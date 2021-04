–

De parte de Periódico El Roble April 19, 2021

Compartimos el comunicado de la seccional Merlo del Sutna tras el asesinato laboral de Marcelo Ulariaga. Desde El Roble nos solidarizamos con sus compa帽eros y familia en estos duros momentos.

Desde las 3 hs de la madrugada del d铆a viernes 16 de abril de 2021, momento donde se produjera el terrible 鈥渁ccidente鈥 provocado por la deficiente pol铆tica de seguridad e higiene de la patronal de Pirelli, que causar铆a la muerte del compa帽ero, Marcelo Ulariaga, que ten铆a tan solo 5 meses de f谩brica, se par贸 la totalidad de la planta, se realizaron asambleas. Y durante el turno ma帽ana, momentos en que la patronal dec铆a que estar铆a de duelo durante ese d铆a, se decidi贸 extender el paro hasta el d铆a lunes; luego por la noche la patronal, forzada por el repudio de todos los trabajadores, dir铆a que el duelo coincidir铆a con las horas de paro. A la vez se comunicaba desde el SUTNA que estos tres d铆as de paro eran para poder investigar el hecho y tomar la decisi贸n de como continuar. Durante este fin de semana, y desde el primer momento se mantuvo custodiada la m谩quina de la tragedia por representantes gremiales. Tambi茅n se llam贸 a parar 2 hs en cada una de las dem谩s fabricas del gremio, cumpli茅ndose esa medida en Bridgestone, Fate, y en las f谩bricas de C贸rdoba en forma total; de esta forma, cada compa帽ero del gremio envi贸 no solo su solidaridad sino un claro mensaje: Compa帽eros de Pirelli todo el Gremio esta con ustedes y quedamos a la espera de lo que necesiten.

Resultados de lo investigado:

El compa帽ero ten铆a 5 meses de f谩brica, ingres贸 luego de varios meses de emergencia sanitaria y econ贸mica causada por la pandemia, la empresa lo contrat贸 bajo una modalidad eventual apoy谩ndose en la salida de compa帽eros por integrar grupos de riesgo. Por todo esto el compa帽ero ten铆a claras dificultades para negarse a cumplir con una indicaci贸n de un jer谩rquico de la empresa.

La m谩quina es una 鈥渞ecuperadora de bobina de bandina鈥, se opera con un solo hombre, es r煤stica, no es parte de la l铆nea de producci贸n, b谩sicamente es para liberar bobinas o shelles que quedaron con restos de 鈥渂andina鈥, tira de hilos y caucho (hilo engomado) de gran resistencia, que se usa para reforzar las capas de materiales que componen la cubierta. Este material 鈥渂andina鈥, nylon espiralado, en otras f谩bricas se lo llama Spiral, o espiralado, tiene gran adhesi贸n y se pega entre s铆 y al Shell. Para liberar la bobina o shell se utiliza esta m谩quina rustica, no con forma moderna ni con alta tecnolog铆a , m谩s bien parece construida en forma interna o ser un pedazo de una m谩quina mayor como por ejemplo parte de una armadora. A pesar de no tener gran tama帽o cuenta con un motor extremadamente potente, Cuenta con 鈥渇otoc茅lulas perimetrales鈥 que son una barrera 贸ptica que al cruzarlas para acceder al lugar donde se encuentra el motor, la bobina etc, cortan el funcionamiento autom谩tico del equipo.

El accidente se produjo en el turno noche. El compa帽ero realiz贸 solo la tarea.

En el porta planilla de la m谩quina se encontraban algunas hojas, una de ellas era una planilla de 鈥淐ontrol de Seguro鈥, en ella compa帽eros hab铆an indicado en observaciones: con fecha anterior 鈥渇alla de marcha de fotoc茅lulas perimetrales鈥, y con fecha y turno del d铆a del accidente 鈥渃ontin煤a problema de marcha de fotoc茅lulas perimetrales鈥 con el n煤mero de legajo del compa帽ero que perder铆a la vida.

Tambi茅n hablamos con compa帽eros que operaban esa m谩quina, ellos nos dijeron: Que las 鈥渇otoc茅lulas perimetrales鈥 no funcionaban, y que si ellas no funcionaban, tampoco funcionaba el sistema autom谩tico. Por ese motivo no la hab铆an utilizado en sus turnos.

Conclusi贸n:

El accidente se produce por: una persona con cargo jer谩rquico ordena utilizar una m谩quina que no estaba en condiciones de funcionar, sus elementos de seguridad se encontraban averiados, no se pod铆a utilizar en modo autom谩tico. Esta persona con cargo jer谩rquico sab铆a que daba una orden de trabajo a un trabajador de escaso tiempo en f谩brica con una relaci贸n laboral compleja. El compa帽ero sufre un terrible 鈥渁ccidente鈥, cuya denominaci贸n aun como accidente no es apropiada, perdiendo la vida al sufrir un atrapamiento en un lugar donde las medidas de seguridad deb铆an garantizar que su sola presencia detuvieran el funcionamiento del equipo.

Pero la responsabilidad no recae solo sobre la actitud irresponsable, peligrosa y repudiable de esa persona con cargo jer谩rquico, sino tambi茅n sobre una pol铆tica de seguridad e higiene que pretende tomar decisiones en forma unilateral, que no consulta nada a los trabajadores, que coloca, cantidades, m茅todos, y medidas de seguridad solo desde la perspectiva de la patronal, dominada en forma principal por sus necesidades productivas, poniendo en peligro a cada compa帽ero en cada puesto de trabajo.

Por todo esto:

Desde el Sutna pondremos a disposici贸n profesionales especialistas en situaciones traum谩ticas a disposici贸n de los compa帽eros m谩s cercanos y afectados por este terrible suceso

Se realizar谩n colectas para solidarizarse con la familia.

Se garantizar谩 la cobertura m茅dica de la familia.

Se participar谩 y aportar谩n pruebas en cada instancia administrativa o legal de investigaci贸n sobre el hecho.

Los trabajadores del gremio del neum谩tico exigimos:

El o los responsables jer谩rquicos de tomar la decisi贸n de que el compa帽ero opere una m谩quina con evidentes fallas de funcionamiento y de seguridad, que ocasionaron el accidente, deben ser identificados.

Deben ser relevados todos los equipos para comprobar que no existan condiciones similares en ninguna otra m谩quina en planta.

Los compa帽eros que acudieron en auxilio, aquellos que presenciaron el terrible accidente, deben ser licenciados por la empresa hasta tanto se recuperen de tan fuerte impacto ps铆quico y an铆mico.

Y exigimos en forma de condici贸n irrenunciable el compromiso por escrito de la patronal de Pirelli de discutir los est谩ndares de trabajo, que incluyen m茅todo de trabajo, cantidad, dotaci贸n, categorizaci贸n, medidas de seguridad y capacitaci贸n, de todos los equipos de planta. Para que cada trabajador decida y apruebe las condiciones en las que trabajara en cada puesto de trabajo.

COMPRENDEMOS QUE EL REINICIO DE TAREAS DEBE DARSE SOLO BAJO ESTAS B脕SICAS CONDICIONES

SUTNA NACIONAL 鈥 SECCIONAL MERLO