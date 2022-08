–

De parte de ANRed August 17, 2022 162 puntos de vista

Una ni帽a de 11 a帽os alumna de la Escuela 11 DE 5, de la villa 21-24 en la Ciudad de Buenos Aires falleci贸 como consecuencia de una malnutrici贸n en un contexto de pobreza y vulneraci贸n de derechos a los que fue sometida junto con su familia. Docentes de la escuela denunciaron la situaci贸n y se帽alaron las responsabilidades estatales en 茅ste doloroso descenlace. 芦Las maestras y maestros de la escuela se帽alamos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como principal responsable de la muerte de nuestra estudiante. Denunciamos el vaciamiento de todos los organismos del Estado que durante todos estos a帽os deber铆an haber actuado en tiempo y forma, garantizando la salud, el cuidado y la integridad de esta ni帽a y su familia; as铆 como la de tantos/as otres estudiantes que se encuentran atravesando situaciones similares en las escuelas p煤blicas del sur de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy en la ciudad m谩s rica del pa铆s mueren ni帽es porque no se destinan recursos ni hay voluntad, de parte de este gobierno para proteger las ni帽eces禄 expresaron mediante un comunicado. Por ANRed

El viernes 12 de agosto una ni帽a de 11 a帽s acudi贸 a la escuela Escuela 11 DE 5 en la Ciudad de Buenos Aires y se descompens贸. Desde la instituci贸n llamaron al SAME para que pudieran asistirla, desde una l铆nea particular porque hace meses que el tel茅fono de la escuela no funciona. Sus docentes relataron que luego de aproximadamente una hora y un segundo llamado al SAME, fue retirada de la escuela. La ambulancia nunca lleg贸. El lunes 15, la ni帽a ingres贸 a la guardia del Hospital Penna, donde falleci贸.

芦Hoy estamos atravesades por el dolor, la impotencia y la bronca frente a la p茅rdida de una ni帽a de nuestra escuela, consecuencia de la ausencia y la desidia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que sistem谩ticamente vulnera los derechos de nuestres pibis禄 as铆 comienza el comunicado del grupo de docentes de la escuela donde concurr铆a la ni帽a.

En el a帽o 2017 comenz贸 primer grado y desde sus inicios en el sistema escolar las docentes pidieron intervenci贸n del EOE (Equipo de Orientaci贸n Escolar) debido a la clara vulnerabilidad de derechos que atravesaba la ni帽a y su familia. 芦Durante los a帽os 2018 y 2019 se present贸 un certificado m茅dico que indicaba la necesidad de un refuerzo hipercal贸rico de vianda. Dicho refuerzo, que era insuficiente, no se le otorg贸 el a帽o pasado. Reci茅n en el a帽o 2020 el EOE deriva su situaci贸n y solicita la intervenci贸n a la Defensor铆a zonal. Esta solicitud se reiter贸 en los a帽os 2021 y se actualiz贸 en el 2022, pero al d铆a de la fecha a la escuela nunca se le inform贸 si hubo alguna intervenci贸n de dicho organismo禄.

En cuanto al acompa帽amiento recibido en la instituci贸n educativa durante los 煤ltimos a帽os relataron que 芦fue acompa帽ada de manera integral: armando dispositivos focalizados en su aprendizaje tanto dentro como fuera del aula, consiguiendo turnos m茅dicos, gestionando sus anteojos, ropa para que se abrigue, garantizando el almuerzo antes de ingresar al aula y articulando con las organizaciones del barrio. Los recursos y las herramientas que deber铆a haber proporcionado el Gobierno de la Ciudad para acompa帽ar a la ni帽a y a su familia, nunca fueron suficientes, y en algunos casos inexistentes禄

Asimismo se帽alan las responsabilidades de las autoridades del Estado en la muerte de la ni帽a. 芦Las maestras y maestros de la escuela se帽alamos al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como principal responsable de la muerte de nuestra estudiante. Denunciamos el vaciamiento de todos los organismos del Estado que durante todos estos a帽os deber铆an haber actuado en tiempo y forma, garantizando la salud, el cuidado y la integridad de esta ni帽a y su familia; as铆 como la de tantos/as otres estudiantes que se encuentran atravesando situaciones similares en las escuelas p煤blicas del sur de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy en la ciudad m谩s rica del pa铆s mueren ni帽es porque no se destinan recursos ni hay voluntad, de parte de este gobierno para proteger las ni帽eces禄 finalizaron.

La pobreza infantil es un problema social que se agudiza y muestra su peor cara cuando trascienden las noticias de ni帽os y ni帽as que mueren por falta de acceso a una alimentaci贸n saludable y de calidad. Seg煤n los datos arrojados por el Instituto Nacional de Estad铆sticas y Censo (INDEC) en marzo de 2022, en su informe reflejaron que m谩s de la mitad (51,4%) de las personas de 0 a 14 a帽os son pobres, de ese total el 12,6% son indigentes, en el segundo semestre del 2021. Adem谩s para el primer semestre del a帽o pasado el 54,3% de los ni帽os eran pobres, es decir, tambi茅n m谩s de la mitad de las personas de 0 a 14 a帽os se encontraban bajo la l铆nea de pobreza. Los informes del Observatorio de Deuda Social Argentino (ODSA) de la UCA afirmaron que en el 2020 el riesgo alimentario total las infancias trep贸 al 46%, dentro de los cuales, el 28% experiment贸 episodios de 鈥渉ambre鈥 por no tener que comer.

Desde Ademys repudiaron lo ocurrido y difundieron el comunicado de las docentes de la Escuela. 芦Otra v铆ctima de la desidia de los gobiernos. La brutal noticia del fallecimiento de una ni帽a en la Ciudad de Buenos Aires nos golpea, nos llena de dolor y bronca禄.

鉁 Otra v铆ctima de la desidia de los gobiernos. La brutal noticia del fallecimiento de una ni帽a en la Ciudad de Buenos Aires nos golpea, nos llena de dolor y bronca.

Seguir leyendo en 馃憞https://t.co/vh4NXQ0xdn pic.twitter.com/34IC2wcIaZ 鈥 Ademys (@AdemysPrensa) August 17, 2022