De parte de Gatos Sindicales May 1, 2021

No hace mucho tiempo la situaci贸n jur铆dica y social de la mujer en Espa帽a era diferente, la mujer no tuvo derecho al voto hasta 1933. Una mujer casada no pod铆a firmar un contrato o abrir una cuenta corriente sin autorizaci贸n marital, no pod铆a ejercer determinados trabajos, no pod铆a abandonar su hogar sin permiso paterno antes de los 25 a帽os hasta 1972 (de no ser para casarse o ingresar en una orden religiosa), pod铆a ser acusada de adulterio, etc.

En el Archivo Hist贸rico Provincial de Sevilla se puede ver este documento localizado en un Expediente de Inscripciones Mar铆timas del fondo documental de la Capitan铆a del Puerto (1973) con la autorizaci贸n marital para que la esposa pudiera adquirir la cartilla de embarque: