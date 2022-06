–

Un a帽o m谩s acogemos la Muestra de Cine de Lavapi茅s en nuestra librera, que este a帽o celebra su 19陋 edici贸n

Te esperamos el mi茅rcoles 29 de junio para la proyecci贸n de los siguientes films:

PAISAJE Y PAISANAJE de Javier 脕lvarez.

Espa帽a / 2020 / 10鈥 / Costumbrismo o Barbarie

Rodado en Madrid durante el mes de septiembre de 2017, 鈥淧aisaje y paisanaje鈥 cuenta con la colaboraci贸n de las personas y espacios que lo conforman. Una antigua normalidad que Javi 脕lvarez edita y comparte en 2020 como una pieza m谩s de su extensa obra audiovisual, compositiva y de creaci贸n de espacios sonoros.

TIPULAREN SEHASKA KANTA (Las nanas de la cebolla) de Lander Garro.

Espa帽a / 2021 / 83鈥 / Documental

Ir al m茅dico para hacer un diagn贸stico o para tener un tratamiento es algo com煤n en el mundo exterior. Pero para todo preso/a es un camino muy dif铆cil o imposible. Lander Garro, el director, acude a quienes han vivido la experiencia de estar enferma/os en la c谩rcel para entender mejor qu茅 consecuencias tiene. Utiliza un lenguaje que va m谩s all谩 del discurso pol铆tico, explorando la indefensi贸n de los/as presos/as a quienes se les limita el derecho a la salud desde el punto de vista emocional, a trav茅s de herramientas cinematogr谩ficas. Nanas de la cebolla, m谩s que una pel铆cula pol铆tica, es una pel铆cula art铆stica, narrada en primera persona y desde las entra帽as. A partir del poema nominado “Nanas de la cebolla” del poeta espa帽ol Miguel Hern谩ndez, muerto en la c谩rcel en 1942, la pel铆cula hace una analog铆a hist贸rica: Si no ten铆a sentido morir en prisi贸n en 1936, 驴tiene sentido hoy?

Puedes consultar toda la programaci贸n AQU脥

“Este a帽o las muestrenses solo queremos decir una cosa:

隆Regularizaci贸n ya!

隆Regularizaci贸n ya!

隆Regularizaci贸n ya!

Porque a todas nos afectan los recortes en los servicios p煤blicos, en la sanidad, la educaci贸n, la falta de viviendas sociales, pero sin papeles te excluyen de la atenci贸n sanitaria, no te alquilan la vivienda, no tienes contrato de trabajo, no accedes a ayudas.

隆Regularizaci贸n ya!

Porque si algo no podemos consentir es que nuestras vecinas sean ciudadanas de segunda o de tercera, sin derechos ni tranquilidad, que las detengan arbitrariamente, que se enfrenten al CIES o a la deportaci贸n. Ahora que las espa帽olas de bien hemos visto las orejas de nuevo al lobo fascista, hay que recordar que el fascismo se empieza a tolerar cuando se tolera que no todas seamos iguales ante la ley.

隆Regularizaci贸n ya!

Mantener a personas que viven entre nosotras en una situaci贸n administrativa irregular es un mecanismo capitalista para perpetuar su esclavitud y su silencio, para disponer de un ej茅rcito sumiso de mano de obra barata y desechable. Pero esas manos siempre han sido rebeldes.

隆Regularizaci贸n ya!

Abordemos de una vez que este pa铆s tiene un problema grave de racismo estructural, recordemos nuestra historia, asumamos nuestra herencia y pongamos en el centro de nuestras luchas la lucha antirracista.

隆Regularizaci贸n ya!

La ILP Regularizaci贸n Ya necesita 500.000 firmas de personas mayores de 18 a帽os con DNI espa帽ol para tramitarse en el Congreso. Muchas ya habr茅is firmado, pero os recordamos que lo difund谩is. Ahora se puede firmar online: https:// esenciales.info/ y tendremos hojas de firmas en las proyecciones.

Solo una cosa que decir:

隆Regularizaci贸n ya!

隆Regularizaci贸n ya!

隆Regularizaci贸n ya!

隆Regularizaci贸n ya!

隆Regularizaci贸n ya!”

“Instrucciones para disfrutar una Muestra

Nosotras aportamos los equipos, los cables y el resto de cachivaches. Proyectamos las pel铆culas. Las rodadas en un idioma distinto al castellano, con subt铆tulos. Tratamos de ase- gurar la accesibilidad de los espacios y las proyecciones. Si necesitas algo en este sentido, por favor, contacta con nosotras, en directo o en muestra@lavapiesdecine.net.

Pero la Muestra apuesta tambi茅n por eliminar las barreras propiedad/clientela, programa- ci贸n/p煤blico, proveedores/usuarias. Proponemos unas pistas para gestionar la autonom铆a:

Autogesti贸n de las entradas: Algunos espacios (Cine Dor茅, Sala Mirador, Cine Embajado- res) permiten reservar las entradas en la web. Pero tambi茅n podr茅is hacerlo en la taquilla un rato antes.

Autogesti贸n del confort: En las proyecciones del Solar traed una silla, banqueta, escabel, caj贸n de fruta o similar. Si no, habr谩 por ah铆 alguna silla suelta y pod茅is sentaros en el suelo.

Autogesti贸n financiera: La Muestra es gratuita, como siempre. Pero os ofrecemos una serie de ocasiones de gastar dinero, si es que no os pod茅is resistir, que adem谩s ayudan a financiar proyectos chulos. Se puede consumir en la barra de los locales y, gorra mediante, podr茅is reconocer y agradecer el trabajo de los m煤sicos en la clausura.

Autogesti贸n del descanso: Cuando finalicen las proyecciones, a煤n queda recoger, lim- piar y guardar y esto suma tiempo y algo de ruido. Si os apetece ayudar a recoger, nos encanta contar con vuestra ayuda. Pero ayuda tambi茅n despejar con rapidez el espacio y no hacer corrillos, especialmente despu茅s de las proyecciones nocturnas. El vecindario lo agradecer谩 mucho, mucho.

Y recordamos que habr谩 hojas de firmas para la ILP Regularizaci贸n Ya en la mayor铆a de las proyecciones.”