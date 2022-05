–

De parte de Hermanas Entalegadas No Andais Solas May 17, 2022 199 puntos de vista

Mi茅rcoles 18 de mayo a partir de las 7.30h

en La Vor谩gine (C/ Cardenal Cisneros 69 鈥 Santander)

Es urgente generar espacios en los que las compa帽eras m谩s estigmatizadas y golpeadas por este sistema puedan verse nombradas. Hay cuestiones de las que no se habla porque los muros silencian y las situaci贸n de las mujeres en las c谩rceles adem谩s de las razones que las llevaron ah铆, no suelen marcar las agendas sociales. Por eso para esta sesi贸n se han juntado las Asambleas Abiertas Feministas de Cantabria con HENAS (Hermanas Entalegadas No And谩is Solas), para hablar de las iniciativas recientes que se han desarrollado en Cantabria, los datos actualizados de las condiciones de las prisiones en Espa帽a y en Cantabria y la proyecci贸n de un cortometraje sobre como repercute este sistema punitivista en las vidas de las mujeres.