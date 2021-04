Mucho más que una mascarilla

La imposici贸n del uso generalizado de la mascarilla quir煤rgica se ha convertido en el s铆mbolo de la 鈥巊esti贸n de la 芦pandemia禄. Esta imposici贸n no es de car谩cter sanitario y demuestra la existencia 鈥巇e un razonamiento que no tiene nada que ver con el sentido com煤n. Es una orden que 鈥巗e presenta simult谩neamente como una ley y como la destrucci贸n de la ley. Con esa orden 鈥巗e perpetra una separaci贸n del orden pol铆tico. 鈥

Las razones de la imposici贸n del uso generalizado de la mascarilla quir煤rgica pueden resumirse de 鈥巐a siguiente manera: sin ella no habr铆a ninguna expresi贸n clara de la 芦extrema禄 gravedad que 鈥巗upuestamente tiene el Covid. La centralidad del uso de la mascarilla reside en el hecho que, 鈥巃l recordarnos constantemente la 芦pandemia禄, esa imposici贸n nos pone tambi茅n 鈥巆onstantemente bajo la mirada del poder, confiscando as铆 nuestra intimidad. 鈥

Con esa medida la consciencia se reduce a un 芦sufrirse a s铆 mismo禄. 芦Experimentar el 鈥巒o poder salir de s铆 mismo禄 [1]禄 no es algo exterior, no ocupa una parte de nuestra existencia sino que 鈥巗e convierte en nuestra vida misma. 鈥

Lo que as铆 se siente deja su huella en quien se enfrenta al Covid ya que es un discurso 鈥巗in palabras, que no puede inscribirse y as铆 tomar cuerpo. Es algo que impide el olvido y que 鈥巒o puede rechazarse. Al reactivarse constantemente, la obligaci贸n del uso de la mascarilla 鈥巒os trae eternamente de regreso al trauma. 鈥

El discurso sobre la 芦pandemia禄 se opone a la cultura, nos encierra en 芦la vida desnuda禄. 鈥嶦se discurso amenaza la capacidad de todo ser humano de rechazar 鈥損ara no sentirse 鈥巔etrificado. La m谩scara-corona revela directamente lo Real humano, m谩s precisamente, su 芦ser 鈥巔ara la muerte禄. 鈥

La obligaci贸n se convierte entonces en una ley suprema que condiciona nuestra 芦libertad禄 e 鈥巌nstituye una relaci贸n negativa consigo mismo y con el otro. Nos conmina a renunciar a 鈥巒uestra vida. Al no poder ser canalizada a trav茅s de la cultura, lo real de la muerte abarca la 鈥巘otalidad de nuestra existencia. 鈥

De esa manera, la m谩scara-corona no es la articulaci贸n de lo simb贸lico y lo real. 鈥嶱or consiguiente, ya no es una m谩scara ya que no hace el papel de velo. Al contrario de la 鈥巑谩scara griega o romana, la m谩scara-corona no oculta el rostro鈥 lo hace desaparecer. 鈥

Portar una m谩scara cumpl铆a una funci贸n de protecci贸n del cuerpo simb贸lico. Ahora, la m谩scara-鈥巆orona es una profanaci贸n del cuerpo social e individual. Ya no es, como la m谩scara de la 鈥巃ntig眉edad griega, una articulaci贸n entre lo visible y lo invisible y ya no permite el posible acceso 鈥巃 algo real pero oculto tras un velo. La m谩scara-corona es, al contrario, una provocaci贸n de 鈥巐o Real, que permite desencadenar la pulsi贸n de muerte. 鈥

La pulsi贸n de muerte es la estructura misma de la pandemia. Gen茅rica y universal, 芦se basa en 鈥巙na angustia fisiol贸gica y en la rabia impotente禄 [2] del infans [3], de quien no puede hablar. Impide todo libre arbitrio e induce una aceptaci贸n 鈥巊eneralizada del uso de la m谩scara. Esa pulsi贸n se convierte en la reivindicaci贸n de un ideal 鈥巆onsistente en escapar a la condici贸n humana y aceptar as铆 el paso al transhumanismo. 鈥

鈥

Un 芦hacer ver禄

鈥

Es, efectivamente, en el marco de un 芦hacer ver禄 que la OMS recomienda el uso de la 鈥巑ascarilla [4], aunque reconoce que la mascarilla 鈥巒o permite detener el virus ni proteger a quien la porta. La ventaja que ve la OMS en esa 鈥巑edida reside en la modificaci贸n de los comportamientos de las poblaciones, a las que 鈥巗e estimula a fabricar ellas mismas sus propias mascarillas y a participar as铆 activamente en 鈥巗u propia destrucci贸n. 鈥

Para la OMS, la mascarilla se convierte tambi茅n en 芦un medio de expresi贸n corporal禄, adecuado 鈥巔ara favorecer la aceptaci贸n global de las medidas de 芦protecci贸n禄 [5]. Aunque 鈥巐a actuaci贸n del poder tenga por efecto verdadero la propagaci贸n de la enfermedad, usar la 鈥巑ascarilla se convierte en un pedido de protecci贸n. La m谩scara-covid es as铆 una forma de 鈥巆omuni贸n con la autoridad, una adhesi贸n que muestra como aceptamos someternos a 鈥巆onminaciones que nos impiden ser nosotros mismos. 鈥

El poder presenta la 芦pandemia禄 bajo el aspecto aterrador de una vida contaminada 鈥庘 [6]. 鈥嶴u existencia se construye entonces como un hecho social 芦total, irreversible, imprevisible e 鈥巌rreparable禄 [7]. El uso permanente de la mascarilla 鈥巗e convierte entonces en el paradigma de la cat谩strofe. Es la exhibici贸n, por los portadores 鈥巑ismos de la mascarilla, de las medidas que no s贸lo no los protegen sino que los debilitan 鈥巘anto f铆sica como ps铆quicamente. La adhesi贸n al discurso del poder es una fijaci贸n mort铆fera a 鈥巐o que dice el poder, es el resultado de una t茅cnica de sumisi贸n en la cual quienes llevan el peso 鈥巇e la carga del sometimiento son los individuos mismos que se someten. 鈥

Al portar la mascarilla, somos portadores de nuestra culpabilidad 鈥搒omos culpables de ser un 鈥巚ector de transmisi贸n de la enfermedad, pecado que debemos expiar exagerando 鈥巒uestra propia sumisi贸n. A pesar de que la instrucci贸n de portar la mascarilla es respetada por la 鈥巈norme mayor铆a de la poblaci贸n, constantemente siguen conmin谩ndonos a llevarla. Presentada 鈥巌nicialmente como una medida temporal, hoy nos dicen que, a pesar de la vacunaci贸n, el uso de 鈥巐a mascarilla seguir谩 siendo necesario [8].鈥

La m谩scara-corona se inscribe en la ideolog铆a de la transparencia. El rostro que la m谩scara 鈥巇isimula desaparece como simple reflejo de la mirada del otro [9]. 鈥嶯os remite a una imagen abierta, de la cual el portador no puede ausentarse. La m谩scara 鈥巔ermite as铆 una identificaci贸n con la mirada hipnotizante. El resultado es una relaci贸n incestuosa, 鈥巙na fusi贸n con el disfrute del poder, que cae en la categor铆a de lo obsceno. 鈥

鈥

La m谩scara como t茅cnica de encierro

鈥

En todas partes del mundo, el poder ha puesto en pr谩ctica t茅cnicas de aislamiento cada vez m谩s 鈥巗ofisticadas, como las prisiones del tipo F [10] que deben provocar en el preso un estado del privaci贸n 鈥巗ensorial. El aislamiento caracteriza la modernidad. Est谩 presente simult谩neamente en 鈥巐a sociedad y en la prisi贸n. En la pandemia, la t茅cnica de encierro se vincula a la 鈥巔ostmodernidad. El confinamiento, el uso de la m谩scara o las medidas de 鈥渄istanciamiento 鈥巗ocial鈥 no tienen por 煤nico objetivo aislar del 鈥巆uerpo social el cuerpo de quien puede ser portador del covid, tambi茅n apunta a aislarlo de s铆 mismo. 鈥

El tratamiento que actualmente se da a nuestro cuerpo hace recordar de inmediato la t茅cnica de 鈥巈ncierro utilizada en la prisi贸n [estadounidense] de Guant谩namo. Ese campo de detenci贸n 鈥巌naugura una nueva exhibici贸n, pero no del cuerpo, como en tiempos de los reyes de Francia o la 鈥巌mposici贸n del trabajo del inicio del capitalismo, sino de su imagen, m谩s precisamente de una 鈥巒egaci贸n de la imagen del cuerpo. 鈥

鈥嶽En Guant谩namo] no s贸lo se cubr铆a los ojos a los presos poni茅ndoles 鈥巃ntiparras opacas, la nariz y la boca tambi茅n estaban recubiertos por una mascarilla quir煤rgica. 鈥嶥e hecho, se confisca el cuerpo del preso, no para someterlo sino para encerrarlo en 鈥巗铆 mismo. Nada debe desviar del encierro la mente de un preso ya que el preso debe ver 鈥巈l encierro como algo que no tiene principio y, sobre todo, que tampoco tiene final [11]. 鈥

En el uso de la m谩scara-corona volvemos a encontrar las 煤ltimas funciones de un encierro 鈥巗in l铆mite de tiempo. Cubrir las manos con guantes y el uso permanente de la mascarilla m茅dica 鈥巒o son los 煤nicos procedimientos similares al campo de detenci贸n de Guant谩namo. 鈥嶦n ambos casos, el encarcelamiento es a la vez externo e interno. Nos encierra en nuestra 鈥巌mpotencia y nos lleva a un estado, m谩s o menos avanzado, de privaci贸n sensorial, elemento 鈥巔roductor de sicosis. Incomunicado de los dem谩s y de s铆 mismo, el psic贸tico est谩 鈥庘幝en comunicaci贸n禄 s贸lo con el virus y con las conminaciones de las autoridades. Los cuerpos 鈥巈nmascarados hacen visible la invisibilidad de la guerra contra el coronavirus, actuando de la 鈥巑isma manera que las im谩genes de Guant谩namo, que dieron existencia a la guerra contra el 鈥巘errorismo. 鈥

鈥

La f谩brica de psicosis

鈥

A trav茅s de las im谩genes de Guant谩namo el espect谩culo mira al espectador por el 芦hueco de 鈥巐a mirada禄 [12]. El espectador se ve atrapado en la pulsi贸n esc贸pica, donde 鈥巐o esencial es mirarse ser mirado. Esa pasividad es participaci贸n en el dejar hacer, en el 鈥巇ejar mostrar, en el dejar decir y gozar de ello. 鈥

Al igual que la recepci贸n, sin condena expl铆cita, de las im谩genes de Guant谩namo, el enrolamiento 鈥巔ersonal en la 芦guerra contra el coronavirus禄 es una etapa adicional en la renuncia a nuestra 鈥巔ropia humanidad. 鈥

El consentimiento ante lo que se dice y se muestra no es s贸lo pasivo sino tambi茅n activo. 鈥嶭a persona ya no est谩 simplemente en estado de sideraci贸n ante algo visible que puede 鈥巆onsiderar exterior sino que tiene que rehacerse e integrar activamente la movilizaci贸n que 鈥巗e impone debido a la pandemia, tiene que estar 芦en marcha禄, participar en su propia 鈥巇estrucci贸n como ser humano as铆 como en su recomposici贸n como 芦transhumano禄. En la 鈥庘幝guerra contra el coronavirus禄, ya no hay distinci贸n interior/exterior. Esta fusi贸n de tipo 鈥巔sic贸tico existe, no s贸lo a nivel individual sino tambi茅n societal. 鈥

La fabricaci贸n de la sicosis es, desde hace tiempo, una ocupaci贸n de nuestros dirigentes. 鈥嶭as t茅cnicas de privaci贸n sensorial aplicadas en Guant谩namo permit铆an producir 鈥揺n s贸lo 2 d铆as鈥 鈥巌ndividuos psic贸ticos en materia de comportamiento. Esas t茅cnicas eran una aplicaci贸n directa 鈥巇e las investigaciones de psic贸logos dedicados al estudio del comportamiento, como Donald 鈥嶰. Hebb, de la universidad Mac Gill, en Quebec [13].鈥

En el marco de la 芦guerra contra el coronavirus禄 y de experimentos como los procedimientos de 鈥巘orturas aplicadas en Guant谩namo, el cuerpo es capturado, pero no para destrozarlo 鈥巆omo antes, tampoco para disciplinarlo como en la organizaci贸n capitalista del trabajo, sino para 鈥巗er aniquilado. Se trata, en este caso, de una condici贸n previa, el objetivo es imponer una 鈥巖econstrucci贸n en el marco del transhumanismo. 鈥

鈥

Una captura de lo Real

鈥

La 芦guerra contra el coronavirus禄 va m谩s all谩 de la 芦lucha antiterrorista禄. No est谩 鈥巈n conflicto contra una parte de la poblaci贸n sino contra una categor铆a de la poblaci贸n, pero 鈥巆onvoca lo Real, ataca la posibilidad misma de lo viviente. El poder, a trav茅s de la tecnociencia, 鈥巆ompite con lo que se le escapa permanentemente. 鈥

El uso de la m谩scara es una anticipaci贸n de la captura de lo real humano. Se inscribe en un 鈥巔rocedimiento de evitaci贸n relacional que hace que el otro deje de existir. Se captura algo de 鈥巐o Real: el deseo de relacionarse. A partir de ah铆, la gente que se pone la m谩scara ya no es 鈥巔ortadora de la palabra sino del grito de quien se ha convertido en nadie. Esa gente exhibe 鈥巃 la vez el rechazo al otro y lo que resulta de ese rechazo, su propia aniquilaci贸n. 鈥

El uso de la m谩scara-corona produce una p茅rdida de 芦la apetencia simb贸lica禄, de ese deseo de 鈥巖elacionarse que se manifiesta m谩s all谩 de la satisfacci贸n de las necesidades elementales de la 鈥巗upervivencia [14].鈥

El 芦encuentro primordial禄 con el otro es un impulso pulsional, el de la pulsi贸n de la vida, 鈥巈sencial en la construcci贸n de un v铆nculo con el exterior. Ese don, destinado a actuar al nivel del 鈥巆onjunto de la vida, hoy est谩 siendo atacado por el uso de la m谩scara. Se convierte en un 鈥巖echazo al otro, en una destrucci贸n de la 芦apetencia simb贸lica禄, o sea de la condici贸n 鈥巔rimordial llamada a garantizar la formaci贸n de un v铆nculo social. Es la materializaci贸n de un 鈥巖echazo al otro y a s铆 mismo como persona. Es la exhibici贸n de un contagio, ya no de una 鈥巈nfermedad, sino de una concepci贸n escatol贸gica de la imposibilidad de un porvenir humano. 鈥

鈥

La torre de Babel

鈥

La obligaci贸n generalizada de portar la m谩scara es el s铆mbolo de un derrumbe de las fronteras 鈥巆olectivas e individuales, de las fronteras que delimitan los Estados as铆 como de las fronteras que 鈥巔ermiten, al diferenciar lo que est谩 afuera y lo que est谩 adentro, la formaci贸n de un sujeto 鈥巌ndividual y colectivo. 鈥

El uso generalizado de la m谩scara es una mordaza. Al suprimir toda singularidad e imponiendo 鈥庘幝una ausencia de lengua, una imposibilidad de hablar禄 [15], el uso generalizado 鈥巇e la m谩scara construye una nueva torre de Babel. Ordena un 芦a puertas cerradas禄 ya que 鈥巗e necesitan dos labios que se aparten uno del otro para poder hablar. La m谩scara-corona 鈥巌mpone as铆 la instalaci贸n de una nueva universalidad mon谩dica de la condici贸n humana, donde 鈥庘幝nadie se distingue de los dem谩s禄. 鈥

La frontera es constitutiva del imaginario individual y social. Es lo que permite construir un 鈥巗entido. En la pandemia, al abolirse su funci贸n de mediaci贸n, las 芦instituciones imaginarias de 鈥巐a sociedad禄, las organizaciones de la sociedad civil, son desactivadas y se convierten en 鈥巐o contrario de s铆 mismas. En lugar de establecer un l铆mite ante la omnipotencia del poder, 鈥巗e convierten en una simple correa de transmisi贸n de las imposiciones de ese poder. Se reducen 鈥巃 un acto voluntario de automutilaci贸n como expresi贸n de un supery贸 (surmoi) arcaico que 鈥巗e puede calificar 鈥揷omo lo hace Lacan鈥 de obsceno [16]. 鈥

Sin que se identifique claramente un centro de decisi贸n, el uso de la m谩scara se presenta 鈥巌nmediatamente como una obligaci贸n mundial. Al suprimir las fronteras pol铆ticas, elimina tambi茅n 鈥巘oda demarcaci贸n entre uno mismo y el otro. La globalizaci贸n de la 芦pandemia禄 borra toda 鈥巇iferencia, exhibe una cuasi desaparici贸n del Estado-naci贸n y borra la persona como entidad 鈥巎ur铆dica y ps铆quica. Se opera as铆, en todos los sentidos, una fusi贸n entre el adentro y el afuera, 鈥巓 sea se instala una sicosis generalizada, llevando a pueblos e individuos a consentir su propia 鈥巇estrucci贸n. 鈥

De esa manera, el uso de la m谩scara-corona provoca una indiferenciaci贸n del yo y del no-yo, 鈥巇el sujeto y del objeto. Privado de su capacidad de discernimiento, el individuo ya no puede 鈥巒ombrar lo real. De esa indiferenciaci贸n resulta una fusi贸n con las cosas mismas. La m谩scara-鈥巆orona permite as铆 la instalaci贸n de una estructura esquizofr茅nica, donde el individuo 鈥巗e identifica con los objetos del discurso. Se convierte en su m谩scara. 鈥

鈥

芦Dar cuerpo禄 a la pandemia

o dar sentido al 芦sin sentido禄

鈥

En Los hermanos Karamazov, Dostoievski nos record贸 que lo que caracteriza al ser humano es 鈥巈l abandono de su existencia [17] 鈥巔ara entregarla como ofrenda al poder. Aqu铆, en el manejo de la 芦pandemia禄, la renuncia de las 鈥巔oblaciones resulta de la destrucci贸n de las instituciones imaginarias de la sociedad y de 鈥巗u v铆nculo con el orden simb贸lico. Esas instancias 鈥揷omo el sindicato, la familia, la iglesia, 鈥巐a prensa, el poder jur铆dico鈥 organizaciones todas que constituyen una defensa contra el poder 鈥巃bsoluto y que son la base del v铆nculo social鈥 hoy se ven no s贸lo desactivadas sino invertidas. Ya 鈥巒o hacen cuerpo sino que, al contrario, est谩n impactadas por el proceso de descorporizaci贸n de 鈥巐a sociedad y movilizadas en la 芦guerra sanitaria禄. El cuerpo individual o social ya es s贸lo una 鈥巆arne marcada por el discurso del poder, por el encuentro del 芦goce absoluto禄 [18] caracter铆stico de la estructura psic贸tica 鈥庘 [19].鈥

Estableciendo una ruptura con el otro y consigo mismo, la m谩scara-corona impone una doble 鈥巇ivisi贸n. Es ante todo un 芦hacer ver禄. De esa manera, los medios no deforman la realidad鈥 鈥巐a fabrican [20]. Instalan un proceso 鈥巇e sideraci贸n. El mundo es reducido entonces a un 芦hacer ver禄 que convoca al goce [21]. El goce limita y excluye el cuerpo que desea, no aporta sentido sino que 鈥巈s parte de lo impensable, del sin sentido. 鈥

El goce, sin sentido y fuera del cuerpo, se hace entonces adictivo. El automatismo de la 鈥巖epetici贸n se impone sobre el principio de realidad. Instaura un goce del traumatismo que, 鈥巆omo m谩quina de repetici贸n, tiene por afecto la liquidaci贸n de todo hecho de un sujeto, sea 鈥巌ndividual o colectivo. Excluido del Otro, el cuerpo se reduce a su realidad anat贸mica y 鈥巗e convierte en un simple soporte de la pulsi贸n de muerte. 鈥

A partir de ese momento, el uso de la m谩scara es un consentimiento de las poblaciones a 鈥巗u propia destrucci贸n, es la aceptaci贸n del gesto de deponer nuestro cuerpo, como se deponen 鈥巐as armas. El cuerpo debe desaparecer para que pueda aparecer la 芦pandemia禄. 鈥

Es tambi茅n un 芦s铆禄 a la muerte del sujeto parlante y es una aceptaci贸n del hecho de verse 鈥巆apturado por el poder. La m谩scara act煤a como una marca que da cuerpo a la enfermedad. En 鈥巈sta situaci贸n, los individuos ya no tienen un cuerpo sino que son el cuerpo de la 芦pandemia禄, como antes fueron el cuerpo de las v铆ctimas de la masacre [perpetrada en Par铆s, 鈥巈n las oficinas de] Charlie Hebdo, al adoptar el eslogan 芦Je suis Charlie禄 (en espa帽ol, 鈥庘庘淵o soy Charlie鈥 [22]. 鈥

鈥

芦La inseguridad sufrida禄,

una voluntad de goce

鈥

La 芦guerra contra el coronavirus禄 es una m谩quina de procurar goce. Basada en una supresi贸n 鈥巇el derecho, fusiona la violencia con lo sagrado. Nos confirma que la cuesti贸n central en el ser 鈥巋umano, como individuo sin comunicaci贸n con el Otro, no es el problema de la libertad sino, 鈥巑谩s fundamental a煤n, el del goce. En este caso, el goce ya no est谩 articulado al cuerpo y gira 鈥巗obre s铆 mismo, forma lo que el psicoan谩lisis llama una compulsi贸n de repetici贸n. Se trata de un 鈥巊oce mort铆fero donde la energ铆a vital, convocada por la orden del supery贸, se vuelve contra 鈥巗铆 misma. 鈥

Este goce constituye un imperativo categ贸rico que rechaza todo lo que puede limitarlo. A trav茅s 鈥巇el uso generalizado de la m谩scara, pone en escena lo obsceno. Convertido en 芦el amo del 鈥巘iempo禄 [23]禄, el virus encarna el Amo 煤nico y la 鈥幟簄ica Ley, a los cuales los individuos deben someterse voluntariamente. Los individuos 鈥巗e convierten en soldados de la pandemia, actores de su propia destrucci贸n. 鈥

La inseguridad se hace general y obstaculiza la posibilidad de estar con el otro. Ya no estamos 鈥巈n el plano del lenguaje sino de lo que se siente [24], ya no como el 鈥庘幝sentimiento de inseguridad禄, tal y como lo ha desarrollado la 芦lucha antiterrorista禄, sino en 鈥庘幝la inseguridad que se siente禄. As铆, el uso de la m谩scara-corona produce, a trav茅s del discurso 鈥巇el poder, un 芦sentimiento que alcanza un grado tal de intensidad鈥 que ha generado 鈥巈n muchos鈥 un verdadero 鈥渄eseo de cat谩strofe鈥禄 [25]. Ese sentimiento se convierte en voluntad 鈥巇e goce, respaldando la ofrenda de su cuerpo y de su vida a los imperativos de la potencia 鈥巈statal. 鈥

Con ello se opera una transformaci贸n al nivel de la conciencia. Esta no es ya la de un objeto 鈥巇eterminado sino la de quien sufre, de un 芦dado originario禄 que sustituye la percepci贸n. 鈥嶦l individuo se ve entonces desvinculado del lenguaje y se involucra 芦en la nada禄 [26]禄, en 芦la absoluta positividad c贸sica禄. Nos convertimos en la cosa de 鈥巙na m谩scara, en portador de la mirada del poder. 鈥

Cuando nos sufrimos, no podemos pensar ya que el lenguaje est谩 instrumentalizado, 鈥巗e convierte en un simple medio de comunicaci贸n, de 芦comuni贸n禄 o de 芦contagio禄, como 鈥巔lantea Georges Bataille. Para Bataille, comunicar es 芦una idea de fusi贸n禄, es salir de s铆 mismo 鈥巠 fundirse con el otro [27]. Aqu铆, la m贸nada, que se siente a trav茅s de la 鈥巔andemia, comulga y fusiona con el poder. 鈥

鈥

Desenmascarar la pulsi贸n de muerte

鈥

Confirmando que el principio de identidad reside esencialmente en el rostro, el uso de 鈥巐a m谩scara se presenta como un dado originario, portador de un desorden obsesivo compulsivo 鈥巕ue impide toda inscripci贸n del otro. Se ve as铆 que 芦deshacerse temporalmente [del rostro] 鈥庘mediante el uso de una m谩scara鈥 es un acto donde el individuo鈥 traspasa el umbral de una 鈥巔osible metamorfosis禄 [28].鈥

Si bien el rostro esconde 芦el ser para la muerte禄 y hace posible el v铆nculo social, la m谩scara-鈥巆orona es un desvelamiento que escamotea los trazos de su portador. 芦Abre el cerrojo del yo y 鈥巐ibera la pulsi贸n禄 [29]. El uso de la m谩scara-corona, como soporte del aparataje 鈥巔ulsional, es el coraz贸n del dispositivo 芦sanitario禄. Su funci贸n es descomponer el cuerpo 鈥巗imb贸lico, aniquilar lo que nos hace humanos. 鈥

Este 芦des-v铆nculo禄 desencadena la pulsi贸n de muerte, productora de una automutilaci贸n de 鈥巗u portador. Debido a la obligaci贸n de portar la m谩scara, esta pulsi贸n insiste, se repite bajo la 鈥巉orma de un trauma, rompiendo los cuerpos individual y social [30]. 鈥

Al no poder articularse con el campo del otro, es una descorporizaci贸n, un 芦flujo de lo vivido禄 鈥庘 [31] que se convierte en una compulsi贸n repetitiva. 鈥嶦l uso de la m谩scara impide toda ruptura con el discurso del poder y permite el eterno regreso 鈥巇el trauma. Es un fetiche que sustituye cualquier simbolizaci贸n. 鈥

Sin embargo, el hecho de simbolizar ya es establecer una distancia con respecto a la conminaci贸n 鈥巇el supery贸 y existir como un 芦nosotros禄, es rechazar que nos 芦asalten uno por uno禄 [32] en esta guerra contra el g茅nero humano y 鈥巆ontrarrestar as铆 un 芦ataque contra el colectivo a trav茅s de los individuos禄.