Blinken nos d茅 una raz贸n que justifique este movimiento”.

Aun as铆, ha agregado que “nada concreto se aprobar谩 hoy, porque hay un proceso en curso” en el que los ministros de Exteriores seguir谩n “preparando” hoy “un paquete potente de sanciones”. “El proceso de decidir sobre sanciones 鈥攈a recalcado鈥 es complejo, pero hay que estar seguros de que todo estar谩 listo para cuando sea necesario”.

Reino Unido se alinea con EEUU

El Reino Unido ha empezado a retirar a algunos miembros del personal de su embajada en Ucrania, al igual que EEUU, seg煤n ha informado el Ministerio brit谩nico de Asuntos Exteriores. Seg煤n la BBC, los funcionarios han indicado que no hay amenazas espec铆ficas contra los diplom谩ticos brit谩nicos, pero que la mitad del personal que trabaja en la embajada regresar谩n al Reino Unido.

De hecho, el Ministerio revel贸 el pasado s谩bado que ten铆a informaci贸n que apunta que Rusia busca instalar a un l铆der prorruso en Kiev mientras considera invadir y ocupar Ucrania. El Gobierno brit谩nico ha reiterado que apoya “inequ铆vocamente” la soberan铆a e integridad territorial de Ucrania, dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente.

En Espa帽a, Albares comparecer谩 este martes en el Congreso

El ministro de Asuntos Exteriores, UE Y Cooperaci贸n, Jos茅 Manuel Albares, solicit贸 este fin de semana a petici贸n propia comparecer de urgencia en el Congreso de los Diputados para abordar la crisis en Ucrania. Albares explicar谩 las conclusiones del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores que se desarrolla este lunes en Bruselas.

Fuentes del Ministerio reconocen que el martes es el 煤nico d铆a en que el ministro puede acudir al Congreso, ya que este lunes est谩 en Bruselas y el mi茅rcoles acompa帽ar谩 al rey Felipe VI a la toma de posesi贸n de la nueva presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y no regresar谩 hasta el viernes por la tarde.

Mientras, varios grupos en el Congreso han solicitado la comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles. ERC, EH Bildu, Junts, CUP y BNG han pedido explicaciones sobre el papel de Espa帽a en la crisis, concretamente quieren conocer los motivos que han llevado al Gobierno a enviar tropas espa帽olas a los Estados vecinos. Han alegado que ese movimiento puede aumentar la tensi贸n del conflicto.





