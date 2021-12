–

Muertes y devoluciones por no asistencia calculada en el Canal

Publicaci贸n escrita por Watch the Channel y Calais Migrant Solidarity

Cuando comenzaron a circular noticias de que un barco se hab铆a hundido en medio del Canal y que 27 personas, hombres, mujeres y ni帽os, hab铆an perdido la vida el mi茅rcoles 24 de noviembre, tanto el gobierno brit谩nico como el franc茅s se apresuraron a culpar a los ‘traficantes de personas’ por la p茅rdida de vidas. La informaci贸n que ha surgido desde entonces muestra que fue decisi贸n de las autoridades no intervenir, ni cooperar entre s铆, despu茅s de ser alertados sobre el barco en peligro que condujo directamente a sus muertes. Uno de los dos supervivientes, Mohammad Khaled, habl贸 con la red de noticias kurda Rudaw y explic贸 su historia. Dice que los viajeros subieron al barco y entraron al agua cerca de Dunkerque alrededor de las 21:00 CET del martes por la noche. Tres horas despu茅s creyeron haber llegado a la l铆nea divisoria entre aguas brit谩nicas y francesas. Mohammad dice que durante la traves铆a, el corredor derecho estaba perdiendo aire y las olas entraban en el bote. La gente estaba sacando el agua del mar y usando una bomba manual para volver a inflar el protector correcto lo mejor que pod铆an, pero despu茅s de que la bomba dej贸 de funcionar, llamaron a los guardacostas franceses para que los rescataran. Compartieron su posici贸n GPS a trav茅s de un tel茅fono inteligente con las autoridades francesas, a lo que los franceses respondieron que el barco estaba en aguas brit谩nicas y que ten铆an que llamar a los brit谩nicos. Luego, los viajeros llamaron al Servicio de Guardacostas del Reino Unido, quien les dijo que volvieran a llamar a los franceses. Seg煤n su testimonio, 鈥dos personas llamaban, una llamaba a Francia y la otra a Gran Breta帽a鈥. Mohammad relat贸 que: “La polic铆a brit谩nica no nos ayud贸 y la polic铆a francesa dijo:” Est谩s en aguas brit谩nicas, no podemos acudir “. A pesar de que tanto el HM Coastguard Dover como el Centro de Coordinaci贸n de Rescate Mar铆timo Franc茅s en Gris-Nez conoc铆an la ubicaci贸n y el estado del barco, ninguno lanz贸 una operaci贸n de b煤squeda y rescate.

Un familiar de una de las personas a bordo, tambi茅n entrevistado por Rudaw, explica que los problemas con el padrino comenzaron alrededor de la 01:30 de la ma帽ana GMT. Estuvo en contacto con las personas a bordo hasta las 02:40 GMT y tambi茅n estaba monitoreando la posici贸n del barco, compartida en vivo en Facebook. Insiste en que en este momento el barco se encontraba en aguas brit谩nicas y que HM Coastguard estaba al tanto de la situaci贸n. Afirma: 鈥Creo que estaban a cinco kil贸metros dentro de aguas brit谩nicas鈥, y cuando se le pregunt贸 si los brit谩nicos estaban al tanto del barco en peligro, respondi贸: 鈥100 por ciento, 100 por ciento y ellos [la polic铆a brit谩nica] incluso dijeron que vendr铆an [ al rescate].” Los brit谩nicos negaron que el barco estuviera en sus aguas cuando Rudaw les pregunt贸. Una declaraci贸n del Ministerio del Interior dice: 鈥Los funcionarios aqu铆 confirmaron anoche que el incidente ocurri贸 bien dentro de las aguas territoriales francesas, por lo que lideraron el esfuerzo de rescate, pero [nosotros] desplegamos un helic贸ptero en apoyo de la misi贸n de b煤squeda y rescate tan pronto como fuimos alertados “. Sin embargo, Rudaw (al 29/11) a煤n no ha recibido una respuesta detallada sobre si HM Coastguard hab铆a recibido una llamada de socorro del barco durante la noche o temprano en la ma帽ana. Una pregunta que se cierne sobre la declaraci贸n del Ministerio del Interior es 驴qu茅 plazo considera que constituye “el incidente“? El comunicado menciona el despliegue de un helic贸ptero “tan pronto como nos alertaron“. El seguimiento del vuelo del helic贸ptero G-MCGU de HM Coastguard (llamado “Sar 111232535” en MarineTraffic) por Sergio Scandura muestra que realiz贸 tres vuelos sobre el 谩rea el 24 de noviembre:





La primera vez fue entre las 03:46 y las 06:26 GMT, donde parece volar un patr贸n de b煤squeda de “cuadrado en expansi贸n“, y el c铆rculo algunos objetivos espec铆ficos que encuentra. Si este es el lanzamiento “tan pronto como nos alertaron” al que se refiere el Ministerio del Interior, 驴este helic贸ptero detect贸 el bote de Mohammad y se botaron otros barcos para ayudar en la misi贸n de b煤squeda y rescate?

La pr贸xima vez que se lanz贸 el helic贸ptero fue por la tarde, a las 13:16 GMT. Parece hacer una “b煤squeda de sector” y de nuevo rodear algunas ubicaciones espec铆ficas. Esto es m谩s o menos cuando los franceses lanzaron su operaci贸n de b煤squeda y rescate, y es m谩s probable que sea el lanzamiento y el “incidente” al que se hace referencia en la declaraci贸n del Ministerio del Interior. Solo a las 15:47 la Pr茅fecture Maritime Manche et mer du Nord tuite贸 por primera vez que estaban coordinando una operaci贸n de b煤squeda y rescate que involucraba un naufragio en el Canal de la Mancha. Los datos de MarineTraffic muestran que los barcos involucrados en el rescate, por ejemplo el bote salvavidas Notre Dame Du Risban del SNSM, solo comenzaron a moverse hacia ese lugar alrededor de las 14:00, alrededor de 12 horas despu茅s de que Mohammad y su pariente declararan que hablaron por primera vez con las autoridades. La mayor parte de la actividad de los buques franceses encargados de la operaci贸n de rescate en cuesti贸n tiene lugar alrededor de 51 掳 12 鈥 N, 1 掳 12 E, una posici贸n a solo 1 milla al este de la l铆nea que separa las aguas francesas de las brit谩nicas.

Esto significa que durante alrededor de 12 horas, aproximadamente entre las 02:30 y las 14:00, m谩s de treinta personas quedaron a la deriva en una embarcaci贸n que se hund铆a y sin motor en una de las rutas mar铆timas m谩s transitadas y vigiladas del mundo. A煤n se necesita m谩s informaci贸n para demostrar definitivamente que Mohammad y los dem谩s en su barco estuvieron en aguas brit谩nicas, durante cu谩nto tiempo, y que su situaci贸n de peligro era conocida por HM Coastguard. Sin embargo, dado el testimonio de Mohammad, los familiares de otras personas en el barco, el primer despegue del helic贸ptero y la cantidad de tiempo que el barco estuvo a la deriva en el mar, es muy probable que HM Coastguard estuviera al tanto de la situaci贸n. Pero en lugar de intervenir para salvar vidas en el mar, parece que decidieron hacer pol铆tica y esperar que los viajeros regresaran y se ahogaran en aguas francesas.

Mohammad testific贸 que a pesar de que el agua entraba en el bote durante la noche y la gente se sumerg铆a “Todos pod铆an aguantar hasta el amanecer, luego, cuando brillaba la luz, nadie pod铆a soportarlo m谩s y renunciaban a la vida“. Para cuando el sol comenz贸 a salir, ya hab铆an perdido la esperanza de sobrevivir.

El relato de Mohammad Khaled del 24 no es el primero de lo que parece ser una falta de asistencia deliberada para los barcos de migrantes en peligro en el Canal de la Mancha. Menos de una semana antes, el 20 de noviembre, hablamos con otra persona cuyas llamadas de ayuda en el Canal cerca de la l铆nea fronteriza parecen haber sido deliberadamente ignoradas por los brit谩nicos y que proporcion贸 el siguiente relato de su viaje:

Fue a las 3 de la madrugada del s谩bado 20 de noviembre cuando pusimos el barco en el mar. Somos 23 en el barco.

Despu茅s de tres horas, creo, llegamos a la frontera brit谩nica y se acab贸 el combustible, creo que a las 7 en punto, y luego decidimos llamar al 999 [el n煤mero de emergencia brit谩nico]. Luego llamamos y nos dijeron que est谩s en el agua francesa sin preguntarnos por nuestra ubicaci贸n. Nos dijeron que llam谩ramos al 196. En primer lugar, no acordamos llamar a los franceses. Intent谩bamos remar pero era muy dif铆cil por el oleaje. Entonces decidimos llamar a los franceses. Cuando llamamos, nos pidieron que envi谩ramos nuestra ubicaci贸n en vivo, luego nos dijeron “Est谩s en aguas del Reino Unido”.

Luego volvimos a llamar a los brit谩nicos muchas veces pero segu铆an repitiendo que est谩bamos en aguas francesas y luego terminaron la llamada. Los chicos del Reino Unido nos respondieron de una manera muy grosera y parec铆a que se estaba riendo de nosotros. Le dije dos veces que hab铆a gente muriendo aqu铆, pero realmente le importaba una mierda. Enviamos nuestra ubicaci贸n en vivo por segunda vez a la guardia costera francesa.

Tambi茅n los volvimos a llamar, est谩bamos tratando de comunicarnos con ellos por dos tel茅fonos, pero segu铆an dici茅ndonos que est谩bamos en aguas del Reino Unido. As铆 que decid铆 llamar a Utop铆a alrededor de las 9:30 a. M. Luego nos ayudaron y estaban obligando a las autoridades francesas a enviar el barco para salvarnos alrededor de las 10 o 10.30.

La raz贸n por la que estoy compartiendo esto es porque no quiero que vuelva a suceder porque est谩 relacionado con la vida de las personas. Utopia 56, despu茅s de ser llamado por las personas en peligro, llam贸 a CROSS Gris-Nez, el Centro de Coordinaci贸n de Rescate Mar铆timo Franc茅s responsable del Estrecho de Dover.

Utopia 56 transmiti贸 la informaci贸n que recibieron y la posici贸n del barco, y luego CROSS les dijo que estaban seguros de que los brit谩nicos no hab铆an intervenido deliberadamente y hab铆an dejado que la gente regresara a aguas francesas.

Consecuencias mortales de la falta de cooperaci贸n

Estos dos casos indican que, aunque la Fuerza Fronteriza a煤n no ha implementado devoluciones forzosas, volteando los barcos de migrantes con motos de agua o arrastr谩ndolos de regreso a aguas francesas, ya se est谩n produciendo devoluciones en forma de HM Coastguard que deliberadamente se niega a llegar a las aguas francesas. la ayuda de los migrantes que cree que regresar谩 a las aguas francesas. Esta no asistencia deliberada es una t谩ctica mortal que deja a las personas en el mar, en embarcaciones superpobladas y no aptas para navegar, durante muchas horas despu茅s de que piden ayuda, para traumatizar a los viajeros y disuadirlos de intentar hacer m谩s intentos de cruzar al Reino Unido por barco.

Los guardacostas franceses y brit谩nicos “tienen el deber de cooperar juntos para evitar la p茅rdida de vidas en el mar y garantizar la finalizaci贸n de una misi贸n de b煤squeda y salvamento“ en virtud del Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar y el Convenio de b煤squeda y salvamento. Esto incluye la responsabilidad de ambas partes de ponerse en contacto entre s铆 tan pronto como se reciba informaci贸n sobre personas en peligro y de cooperar en las operaciones de b煤squeda y rescate de cualquier persona en peligro en el mar.

Sin embargo, parece que las pol铆ticas anti-inmigrantes actuales del Reino Unido significan que esta cooperaci贸n de hecho no existe para los inmigrantes en peligro en el Canal. Especialmente el gobierno del Reino Unido no quiere que lo vean a los botes de rescate inmediatamente despu茅s de que ingresan a sus aguas.

Adem谩s, su cr铆tica a los franceses por (a sus ojos) no hacer lo suficiente para interceptar los barcos de los migrantes en el mar o evitar que partieran de la costa francesa, ha parecido envenenar las relaciones diplom谩ticas y operativas entre los pa铆ses. Por ejemplo, el Journal du Dimanche public贸 recientemente que incluso en las investigaciones de las redes de contrabando ha habido una ruptura en la cooperaci贸n francesa y brit谩nica.

En lugar de cooperar para salvar vidas en el mar, la respuesta franco-brit谩nica ha sido discutir entre s铆, introducir m谩s medidas policiales fronterizas (incluida la vigilancia a茅rea de Frontex), culpar a las v铆ctimas y seguir siendo el chivo expiatorio de los contrabandistas. Esto ha sido 煤til para restar valor a sus propias fallas en los 煤ltimos d铆as, pero no mejorar谩 la situaci贸n de las personas que realmente tienen que emprender este tipo de viajes. Una mayor titulizaci贸n de las playas y los mares solo empujar谩 a las personas a probar rutas m谩s largas y peligrosas donde puede que no haya una buena cobertura de la red telef贸nica. Las peque帽as embarcaciones en peligro se encontrar谩n m谩s alejadas de la gran cantidad de activos potenciales de b煤squeda y rescate ubicados en el Estrecho de Dover.

La muerte de sus amigos y las horas en peligro a la deriva en el mar sin rescate no disuadir谩n a las personas de intentar hacer los mismos viajes, ya que no tienen otras opciones. Las soluciones sugeridas, como las visas humanitarias, no proporcionar谩n a todos los que las necesiten una ruta segura al Reino Unido. Otros seguir谩n embarc谩ndose en embarcaciones peque帽as y no aptas para navegar. Simult谩neamente, millones de personas realizan este mismo viaje cada a帽o a bordo de los ferries y trenes que cruzan el Canal de la Mancha varias veces al d铆a sin incidentes. Solo otorgando el derecho a la libertad de movimiento para todos pondremos fin al apartheid fronterizo y evitaremos que se pierdan m谩s vidas en el mar.

