March 2, 2022

ALB. Traducimos esta entrada de Avtonom sobre la situaci贸n de caos que vive Kharkhov, la segunda ciudad m谩s grande de Ucrania y casi totalmente rus贸fona. En este relato podemos ver dos procesos que corren en paralelo en las cat谩strofes: el apoyo mutuo; y los saqueos y otras conductas antisociales. Hay muchas im谩genes de esto 煤ltimo, que se explican por la rabia que les da a las compas de Kharkhov ver c贸mo en medio del desastre hay quienes se aprovechan de la situaci贸n en lugar de unirse a la autogesti贸n de supervivencia, o como dec铆an los barbudos del siglo XIX al “comunismo de asedio”.

AVTONOM

La ciudad amada se est谩 acostumbrando gradualmente a la nueva cotidianeidad. No hay interrupciones cr铆ticas en el suministro el茅ctrico y el funcionamiento de los servicios de apoyo. El alcalde de la ciudad, Igor Terekhov, lleg贸 hace unas horas a la panader铆a, donde dijo que hab铆a suficiente pan, pero debido a problemas con la entrega, hac铆an falta conductores voluntarios. El gobernador Oleg Sinegubov en la ma帽ana del 28 de febrero tambi茅n dijo que las empresas de Kharkhov se hab铆an movilizado, por lo que se estaba creando un centro log铆stico humanitario regional para distribuir recursos. Cualquiera que quiera ayudar a Kharkov o publicar una solicitud de ayuda puede ir al reci茅n creado para ello.

El precio del pan, por su parte, se dispar贸 a 40 hryvnia. Los establecimientos de restauraci贸n y las empresas de alimentaci贸n . Los canales de Telegram de la ciudad se han convertido en la principal fuente de informaci贸n, incluida la coordinaci贸n de los esfuerzos humanitarios, cuya audiencia se ha multiplicado muchas veces en estos d铆as. Hay muchas publicaciones como esta:

“Yuriy Shparaga, director del Departamento de Defensa Socialista de la ODA. 隆Respeto! Kharkiv’yans, si necesitan asistencia a largo plazo, comun铆quese con: tel.

“Buenos d铆as, soy un portavoz de DSNS, voy a la comida que viene. En nuestras partes posteriores, en los refugios antia茅reos, hay muchos (10-15 ni帽os y 20-25 adultos). Yo te ruego, si tienes la oportunidad de hacer de voluntario, si quieres traer algo de comida, tal vez alguien necesita comida para las partes bombardeadas, esa comida puede ser necesaria para los ni帽os y las mujeres en partes.

“隆S茅 respetuoso con los insulinodependientes!

Para el n煤mero 0 800 60 20 19 (MINSA), el operador aceptar谩 tu solicitud y proceso.

La insulina se conoce en la farmacia del lugar o se entrega por voluntarios”.

“隆Chicos! 隆Se necesita ayuda urgente! Estamos recolectando alimentos, agua, medicamentos y art铆culos esenciales para los necesitados: ni帽os, ancianos, enfermos, heridos, aquellos que han perdido sus hogares. Sin embargo, todas las tiendas y farmacias est谩n cerradas No somos libres, ay煤danos a comprar o vender lo que necesitamos por dinero Somos todo lo que tenemos los unos a los otros

Kirill 096-453-01-31″

隆隆隆Solicitud de reenv铆o m谩ximo!!!

KU “Centro Regional de Kharkiv para la Rehabilitaci贸n Social y Psicol贸gica de Ni帽os”, Krasnodarskaya St., 102-A.

Los ni帽os necesitan ayuda, a saber, alimentos (agua potable, dulces, dulces, jugos). los ni帽os reciben comida.

Gracias de antemano, desde el fondo de mi coraz贸n.

Tel. 0976797324 Natalia”

“Children’s Hospital 19, los

ni帽os grandes de Panasovskaya 19 no tienen nada que comer, los cocineros no pueden cocinar nada. Pasamos cinco d铆as all铆, hay muy poca comida.

Quien tenga la oportunidad de ayudar con la comida, por favor ayude

N煤mero de contacto:

+380 (93) 706 96 62

Elizaveta Alekseevna

Gracias”

“Me gustar铆a con su ayuda llegar a nuestros monopolios de farmacias 911 y Farmacias de Bajo Precio (el resto tambi茅n aplica). La gente com煤n necesita medicamentos, nadie ha cancelado el COVID y las enfermedades estacionales, muchos se esconden en s贸tanos y refugios h煤medos y he tenido fiebre durante varios d铆as y secreci贸n nasal, 隆pero casi todas farmacias est谩n cerradas! La gente simplemente no tiene la oportunidad de comprar medicamentos. En uno de los distritos de Kharkov, solo hay 1 farmacia de 8 a 12h , y hay m谩s de 70 personas en la cola. Pero, 驴qu茅 pasa con los ancianos que necesitan medicamentos para el coraz贸n, la presi贸n, d贸nde los pueden conseguir? Todos sabemos muy bien lo bien que gana el negocio farmac茅utico de la poblaci贸n durante los resfriados estacionales, pero 驴d贸nde est谩s ahora, cuando la gente necesita tu ayuda m谩s que nunca?

“隆Buenas noches! Hoy estuvimos repartiendo pan gratis en el pueblo de Nauchny, horneamos todo lo que pudimos nosotros mismos (como nos aclar贸 un testigo m谩s tarde, probablemente estemos hablando de la panader铆a Novobavarsky, – Ed). Desde all铆 es una tienda en todo el pueblo, en la que hace tiempo que no hay pan. Recomendamos a todos los que puedan apoyarse en estos momentos tan dif铆ciles para todo el pa铆s! 隆Ni siquiera tengo esto!”

La planta procesadora de carne de Saltovskiy dona productos a los necesitados. Listo para ayudar a las instituciones (orfanatos, escuelas, etc.) – escriba a Irina: 067 672 06 08

El equipo del restaurante Mafia prepara comida para hospitales infantiles y militares. Quien quiera unirse o ayudar – contacte a Oksana: 093 240 73 26

“Nasha Ryaba” reparte gratis pollo, carne picada e h铆gado a la poblaci贸n en la zona del aeropuerto la tarde del 26 de febrero

En la calle Studenskaya, tipos de aspecto oriental trajeron dos cajas de manzanas y las repartieron entre la gente.

En el acad茅mico Pavlov, los voluntarios alimentaron a las personas con pizza gratis

Cena en el metro el domingo. Se llevaron dulces a los que se escond铆an en la estaci贸n.

Anteayer comenzaron a aparecer en p谩ginas p煤blicas llamados a unirse a la vigilancia de las entradas, a trav茅s de chats de vecinos. La tarea es cumplir con el deber, inspeccionar los techos y el territorio adyacente, prevenir personas no autorizadas, ya sean saboteadores o ladrones de apartamentos. Los ladrones pueden intentar entrar con el pretexto de entregar alg煤n tipo de nota de la polic铆a o pegar etiquetas en los intercomunicadores para asegurarse de que los propietarios no est茅n presentes. Anoche escribieron que los merodeadores estaban operando con fuerza en Zalyutino: rompen las ventanas de los primeros pisos y, si no se enciende la luz, saltan por la ventana. O ayer al mediod铆a:

鈥淧ersonas desconocidas caminan, examinan tuber铆as de gas en casas con bolsas, suenan explosiones, no reaccionan de ninguna manera, y luego caminan muy imponentes alrededor de edificios residenciales en Nauki Avenue, 52鈥.

El jefe del departamento de investigaci贸n del GUNP en la regi贸n de Kharkiv, Sergei Bolvinov, informa que desde el comienzo de la agresi贸n hasta las 18:00 del lunes 28 de febrero, hubo solo 6 casos penales bajo el art铆culo “atraco” y 5 casos bajo el art铆culo “robo”. No hay redadas importantes, y es m谩s probable que aquellos que realizan este negocio . En particular, esto se refiere a la red de puestos “Kiset”, cerca del conde canoso, por quien muchos pogromistas probablemente votaron por s铆 mismos. Entonces, s谩bado por la noche en la calle. Kotlyar, dos borrachos rompieron un refrigerador en este quiosco y tranquilamente se llevaron toda la cerveza (a juzgar por el video a continuaci贸n, con la total indiferencia de los transe煤ntes). Y ayer por la tarde en la calle. Kholodnogorskaya, los empleados de las redes de calefacci贸n se levantaron para proteger la propiedad de su jefe, junto con la polic铆a, deteniendo a quien intentaba exponer el Kiset al sonido de las andanadas. Antes de eso, en la ma帽ana del mismo domingo, en el 93 de la avenida Novobavarsky, los vecinos disolvieron “Agromol”. Uno se subi贸 adentro y comenz贸 a repartir comida a todos. 隆 No hay karma, pero a煤n supera a las personas involucradas en

Todo el p煤blico llama a tomar medidas en茅rgicas contra los aguiluchos callejeros seg煤n las leyes de la guerra, como si fuera m谩s f谩cil para los indignados si los bienes dejados por los vendedores ambulantes caducan en los estantes o son destruidos por los bombardeos. 驴Y son estos los principales ladrones ahora?

A pesar de las tarifas fijas de los taxis, los taxistas de Kharkiv llaman a los clientes y declaran que cumplir谩n el pedido solo si pagan 300-600 hryvnia en efectivo al declarado. O as铆: “ATB est谩 enga帽ando a los clientes. Los precios de los productos no coinciden con las etiquetas de precios. Los motivan al no imprimir nuevas etiquetas de precios. 隆No, bueno, bla! 隆Escriba con un marcador entonces! 隆Esto ya se llama una estafa!” Parecer铆a que en este caso realmente lo es: a qui茅n est谩 la guerra y a qui茅n est谩 relacionada la madre. Pero nadie quiere atar algo a los postes, benefici谩ndose del alza c贸smica de los precios.

Anteayer, tres atacaron a 鈥淧osad鈥 frente al Mercado de la Ronda sobre H茅roes del Trabajo. Se hab铆a quitado un ladrillo cercano de un mostrador roto. Uno de los transe煤ntes presuntamente por los sonidos caracter铆sticos de su chaqueta, aunque de ella no cay贸 ninguna presa. Despu茅s de eso fue puesto en libertad

Mediod铆a 28 de febrero. Detenci贸n de un merodeador en Pushkinskaya, 49-A

Alguien dio un paseo por Cold Mountain. La misma noche

El lunes por la ma帽ana result贸 ser desagradable para el quiosco de la red MaxBeer en la calle. Bogomolets. No solo , resulta que…

Kiosko 脕tica destripada en la autopista Saltovskoye. De nuevo anoche

Un poco antes, ayer por la ma帽ana, amarraron a los pobres que rodeaban el “Posad” cerrado en el Turkest谩n.

Dos m谩s que intentaron dinamitar ‘Kiset’ cayeron en manos de vigilantes guardias inmobiliarios y terminaron mal

En otro lugar en Saltovka, una persona desconocida rompi贸 el vidrio anteayer, rob贸 algunas frutas de la tienda

Y este es uno de los dos tipos que los lugare帽os retuvieron el domingo en una tienda del pueblo de Zhukovsky.

El lunes por la noche, una mujer rompi贸 el escaparate de una tienda con un bate en la calle Chuguevskaya e intent贸 prender fuego a Posad. Estuvo hinchada toda la noche y por la ma帽ana se la llev贸 una ambulancia.

Dos personas intentaron abrir una tienda cerca de la plaza Vosstaniya ayer al anochecer. Fueron capturados por los vecinos y entregados a la polic铆a.

En alg煤n lugar del Distrito Industrial, los puestos de cigarrillos y una tienda tambi茅n fueron rodeados el domingo por la noche. Anteayer tambi茅n fue amarrado el presunto saqueador del mercado KhTZ

No es la falta de alimentos lo que lleva al hambre, sino la falta de dinero para comprarlos. La erosi贸n de las relaciones de propiedad privada en tiempos de desastre -tanto a trav茅s del saqueo como de la caridad- simplemente refleja su absurdo en la vida cotidiana. Es m谩s f谩cil hacer frente a cualquier dificultad organiz谩ndose. Esto brinda no solo apoyo psicol贸gico a los individuos, sino tambi茅n fuerza colectiva para reestructurar la vida social de acuerdo con las necesidades humanas.

Por supuesto, la movilizaci贸n de la gente durante una cat谩strofe no es un intento de rechazo organizado a someterse a las fuerzas salvajes del mercado y la l贸gica de la b煤squeda de ganancias. Por lo general, tales comunidades son de corta duraci贸n, incluso si la experiencia vivida cambia a sus miembros y participantes de por vida. Pero a煤n no es hora de hablar de lo que pasar谩 ma帽ana.

Finalmente, recomendamos recordar nuestras .

隆La solidaridad es m谩s fuerte que las fronteras! 隆Paz a las chozas, guerra a los palacios!