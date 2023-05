El Servicio de Prisiones de Israel inform贸 hoy que Khader Adnan falleci贸 despu茅s de 86 d铆as en huelga de hambre. Su muerte, la primera de este tipo en tres d茅cadas, desat贸 movilizaciones y llamados a la huelga general en Gaza. En el marco de las protestas, autoridades israel铆es denunciaron el disparo de tres misiles que no llegaron a destino. Adnan hab铆a sido detenido el pasado febrero, acusado de afiliaci贸n a un grupo terrorista e incitaci贸n al terrorismo. En denuncia a su detenci贸n hab铆a iniciado una huelga de hambre. En abril, organismos de Derechos Humanos hicieron un alerta sobre su estado de salud que fue ignorado por las autoridades israel铆es. Por ANRed.

El conocido activista isl谩mico palestino Khader Adnan muri贸 en una prisi贸n israel铆 despu茅s de casi tres meses en huelga de hambre, una muerte que reaviva las tensiones en la regi贸n.

Seg煤n inform贸 el Servicio de Prisiones de Israel este 2 de mayo, Adnan fue hallado inconsciente en su celda y luego llevado a un hospital donde los m茅dicos lo declararon muerto. Las mismas fuentes declararon que el detenido, de 45 a帽os, se hab铆a negado 鈥渁 someterse a ex谩menes m茅dicos y recibir tratamiento禄.

Sin embargo, esa versi贸n fue refutada desde el lado palestino. El abogado de Adnan, Jamil Al-Khatib, y una profesional de la salud de la organizaci贸n M茅dicos por los Derechos Humanos, que hab铆a visitado al detenido recientemente, acusaron a las autoridades israel铆es de impedirle recibir atenci贸n m茅dica. 芦Exigimos que lo trasladaran a un hospital civil donde pudiera recibir un seguimiento adecuado. Desafortunadamente, tal demanda fue respondida con intransigencia y rechazo禄, asegur贸 Al-Khatib. Por su parte, Lina Qasem-Hassan, de M茅dicos por los Derechos Humanos, indic贸 que vio a Adnan el pasado 23 de abril, momento en el que hab铆a perdido 40 kilos y ten铆a problemas para respirar, pero se encontraba consciente. 芦Su muerte podr铆a haberse evitado禄, asegur贸 Qasem Hassan, que agreg贸 que varios hospitales israel铆es se negaron a admitir a Adnan tras ser atendido de forma breve en salas de emergencia.

Tras confirmarse la muerte de Adnan, se desarrollaron protestas en las calles de la Franja de Gaza y al menos tres cohetes fueron lanzados desde ese enclave palestino hacia territorio israel铆, seg煤n se帽al贸 el Ej茅rcito de la Administraci贸n de Benjamin Netanyahu. Las sirenas de alerta por ataques a茅reos se encendieron en las comunidades fronterizas, donde los residentes se ocultaron en los refugios. Sin embargo, no se registraron v铆ctimas mortales ni heridos, debido a que los proyectiles cayeron en zonas abiertas.

Desde 2011, Adnan hab铆a llevado a cabo varias huelgas de hambre en protesta por las detenciones sin cargos por parte de Israel. Incluso otros presos palestinos tambi茅n lo hab铆an hecho, pero ninguno hab铆a muerto desde 1992.

Israel se encuentra dirigido por el gobierno m谩s derechista de su historia. Desde su campa帽a para retornar al Ejecutivo, Netanyahu y los socios de su Administraci贸n prometieron medidas m谩s fuertes contra los palestinos, al punto que el ministro de Seguridad israel铆, Itamar Ben-Gvir, indic贸 que los funcionarios penitenciarios deben mostrar 鈥渢olerancia cero hacia las huelgas de hambre y los disturbios en las prisiones鈥 y orden贸 que los presos sean confinados en sus celdas.

Ben-Gvir, encargado de supervisar las c谩rceles y los detenidos, es un pol铆tico ultranacionalista que viene endureciendo las restricciones a los presos palestinos, incluida la reducci贸n del tiempo en el que pueden tomar una ducha y el cierre de las panader铆as de la prisi贸n.

