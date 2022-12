–

De parte de Grup Antimilitarista Tortuga December 15, 2022 170 puntos de vista

Sobre un accidente en la construcci贸n de un t煤nel en Territorios Ocupados Palestinos, con dos trabajadores espa帽oles muertos y por el que se desvela la participaci贸n de la empresa espa帽ola OSSA en las obras de la ocupaci贸n.

Publicado en http://causaarabeblog.blogspot.com/…

Ante el fallecimiento de dos trabajadores de OSSA en los t煤neles de la ocupaci贸n.



OSSA una empresa que sirve a la colonizaci贸n y ocupaci贸n de Palestina.

Santiago Gonz谩lez Vallejo



Comit茅 de Solidaridad con la Causa 脕rabe

La noticia escueta dice “Mueren dos trabajadores espa帽oles tras ser atropellados por un veh铆culo en un t煤nel en Israel”. Ya en la letra peque帽a, se a帽ade que el supuesto accidente de tr谩fico mortal ocurri贸 en un t煤nel de la Ruta 60, situado cerca del asentamiento Gush Etzion, una de las colonias de israel铆es sionistas en la Cisjordania ocupada, que se ubica entre Jerusal茅n y Hebr贸n. El conductor israel铆 ha sido detenido. Los servicios diplom谩ticos espa帽oles hab铆an sido informados del siniestro y conoc铆an la actividad de la empresa donde trabajaban.

La agencia EFE titula equivocadamente que el accidente se produce en Israel. Hasta ese punto ya est谩 normalizada la ocupaci贸n, cuando, por la misma descripci贸n del suceso, se se帽ala que ha sido en el subsuelo de la Palestina ocupada. Y aunque sea ocupada, Israel no tiene soberan铆a legal sobre la misma.

No dice la nota de agencia a qu茅 empresa pertenec铆an los trabajadores. Otra omisi贸n interesada de la agencia EFE, que lo sabe, y tambi茅n de los servicios diplom谩ticos espa帽oles y europeos que conocen qu茅 empresas relevantes act煤an en los Territorios Ocupados en contra de la legalidad y que, sobre ellas, el gobierno espa帽ol y las autoridades europeas no quieren ejercer ninguna presi贸n, ni siquiera penaliz谩ndolas en los concursos o retir谩ndolas de las subvenciones [como CAF, Edreams, GMV, INECO, SEMI, OSSA y TYPSA.]

La empresa a la que pertenec铆an los trabajadores es OSSA, una empresa especialista en el sector de la construcci贸n subterr谩nea. Ese es el motivo por el que la empresa israel铆 Oron la escogiese en el proyecto sionista de unir los asentamientos israel铆es de Cisjordania por medio de una carretera para israel铆es y que tendr铆a tramos subterr谩neos. Todo ello en la Cisjordania palestina.

Oron, una sociedad israel铆 que cotiza en la Bolsa de Tel Aviv -dado que todas las administraciones israel铆es apoyan la ocupaci贸n, aunque parece que no lo sabe la Uni贸n Europea-, seg煤n la organizaci贸n estudiosa WHOPROFITS tiene una cantera en Meitarim y paga sus c谩nones a las autoridades israel铆es de ocupaci贸n, nada a los palestinos. La tasa anual de extracci贸n de canteras de Meitarim fue de 2,5 millones de toneladas en 2021. La empresa tambi茅n opera una planta de hormig贸n y una planta de asfalto junto a la cantera. En 2019, la subsidiaria de propiedad total de la empresa, Oron Real Estate, comercializ贸 64 parcelas en el asentamiento de Eshkolot en la Cisjordania ocupada, 40 de las cuales son villas y 24 de las cuales son de autoconstrucci贸n como parte de un proyecto de expansi贸n del asentamiento. La participaci贸n de la empresa en el proyecto es del 80%. En 2017, la empresa complet贸 la construcci贸n del centro comercial Ma鈥檃le Adumim de 10 000 m2 en el asentamiento de Ma鈥檃le Adumim en Cisjordania ocupada por un valor estimado de 43 millones de NIS, unos 12 millones de euros.

En 2020, Oron Infrastructure and Construction Ltd, (anteriormente Gili y Yoel Azaria Ltd.), gan贸 una licitaci贸n para realizar trabajos de construcci贸n de t煤neles, puentes y pavimentaci贸n en la secci贸n sur de la Carretera 60 (Autopista de T煤neles) en Jerusal茅n Oriental ocupada, para un estimado en NIS de 273 millones (m谩s de 75 millones de euros). En 2022, la empresa complet贸 la explotaci贸n del nuevo t煤nel. La empresa minera espa帽ola OSSA es la subcontratista de este y creemos de otros proyectos del Grupo Oron.

La autopista 60 pasa directamente debajo de la ciudad palestina de Beit Jala, conectando los asentamientos de Gush Etzion en la Cisjordania ocupada con Jerusal茅n, y brinda acceso a Jerusal茅n sin tener a la vista los pueblos y barrios palestinos circundantes. Seg煤n Moriah Jerusalem Development Corporation, la expansi贸n de la Carretera 60 mejora la conectividad de los asentamientos al sur de Jerusal茅n y facilita el levantamiento de las restricciones a las nuevas unidades de vivienda en las ciudades circundantes, incluido el asentamiento de Beitar Illit.

En 2019, Pamco Engineering, una subsidiaria de propiedad total de la compa帽铆a, gan贸 una licitaci贸n para realizar perforaciones de exploraci贸n para la secci贸n norte de American Road en Jerusal茅n Este. American Road es parte de la carretera de circunvalaci贸n oriental, que conecta las partes norte y sur de Jerusal茅n Este. El proyecto beneficia a los colonos israel铆es mientras separa los barrios palestinos unos de otros.

Por supuesto, OSSA tiene todas las normas ISO que se pueden acumular y unas normas de responsabilidad social corporativa que, por lo visto, cuando afecta a los Territorios Ocupados Palestinos son flexibles, as铆 dice “las actividades de OSSA y de sus empleados se desarrollar谩n bajo un absoluto y constante respeto a los Derechos Humanos y Libertades P煤blicas incluidos en la Declaraci贸n Universal de los Derechos Humanos”. Claro que en los Territorios Ocupados Palestinos donde se vulneran, entre otra, la IV Convenci贸n de Ginebra, se debe mirar para otro lado y eso que dice el Estatuto 脡tico que se aplicar谩 en “cualquiera que sea la localizaci贸n geogr谩fica donde tengan lugar sus actividades”. La Autoridad palestina y la OLP han rechazado los planes de colonizaci贸n israel铆 y espec铆ficamente la Carretera 60, pero OSSA tiene otra lectura de su propio C贸digo de Conducta, donde afirma que “cumplir谩n de forma estricta con la legalidad vigente en cada uno de los lugares donde desarrollen su actividad”, pero no en el subsuelo palestino al servicio del colonizador israel铆, y a帽ade, suponemos que tras conocer la pol铆tica israel铆 urbanicida, que “procurar谩n adaptarse a los usos y buenas pr谩cticas observados de forma extendida”. Si lo hace Israel y nadie dice nada, no hay sanciones, ni penalizaciones, luego se puede hacer cualquier cosa al servicio de la ocupaci贸n y a los palestinos que les den.

Finalmente, OSSA que no quiere entender lo que significa ocupaci贸n, usurpaci贸n de soberan铆a, transferencia de poblaci贸n de la potencia ocupante a territorio ocupado, para los que se hace la carretera y t煤neles, la expropiaci贸n y pobreza consiguiente y el uso de abrasivos robados, finaliza su mentiroso c贸digo de conducta, sin pesta帽ear, as铆, “La actividad de OSSA se realizar谩 siempre con estricto cumplimiento de la ley [del ocupante]. OSSA se compromete a apoyar al progreso y a la generaci贸n de riqueza de los pa铆ses y comunidades donde opere, e incentivar谩 en lo posible la contrataci贸n de mano de obra o proveedores locales para reducir la pobreza y favorecer el avance econ贸mico y social del entorno. Se respetar谩 la diversidad cultural y las costumbres arraigadas en las comunidades y se promover谩 la salud, el desarrollo de un marco favorable de relaciones sociales y la cohesi贸n social.”

Estas mentiras son elevadas en pleno green washing, lavado de cara, con consentimiento de los rectores de ese organismo internacional al suscribir el Pacto Mundial por esta empresa madrile帽a.

Esos dos trabajadores no ten铆an que estar all铆. OSSA es consciente de que la obra es una obra para la ocupaci贸n. Aunque d茅 beneficios.

Firma la Iniciativa Ciudadana Europea de prohibir el comercio entre la UE y asentamientos de los Territorios Ocupados:



https://stopsettlements.org/spanish/