March 14, 2022

鈥Perseo se cubr铆a con un casco m谩gico para perseguir a los monstruos; nosotros nos colocamos este casco m谩gico sobre nuestros ojos y nuestros o铆dos para poder negar la existencia de los monstruos鈥 (Del pr贸logo a ‘El Capital’ d` Carlos Marx)

Teatro, obra de F. Garc铆a Lorca ‘Bernarda Alba’: 隆Acabar con ella antes que lleguen los guardias! 隆隆Carb贸n ardiendo en el sitio de su pecado!!

<<Si alguien quiere hacerse r谩pidamente socialista, que viaje a los Estados Unidos>> Dej贸 escrito M谩ximo Gorki, dicha frase, y tambi茅n que <<Cuando el trabajo es un placer la vida es bella. Pero cuando nos es impuesto la vida es una esclavitud>>. As铆 lo entendi贸 la mujer en los corredores de lucha revolucionaria cuando en 1853, las trabajadoras del algod贸n de Manchester, de los talleres de Preston, organizan y dirigen una huelga de ocho meses 隆隆Veintiuna mil mujeres llegaron a tomar las calles!! Y la huelga 煤nicamente pudo ser derrotada, por el hambre; dos tercios de las huelguistas eran ni帽as menores de 13 a帽os. Antiguamente y no tanto, ser modista, era oficio que desarrollaban fundamentalmente mujeres; el sastre para los hombres, la modista para mujeres y ni帽as, en este caso para el patr贸n trabajaban en grupo. D茅cada tras d茅cada siguen siendo mujeres de todas las edades las que mayoritariamente cosen en talleres clandestinos, para mafias empresariales que alimentan el monopolio en cadena de explotaci贸n, pasando de un intermediario a otro, hasta llegar al eslab贸n principal. En 1857 el sindicato de costureras de la compa帽铆a textil de Lower East Side, de Nueva York, convoca a una marcha para el mes de marzo, en reclamo por una jornada laboral de 10 horas. En 1867, diez a帽os despu茅s del mismo mes una vez m谩s en Nueva York, en la ciudad de Troy tuvo lugar una huelga de planchadoras de cuellos; formaron un sindicato y pidieron un aumento de salarios. Tres meses de paro y una dura lucha culminar铆a con las huelguistas obligadas a regresar a su trabajo, sin haber logrado la conquista de sus demandas sobre la cadena que distancia pulcramente al gran monopolista, que sus chupasangre intermediarios garantizan, directamente la vejaci贸n y precariedad laboral sin que el mayorista manche ni su nombre ni su traje ni sus manos. Las mafias de adiestradores legales sanguijuelas que en otro tiempo incluyendo el hoy presente, pudo ser cualquier comemierda sin escr煤pulos en general, cualquier mediocre ex-militar, ex-polic铆a, liberados de sindicatos amarillos y allegados a 茅ste, de la misma manera que llegaron a pistoleros de la construcci贸n al amparo capitalista de la explotaci贸n ‘del empresario ejemplar en el Estado espa帽ol’ tipo Amancio Ortega entre otros, por eso no es de extra帽ar que desde que estos monstruos existen 隆Las mujeres no cantan cosiendo! 隆隆Prohibido coser y cantar!! Desde que estos monstruos aparecieron el pueblo en conjunto metaf贸ricamente hablando tambi茅n cose: la democracia cada cuatro a帽os, 隆es tan fr谩gil!!!

Desde primeros del Siglo XX son numerosas las movilizaciones y huelgas de obreras en EEUU. Pa铆s donde ocurrieron sucesos escalofriantes como el del 25 de marzo de 1911 en una f谩brica textil, de la misma ciudad de Nueva York. Hecho conocido internacionalmente, referente hist贸rico cada 8 de marzo en recuerdo y memoria de cuando las trabajadoras de dicha f谩brica se encontraban reunidas en huelga. Aprovech谩ndose de ello, el patr贸n, lejos de enfrentar directamente los hechos surgi贸 en 茅l su instinto criminal, el propio due帽o de la f谩brica se transmite as铆 mismo la orden en eco de su voz, las encierra con llave y prende fuego al edificio. Las llamas causaron la muerte de 146 personas: 129 mujeres y 17 hombres, dejando otras 70 mujeres heridas. La mayor铆a de las asesinadas eran j贸venes de entre 14 y 23 a帽os (un paso hacia atr谩s entorno a los acontecimientos). El 3 de mayo de 1908 en el teatro Garrick, de la ciudad de Chicago, las mujeres del Partido Socialista Norteamericano impulsar铆an el llamado Woman鈥檚 Day campa帽a por el derecho al voto femenino y contra la esclavitud sexual. Un a帽o despu茅s en 1909 隆隆Veinte mil trabajadoras de distintas f谩bricas sal铆an a las calles en apoyo a la huelga de la Compa帽铆a de Blusas Triangle!! El Sindicato Internacional de Trabajadoras del vestido inicia la huelga. D铆as despu茅s sumar铆an su apoyo el movimiento de mujeres norteamericano; la Liga Nacional de las Mujeres Sindicalistas, sufragistas y socialistas. En diciembre del a帽o se帽alado, la Liga Nacional de las Mujeres Sindicalistas encabezada por Mary Dreier convocar铆a a una marcha de protesta contra la represi贸n policial 隆隆10 mil mujeres desfilaron seg煤n la prensa!! Las sufragistas realizan una concentraci贸n masiva en apoyo; meses despu茅s, en febrero de 1910, se puso fin a la huelga. La gran mayor铆a de trabajadoras regresa a la f谩brica sin haber conseguido la totalidad de sus demandas, salidas de emergencia, como la prohibici贸n de mantener las puertas cerradas durante la jornada laboral: nunca se pusieron en funcionamiento las escaleras de seguridad. La historiadora Ana Lau Jaiven, relat贸, que la prensa c贸mplice, acus贸 del incendio a un trabajador que fumaba en esos momentos. Tras los sucesos, la Liga Nacional de Mujeres Sindicalistas, inicia una gran campa帽a exigiendo que se legislara contra los incendios y por leyes que brindaran protecci贸n a las trabajadoras. Muchas y muy valiosas han sido las mujeres que se han destacado en la lucha a lo largo de la historia, por la igualdad de derechos, m谩s conocidas a partir de mediados del siglo XIX y XX. Donde el movimiento reivindicativo de la mujer comenz贸 a tomar mayor apoyo y cobertura social entre los movimientos y partidos de izquierda. En 1912 en Estados Unidos la ciudad de Lawrence, en Massachusetts, las obreras textiles iniciaron una lucha hist贸rica al grito 隆隆Queremos el Pan` pero tambi茅n las Rosas!! Pusieron en pie comit茅s de huelga, montaron comedores comunitarios para los hijos e hijas de quienes sosten铆an la dura pelea, con una patronal que no retroced铆a costara lo que costase; ellas tampoco. La huelga, su huelga de 鈥淧an y Rosas鈥 supo conquistar el reconocimiento de los sindicatos, el aumento de salarios, y la reducci贸n de la jornada laboral. Fue en la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas realizada en Copenhague, en 1910, quien Clara Zetkin, propuso y se aprob贸 la celebraci贸n del d铆a Internacional de la Mujer Trabajadora; la primera conmemoraci贸n se celebrar铆a el 19 de marzo de 1911 (d铆as antes a los acontecimientos del incendio de la f谩brica de Nueva York).

La mujer rusa celebr贸 por primera vez en 1913 el` D铆a Internacional de la Mujer trabajadora <<conocido como D铆a Internacional de las Obreras>> jornada sobre la que se produce una fuerte represi贸n por parte de la polic铆a zarista; y algunas de sus organizadoras, son deportadas a Siberia (Manifestaci贸n que se produjo en un momento cr铆tico pre-b茅lico en v铆speras de la I Guerra Mundial). Muchas de estas mujeres combatieron codo a codo en la revoluci贸n de octubre. Una de entre estas revolucionarias, fue una mujer nacida en Ucrania, Alexandra Kollont谩i; la primera mujer en asumir un puesto como Ministra en la historia de Rusia. Su actividad pol铆tica estuvo vinculada a favorecer en la mujer una serie de derechos notorios. Estudi贸 historia en Z煤rich y vivi贸 en Finlandia varios a帽os; trabaj贸 en numerosas instituciones educativas. En 1915 se uni贸 a los bolcheviques, y volvi贸 a Rusia; desempe帽贸 tareas como Comisaria para Bienestar Social y realiz贸 importantes estudios, sobre el estado de los derechos de las mujeres en Rusia, dando paso a reformas que reclamaban la igualdad entre hombres y mujeres. Asume la representaci贸n como diplom谩tica de la URSS, ante Noruega, M茅xico y Suecia. 1917 marc贸 un jal贸n en sus (y nuestras) vidas indirectamente; ese antes y despu茅s internacional para toda la clase obrera, ese salto cualitativo fundamental para la mujer consiguiendo el primer paso hacia la eliminaci贸n de la explotaci贸n y opresi贸n del hombre por el hombre: doble explotaci贸n como mujer y trabajadora en la que eran part铆cipes a diferentes escalas (el patr贸n fuera de casa y padre dentro de ella, hermano, marido e hijos varones sobre todo el primog茅nito dentro del hogar seg煤n culturas y religi贸n, se agravaba denigrante la situaci贸n hasta l铆mites de humillaci贸n ps铆quica y f铆sica e inimaginables). Este mismo a帽o, 1917, en una f谩brica textil de San Petersburgo, en Rusia, las trabajadoras deciden conmemorar el` D铆a Internacional de la Mujer organizando una huelga al grito 隆隆Pan, Paz y Abajo la autocracia!! Cuatro d铆as m谩s tarde, el Zar abdica, y el Gobierno Provisional otorga a las mujeres el derecho al voto. Esa huelga allanar铆a el camino a la primera revoluci贸n triunfante de la historia del movimiento obrero (Revoluci贸n Rusa) que bajo la direcci贸n del Partido Bolchevique y Lenin derrotar铆a al r茅gimen zarista; pondr铆a en pie un gobierno de los trabajadores basado en organismos de masas, consejos obreros (soviets), desarrollando un programa y estrategia para derrotar a los capitalistas su r茅gimen y su Estado.

Resulta incre铆ble pensar que hace poco m谩s de cien a帽os con la Revoluci贸n Rusa, las mujeres conquistar铆an derechos, que hoy, nos son negados en la gran mayor铆a de pa铆ses del mundo. Derechos tan elementales como el poder decidir sobre nuestros cuerpos la esclavitud sexual en siglo veintiuno se perpetua. En la actualidad existe m谩s gente en la esclavitud que en cualquier otro momento de la historia; el 70% , de los pobres del mundo son mujeres y ni帽as. La industria textil baja los costos de la producci贸n en base al trabajo esclavo y precario. Su mayor inversi贸n se destina a la publicidad de las marcas, el menor gasto posible en mano de obra esclava, y es aqu铆, donde descansa el verdadero secreto de las ganancias exorbitantes que amasan los empresarios de las democracias actuales (Mujeres inmigrantes, de pueblos originarios y sostenes de hogar son quienes llenan los talleres en todo el planeta que caracteriza la actualidad). Ha habido momentos hist贸ricos grandiosos, gracias a ellos existimos, pero hemos dejado atr谩s sin duda alguna el siglo de lucha. Hemos celebrado el 8 de marzo del 2022 sin pena ni gloria atrapado por las garras del poder. Una curva hambrienta mortal se avecina estamos presenciando los primeros movimientos. Una reconversi贸n inserta en la pandemia entra en acci贸n utilizando a su antojo, el desarme social presumiblemente, directamente la propia televisi贸n, junto al resto de medios de apariencia algo m谩s indirecta, en ropaje al neoliberalismo imperialista como trampolines de la UE en garras del Pent谩gono. Hemos dejado ya muy atr谩s, esas mujeres contra la autocracia, por el pan y tambi茅n por las rosas; que en vez de coser falsas democracias capitalistas (y engendros de la paz esclava), lo que hac铆an es coser sus derechos, su libertad, su independencia, su emancipaci贸n obrera basada en revoluci贸n social. La industria textil sigue siendo uno de los sectores de mayor precariedad en condiciones deplorables aberrantes e infrahumanas impuesta hist贸ricamente a la mujer, incluyendo la adolescencia e incluso a la ni帽ez. Un trabajo que desde sus or铆genes se nutri贸 de todas, en jornadas extenuantes y ritmos de producci贸n en cadena f茅rrea de superproducci贸n. Estas mujeres proletarias tejieron algo m谩s que para el patr贸n y pistolero de su incondicional eslab贸n. Tejieron la identidad de las mujeres revolucionarias m谩s avanzadas de nuestra historia; su organizaci贸n y lucha de clase entre huelgas de hambre, asaltos, motines y preg贸n, as铆 surgi贸 incondicional la vanguardia emblem谩tica entre ellas. Victoriosas, muchas de sus huelgas, otras derrotadas por el hambre y a punta de bala y latigazo entre porras y encierro en llamas, abrasando e imponiendo su desaparici贸n como mujer rebelde e insumisa trabajadora; dos condiciones de marginalidad imperdonables todav铆a en nuestros d铆as. Todas conformaron en distintos pa铆ses del mundo, una cantera firme y f茅rtil inamovible de conciencia, e imagen en recuerdo a tener en cuenta; sin adulterar la naturaleza de los hechos y sus lecciones futuristas, pues se trata de aportar, no de tergiversar ni restar lo que de altura en la historia lograron.

La investigadora Pilar D铆az en 1975 se帽ala que hab铆a cuatro millones de trabajadoras en activo registradas, se ocupaban en el sector servicios el 57% y en la agricultura el 38%, mientras que solo el 5% se empleaba en la industria; pese a ello, la rama del textil, estaba feminizada con un 90% de mujeres; los salarios del sector eran los peores de la industria dentro del Estado espa帽ol. Sirva su recuerdo en esta nota como ejemplo de introducci贸n a la historia que hemos ido perdiendo: encuentros, calles y canciones del duro batallar que entre miles de hombres y mujeres proletarias se encontraron recibiendo la muerte (un conmovedor ejemplo): Vicente Ant贸n Ferrero fue asesinado el 8 de marzo de 1976, por Fuerzas de Orden P煤blico, en protesta por los asesinatos del 3 y 4 de marzo en Gasteiz (Euskadi), donde otros cinco trabajadores perdieron su vida, ochenta y cinco sufrieron disparos y contusiones. Tras la huelga general (del 16 y 17 de febrero), el 3 de marzo, se convoca una nueva jornada de paro para hacer frente a los despidos, cierre de empresas y recortes de derechos sociales. Pero ese mismo d铆a el Orden P煤blico gubernamental, dispara fuego real contra una concentraci贸n de trabajadores en la iglesia de San Francisco. Se convocan manifestaciones de protesta una vez m谩s para el 8 de marzo; las FOP, refuerzan las calles como si de un estado de alerta se tratara contra tropas invasoras. Disolvieron con armas de fuego la marcha celebrada en Basauri, en protesta por los cinco asesinatos; seg煤n testigos, un polic铆a dispara a la cabeza a menos de siete metros al joven de 18 a帽os, natural del pueblo zaragozano San Mart铆n de Tav贸ra. Nunca se investig贸 el asesinato nadie ha sido juzgado. Las trabajadoras del textil en el Estado espa帽ol, hab铆an protagonizado luchas importantes en la inmediata posguerra antifascista como las huelgas de Matar贸, Tarrasa y Sabadell, por un aumento salarial, en 1946, en pleno auge de la dictadura franquista. Un nuevo brote surge en el mes de febrero de 1977 poco despu茅s de la muerte del dictador. Durante m谩s de un mes las trabajadoras textiles de la f谩brica Induyco, en Madrid, mantuvieron una dura huelga enfrentando la represi贸n policial y aguantando el pulso contra los despidos y presiones; la gran mayor铆a, eran mujeres muy j贸venes. La huelga conmocion贸 a la clase trabajadora madrile帽a. Durante semanas se realizaron asambleas, manifestaciones, piquetes y concentraciones frente a la sede d` El Corte Ingl茅s en la calle de Preciados. Los sindicatos todav铆a clandestinos organizan una caja de resistencia (aunque las trabajadoras ya entonces, los hab铆an culpado, de traidores). Los obreros del metal amenazan con salir a la huelga en solidaridad con sus compa帽eras, y la voz de las trabajadoras, se escuch贸 como nunca; resulta que ‘la clase obrera’ tambi茅n era femenina aunque muchos no quisieran verlo –ni entonces ni ahora en muchos de los casos– hasta la Ley de Derechos pol铆ticos, profesionales y de trabajo de la mujer de 1961: las mujeres deb铆an dejar el trabajo asalariado una vez que se casaban.

Un informe en 2014 de la Organizaci贸n Internacional del Trabajo relata que <<El 80% del trabajo forzoso es manejado por agentes privados, de los cuales el 64%, tiene como 煤nica finalidad la explotaci贸n econ贸mica generando ganancias a los empresarios que superan los 150 mil millones de d贸lares anuales>>. Un ejemplo de ello es Argentina; en la provincia de Buenos Aires, se contaron tres mil talleres clandestinos; m谩s de 40 mil personas esclavizadas, el 80%, miembros de la comunidad boliviana con una jornada laboral que va de 10 a 16 horas diarias` La pelea por el pan y por las rosas. En Textil Neuqu茅n, s贸lo ten铆an diez minutos para almorzar, salarios baj铆simos, ataques a los derechos laborales, ambiente insalubre… Trabajadoras con un promedio de edad de los 30 a 60 a帽os, entre ellas madres solteras sostenes de sus hogares, eran las primeras en acceder a trabajar en Textil Neuqu茅n. El perfil de la patronal era espec铆fico, contrataba a trabajadoras que no faltaran ni aun estando enfermas; pasaron once a帽os aguantando atropellos de una patronal, que incluso lleg贸 a amenazar a las delegadas con PRENDERLAS FUEGO CON UN BID脫N DE NAFTA SI HAC脥AN PARO –cuando las obreras le advirtieron su decisi贸n de tomar medidas ante el incumplimiento en el pago de producci贸n y otros 铆tems. Hubo m谩s amenazas; una de por igual de infrahumana hecha a una de las trabajadoras con HACER DESAPARECER AL MARIDO POR 300 MANGOS SI SEGU脥AN ROMPIENDO. El malestar y la bronca se iba acumulando, la impotencia intentaba reponerse con firmeza en lucha antag贸nica contra la explotaci贸n y opresi贸n de clase, descargando toda la humillaci贸n y el desprecio hacia las obreras. Los empresarios Huerta, ten铆an la impunidad de la que gozan las sociedades capitalistas <<el aval del gobierno>> con quien ten铆an negocios millonarios, la justicia de clase a su favor, las fuerzas represivas del Estado al servicio de cuidar sus intereses; despersonalizaci贸n, acoso, amenaza, intimidaci贸n… (1917- 2017): Un siglo despu茅s, el 31 de enero, lleg贸 fortalecido; eran ellas, un florecido destacamento de obreras levantando cabeza sin clavar la rodilla decididas a luchar y no bajar la mirada ante ning煤n patr贸n o mercenario de este 隆隆Nunca m谩s!! Su lucha nos recuerda que sobran motivos para pelear contra la mafia empresarial, y sus gobiernos, cobra fuerza como ejemplo vivo hacia las futuras generaciones de trabajadoras de ambos sexos que est谩n llamadxs a cumplir la tarea hist贸rica, de ser quienes tomen el destino de sus vidas en sus propias manos, conquisten la igualdad ante la vida y la liberen de toda explotaci贸n y opresi贸n predominante en el sistema econ贸mico. Las Leonas del Parque Industrial Neuqu茅n, en condiciones dif铆ciles plantaron batalla, conquistaron su herramienta de trabajo, lograron sostener los puestos de trabajo, hicieron retroceder al gobierno y a una patronal vaciadora. Escribieron un nuevo cap铆tulo en la historia de la lucha de clases, del Parque Industrial Neuqu茅n, de gran experiencia organizativa en lucha obrera.

Hay muchas formas de matar, tu liberaci贸n pende de un hilo; silencio roto por los disparos, tras la nausea la brisa se precipita, persigue la fuente f茅rtil de los sue帽os torrente de vida; el sol se ensalza, previene la fuga, el enigma acompa帽a. Cuanto ven mis ojos es como un destello misterioso, un tumulto, un fantasma en marcha; el cielo tiene un poder extra帽o, se evapora a mi vista; un ojo de luz se impone, penetra radiante a forma de gu铆a. Al fondo el mar me trasporta, azul quietud de suaves olas, silva la calandria y el viento la acompa帽a; el misterio camina al compas de nuestras alas contra la orden, del orden; sufre, calla, muere… Pero la jaula se abre y a su ritmo mi ventana saltando las rejas, la libertad no admite espera; el nudo de mi garganta despierta sentimientos, se integra, lucha, vuela… Nada importa que lleguen grises d铆as si de oto帽o si de invierno si los montes anuncian la primavera, que habr谩 de llegar. Su 铆mpetu revienta los muros de otras celdas, aflora la vida, tras los portones el murmullo espera, dispara el eco de su amor; otean inquietas las fieras del cacique, feudal y capitalista imperial. Oigo los pasos del silencio roto por los disparos y la brisa se precipita en su compa帽a, sincroniza el ritmo de su estrategia, salva obst谩culos, aleteo sin cadenas, somos viento.

Mait茅 Campillo (actriz y directora d` Teatro Indoamericano Hatuey)