De parte de Grup Antimilitarista Tortuga January 16, 2023 188 puntos de vista

Eres madre. Tu hijo se llama V├şctor Campos Vera. Est├í en prisi├│n preventiva de un a├▒o prorrogable a seis meses m├ís y se enfrenta a una pena de tres o cuatro a├▒os. Tu no lo sabes pero ├ęl es consumidor. Sobre todo pastillas. ├ël se lo comenta a sus compa├▒eros presos. A los cuales tambi├ęn les dice, en alguna ocasi├│n, que tiene ganas de suicidarse. Le resulta complicado convivir con la sensaci├│n de asfixia y la violencia. Dos atributos que definen la experiencia en el centro penitenciario de Brians II. Sus compa├▒eros cada d├şa lo ven peor: se tambalea por los pasillos y a la hora de la cena se duerme cay├ęndose de la silla. Pese a verlo en esa condici├│n deplorable y peligrosa, ning├║n funcionario le brinda asistencia. Hacen la vista gorda como si no pasara nada y se disponen a llevarlo a su celda.

Sobre las 21 horas del d├şa 14 de noviembre, a la hora del recuento, se activa un c├│digo cero porque V├şctor ya no responde. Empiezan las carreras, ox├şgeno, ambulancia. Todo en vano. V├şctor hab├şa fallecido. V├şctor hab├şa fallecido por abandono, por desidia, por falta de cuidados y de atenci├│n de las personas responsables de su salud y de su vida.

Al d├şa siguiente, no te avisan de que tu hijo ha fallecido. Te enteras de su muerte porque otra mujer de otro preso te llama y te lo dice. Entonces vas a toda prisa a la c├írcel y te confirman el fatal desenlace dos personas que se encuentran en la puerta. Otras dos te llevan a una habitaci├│n donde, el director Juan Carlos Navarro te dice que “ha sido una sobredosis y poco m├ís”. Al decirte esto empiezas a desesperarte y no consigues entender nada m├ís.

La asociaci├│n de Families de Presos de Catalunya habla con la prisi├│n para pedir una cita a fin de que le den explicaciones de lo sucedido a la madre y se le niega. Se ponen en contacto con la Sra. Teresa Capell, jefa de Trabajadores Sociales de Brians II, y les contesta que valoraran si les dan la cita o no. Ante su insistencia y alegando que quien tiene que valorar si quiere o no la reuni├│n es la madre de Victor, finalmente consiguen que les den hora con el Se├▒or Navarro.

Pasa m├ís de un mes desde el fallecimiento de V├şctor. Por fin puedes entrar al despacho del director del centro. Vas junto a Gracia Amo, otra de las madres que perdi├│ a su hijo en la c├írcel. Llevas una lista con siete preguntas para hacerle al director y te quedas en la tercera. El se├▒or Navarro no contesta a las preguntas y responde con evasivas. ” Nos ech├│ del despacho “, explica Gracia Amo. ” Intentamos preguntarle que por qu├ę no le hab├şan comunicado cuando su hijo hab├şa tenido sarna o no se lo hab├şan dedicado a tiempo” contin├║a relatando. ” ├ël respond├şa que hab├şan protocolos y vigilancia las 24 horas”, entre otras cosas, hechos que Gracia Amo tacha de mentira aludiendo que ya les gustar├şa que ” todo esto fuera verdad pero que no siempre lo es”.

“No nos dej├│ ni terminar la entrevista”, subraya. “Se levant├│ y nos dijo fuera de mi despacho se├▒alando la puerta abierta, nos ech├│ a la calle”, apunta. Despu├ęs de salir por la puerta, ” yo le pregunt├ę en voz muy baja porque no avisaron a esta se├▒ora de la muerte de su hijo y a├║n tuvo el valor de decirnos que la hab├şan llamado”, detalla. ” No hab├şa recibido ninguna llamada, vergonzoso que se eche del despacho del director de la c├írcel a dos madres cuyos hijos han fallecido all├ş. Es una tremenda falta de respeto hacia una madre que acaba de perder a su hijo con 27 a├▒os y una clave falta de educaci├│n hacia todas las familias. Esto no va a quedar as├ş por mi hijo que tambi├ęn lo matasteis aqu├ş”, dice Gracia.

Esta es la situaci├│n que vivi├│ la madre de V├şctor Campos Vera. Pero como esta hay muchas m├ís. En 2017, dos reclusos de Can Brians 2 murieron tambi├ęn por sobredosis en un fin de semana. En ese entonces, el origen y v├şa de entrada de las sustancias en el centro penitenciario todav├şa se investigaba. En 2022, los Mossos dÔÇÖEsquadra detuvieron cuatro trabajadores de la c├írcel de Brians acusados de introducir droga en el centro penitenciario. Entre los arrestados hab├şa cuatro trabajadores penitenciarios: tres funcionarios de carrera (dos hombres y una mujer) y un trabajador del Centro de Iniciatives per la Reinserci├│, el CIRE, el departamento dependiente de la conselleria de Justicia que se encarga de elaborar los talleres y las actividades para los presos.

En el caso de V├şctor todav├şa no se sabe que tipo de sustancias provoc├│ su muerte, ya que a├║n no ha salido el resultado de su autopsia. Sin embargo, su situaci├│n podria haber tenido otro desenlace si los funcionarios testigos de su estado “no le hubieran dado la espalda” asegura Gracia. “En Brians II hay mucho dolor, mucha falta de cari├▒o y la gente de ah├ş no se cura sino que se pudre”, concluye.

Fuente: https://www.catalunyapress.es/artic…