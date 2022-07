–

De parte de Indymedia Argentina July 20, 2022 209 puntos de vista

El informe preliminar de la reautopsia al cuerpo de la joven de 26 a帽os, que se realiz贸 cumpliendo con el protocolo Minnesota, herramienta pericial dise帽ada para el an谩lisis de muertes bajo custodia estatal, asegura que no se encontraron en el cuello y v铆as superiores, marcas o lesiones compatibles con un lazo de ahorcamiento, desmontando la versi贸n policial de que Daiana se hab铆a ahorcado en el calabozo de la comisar铆a de Laprida. La reautopsia hab铆a sido solicitada por la Comisi贸n Provincial por la Memoria (CPM), particular damnificado institucional en sus funciones como Mecanismo Local de Prevenci贸n de la Tortura, y se realiz贸 a pesar de la oposici贸n por parte del fiscal de la causa Ignacio Calonje quien demor贸 la medida judicial poniendo en riesgo los resultados que, no obstante su accionar, salen a la luz.

El informe preliminar de la reautopsia al cuerpo de Daiana Abreg煤 concluy贸 que la joven no presentaba lesiones en el cuello compatibles con el ahorcamiento y que muri贸 por un cuadro general asf铆ctico. A la espera de los informes finales, este resultado echa por tierra la hip贸tesis del suicidio, tal como hab铆an sostenido los funcionarios policiales desde el primer momento. Es decir, la escena en que fue hallado su cuerpo fue armada por los funcionarios policiales para ocultar lo ocurrido, confirmando varios indicios obrantes en la causa.

El informe preliminar de la reautopsia del cuerpo de Daiana concluy贸: 鈥渆xaminado el cuello, no se observ贸 surco de ahorcadura鈥, adem谩s se afirma que 鈥渘o se constataron lesiones en m煤sculos del cuello鈥 no se constataron alteraciones en laringe. Hueso hioides indemne鈥. La joven muri贸 por un 鈥渟铆ndrome general asf铆ctico鈥; los estudios complementarios y el informe definitivo deber谩n demostrar con qu茅 mecanismo se produjo la muerte.

En la madrugada del pasado 5 de junio, Daiana Abreg煤 fue detenida por una contravenci贸n menor de 鈥渁lteraci贸n del orden p煤blico鈥 y alojada en los calabozos de la comisar铆a de Laprida. Horas m谩s tarde, de acuerdo a la versi贸n policial, la joven fue encontrada ahorcada en la celda.

La reautopsia se realiz贸 por pedido de la Comisi贸n Provincial por la Memoria (CPM), que interviene como Particular Damnificado Institucional en su car谩cter de Mecanismo Local de Prevenci贸n de la Tortura. A pesar de las enormes irregularidades de la primera autopsia, y de estar al frente de una unidad especializada en delitos de violencia institucional, el fiscal Ignacio Calonje defendi贸 el primer estudio, incompleto y deficiente, oponi茅ndose durante semanas a la realizaci贸n de esta nueva autopsia.

La primera autopsia se realiz贸 sin aplicar el protocolo de Minnesota y por lo tanto sin respetar los est谩ndares internacionales m铆nimos de investigaci贸n en casos de muerte bajo custodia estatal, tampoco se realizaron radiograf铆as, fotograf铆as completas ni filmaciones conforme lo establecen los protocolos vigentes, adem谩s no se completaron extracciones de piel que podr铆an dilucidar el origen de algunas lesiones que se observaban ya en ese momento. Del resultado de esa autopsia, en la que particip贸 una 煤nica perita, se desprend铆a que Daiana hab铆a muerto por un paro card铆aco por asfixia mec谩nica.

A diferencia de esa diligencia, la reautopsia se realiz贸 siguiendo el protocolo de Minnesota, en la Asesor铆a Pericial de La Plata, y con un cuerpo de peritos todos m茅dicos forenses: Dres. Maria Andrea Noms, Rub茅n Neme y Claudia Becerra. Tambi茅n con la participaci贸n del perito de parte de la CPM, Mariano Salgado.

A la espera de los estudios complementarios, la informaci贸n que aport贸 esta segunda autopsia significa un avance sustancial para la investigaci贸n y la b煤squeda de la verdad y la justicia.

Este resultado y otras pruebas que constan en el expediente obligan a profundizar la hip贸tesis del homicidio y la responsabilidad de los funcionarios policiales que fraguaron la escena de la muerte.

Tampoco puede haber demoras injustificadas en la investigaci贸n, las maniobras dilatorias del fiscal Calonje para la realizaci贸n de la segunda autopsia pusieron en grave riesgo la producci贸n de esta prueba. La adecuada intervenci贸n del Fiscal General del departamental judicial de Azul, Dr. Marcelo Sobrino, recomendando su realizaci贸n, permiti贸 avanzar con esta medida de prueba.

Este hecho confirma tambi茅n que es indispensable que el Procurador General de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, cumpla con la ley provincial que crea las fiscal铆as especializadas en violencia institucional, nombrando funcionarios judiciales calificados y comprometidos con una perspectiva de derechos humanos, que intervengan de manera diligente y urgente frente a estos graves delitos cometidos por los funcionarios policiales.

Fuente: https://www.andaragencia.org/muerte-en-la-comisaria-de-laprida-daiana-abregu-no-se-ahorco/