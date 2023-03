–

Autora: Marge Piercy. Editorial Consonni. Traducido por Helen Torres. Bilbao, 2020. 512 p谩ginas.

A

comienzos de 2020 la editorial Consonni public贸 por primera vez en

castellano esta novela de ciencia ficci贸n de los setenta. Una muy buena

traducci贸n con la que se enmienda una ausencia inmerecida que ha durado

m谩s de cuatro d茅cadas.

Siempre es arriesgado escribir una rese帽a

de una obra de ficci贸n especulativa, en este caso se corre el peligro de

destrozar alguna de las sorpresas que tiene esta historia ambientada en

dos niveles temporales: un presente desolador que discurre

mayoritariamente en un manicomio newyorkino de la 茅poca en la que fue

escrita y un futuro ut贸pico ubicado en el pueblo de Mattapoisset

(Massachusetts). Sus p谩ginas alternan la descripci贸n y cr铆tica de la

represi贸n psiqui谩trica y los estragos del capitalismo con un recorrido

por una manera de vivir comunal donde se han superado buena parte de los

conflictos que nos atraviesan hoy en d铆a. El relato tiene algo, o

mucho, que ver con Noticias de ninguna parte de William Morris,

esa referencia de la fantas铆a ut贸pica escrita a finales del siglo XIX:

la viajera temporal es instruida en modos de hacer y relacionarse que

sirven para imaginar otras vidas posibles. Como afirma Marge Piercy

hablando de su propio libro: 鈥El objetivo de crear futuros es hacer

que la gente pueda imaginar qu茅 quiere y qu茅 no quiere que pase, y

quiz谩s hacer algo al respecto鈥.

La descripci贸n de la

instituci贸n mental es aterradora. Y otro tanto sucede con la que se hace

del tratamiento que dan los servicios sociales y los sanitarios a

Connie, la protagonista. Marge Piercy entr贸 clandestinamente en centros

de reclusi贸n para documentar su novela, y sin duda recab贸 numerosos

testimonios sobre los efectos de los psicof谩rmacos para poder exponer

con tanto nivel de detalle y met谩foras tan precisas sus efectos (鈥La medicaci贸n la hund铆a, le llenaba la mente de copos de algod贸n y extra帽os retazos ardientes de alucinaci贸n y recuerdos鈥).

Una dureza y una exactitud que se clavan porque casi medio siglo

despu茅s muchas de las pr谩cticas y situaciones que se abordan en el libro

acontecen a diario en la vida de las personas psiquiatrizadas: encierro

involuntario, sobremedicaci贸n, estigma, abuso de poder, paternalismo,

reduccionismo biologicista, cronificaci贸n, etc.

A su vez, las

incursiones en el futuro constituyen el rev茅s narrativo de la violencia

que atraviesa la existencia de Connie. En Mattapoisset no se encierra a

la gente cuando sufre ps铆quicamente, no existe el patriarcado ni las

clases sociales. En sucesivas visitas se va desgranando la relaci贸n de

sus habitantes con la crianza, la educaci贸n, la producci贸n de bienes y

alimentos, el medio ambiente, la toma de decisiones colectivas, la

tecnolog铆a, la muerte y un largo etc茅tera de cuestiones que permiten

definir un modo de habitar el mundo que podr铆amos llamar decrecentista,

feminista o anarquista. Esta vida del ma帽ana no es un modelo de

convivencia clausurado, tiene sus propias tensiones cotidianas e implica

numerosos retos sociales, y quiz谩s por ello suscita una gran cantidad

de debates entre sus actuales lectores.

Mujer al borde del tiempo tiene

la preciada cualidad de ser un libro sobre el que se habla. La

imaginaci贸n que guarda dentro propicia la conversaci贸n. Esa es una

potencia maravillosa que se mantiene con el paso de los a帽os (tan solo

algunos aspectos muy puntuales de cierta influencia new age de

los setenta no han acabado de envejecer bien), y de la que merece la

pena hacer uso. Necesitamos delirios y/o viajes en el tiempo que nos

permitan romper con la inercia de una producci贸n cultural centrada

mayoritariamente en miserias y apocalipsis.

