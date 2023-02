–

Al brutal accionar de la Polic铆a Bonaerense (que dej贸 un hincha muerto y decenas de heridos) le sigui贸 una serie de maniobras del Gobierno de Kicillof, Berni y Alak para desviar la b煤squeda de la verdad. Una causa penal casi parada y una familia que exige saber qu茅 pas贸 y que paguen todos los culpables. Por Daniel Satur (La izquierda Diario).

El lunes 6 se cumplieron cuatro meses de la brutal represi贸n de la Polic铆a Bonaerense en las afueras del estadio Juan Carmelo Zerillo del bosque platense, la noche en que Gimnasia y Boca deb铆an disputar el partido correspondiente a la fecha 23 de la Superliga del F煤tbol Argentino. La represi贸n fue transmitida en vivo y en directo por varios canales y las repercusiones duraron varios d铆as en la agenda medi谩tica. Especialmente uno de sus saldos m谩s tr谩gicos: la muerte de C茅sar 鈥淟olo鈥 Regueiro.

Casualmente este lunes el Lobo disput贸 su primer partido del a帽o como local, contra Defensa y Justicia. Por eso, tras el receso de verano (Mundial inclu铆do) la gente volvi贸 a llenar la cancha para acompa帽ar a su equipo en el comienzo de la temporada. La coincidencia de la fecha motiv贸 a la familia Regueiro a proponer un homenaje antes del partido al hombre de 57 que cay贸 en medio de la balacera y gaseada policial.

Una semana antes, los hijos de Lolo le hicieron el pedido a la dirigencia gimnasista. Pero la dirigencia del Lobo les inform贸 que la AFA no hab铆a dado el visto bueno para que los planteles de Gimnasia y el Halc贸n de Varela posaran previo al partido con una bandera alusiva. De todos modos, las nuevas autoridades del club acordaron con la familia el ingreso al campo de juego minutos antes del pitazo inicial. As铆, llevando banderas que dec铆an 鈥淛usticia por Lolo鈥 y 鈥淪iempre vamos a estar鈥, los familiares recibieron el afectuoso saludo de miles de hinchas que poblaron las tribunas y que otra vez cantaron 鈥溌o sab铆a que a Lolo lo mat贸 la Polic铆a!鈥 y 鈥溌l que no salta es un bot贸n!鈥.

En las 煤ltimas horas trascendi贸 que Gimnasia recibir铆a una multa de la AFA por haberle permitido a la familia Regueiro realizar el homenaje. Un hecho que, de concretarse, ser铆a una muestra m谩s del desprecio de la c煤pula dirigencial del f煤tbol argentino por la vida de quienes, en definitiva, sostienen a los clubes y le dan existencia a la misma AFA.

Funcionarios que funcionan鈥 para ellos

Horas antes del partido Eduardo Aparicio, titular de la Agencia de Prevenci贸n de la Violencia en el Deporte (Aprevide) hab铆a dado una entrevista a la emisora platense 221 Radio. All铆, el funcionario de Sergio Berni en el Ministerio de Seguridad justific贸 (con la excusa de deficiencias en la iluminaci贸n) el 鈥渃astigo鈥 a Gimnasia al cambiar el horario del partido. Previsto para las 20, al final se jug贸 a las 18.

Aparicio tambi茅n se refiri贸 a la muerte de Regueiro. 鈥淨ueremos que el hecho se esclarezca para la tranquilidad de la familia de Lolo, con quienes me solidarizo siempre, ellos buscan justicia y nosotros somos hombres de justicia鈥, dijo el funcionario sin pudor. M谩s all谩 de las palabras, ni 茅l ni nadie de Aprevide se acerc贸 a la familia durante el homenaje. Tampoco despu茅s.

Aparicio es uno de los procesados en la causa que se tramita en el Juzgado de Garant铆as 6 de La Plata, donde se investiga el delito de 鈥渆strago culposo鈥 por la muerte violenta de Regueiro y las graves heridas sufridas por otros hinchas, como Rodrigo Arballo en un ojo y su compa帽era Gisela, que termin贸 con la espalda acribillada a balazos de goma.

El 28 de diciembre Aparicio prest贸 declaraci贸n indagatoria ante el fiscal Juan Minucci, titular de la UFI 5 e la capital bonaerense. Tal como lo acord贸 con sus superiores, intent贸 despegar a la Polic铆a Bonaerense de los hechos. Dijo que 茅l hizo todo bien y reparti贸 culpas a diestra y siniestra. Al club lo culp贸 de sobrevender entradas y a las y los hinchas de generar disturbios afuera del estadio, algo que nunca pudo probar.

Los otros procesados son el comisario Sebasti谩n Perea, titular de la Departamental La Plata; el comisario Juan Manuel Gorbar谩n, titular de la Comisar铆a Novena de La Plata al momento de la represi贸n; el oficial Nahuel Falc贸n, quien dispar贸 tres veces contra el camar贸grafo de TyC Sports Fernando Rivero; y el expresidente del club, Gabriel Pellegrino, quien en diciembre perdi贸 las elecciones a manos de Mariano Cowen.

Vale decir tambi茅n que hace algunas semanas la familia Regueiro cambi贸 de patrocinio legal. Ya no las representan los abogados Marcelo Pe帽a y Juli谩n Rimada. En su lugar, la semana pasada tom贸 formalmente el caso el doctor Mat铆as Vidal, quien ya trabaja en la revisi贸n del expediente y recolecci贸n de testimonios y pruebas.

A los familiares de Lolo los satisface que Vidal coincida con ellos en pelear para que la causa cambie de car谩tula y pase de estrago 鈥渃ulposo鈥 a 鈥渄oloso鈥. No s贸lo porque la expectativa de penas para los culpables de la muerte de Regueiro ser铆a mucho mayor, sino porque quedar铆a en evidencia que no se trat贸 de negligencias o 鈥渋mprudencias鈥 (tal como insiste el propio fiscal) sino de intenciones concretas de causar da帽o, no s贸lo a Regueiro sino a las miles de personas presentes. Adem谩s, con ese cambio de calificaci贸n se podr铆an investigar otras responsabilidades criminales, tanto entre pares policiales como hacia 鈥渁rriba鈥 a nivel pol铆tico.

Todos embarrados

Son varias las fuentes que coinciden en que desde el primer momento los funcionarios provinciales, de distintas 谩reas, vienen procurando que el caso salpique lo menos posible a la gesti贸n de Kicillof y Berni (mucho m谩s en este a帽o electoral). Entre otras cosas, al ministro de Justicia y Derechos Humanos Julio Alak le ha tocado la tarea de 鈥渢antear鈥 (a trav茅s de emisarios) a testigos y otras personas relacionadas al caso. Los objetivos son dos: saber qu茅 tienen para decir e intentar comprar sus voluntades con promesas de todo tipo. En algunos casos parece haber tenido 茅xito.

Mientras tanto, en los pasillos judiciales se comenta que el fiscal Minucci pretende dar por cerrada la instrucci贸n cuanto antes (aunque a煤n resten pruebas por buscar) y elevar la causa a juicio para antes de mediados de a帽o. Ser铆a un 鈥渞茅cord鈥 en el Poder Judicial bonaerense y no precisamente por haber llegado pronto a la verdad. Tambi茅n se escuch贸 al juez Agust铆n Crispo (y m谩s de una vez) decir lo mucho que lamenta haber recibido en suerte esta causa 鈥渃aliente鈥, sabedor de que varios resortes del poder est谩n sumergidos en ella.

Desde la familia lo definen sin vueltas: 鈥淟a cancha est谩 muy embarrada鈥. Sergio 鈥淟olito鈥 Regueiro dice ante la consulta de La Izquierda Diario que en estos cuatro meses los responsables de la muerte de su padre 鈥渢uvieron tiempo para hacer de todo para cubrirse. Suponiendo que mi viejo hubiera tenido un disparo, 驴c贸mo se iba a saber qui茅n fue el que tir贸 si nunca secuestraron las armas que se usaron esa noche? 驴Qu茅 preocupaci贸n tuvieron por c贸mo muri贸 si la camiseta la terminamos entregando nosotros para que analizaran las manchas de sangre que ten铆a?鈥, pregunta con bronca.

Respecto a esas manchas hem谩ticas, reci茅n esta semana la Fiscal铆a les inform贸 los resultados del an谩lisis realizado a la prenda por la Asesor铆a Pericial de La Plata. Se confirm贸 que se trata de sangre humana (como era esperable). Ahora el Poder Judicial debe determinar si, como se l贸gicamente se sospecha, pertenece a Regueiro. En una muestra m谩s de deliberada dilaci贸n, todav铆a ning煤n familiar fue llamado a dar una muestra de ADN.

La familia tambi茅n repudia que desde el entorno de Sergio Berni intenten instalar la sospecha sobre quienes quisieron salvar a Lolo mientras la Polic铆a disparaba a pocos metros de distancia. Pretenden inculpar, particularmente, a quien le aplic贸 maniobras de rehabilitaci贸n. 鈥淨uieren echarle la culpa al bombero que le hizo RCP, un muchacho con treinta a帽os de profesi贸n, es de no creer鈥, protesta Lolito.

鈥淪abemos que el lunes en la cancha estuvieron Aparicio y Perea, dos de los procesados. Ac谩 hubo una muerte por una represi贸n y ellos siguen en sus funciones como si no hubiera pasado nada. 驴Cu谩ntas muertes tendr铆a que haber habido para que se los separe de sus cargos? Ellos cobran sus sueldos sin problema y nosotros seguimos llorando a mi pap谩. Aparicio siempre se hizo el comprometido, pero no queremos saber nada con 茅l鈥, agrega el hijo de Lolo.

Cada cual atiende su juego

El martes 7 el expresidente de Gimnasia present贸 ante la Fiscal铆a un descargo por escrito. Todo para evitar preguntas dif铆ciles. All铆 pide su sobreseimiento y responsabiliza de todo lo ocurrido a la 鈥渂rutal represi贸n policial鈥, lo que configura un 鈥渃aso grav铆simo de violencia institucional鈥.

Para Gabriel Pellegrino, la Bonaerense actu贸 en la 鈥渋legalidad鈥 (us贸 armas prohibidas para estos eventos), pero a la vez dice que no sabe qui茅n dio la orden de reprimir. Pide a su vez que se investigue si la represi贸n fue consecuencia de una 鈥渋nterna policial鈥, aunque no da nombres. En esa l铆nea, bas谩ndose en testimonios de polic铆as que declararon en el expediente, acusa al Ministerio de Seguridad de ser 鈥渃omplaciente鈥 con sus subordinados.

El expresidente del club tambi茅n abona la idea de que no hubo estrago 鈥渃ulposo鈥 sino 鈥渄oloso鈥, ya que se reprimi贸 鈥渄e forma intencional鈥 a miles de hinchas. En consecuencia, elude toda responsabilidad sobre aquello de lo que se lo acusa: la sobreventa y entrega excedida de entradas. Pero la familia Regueiro sigue sospechando de 茅l, empezando por su actitud hacia ellos, tal como lo relat贸 Lolito en noviembre en una entrevista con este diario.

Por el momento, el cambio de autoridades en el club fue bien recibido por la familia. Valoran que el nuevo presidente no s贸lo haya estado presente en el velorio sino que, una vez asumido al frente de la instituci贸n, Cowen se haya puesto a disposici贸n de la Fiscal铆a para aportar la documentaci贸n que le sea requerida respecto a los hechos.

La familia insiste en que es preocupante que los procesados en la causa sigan haciendo sus vidas como si nada, mientras el expediente se mueve poco y s贸lo por iniciativa de los propios seres queridos de la v铆ctima. No est谩 de m谩s recordar que la Fiscal铆a rechaz贸 el pedido de la Comisi贸n Provincial por la Memoria para ser aceptada como querellante institucional. Algo que favorece, objetivamente, a Kicillof y Berni.

鈥淓l tiempo que pas贸 les sirvi贸 para borrar muchas cosas y encima el fiscal se niega a tomar muchas medidas que le pedimos鈥, denuncia Sergio mientras sigue exigiendo verdad y justicia por su pap谩. Y remata: 鈥淎c谩 ya deber铆a haber gente presa, pero en lugar de eso siguen todos en funciones鈥.

Fuente: https://www.laizquierdadiario.com/Muerte-de-Lolo-Regueiro-a-cuatro-meses-de-la-represion-la-cancha-esta-embarrada