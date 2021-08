–

A 9 meses de sancionarse la Ley 27610 de Interrupci贸n Voluntaria del Embarazo (IVE) denucian el fallecimiento de una mujer como consecuencia de un aborto inseguro en la localidad de Marcos Paz. El hecho ocurri贸 hace diez d铆as cuando la mujer ingres贸 de urgencia al Hospital H茅roes de Malvinas de Merlo donde finalmente falleci贸. Desde la Campa帽a por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito Mesa Marcos Paz emitieron un comunicado y remarcaron la falta de pol铆ticas p煤blicas en la distribuci贸n de la informaci贸n para el acceso a un aborto seguro en las dependencias de salud. 芦La pandemia no es excusa, la pandemia es la causa de que se recrudezca el encierro de las mujeres y la desinformaci贸n cuando el Estado no toca la puerta. Esta muerte podr铆a haberse evitado con une agente de salud entregando folletos y dando informaci贸n sobre c贸mo acceder a una IVE en Marcos Paz禄. Por ANRed

En Argentina el aborto es legal desde el 31 de diciembre de 2020, sin embargo a casi nueve meses de sancionarse la Ley 27610, las complicaciones para acceder al derecho a interrumpir un embarazo no deseado contin煤an.

Hace 10 d铆as, una mujer falleci贸 en la localidad conurbana de Marcos Paz como consecuencia de un aborto inseguro. Lleg贸 de urgencia al Hospital H茅roes de Malvinas de Merlo donde finalmente falleci贸.

芦Desde la Mesa Marcos Paz por el Derecho al Aborto no quisi茅ramos estar escribiendo esto, pero cuando las cuestiones que afectan directamente la salud de las mujeres y personas con capacidad de gestar no son tomadas como prioridad y en su conjunto, quienes ven perjudicadas sus vidas son siempre las mismas. Una mujer de nuestra ciudad ha muerto a causa de un aborto clandestino e inseguro, falleciendo en el Hospital H茅roes de Malvinas de Merlo, hace poco m谩s de 10 d铆as atr谩s. Sabemos muy bien -porque venimos articulando en el acceso seguro a la IVE con diversas 谩reas municipales- que el equipo interdisciplinario que garantiza las Interrupciones Voluntarias de Embarazos en el Hospital Municipal trabaja excelente y que las capacitaciones en Unidades Sanitarias y UMIs (Unidades Municipales Integradas) para la conformaci贸n de consejer铆as en Salud Sexual est谩n en proceso. Pero si bien celebramos estos avances, la falta de material informativo, preservativos y m茅todos anticonceptivos en los barrios y zonas rurales de Marcos Paz es recurrente y hasta constante en muchos lugares. Es responsabilidad de la Secretar铆a de Salud imprimir, difundir y proveer estos recursos. No alcanza con un par de carteles y volantes. Es necesaria la inversi贸n en comunicaci贸n en salud sexual e insumos de prevenci贸n y m谩s a煤n en este contexto禄 explicaron desde la Campa帽a por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito Mesa Marcos Paz.

Los problemas de accesibilidad a la informaci贸n generan dificultades a la hora de acceder a un aborto cuidado en las dependencias de salud, tal como lo estipula la Ley IVE. Es por ello que desde la Campa帽a hacen hincapi茅 en la falta de pol铆ticas p煤blicas para la distribuci贸n y promoci贸n de la informaci贸n sobre como acceder a interrumpir un embarazo no deseado.

芦La pandemia no es excusa, la pandemia es la causa de que se recrudezca el encierro de las mujeres y la desinformaci贸n cuando el Estado no toca la puerta. Mientras no se tome como prioridad y se aborde de manera integral la salud sexual de las mujeres y personas con capacidad de gestar y esa desatenci贸n genere una muerte, el Estado seguir谩 siendo responsable. Es urgente que desde la Secretar铆a de Salud del Municipio de Marcos Paz se lleve adelante una campa帽a comunicativa barrial y rural sobre salud sexual integral y que se garanticen preservativos y m茅todos anticonceptivos en las Unidades Sanitarias y UMIs禄 finaliza el comunicado.