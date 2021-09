–

Por Cristina Mart铆nez Ben铆tez de Lugo*. LQSomos.

La persecuci贸n se ceb贸 tambi茅n con la familia: cuatro hijos estuvieron en la c谩rcel. Mbarek Daoudi permaneci贸 siete a帽os y nueve meses en prisi贸n. Un arma antigua de la guerra contra los franceses de 1936, que pertenec铆a a su bisabuelo, fue la excusa para la condena

Muere por COVID-19 Mbarek Daoudi, el hombre que fue perseguido por desvelar una fosa com煤n de civiles saharauis

El gran activista saharaui Mbarek Daoudi, de 72 a帽os, que fue perseguido junto a toda su familia por desvelar una fosa com煤n de civiles saharauis, ha fallecido por COVID-19 en el hospital de Guilmine, Marruecos.

Daoudi ten铆a mujer y cinco hijos. Resid铆a en Guilmine, en la zona del S谩hara Occidental, ahora al sur de Marruecos, entregada por Espa帽a en 1958, donde siguen viviendo muchos saharauis. Era activista por la autodeterminaci贸n del S谩hara Occidental y particip贸 muy activamente en el movimiento reivindicativo.

A Daoudi le destrozaron la vida y a su familia tambi茅n.

Daoudi fue obligado a alistarse en el ej茅rcito marroqu铆 en la guerra contra el Frente Polisario, por residir en Marruecos. La agencia de noticias 脡quipe M茅dia narra a Contramutis que Daoudi, como militar del ej茅rcito marroqu铆, presenci贸 el asesinato a sangre fr铆a de una familia entera, por orden de un coronel marroqu铆, en la zona de Fadret Laguiaa, cerca de la ciudad de Amgala, en los territorios liberados, muy cerca del muro qure divide el S谩hara Occidental. Daoudi protest贸 y eso le vali贸 dos a帽os y tres meses de c谩rcel.

M谩s adelante, cuenta 脡quipe M茅dia que denunci贸 los hechos a un periodista franc茅s, Olivier Quarante, en junio de 2013, y se prest贸 a identificar el lugar de la fosa donde hab铆a sido enterrada la familia. En septiembre ya estaba en la c谩rcel.

Las fuerzas de ocupaci贸n invadieron su casa y la de su padre buscando un pretexto para acusarle. Encontraron un arma antigua de la guerra contra los franceses de 1936 que pertenec铆a a su bisabuelo, 35 cartuchos de escopeta, y un tubo de metal. Eso les bast贸 para acusarle de posesi贸n de cartuchos e intento de fabricar un arma de fuego. La confesi贸n se produjo a ra铆z de las torturas a 茅l y a dos de sus hijos delante de 茅l. Fue condenado a 5 a帽os.

Tambi茅n le acusaron falsamente de posesi贸n de un uniforme militar, lo que le vali贸 una condena de 3 meses, aumentada a 6 en apelaci贸n.

Recibi贸 un mes adicional de condena en un juicio sin su presencia ni la de su abogado, y sin conocer los cargos.

Cuatro hijos en prisi贸n

Daoudi hizo varias huelgas de hambre para protestar por sus condiciones, su aislamiento, su detenci贸n sin juicio durante 15 meses (52 d铆as de huelga), y en solidaridad con otros presos saharauis. Las torturas, la incomunicaci贸n, la falta de abogado, los juicios absurdos e injustos, todo eso dur贸 cinco a帽os y medio.

En un momento dado, llegaron a estar cuatro de los cinco hijos y 茅l en c谩rceles distintas, en distintas ciudades marroqu铆es. La madre y el hermano menor, Hassan, no daban abasto para intentar visitarles a todos.

Esta familia ha quedado muy tocada por tanto sufrimiento. Nos cuenta su hijo Hassan que Mbarek no se repuso de tanta tortura, y sigui贸 enfermo tras su salida de prisi贸n el 28 de marzo de 2019.

El Grupo de Trabajo de detenciones arbitrarias de las Naciones Unidas estudi贸 su caso y concluy贸 el 24 de agosto de 2018 que su privaci贸n de libertad hab铆a sido arbitraria, y remit铆a las alegaciones de abusos al Relator especial sobre la tortura. Pidi贸 a Marruecos que liberase inmediatamente a Daoudi y que le ofrecieran reparaci贸n, fundamentalmente una indemnizaci贸n y una garant铆a de no repetici贸n. Ped铆a que se llevase a cabo una investigaci贸n para deducir responsabilidades.

Persiste la opini贸n generalizada en los territorios ocupados de que el COVID se est谩 utilizando como arma contra la poblaci贸n civil saharaui. No ponen medidas efectivas contra el COVID-19 en el S谩hara Occidental ocupado. No combaten las aglomeraciones, pero s铆 reprimen peque帽os encuentros a activistas. Siguen trayendo a m谩s y m谩s colonos. Est谩 muriendo mucha gente. El exterminio de los saharauis es inquietante. Los saharauis no se f铆an de los hospitales marroqu铆es nunca. Ahora, entrar en un hospital con COVID es entrar a morir, dicen.

Los hijos le llevaron al hospital hace unos dias, pero se encontraron con que a ellos no les dejaron pasar. El caso es que otras familias s铆 pudieron ver a sus seres queridos enfermos por COVID-19 en el mismo hospital de Guilmine.

Nos deja este hombre 铆ntegro y elegante, en el m谩s amplio sentido de la palabra. Un luchador, valiente y comprometido. Quiz谩 la mejor manera de recordarle sea por su sentido del humor. Contaba sus an茅cdotas, como cuando se escap贸 del ej茅rcito marroqu铆 y fue capturado, con una gracia fin铆sima, ri茅ndose de los marroqu铆es, de s铆 mismo y de su sufrimiento.

* Contramutis

