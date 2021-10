–

De parte de Asamblea De Pueblos Indigenas Del Istmo Oaxaqueno October 10, 2021

El d铆a s谩bado 9 de octubre realizamos el pen煤ltimo taller regional de nuestra Escuelita de Promotoras Comunitarias para la Defensa del Territorio, para esta sesi贸n hablamos de Mujeres y Energ铆a, nos visitaron compa帽er@s de la Cooperativa Onerg铆a quienes se asumen como feminista y desde ah铆, prioriza el trabajo con mujeres, l@s compa帽er@ iniciaron el taller compartiendo 3 preguntas generadoras 驴qu茅 tiene que ver el patriarcado con la energ铆a?, 驴Por qu茅 la energ铆a es un problema? 驴Qu茅 pasa con los cambios en el clima?

Siguiendo la reflexi贸n sobre la actual crisis clim谩tica, social, econ贸mica y ecol贸gica, compa帽eras de la regi贸n compart铆an su experiencia sobre la defensa del territorio frente a los proyectos e贸licos y la resistencia civil contra las altas tarifas de CFE, nos cuestion谩mos 驴energ铆a para qu茅 y para qui茅n?, quedamos en el entendido colectivo que quienes consumen m谩s energ铆a son las empresas, que usan est谩 energ铆a para sus industrias y supermercados y que los gobiernos favorecen a los ricos a costa de las necesidades de los pueblos.

Reconocemos y valoramos nuestro trabajo, nosotras somos una fuente de energ铆a, el patriarcado no s贸lo es un sistema de violencia contra las mujeres, es violencia en general. El patriarcado es un sistema fundamentalmente que genera dominaci贸n sobre cuerpos y es anterior al capitalismo. El capitalismo toma energ铆a de nuestros cuerpos, nos la roba. Impone el desarrollo y una forma de vida.

Siguiendo con la discusi贸n, vemos que ahora los Gobiernos no est谩n diciendo que ahora hay un proceso de transici贸n energ茅tica a energ铆as renovables, pero no es cierto porque fortalece la miner铆a porque todo necesita minerales, contamina, despoja territorios, no hay consultas a las comunidades. Cambiar petr贸leo por energ铆as renovables no es suficiente por eso es necesario hablar de una transici贸n que sea justa y popular. Que no venga desde los gobiernos la idea de desarrollo que promueven la muerte.

Al final, l@s compa帽er@s de Onergia nos compartieron su propuesta de Plan de Soberan铆a Energ茅tica, el cu谩l fuimos conversando y reflexionando punto por punto: 1. Conocimiento del territorio: diagn贸stico comunitario de las necesidades de energ铆a, diagn贸stico de las capacidades de generaci贸n energ茅tica. 2. Formaci贸n y creaci贸n de capacidades: compartir conocimientos y saberes. 3. Entramado socioecon贸mico y energ茅tico. 4. Construcci贸n de Redes de Econom铆a Social Solidaria: construir cooperativas o circuitos solidarios para la creaci贸n de cadenas de valor solidarias del sector energ茅tico de la regi贸n. 5. Generaci贸n distribuida de peque帽a escala.

La energ铆a no s贸lo es el茅ctrica, la energ铆a est谩 en todas partes. Nosotras somos energ铆a. Mujer agua y energ铆a, no somos mercanc铆a.