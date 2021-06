–

Emilio, de 35 a帽os, lleg贸 al Hospital de Coslada con un dolor en el pecho y tras casi medio d铆a de agon铆a muri贸 sin que le descubrieran que ten铆a un aneurisma de aorta. Le vaciaron por dentro y no se le pudo hacer la autopsia judicial.

El Hospital del Henares, en Coslada, se enfrenta a otra denuncia de muerte por presunta negligencia m茅dica. Tras el caso de Nuria, una mujer de 35 a帽os que falleci贸 desangrada en una operaci贸n de ri帽贸n el 28 de mayo, ahora se ha conocido otro posible error en el centro que investiga el juzgado n煤mero 5 de Coslada.

El pasado 31 de enero perdi贸 la vida en el mismo hospital Emilio D铆az, de 39 a帽os, tras pasar 10 horas de agon铆a en las urgencias. Su familia asegura que lleg贸 con una tensi贸n muy alta y un fuerte dolor del que no fue tratado hasta que sufri贸 un s铆ncope y su coraz贸n dej贸 de latir. D铆as despu茅s se determin贸 que hab铆a muerto de un aneurisma de aorta y creen que hubo una mala praxis por parte de la doctora que le atendi贸.

芦Lo que hicieron con mi hermano fue descabellado e inhumano. No se le dio una oportunidad. Si nada m谩s entrar en urgencias le hubieran diagnosticado la dolencia le podr铆an haber operado禄, dice su hermana Vanesa, sanitaria de 42 a帽os.

La madrugada de su 贸bito el hospital se ofreci贸 a hacer una autopsia cl铆nica a Emilio para averiguar la causa de su repentina muerte. Sus padres y hermana aceptaron. Firmaron el consentimiento igual que lo hizo la familia de Nuria sin saber lo que les esperaba. Acabaron denunciando al hospital, ya que no les entregaba el cad谩ver, y reclamaron una autopsia judicial. Cuando les dieron el cuerpo a Emilio le hab铆an vaciado por dentro, metido sus 贸rganos en formol y era imposible la prueba de un forense. Tardaron ocho d铆as en poder enterrarlo.

Emilio trabajaba como mozo de almac茅n y era un apasionado del deporte. Estaba separado y ten铆a tres hijos. Su 煤nico problema f铆sico era que sufr铆a hipertensi贸n.

El viernes 29 de enero empez贸 a sentirse mal. Ten铆a una opresi贸n en el pecho. Al d铆a siguiente se levant贸 con un gran dolor tor谩cico y abdominal. Las molestias no cesaban y, acompa帽ado de su madre, se fue a las urgencias del Hospital del Henares. Lleg贸 a las 14.00 horas.

芦Le hicieron el t铆pico triaje para determinar si su caso era grave y ya ten铆a una tensi贸n de 19,8. La doctora le mand贸 a la sala de espera y le fueron haciendo a lo largo de la tarde un electro y una anal铆tica de sangre禄, se帽ala Vanesa.

El hombre segu铆a con mucho dolor. 芦Se quejaba mucho y fue varias veces a pedir que le pusieran algo porque no aguantaba m谩s. No paraba de moverse. Tan solo le dieron una pastilla para bajarle la tensi贸n y no le monitorizaron nunca mientras estaba en la sala de espera de Urgencias no Covid禄.

A las 22.30 horas por fin le hicieron una radiograf铆a de t贸rax, prosigue Vanesa. La familia averigu贸 despu茅s que la radi贸loga ya vio ah铆 una elongaci贸n a贸rtica que sospechan que no lleg贸 a ver la doctora. A las 23.30 le dijeron que entrara en el box de urgencias y una hora despu茅s, Emilio se desplom贸 en una salita de espera. 芦Le dio un s铆ncope y ya no pudieron reanimarle pese a que bajaron hasta internistas de la UCI禄.

Su hermana recuerda que esa noche su madre le llam贸 para decirle que Emilio estaba muy mal. Al entrar al hospital un m茅dico le dijo a Vanesa que su hermano estaba 芦en parada禄. 芦Vino la doctora que le hab铆a atendido y me solt贸: ‘Son cosas que pasan’. Y le contest茅 que mi hermano hab铆a estado pidiendo durante 10 horas ayuda sin que le atendiesen禄, contin煤a su hermana.

芦A las dos de la madrugada del domingo nos comunicaron su muerte y que no sab铆an las causas. Por ignorancia aceptamos que se le hiciera una autopsia cl铆nica. Pens茅 que era una autopsia en condiciones y cuando pasa todo el domingo y no hay noticias del hospital me fui a poner una denuncia en la comisar铆a de Polic铆a Nacional de Coslada禄, a帽ade.

La indignaci贸n en la familia aument贸 cuando el martes averiguaron que le hab铆an sacado todos los 贸rganos y los hab铆a puesto en formol. 芦No hab铆a manera de hacerle una segunda autopsia, aunque la forense vio una serie de anomal铆as y mand贸 los 贸rganos de mi hermano a Toxicolog铆a. Lo que hace el hospital de Coslada con los fallecidos es algo incre铆ble. Te enga帽an con la autopsia cl铆nica y as铆 ellos act煤an a su favor禄, cuenta Vanesa.

La familia denunci贸 al centro y el juzgado investiga los hechos. Los parientes han conseguido el testimonio de varias personas que avalan c贸mo 芦sufri贸 Emilio en las urgencias禄, tienen ya las grabaciones de las c谩maras de seguridad del hospital y han encargado un peritaje para tratar de demostrar que el paciente fue abandonado.

El pasado 28 de mayo otra familia de Coslada sufri贸 algo similar. Nuria muri贸 en una operaci贸n del ri帽贸n en el quir贸fano del mismo hospital. Tambi茅n la vaciaron por dentro y metieron sus 贸rganos en formol sin que el forense haya podido hacer una autopsia judicial. Tardaron dos semanas en enterrarla y la familia ha denunciado al centro por negligencia. El hospital, por estar ambos casos judicializados, no se pronuncia.

