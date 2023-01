–

De parte de Valladolor January 28, 2023

No es noticia para los medios de comunicaci贸n locales la muerte de un trabajador por un parto card铆aco, mientras trabajaba… no es noticia porque no hay nada sensacionalista ah铆 y, sobre todo, porque prefieren directamente hacerlo pasar por una MUERTE POR CAUSAS NATURALES.

Claro… debe ser tan natural como el suicidio, por el que mueren cada d铆a 11 personas en Espa帽a, y que tampoco suele ser “noticia”.





Este viernes 27 de enero, en la calle la Salud del barrio vallisoletano de Los Pajarillos, un obrero de la construcci贸n, pe贸n de alba帽il, ca铆a desplomado en medio de la calle tras descargar un carretillo. Los primeros auxilios, policiales y de ambulancias, no pudieron hacer nada por su vida: un paro cardiaco, seg煤n todo los indicios. El obrero, junto a otros compa帽eros de la misma empresa, se encontraba realizando tareas reforma de varios portales de la citada calle de la Salud. Qu茅 contradicci贸n: la salud que no tenemos casi ninguno, la salud que perdemos d铆a a d铆a, tanto trabajando (en trabajos duros y muchas veces extenuantes) como en el consumo y el ocio (consumiendo mierda, divierti茅ndonos consumiendo mierda para poder soportar la “vida” cotidiana).

No sabemos el nombre del trabajador, no ha trascendido ni un detalle de estos hechos; de hecho, no sale como tal noticia en ning煤n medio. Habr谩n decidido que el trabajador ha muerto naturalmente, que fumaba mucho, que com铆a mal, que la culpa es suya “por no cuidarse”, “por no hacer deporte”… claro, esto lo dir谩n los que tiene trabajos c贸modos y tiempo libre o bien los que se autoexplotan sin miramientos cada d铆a “para dar lo mejor de s铆 mismos”.

La verdad es que las v铆ctimas de este sistema muchas veces son c贸mplices de su propia liquidaci贸n. Pero tambi茅n es verdad que es el sistema el que nos impone unos horarios de trabajo y de descanso que son, a todas luces, contrarios a la vida humana y a la verdadera felicidad.

No vamos a especular sobre las causas ni sobre qui茅n es el responsable de estas muertes: como en el caso del suicidio, la sociedad capitalista es la responsable directa e indirecta del DESTROZO f铆sico y ps铆quico de la mayor parte de la poblaci贸n y, sobre todo, de toda la poblaci贸n trabajadora.

TODO NUESTRO APOYO Y NUESTRA SOLIDARIDAD para los familiares y compa帽eros del trabajador fallecido.



MUERTE AL CAPITAL que nos mata y nos mutila.