–

De parte de Kurdistan America Latina April 13, 2023 53 puntos de vista

“Mujer, vida, libertad”, el eslogan icónico de la revolución de las mujeres de Irán, ha viajado por todas partes. Cantado por primera vez por mujeres kurdas el 8 de marzo de 2006 en las calles de Turquía, surgió del compromiso feminista de larga data del movimiento kurdo de libertad. El grito de guerra luego se desbordó a través de la frontera hacia Siria, para acompañar la heroica lucha de las mujeres kurdas contra ISIS (también conocido como Daesh). En septiembre pasado, expresado como un desafío después del brutal asesinato de la joven kurda Jina (Mahsa) Amini, el eslogan reverberó más allá de las regiones kurdas de Irán y finalmente llegó a todo el mundo.

Pero Irán no es el primer lugar donde “mujer, vida, libertad” traspasó las fronteras étnicas, revelando su atractivo universal. Menos conocida, aunque no menos profunda, ha sido la difusión de su filosofía en Siria, donde las mujeres de todo el diverso panorama étnico-religioso han encontrado en ella un modelo inspirador para una transformación radical.

La venganza de las mujeres en la antigua capital de ISIS

“Cuando Raqqa fue liberada de ISIS, pensamos: si las mujeres kurdas pueden organizarse en (la región del norte de Siria)Jazera, ¿por qué no podemos hacerlo aquí?”, dijo Mayada Ahmed, una de las cuatro mujeres árabes con las que nos reunimos en la oficina enRaqqa de Zanobia, una organización paraguas de mujeres que opera en las regiones de mayoría árabe de la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria (AANES). Paradójicamente, en lugar de obligar a las mujeres a someterse, los tres años de gobierno de ISIS en los que las mujeres fueron compradas y vendidas en las calles de Raqqa, fomentaron su determinación de poner fin al patriarcado arraigado en la región.

Antiguamente la capital de ISIS, ahora Raqqa es parte de una nueva entidad política que surgió en el norte -predominantemente kurdo- de Siria al estallar la guerra civil, y desde entonces se ha expandido para incluir una población árabe significativa cuando las multiétnicas Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) terminaron. Con el control de ISIS en la región. La AANES ahora opera como una confederación, brindando un modelo único de colaboración interétnica e interreligiosa en Medio Oriente. Además del pluralismo, busca poner en práctica la democracia participativa, la economía sostenible y la igualdad de género, como parte de lo que comúnmente se conoce como la “Revolución de Rojava”. A pesar de gobernar un tercio de Siria y proveer a unas cinco millones de personas, la AANES carece de reconocimiento internacional y ha sido amenazada continuamente con la aniquilación tanto por Damasco como por el Estado turco.

Las mujeres de Raqqa no tenían una vida fácil, incluso antes de ISIS. Una de las integrantes de Zanobia con las que hablamos fue víctima de un matrimonio infantil, por lo cualsu educación se vio interrumpida justo después de la escuela primaria. Este tipo de futuro atrofiado es demasiado común en la sociedad de Raqqa, donde gran parte todavía se rige por códigos religiosos y tribales tradicionales.

Raqqa y otras partes de mayoría árabe del norte y este de Siria son un terreno más conservador, dijeron nuestras fuentes, en comparación con el norte predominantemente kurdo. Es por eso que ciertos cambios como la prohibición de la poligamia que se introdujo por primera vez en las áreas de mayoría kurda, están siendo resistidos por la población árabe de la AANES. De hecho, las mujeres kurdas han alcanzado logros sin precedentes: cada institución de la AANES ahora tiene un sistema de copresidencia (una mujer y un hombre en cada posición de autoridad), con una cuota de género del 50 por ciento, y consejos autónomos de mujeres con poder de veto sobre cualquier decisiones relativas a la mujer. Sin embargo, estos pueden ser menos un testimonio de una sociedad más ilustrada que un producto de la lucha de cuatro décadas que las mujeres han librado contra sus recalcitrantes camaradas en la lucha y la conservadora sociedad kurda, en general, primero en Turquía y luego en Siria.

Si bien algunos de los mecanismos de igualdad de género promovidos por las mujeres kurdas se han introducido en las regiones de mayoría árabe, muchas prácticas opresivas parecen ser difíciles de erradicar. El intento de prohibir la poligamia, por un lado, se ha opuesto firmemente en Raqqa, Deir Ezzor y Manbij, por lo que se permite que la práctica continúe, incluso cuando ha sido prohibida en otras partes de la AANES. El nuevo gobierno tiene cuidado de no imponer sus reformas de género más radicales desde arriba, no solo por respeto a su principio fundamental de descentralización, sino también porque entiende que esto solo generará más resentimiento. La desconfianza histórica entre los kurdos y los árabes de Siria, producida por las políticas nacionalistas de larga data en la región, hace que el problema sea aún más difícil de abordar.

Mientras tanto, los miembros de Zanobia han estado trabajando en silencio hacia mayores transformaciones desde abajo, dando crédito a la administración de la AANES por las nuevas oportunidades. Ellas, por ejemplo, visitan a las familias en sus hogares, tratando de disuadir a los hombres de casarse con varias mujeres. Negocian asuntos familiares, como el divorcio, con líderes tribales y religiosos conservadores, los principales protectores del statu quo patriarcal. También organizan reuniones vecinales para mujeres a través de las comunas locales, el eje del nuevo sistema político, y a menudo se enfrentan a simpatizantes de ISIS, que todavía son fáciles de encontrar en Raqqa.

El problema, explicaron nuestras fuentes, no son los hombres per se, sino la llamada “mentalidad de ISIS”, que persiste de manera insidiosa entre ambos géneros, incluso después de la derrota territorial del grupo terrorista. Todavía hay muchas mentes por ganar, y los miembros de Zanobia creen que el suyo es un modelo que se puede aplicar en toda Siria y más allá.

La doble lucha de las mujeres armenias

Tres horas al noreste de Raqqa, en Heseke, una ciudad étnicamente mixta, visitamos el Consejo Social Armenio recientemente inaugurado, para hablar con sus integrantes mujeres. “Antes de la revolución, las mujeres armenias no se organizaban. No sabíamos nada sobre nuestra identidad”, dijo Losîn Ardemiyan, profesor de idioma armenio en el Consejo. Formado para complementar un batallón de autodefensa armenio ya existente, el Consejo trabaja para recuperar la identidad, la cultura y el idioma armenios entre los descendientes asimilados de sobrevivientes del genocidio, que encontraron refugio en Siria hace más de un siglo. Cuando se unió al Consejo dos años antes, Losîn no sabía ni una sola letra del idioma que había sido la lengua materna de su familia durante generaciones. Ahora se lo enseña a sus compañeros, la mayoría de los cuales, al igual que ella, tienen que aprenderlo desde cero.

La revolución ofreció una apertura no solo para el renacimiento de la identidad armenia, nos dijeron, sino también para la capacidad de las mujeres armenias de defender sus derechos. Solo unas semanas antes de nuestra visita, 150 representantes de varias organizaciones se reunieron en el Primer Congreso de Mujeres Armenias, producto de 80 reuniones celebradas en el norte y el este de Siria antes del evento. Si bien difieren en identidad étnica, la experiencia de las mujeres armenias con la dominación masculina es bastante similar a la de sus vecinas kurdas y árabes.

Nos dieron una larga lista de quejas: a las mujeres se les impide ir a la escuela, no pueden elegir el número de hijos que quieren tener y, a veces, ni siquiera se les permite salir solas de casa, y mucho menos ocupar un puesto de autoridad. Desde el comienzo de la revolución, las cosas han ido cambiando; pero incluso ahora, 10 años después, algunas de estas prácticas continúan. Recientemente, el Consejo Social Armenio organizó una visita domiciliaria junto con otras organizaciones comunitarias, incluido el nuevo Consejo Interreligioso de Religiones, para disuadir a una familia de casar a su hija.

Problemas similares se abordan con herramientas similares: inspiradas por los avances de las mujeres kurdas, Losîn y sus camaradas han adoptado los comités autónomos de mujeres y el sistema de copresidencia como parte de todas las instituciones. “De hecho, estamos violando el principio de igualdad de género”, dijo en tono de broma. “Nuestras copresidentas actuales son ambas mujeres”. Ahora planean abrir una Casa de Mujeres, una institución que ha demostrado ser clave para la auto-organización y la educación de las mujeres kurdas. Este será solo para mujeres armenias.

Una revolución de la mente

Las Mala Jin (“casa de mujeres”, en kurdo) han proliferado desde 2011, en el comienzo de la revolución, cuando se fundó la primera en Qamishlo, una ciudad de mayoría kurda en la frontera entre Siria y Turquía. Con experiencia de dos décadas de organización clandestina bajo el régimen de Bashar Al Assad, sus cofundadoras establecieron una casa de mujeres en cada localidad, incluidas Raqqa y otras provincias predominantemente árabes. “Tan pronto como un área fuera liberada de ISIS, viajaríamos allí y estableceríamos una casa de mujeres”, dijo Bahya Murad, una de las cofundadoras de la institución. Ahora hay 62 de estas casas, incluidas dos dirigidas por mujeres siríacas, otra minoría étnico-religiosa de la región, que siguieron el ejemplo de las mujeres kurdas.

Estos espacios de mediación en asuntos familiares -llamados “casas de divorcio” por sus opositores- protegen y abogan por las mujeres maltratadas por sus familias o cónyuges, además de brindar educación tanto a mujeres como a hombres sobre los recién establecidos derechos de la mujer. Durante nuestra visita en septiembre de 2022, vimos a una mujer traer a su ex esposo quien, después de haber encontrado una novia más joven, se había divorciado unilateralmente de su esposa en un tribunal del gobierno sirio.

Si bien la administración autónoma ha establecido su propio sistema de justicia, este hombre optó por el tribunal del régimen para evitar compartir la custodia de los hijos y los bienes conyugales con su esposa. Sabía que esto no funcionaría en los tribunales autónomos, ya que defienden la nueva ley de mujeres con sus diversas protecciones para las mujeres. Si bien esta ley, que aún debe implementarse en las áreas árabes, ha prohibido las prácticas más atroces, desde el matrimonio forzado hasta los asesinatos por honor, las casas de las mujeres difícilmente pueden quejarse de la escasez de casos para tratar. Sin embargo, con la revolución en marcha, las mujeres ahora tienen un lugar que aboga en su nombre para garantizar el cumplimiento de sus derechos recientemente ganados pero disputados.

Las casas de las mujeres son un testimonio vivo de la persistencia de la mentalidad patriarcal y la lentitud del cambio social. Una y otra vez escuchamos de mujeres que la libertad por la que luchan no se puede ganar con un mero cambio de leyes. Más bien, lo que se necesita es un cambio en la mentalidad de la gente, y para eso 10 años de revolución han demostrado ser insuficientes. No se trata solo de cambiar a los hombres; las mujeres también son víctimas de la mentalidad patriarcal.

A pesar del papel innovador que han jugado las casas de mujeres, algunas ven incluso su horizonte emancipador demasiado restringido. Mientras que las mujeres mayores que suelen dirigir estas casas intentan equilibrar el objetivo de la liberación de la mujer con el de preservar el matrimonio como institución -la mayoría de las veces, aconsejando a las mujeres que no se divorcien como solución a una relación fallida-, las mujeres más jóvenes que conocimos sienten que este enfoque no va lo suficientemente lejos. Algunas de ellas rechazan el matrimonio como la única forma de relación socialmente aceptable; otras intentan redefinir radicalmente los términos de sus matrimonios, desde la división del trabajo hasta la toma de decisiones y la expansión de su autonomía personal.

La ciencia de la mujer

Muchos de estos nuevos horizontes se están explorando activamente en el campo de Jineolojî, una nueva “ciencia de la mujer y la vida” desarrollada por el movimiento de mujeres kurdas. Materia obligatoria en los niveles de bachillerato y universidad, también se imparte en todas las instituciones de la administración de la AANES, incluidas sus unidades militares y de seguridad. La “coexistencia libre” (“hevjiyana azad”, en kurdo) se propone como una alternativa a lo que se denomina un “matrimonio hegemónico”, basado en la dominación y la desigualdad.

Los y las estudiantes de Jineolojî aprenden sobre la larga historia del patriarcado, las relaciones de género entre diferentes religiones y las luchas de las mujeres en todo el mundo. Dado que algunos temas abordados en las clases siguen siendo tabú, en particular la sexualidad, se puede encontrar un rechazo a esta nueva disciplina, incluso en áreas de mayoría kurda.

De hecho, la persistente resistencia a enseñar esta ciencia a las mujeres dentro de amplios sectores de la población es quizás la mejor prueba de la naturaleza radical de esta idea. En Deir Ezzor, supuestamente la más conservadora de las provincias de mayoría árabe de la AANES, hombres y mujeres salieron a las calles para protestar contra el nuevo plan de estudios que tenía como objetivo promover la igualdad de género, así como el pluralismo y el laicismo.

Si bien la Jineolojî no se enseña en las escuelas de las áreas árabes, la Universidad Al Sharq, de Raqqa, la más nueva de las tres universidades autónomas que operan actualmente en el norte y el este de Siria, intenta introducir el tema gradualmente como parte de otras materias, como la sociología. Las ciencias sociales ahora son parte del plan de estudios básico, algo que no existía bajo el régimen de Al Assad, y se enseñan para fomentar el pensamiento crítico entre los estudiantes y profesores locales, para muchos de los cuales la religión y la libertad de las mujeres aún no están abiertas al debate.

Incluso con una administración feminista en el poder, la revolución mental que ha unido a las mujeres de todos los grupos étnico-religiosos de Siria está lejos de terminar. Sin embargo, las mujeres que impulsan la revolución siguen siendo optimistas. Como nos dijo una de las integrantes de Zanobia, ya han recorrido un largo camino y ahora tienen sed de más.

FUENTE: Anna Rebrii – JihanAyo /Truthout / Foto de portada: Jade Sacker / Traducción y edición: Kurdistán América Latina

<!–

–>