鈥淎lg煤n d铆a hemos dicho en otra parte que la misi贸n de la mujer no es pedir leyes, sino romper todos los dec谩logos. Crear una vida nueva y libre. Hacia arriba siempre. Nuestro puesto, como oprimidas, al lado de los oprimidos, y lo que podamos tomar o crear por nosotras mismas no esperarlo, como merced, de nadie.鈥- Luc铆a S谩nchez Saornil. Mujeres Libres.

Querida compa帽era, tomamos las calles una vez m谩s siendo conscientes de que el sistema patriarcal y burgu茅s nos pone sobre los hombros el peso del mundo y de los cuidados. Desde que el

Patriarcado empez贸 a andar, se nos ha impuesto esta divisi贸n sexual del trabajo como condena de la que parece que no podemos salir jam谩s bien paradas. En un sistema que nos castiga a las que intentamos salir de sus garras y a las que silencia y asfixia hasta la saciedad.

Entiendo, compa帽era, t煤 desaz贸n cu谩ndo expones la explotaci贸n sexual, reproductiva y laboral que vivimos, cu谩ndo reivindicas que la maternidad debe ser deseada, cu谩ndo gritas y lloras por nuestras muertas que nos arrancan de este mundo, cu谩ndo denuncias nuestra precarizaci贸n laboral o cu谩ndo te revuelves de nuestra impuesta sumisi贸n. Especialmente cuando parece que tu voz pasa desapercibida para todo el mundo. Cu谩ndo nadie m谩s acude a descargarnos de las opresiones para avanzar hacia la tan ansiada libertad.

No te voy a negar, compa帽era, que es desalentador ver c贸mo el Gobierno m谩s feminista y progresista de la democracia nos impone una reforma laboral que no cambia en nada nuestra situaci贸n laboral, no llega la abolici贸n de una pr谩ctica tan patriarcal c贸mo es la prostituci贸n o nos encarcela y expulsa a nuestras compa帽eras migrantes y m谩s vulnerables por no ajustarte a los est谩ndares de este sistema burgu茅s imperante. El c贸mo silencia e invisibiliza la lucha de las compa帽eras cu谩ndo no les interesa. 驴D贸nde ha quedado el sin nosotras se para el mundo? 驴D贸nde ha quedado el llamamiento a las huelgas generales feministas?隆Desde aqu铆 gritamos por la absoluci贸n de nuestras compa帽eras de La Suiza!

Entiendo tu cansancio pero te lo recuerdo, aunque luches en el Kurdist谩n, en Bangladesh o en plena Europa que si las fuerzas te fallan, nos tienes a las dem谩s a tu lado luchando por nuestra

emancipaci贸n. Como escribi贸 Peggy Kornegger: 鈥淒esafiar el sexismo significa desafiar toda jerarqu铆a social, econ贸mica y personal.鈥 No es f谩cil, pero estamos bien organizadas para hacer frente a esta desigualdad y vivir vidas dignas, compa帽era.

Te pido compa帽era, que este 8 de Marzo, cuando te entre la desesperanza por ver c贸mo las instituciones del Estado nos instrumentalizan para sus fines interesados, recuerdes nuestra

genealog铆a. Recuerdes que han sido las mujeres obreras (tanto con la huelga textil en Nueva York en 1908, como la huelga de las mujeres rusas contra la guerra en 1917) que nos han precedido las que han hecho que un d铆a como hoy, el D铆a de la Mujer Trabajadora, sea un d铆a de lucha para la mejora de nuestras condiciones de vida. Te pido que recuerdes, por ejemplo, a nuestra organizaci贸n Mujeres Libres, qui茅nes demostraron que la lucha organizada de las mujeres por nuestra propia libertad puede ser la m谩s bonita de las revoluciones.

隆Porque s贸lo las mujeres, salvar谩n a las mujeres!

Maria. Afiliada a CNT Crevillent