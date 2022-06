Mujer y medicina: una historia de usurpaci贸n y violencia (Parte I)

Ana Arambilet

mayo 30, 2022

p谩gina web 鈥淢ujer y medicina: una historia de usurpaci贸n y violencia鈥 es una serie de art铆culos que iremos publicando en nuestray que analizan la historia de la mujer, la salud y la medicina y c贸mo la sabidur铆a ancestral de las mujeres sobre la salud fue usurpada por medio del patriarcado.

Por qu茅 hablamos de usurpaci贸n

Durante siglos, las mujeres se ocuparon de la curaci贸n. Ten铆an un amplio conocimiento emp铆rico de las plantas y de sus capacidades medicinales; su concepci贸n hol铆stica de la vida les permit铆a tener una aproximaci贸n al cuerpo humano y a su funcionamiento como una totalidad (no se cura un 贸rgano para enfermar a otro), y una relaci贸n de respeto y conocimiento con la naturaleza, de la que extra铆an los productos para la elaboraci贸n de remedios naturales. Eran mujeres de las clases populares de la sociedad que atend铆an las necesidades de la gente y, de manera especial, de las dem谩s mujeres: conoc铆an remedios para la fertilidad, eran parteras y tambi茅n sab铆an y pod铆an detener un embarazo no deseado. Sin necesidad de una formaci贸n te贸rica, sin necesidad de reconocimientos oficiales, su experiencia, su relaci贸n con el mundo natural que las rodeaba y su contacto con la naturaleza, les permitieron adquirir los conocimientos pr谩cticos que las convirtieron en sanadoras, conocimientos que despu茅s compart铆an y transmit铆an a otras mujeres. Eran compa帽eras y c贸mplices de la naturaleza y de las dem谩s mujeres; su conocimiento emp铆rico estaba al servicio de la comunidad, y sobre todo de las clases populares. Abrazaban a la gente con su sabidur铆a m茅dica y humana, generando sociabilidad.

鈥淎 mi bisabuela, la abuela de mi madre, la llam谩bamos la yaya velleta (la abuelita viejita). Viv铆a en una casa que ya no existe, en una calle que ya no existe. Recuerdo que ten铆a un gran saco de arpillera en el que guardaba peque帽as bolsas llenas de plantas, con las que elaboraba remedios, que despu茅s las vecinas ven铆an a buscar. Yo creo que ella recolectaba esas plantas en el campo, en aquella Lleida rural de los a帽os sesenta. Su casa era pobre, su barrio estaba habitado por personas sencillas鈥. L. T.

Siglos antes esas pr谩cticas se hab铆an visto como algo peligroso, algo que hab铆a que 鈥渄emonizar鈥, castigar, y usurpar. La terrible persecuci贸n, el genocidio que supuso la llamada 鈥渃aza de brujas鈥, (de la que hablaremos en el segundo art铆culo Brujas y m茅dicos), no solo destruy贸 f铆sicamente a miles de mujeres, destruy贸 tambi茅n un saber, una forma de vida, una concepci贸n de la relaci贸n entre cuerpo, mente y salud, todo ello en perjuicio de las mujeres y de las clases populares, y en beneficio del hombre y de las clases dominantes.

La atenci贸n a la salud pas贸 de las mujeres (mayoritarias en este 谩mbito, aunque tambi茅n hab铆a curanderos) a los hombres blancos europeos, formados en las academias, que se pod铆an permitir los gastos de esta formaci贸n. El acceso a la sanaci贸n paso a tener un coste inasumible para muchas la mayor铆a de la sociedad (el acceso a estas academias estaba prohibido a las mujeres), la enfermedad y su curaci贸n se mercantilizaron. Se perdi贸, adem谩s, el control sobre la propia salud; pasamos a consumir f谩rmacos de los que desconocemos su composici贸n y efectos sobre nuestras peculiaridades f铆sicas, de precios elevados y que en no pocas ocasiones se han demostrado ineficaces, cuando no francamente peligrosos (como en el caso de la talidomida, f谩rmaco recetado para aliviar las nauseas de los primeros meses de embarazo, que ocasionaron en los fetos grav铆simas malformaciones gen茅ticas).

鈥淒urante los primeros meses de embarazo, las nauseas eran terribles, vomitaba continuamente, hasta el olor del pan reci茅n hecho me hac铆a vomitar. La ginec贸loga me recet贸 un medicamento para reducir las nauseas, pero despu茅s de leer el prospecto, desist铆 de tomarlas; recordaba a algunas personas afectadas por la talidomida que hab铆a visto, y pensaba en mi absoluta falta de conocimiento y control sobre las consecuencias que alg煤n medicamento, aunque fuera recetado por una doctora, pod铆a tener sobre mi peque帽a. Segu铆 aguantando estoicamente las nauseas; una se帽ora mayor, medium, a la que sol铆a visitar, y que me hab铆a manifestado al comienzo del embarazo que la hija que esperaba me ayudar铆a mucho en la vida, me recomend贸 que, para aliviar las nauseas, me tomara una copita de cava. Tampoco me atrev铆. Ahora s茅 que existen diferentes plantas medicinales que alivian algo tan habitual como son las nauseas en el embarazo. Mi hija naci贸 a comienzos de 1994.鈥 F.A.

Ya en el siglo XIII, y a pesar de la oposici贸n de la iglesia, para la que el mundo es un valle de l谩grimas -sobre todo para los m谩s desfavorecidos- y minimizaban el sufrimiento, la enfermedad y la muerte, se empiezan a crear las escuelas de medicina; la posterior caza de las sanadoras, acusadas de brujer铆a, fue alejando a las mujeres de la sanaci贸n que hab铆an practicado tradicionalmente. Su saber quedo reducido al 谩mbito de la superstici贸n y el m茅dico qued贸 como 煤nico poseedor legal de la capacidad de curar.

Por qu茅 hablamos de violencia

Hablamos de violencia porque la medicina, una vez despojadas las mujeres de su posibilidad de sanar, tambi茅n les usurp贸 su acceso a la sanaci贸n.

Los estudios m茅dicos se centraron en los s铆ntomas y patolog铆as de los varones de determinadas caracter铆sticas, y obviaron la sintomatolog铆a de las mujeres. El sesgo de g茅nero en la medicina hace referencia a la falta de investigaci贸n y diagn贸stico diferenciado entre hombres y mujeres, como denuncia la Dra. Carmen Valls; desde la descripci贸n de los s铆ntomas del infarto, referido s贸lo a los s铆ntomas que se dan en el hombre y que son diferentes a los que se dan en la mujer, hasta muy recientemente los ensayos cl铆nicos de las vacunas contra la COVID-19, con menor representaci贸n femenina en sus ensayos. Debemos tener en cuenta que el sexismo no se produce s贸lo en el campo de la medicina: la arquitectura y el urbanismo, disciplinas ejercidas sobre todo por hombres durante mucho tiempo, conciben y dise帽an una ciudad pensada para un usuario masculino, de edad media, buen nivel econ贸mico y poseedor de coche. No s贸lo las mujeres, sino tambi茅n personas de edad, vulnerables, con movilidad reducida y medios econ贸micos escasos, quedan fuera de los dise帽os te贸ricos de la ciudad (bancos en los parques sin respaldo, demasiado altos, separados entre s铆, aut茅nticas barreras para la socializaci贸n o el descanso). En 鈥淯rbanismo feminista鈥, el colectivo catal谩n Punt 6 tiene como punto de partida esta premisa: 鈥淓l modelo urbano responde principalmente a las experiencias y necesidades de un sujeto masculino y a la explotaci贸n econ贸mica鈥. El sexismo cient铆fico que determina cada rinc贸n de la vida humana, conlleva dificultades especialmente para las mujeres que se repercuta en su salud f铆sica y mental tambi茅n.

Cu谩ntas mujeres han muerto de infarto porque sus s铆ntomas no se corresponden con los que experimenta el hombre (el conocido dolor en el brazo izquierdo no se da tanto en las mujeres, que perciben el inminente infarto de una manera m谩s vaga, de malestar general, que se puede relacionar con la supuesta tendencia de la mujer a sufrir depresiones y malestares de origen emocional).

Como afirma la doctora Carmen Valls, que contempla su actividad terap茅utica con perspectiva de g茅nero, hay una tendencia a medicalizar con psicof谩rmacos a mujeres que acuden a la atenci贸n primaria con s铆ntomas que se suelen atribuir a causas psicol贸gicas. En el a帽o 1963 Betty Friedan escribi贸 鈥淟a m铆stica de la feminidad鈥. En su libro, la autora expuso el problema de la ansiedad que, de forma 鈥渋ncomprensible鈥, manifestaban muchas mujeres de clase media en los Estados Unidos. Mujeres perfectas en las cocinas bien equipadas de sus confortables casas, que preparaban los desayunos, llevaban a los ni帽os al colegio en coche, compraban y cocinaban, utilizaban los nuevos electrodom茅sticos, arreglaban el jard铆n, y en ocasiones beb铆an demasiado alcohol y hablaban con sus amigas de 鈥渆l problema que no tiene nombre鈥, mientras sus maridos pasaban el d铆a en la oficina. Alcoholismo y depresi贸n fue el precio que muchas mujeres pagaron por su c贸moda vida de perfectas mujeres casadas. 鈥淓l 谩ngel del hogar鈥 de la Espa帽a del siglo XIX.

鈥淢e despert茅 una noche con la sensaci贸n de que hab铆a ocurrido algo terrible. Mi compa帽ero dorm铆a a mi lado. Fui a la habitaci贸n de mi beb茅 de cuatro meses; dorm铆a pl谩cidamente. Esa fue la primera noche de los cinco a帽os que padec铆 crisis de ansiedad; el doctor me defini贸 los s铆ntomas como de 鈥渕uerte inminente鈥, y realmente es eso lo que sent铆a. Fui al psiquiatra y me recet贸 antidepresivos. 鈥淟os tendr谩s que tomar siempre, si quieres llevar una vida normal鈥: ese fue el terrible diagn贸stico. Al poco tiempo dej茅 de tomarlos porque con ellos, no era yo. Me impuse una gran disciplina, y poco a poco las crisis se fueron espaciando y acabaron por desaparecer. Yo nunca hab铆a tenido depresiones. Cuando mi hija naci贸, me sent铆 enormemente feliz y 鈥渞ealizada鈥. Mi compa帽ero trabajaba por la ma帽ana y estudiaba por la tarde; cuando mi hija se despertaba de madrugada, me levantaba a darle de mamar intentando no despertarle, porque estaba siempre cansado. Est谩bamos justos de dinero y viv铆amos en un tercer piso, en una casa sin ascensor. Yo hab铆a tenido a mi hija con 39 a帽os. A帽os despu茅s entend铆 que yo hab铆a sufrido una crisis de agotamiento. Le pregunt茅 a mi compa帽ero: 鈥渃uando empec茅 con las crisis, 驴qu茅 hicieron los m茅dicos?: recetarte ansiol铆ticos, me contest贸. Y t煤 驴qu茅 hiciste?, a帽ad铆: te llevaba a urgencias cuando te ven铆a la crisis鈥. Pero mi d铆a a d铆a segu铆a siendo el mismo: dormir poco, cuidar a la peque帽a, intentar que mi compa帽ero estuviera tranquilo y descansado, limpiar la casa, programar men煤s sanos y variados con el escaso presupuesto que ten铆a, etc.鈥 A.M.

El fil贸sofo franc茅s Michel Onfray escribi贸 el libro 鈥淓l postanarquismo explicado a mi abuela鈥. Se trata de una frase habitual (cu茅ntalo como para que lo entienda tu abuela) y una manera de expresar la supuesta falta de conocimiento y capacidad de las mujeres, y sobre todo de las mujeres mayores. Lo relacionado con la mujer puede ser risible y menospreciado: la menstruaci贸n, la menopausia, procesos habituales que acompa帽an a la mujer durante muchos a帽os de su vida, son tratados como algo poco natural, incluso negativo (est谩 nerviosa porque tiene la regla; las mujeres, cuando les llega la menopausia, entran en depresi贸n) y generalmente medicalizado.

En el a帽o 2014, la ONU cuestionaba y condenaba ciertos m茅todos habituales en las pr谩cticas obst茅tricas. En 2019, la OMS reconoci贸 el t茅rmino 鈥渧iolencia obst茅trica鈥, que engloba la mala praxis en el embarazo y el parto. Dos a帽os despu茅s, este t茅rmino fue rechazado por el Consejo General de Colegios Oficiales de M茅dicos, mostrando la influencia de este organismo, la resistencia a reconsiderar protocolos y actuaciones err贸neos y por tanto la dificultad de un debate serio y unas propuestas encaminadas a evitar ciertas violencias que se producen durante el embarazo y el parto. Este tema se tratar谩 en el art铆culo 4潞. En el campo de la pr谩ctica m茅dica el corporativismo act煤a como una barrera casi infranqueable.

En un art铆culo del 24 de noviembre de 2021, 鈥淰iolencia institucional negada, violencia legitimada鈥, la psiquiatra Miriam Selfa Carranza, la antrop贸loga Diana Arce y la psic贸loga Itxaso Gardoki afirman que la violencia obst茅trica, la violencia psiqui谩trica, la violencia hacia las denunciantes de abuso en el tratamiento de menores, o en los centros de internamiento de migrantes, etc., existe, como violencia institucional, jer谩rquica, no por parte de los trabajadores directos, que pueden sufrir la presi贸n de la instituci贸n que pretenden cuestionar: 鈥溾 las personas que nombran la violencia (desde el rol de v铆ctima o por desacuerdo con el ejercicio violento) son nombradas agresoras, en tanto en cuanto ponen en duda la jerarqu铆a y hacen tambalear la estabilidad del sistema鈥︹. (Audre Lorde).

Por 煤ltimo, un caso paradigm谩tico del sesgo de g茅nero en la medicina es la fibromialgia, s贸lo reconocida como patolog铆a por la OMS a partir de 1992, y considerada durante mucho tiempo como una 鈥渟omatizaci贸n鈥 de causas de tipo psicol贸gico. La mayor铆a de las personas que lo sufren son mujeres.

Esta usurpaci贸n y esta violencia contra las mujeres ha marcado uno de los cap铆tulos m谩s negros de nuestra historia; la caza de brujas, que provoc贸 la muerte de miles de mujeres, y la aparici贸n de la figura del m茅dico, que usurp贸 el saber de las sanadoras y las apart贸 del ejercicio de la curaci贸n.

-Parte II- Brujas y m茅dicos. La caza de brujas y la apropiaci贸n de la medicina Autora: Ana Arambilet Bruja: Diccionario de la lengua Espa帽ola. 2. Ave nocturna, 3. Mujer que, seg煤n la opini贸n vulgar, tiene un pacto con el diablo鈥 4. Mujer vieja y fea. Antes de cumplir los 60 a帽os decid铆 dejar de te帽irme el pelo. Quer铆a ver c贸mo era de verdad su color. Durante unos meses vi c贸mo el cabello blanco se iba abriendo paso entre el color casta帽o de mi pelo te帽ido. Despu茅s pude disfrutar de mi nuevo aspecto, una media melena entre blanco y gris, rizada de manera natural. Un d铆a, en un cine club, hablando sobre el paso de los a帽os, el coordinador manifest贸: las mujeres mayores tienen m谩s presi贸n sobre su aspecto f铆sico; por ejemplo, el pelo blanco les da un aspecto descuidado. T.M Legitimaci贸n de la caza de brujas En el a帽o 1484 el Papa Inocencio VIII declara oficialmente la creencia de la iglesia cat贸lica en la existencia de las brujas (creencia declarada hasta el momento como herej铆a), en su Bula 鈥淪ummis desiderantes affectibus鈥. En 1487 se publica en Alemania el 鈥淢alleus Maleficarum (Martillo de las brujas) de los frailes dominicos e inquisidores Heinrich Kramer y Jacob Sprenger, libro que inspira una campa帽a de caza de brujas que provoc贸 incontables muertes -sobre todo de mujeres- en Europa, entre los siglos XV al XVIII En el Malleus se establec铆an las 鈥減ruebas鈥 de la existencia de la brujer铆a, se describ铆an sus formas de actuar y manifestarse, y c贸mo detectar y conseguir la confesi贸n de las brujas mediante la tortura, pr谩ctica habitual durante siglos para conseguir las confesiones de los acusados de diferentes delitos. En el Malleus se expone, entre otras muchas sentencias, que las hijas de las brujas son sospechosas de imitaci贸n de los cr铆menes de sus madres, es decir, que toda la generaci贸n se encuentra infectada, o que las que practican mayoritariamente la brujer铆a son mujeres, debido a que son formadas de manera defectuosa de una costilla curva de Ad谩n. El Malleus estableci贸 todo un imaginario de akelarres, misas negras, conjuros鈥 bien acogido por la creencia popular. Goya, entre otros, represent贸 los akelarres de brujas y brujos alrededor de la siniestra imagen del diablo, el macho cabr铆o. En el libro 鈥淟as brujas y su mundo鈥, el antrop贸logo Julio Caro Baroja manifiesta que la informaci贸n que se posee de la hechicer铆a es m谩s abundante del lado del que se cree embrujado, que del lado de la que se cree a s铆 misma bruja. Entonces, 驴qui茅n define a la bruja? Y sobre todo, a qui茅n interesaba infundir el temor a las brujas, hasta el punto de generar una opresiva atm贸sfera contra ellas, plagada de denuncias an贸nimas y solicitudes de su eliminaci贸n. Reflexiones sobre el porqu茅 de la caza de brujas 1) Misoginia Existe una tradici贸n ancestral de misoginia y desprecio, o temor, hacia las mujeres. Los textos de Arist贸teles -fil贸sofo griego de referencia para el pensamiento occidental- fueron fuente de inspiraci贸n para toda teor铆a sobre la inferioridad natural de las mujeres. Para San Agust铆n, padre de la iglesia, la mujer no solo era inferior al hombre, sino tambi茅n fuente de maldad y origen del pecado (Eva). Otro padre de la iglesia, Tertuliano (150-230) en el libro 1, cap铆tulo 1 de su libro 鈥淒e cultu feminarum鈥, escrib铆a: 鈥淢ujer, deber铆as ir siempre de luto, estar cubierta de harapos y entregada a la penitencia, a fin de pagar la falta de haber perdido al g茅nero humano鈥. Y una oraci贸n matinal jud铆a rezaba: 鈥淟oado sea el se帽or, rey del universo, por no haberme hecho mujer鈥. Pero la misoginia exist铆a desde hac铆a siglos, y la creencia en la existencia de la hechicer铆a se remonta a la antig眉edad; por tanto, 驴que otros motivos pusieron en marcha la caza de brujas desde finales del XV? 2) Cuestiones econ贸micas La mayor铆a de las acusadas, perseguidas y ajusticiadas por brujer铆a eran mujeres, y muchas de ellas, mujeres mayores. En los siglos medievales, y en algunas zonas de Europa, las mujeres eran propietarias de tierras, y de un patrimonio heredado de sus c贸nyuges en el caso de las viudas, que pod铆an ser fideicomisarias de los bienes del marido mientras no se volvieran a casar. Utilizando el ambiente de crispaci贸n que la caza de brujas hab铆a ido creando, no es improbable que la acusaci贸n de brujer铆a se utilizara, por parte de los propios familiares, para despojar a algunas mujeres de su patrimonio. La caza de brujas no tuvo la misma intensidad en todos los territorios, y aunque la represi贸n y la persecuci贸n afect贸 en mayor medida a mujeres mayores, solteras o viudas, en general campesinas y de escasos recursos, como afirma la historiadora Isabel P茅rez Molina desde las p谩ginas del Centro de Investigaci贸n en Estudios de las Mujeres Duoda: 鈥渃ualquier mujer que gozara de cualquier tipo de independencia era proclive a ser considerada bruja鈥 En opini贸n de Mary Daly (Fil贸sofa y Te贸loga feminista 1928-2010), en la historia de las brujas y de la caza de brujas tambi茅n se debe tener en cuenta la existencia de restos de lo que ella denomina 鈥淰ieja Religi贸n鈥, prepatriarcal y precristiana, de adoraci贸n a la Diosa y que ser铆a mantenida por las mujeres. La Diosa evoca la presencia femenina en la sociedad, la mujer fuerte, independiente y sabia, que se intentar谩 destruir con la caza de brujas, desmembrando y matando a la Diosa鈥. Silvia Federici, en libros como 鈥淐alib谩n y la bruja鈥, y en el 鈥淧rimer encuentro feminista sobre la historia de la caza de brujas鈥, celebrado en Iru帽a en marzo de 2019, expone una interesante teor铆a, al relacionar la caza de brujas con el primer capitalismo. Yendo m谩s all谩 de Marx y su examen de la acumulaci贸n que permite el desarrollo de la sociedad capitalista, Federici destaca aspectos que no se contemplan en los an谩lisis de Marx, como el sometimiento del trabajo femenino, la funci贸n reproductiva de la mujer para la reproducci贸n de la fuerza de trabajo que necesita la econom铆a capitalista, y la consiguiente exclusi贸n de las mujeres del trabajo asalariado y de la propiedad. En la crisis del feudalismo, las mujeres, opuestas al orden establecido, representan y desarrollan modos de vida comunal, contra los que lucharon se帽ores, mercaderes y la alta jerarqu铆a eclesi谩stica. Bas谩ndose en los estudios de Torras Elias y A.Vassberg, el historiados M.K nos hace llegar el siguiente resumen: 鈥淗ubo diferentes ataques a la propiedad comunal, propia de la sociedad medieval: muchas tierras comunales se perdieron, en la zona de Castilla, por la presi贸n fiscal que ejerc铆a la Monarqu铆a Hisp谩nica para mantener el Imperio (siglos XVI al XIX). Las desamortizaciones del Estado liberal (s.XIX) dieron el golpe de gracia a este proceso de expropiaci贸n. Otra pr谩ctica que se utiliz贸 para acabar con las tierras comunales, fueron los cercados y la usurpaci贸n de montes, bald铆os, ejidos, etc鈥 hasta entonces propiedades comunales. La presi贸n demogr谩fica motivada por el aumento de poblaci贸n en el siglo XVI, despu茅s de las crisis de los siglos XIV y XV, provoca la expansi贸n de las zonas de cultivo y el traspaso de las propiedades comunales a manos de campesinos ricos.鈥 3) Dominaci贸n de la mujer como productora de mano de obra Hab铆a que disciplinar a la mujer en un momento de cambio econ贸mico y social hacia el capitalismo. Se produce en Inglaterra el fen贸meno de los cercamientos de tierras, y en muchas partes, la usurpaci贸n de las tierras del com煤n, tierras que pertenec铆an a los pueblos, como ya hemos comentado. Se desarticulan las relaciones comunales, propias de la edad media, en las que las mujeres jugaban un papel importante, y se establecen los nuevos roles al servicio del sistema capitalista; en estos roles, la mujer no es ya propietaria, o curandera, o miembro activo de la comunidad, sino que es encerrada en el 谩mbito privado del hogar, dedicada a la producci贸n y cuidado de la mano de obra imprescindible para la sociedad capitalista. El capitalismo ve el nacimiento de la mujer sumisa, domesticada, el 谩ngel del hogar, productora de mano de obra para el trabajo asalariado. Esta obligaci贸n de procrear supone una violencia contra el cuerpo de las mujeres, convertidas en m谩quinas de proporcionar trabajadores; la mujer mayor que ayudaba a parir, y tambi茅n a abortar, tiene que desaparecer; el aborto y el infanticidio, acusaciones con las que se enfrentaban las brujas en muchas ocasiones, son pecados capitales. La misoginia tradicional y la caza de brujas colaboraron con esta pol铆tica de disciplinar a las mujeres, llevada a cabo por la iglesia y los poderes civiles, pero no sin resistencia por parte de las mujeres: se conoce como 鈥淟a querella de las mujeres鈥 el debate que se produjo desde finales del XIV hasta el XVIII, y en el cual mujeres literatas y acad茅micas defendieron la capacidad intelectual de las mujeres, generando un abundante material escrito. Desde Christine de Pizan (La ciudad de las damas, 1405), a Olimpe de Gouges (que particip贸 activamente en la Revoluci贸n francesa y escribi贸 鈥淒eclaraci贸n de los derechos de la mujer y de la ciudadana鈥, al ver que las mujeres quedaban excluidas de la Declaraci贸n de los derechos de los ciudadanos. Fue guillotinada el 1791, pues ser guillotinada era uno de los pocos derechos comunes que tuvieron hombres y mujeres), o Mary Wollstonecrat (Vindicaci贸n de los derechos de la mujer, 1897). Consecuencias de la caza de brujas a) La mujer es apartada de la sanaci贸n, dejando el camino libre al hombre m茅dico. La caza de brujas supuso que las mujeres fueran apartadas de sus pr谩cticas m茅dicas, lo que signific贸 un ataque a una concepci贸n hol铆stica de la naturaleza de terribles consecuencias. Otra consecuencia de la caza de bruja y del borrado de sus memorias como sanadoras, es la percepci贸n que hoy en d铆a se tiene en cuanto al uso de las plantas medicinales se refiere. La medicina moderna ha hecho desaparecer estas tradiciones para que la qu铆mica se imponga. A煤n hoy en d铆a utilizar plantas u otros remedios caseros para sanarse es cosa de brujas en el sentido ir贸nico de la palabra, obviando as铆 el sentido emp铆rico del uso de las plantas y la medicina tradicional. A.B. b) Desaparece la vida comunal medieval en beneficio del incipiente capitalismo. c) Genocidio femenino. El n煤mero de personas ajusticiadas, casi todas mujeres y de clases populares, var铆a seg煤n las fuentes, y esta persecuci贸n y genocidio no ha sido reconocida ni investigada como se merece en los pa铆ses donde se produjo. Al parecer, solo en Europa hubo 400.000 encausadas, un 25% ajusticiadas finalmente. De Zugarramurdi a Salem La caza de brujas se extendi贸 fundamentalmente de 1450 a 1750, pero con mayor intensidad entre 1550 y 1650. Adem谩s de las causas que hemos apuntado, hay que tener en cuenta tambi茅n el contexto hist贸rico de estos a帽os: peste negra entre 1347 y 1353 (que diezm贸 la poblaci贸n europea), la revoluci贸n de Lutero (1519) que provoc贸 el cisma del catolicismo, el paso de la sociedad feudal a la capitalista鈥 La base de las denuncias es la delaci贸n, entre vecinos e incluso entre familiares, lo que contribuye a instalar la desconfianza y a romper las relaciones de la comunidad. Un estudio de la universidad de Ginebra del 2019, estableci贸 que entre 1580 y 1640 hubo, en Europa, 110.000 juicios de brujer铆a, con unas 70.000 sentencias de muerte, el 75% mujeres, en su mayor铆a mujeres mayores, solas y de baja extracci贸n social. Los casos fueron m谩s elevados en la Europa Central que en la Europa Mediterr谩nea, y a pesar de que en principio fue la inquisici贸n la que llev贸 estos procesos, posteriormente fueron sustituidos por tribunales civiles, m谩s crueles incluso que los tribunales eclesi谩sticos. Los procesos de Zugarramurdi y Salem son, dentro de los innumerables procesos que se produjeron, los m谩s conocidos popularmente. Arthur Miller escribi贸 la novela 鈥淓l crisol鈥, adaptada despu茅s al cine, sobre lo sucedido en Salem a finales del siglo XVII. Con respecto a Zugarramurdi, el antrop贸logo e historiador Julio Caro Baroja, dedic贸 parte de su obra al proceso de Zugarramurdi; lamentablemente, este dram谩tico hecho no ha contado con el mismo tratamiento cinematogr谩fico que Salem, y en el a帽o 2013 se estren贸 la pel铆cula 鈥淟a brujas de Zugarramurdi鈥, que utiliza el suceso para elaborar un argumento que no tiene ning煤n punto de contacto con el proceso real (salvo el nombre), que llev贸 a la muerte a muchas personas y que sumi贸 esa zona de Navarra en el horror. Cuando llegu茅 a Zugarramurdi me llam贸 la atenci贸n lo peque帽o que es, unos 220 habitantes. Es una localidad rodeada de las verdes monta帽as de Euskalerria. En esta peque帽a y bonita localidad se celebr贸 hace 400 a帽os el proceso de caza de brujas m谩s sonado del estado espa帽ol, durante el cual, 11 personas de la localidad fueron condenadas y quemadas en la hoguera. Zugarramurdi, hoy en d铆a, mantiene el recuerdo de aquellos hechos. Al final de una calle de piedra se encuentra el Sorginak Muzeoa (Museo de las brujas). La primera planta est谩 dedicada al proceso de Zugarramurdi, con los nombres de las m谩s de 40 personas del peque帽o pueblo que fueron juzgadas, 11 de ellas condenadas a la hoguera; a las dem谩s se les perdon贸 la vida pero fueron condenadas a diferentes castigos, como la galera, el destierro, o llevar de por vida el sambenito (una especie de ropaje en forma de saco que tiene diferentes s铆mbolos en referencia al crimen que has cometido). Entre estas personas la franja de edad iba desde los 12 a帽os hasta m谩s de 80; por supuesto en su gran mayor铆a mujeres, pero tambi茅n hombres. En la primera planta del museo se explica detalladamente la historia de dicho proceso, que fue posteriormente anulado -gracias a la intervenci贸n del inquisidor Alonso de Salazar y Fr铆as- lo que no devolvi贸 la vida a las personas ajusticiadas o castigadas, ni pudo borrar el horror vivido durante el proceso. Se instaur贸 la ley del perd贸n y el silencio, por el cual durante 400 a帽os nadie habl贸 ni supo de lo ocurrido, hasta hace apenas 40 a帽os. La segunda planta del museo est谩 dedicada, por un lado, a la mitolog铆a vasca, que toma sus ra铆ces del paleol铆tico y en la cual la figura principal es la Diosa Mari, y por otro lado, a la etxekoandre (la mujer de casa) donde se explica el importante rol de la mujer vasca dentro de la familia-hogar. Al salir del museo nos dirigimos a las cuevas de Zugarramurdi. Era una sensaci贸n muy extra帽a y profunda al pensar que hace varios siglos las gentes del pueblo se juntaban all铆 y en el prado que hay a su lado, a celebrar la vida y la comunidad, manteniendo vivos los saberes y valores m谩s antiguos del ser humano, en unos encuentros que pasaron a ser conocidos como akelarre (prado del macho cabr铆o) motivo por el cual, tanto en Zugarramurdi como en otras muchas partes, fueron acusadas de relacionarse con el diablo, asesinadas y torturadas de muy diferentes maneras, miles y miles de personas, en especial mujeres. Despu茅s de todo esto, quedamos con una mujer, del pueblo de toda la vida, que era de la primera generaci贸n que hace 40 a帽os empez贸 a conocer de la historia de las brujas de Zugarramurdi, y pudimos escuchar de viva voz c贸mo fue toda la historia y el proceso de la inquisici贸n en este pueblo. Ahora luchan para dejar de reproducir a las brujas con la imagen de mujeres viejas y feas, nariz grande, escoba en mano y gorro puntiagudo, ya que 鈥渘uestra gente no era as铆鈥. Nos explica tambi茅n c贸mo de las 11 personas condenadas a la hoguera, 10 no hab铆an confesado. De haberlo hecho, seguramente hubieran podido escapar de la hoguera (se confesaba bajo tortura), como las dem谩s, pero su integridad las mantuvo valientes y no llegaron a confesar. (D.T) En Salem, Massachusetts, en 1692 se inici贸 un proceso contra varias mujeres acusadas de brujer铆a. En un complejo caso iniciado por unas ni帽as que afirmaron estar pose铆das, y en un ambiente de miedo y superstici贸n alimentados por los sermones de alg煤n ministro puritano, fueron juzgadas casi 50 personas, de las cuales, 19 fueron ejecutadas, y otras murieron en prisi贸n, pudieron huir o fueron finalmente perdonadas; un hombre, Giles Corey, esposo de Martha Corey (ajusticiada), fue torturado hasta la muerte. Martha Corey ten铆a 72 a帽os. Evidentemente, no existen pruebas de aquello de lo que acusaban a las brujas: vuelos sobre escobas voladoras, aquelarres, poderes extraordinarios (que no las libraron de la tortura y la hoguera). En los 煤ltimos a帽os se ha producido, por parte de las mujeres, una reivindicaci贸n de la figura de las brujas y su car谩cter independiente; hoy en d铆a es habitual ver mujeres mayores que no se ti帽en el pelo y lucen sus canas, sin querer rejuvenecer su aspecto con cabellos tintados. Este mes de enero, el Parlament de Catalunya ha aprobado una propuesta de resoluci贸n reconociendo a las brujas como v铆ctimas de una persecuci贸n mis贸gina, un paso para reconocer y reparar institucionalmente la memoria de las miles de mujeres acusadas de brujer铆a. El Borrado de las mujeres La aportaci贸n de la mujeres ha sido borrada de la historia, un relato encorsetado en libros escritos por hombres, y que han eliminado la presencia y aportaci贸n de las mujeres al complejo espacio del devenir humano. La historia es un relato, y el que hemos recibido tiene un profundo sesgo que ha primado el relato de los hombres que han detentado el poder; ni mujeres, ni ni帽as, ni clases bajas, ni personas con otras capacidades o con otras manera de interpretar lo que nos rodea han tenido una presencia en el relato hist贸rico. De la historia han desaparecido las mujeres pintoras, las cient铆ficas, las sanadoras鈥 El caso de las pintoras es emblem谩tico del borrado de mujeres; por poner dos ejemplos, Judith Leyster (s. XVII), disc铆pula de Franz Hals, no aparec铆a en las enciclopedias sobre pintores, y sus cuadros se atribu铆an a su maestro. Tambi茅n es doloroso el caso de la gran pintora Artemisia Gentileschi, violada por su maestro (s. XVII). En sus cuadros, como en 鈥淛udit decapitando a Holofernes鈥, Artemisia refleja su fuerza como mujer y artista. Las mujeres, tradicionalmente, han curado, cocinado, elaborado la ropa de la familia; Aquellos a帽os fueron muy duros, mi familia hab铆a emigrado a Barcelona, porque en el pueblo se mor铆an de hambre. En esos fr铆os d铆as de la posguerra, mi madre fregaba los portales de las casas de la zona alta de Barcelona. Yo ten铆a que hacer la comuni贸n, con las otras ni帽as de mi clase, pero no hab铆a dinero para comprarme el vestido. Mi madre, entonces, utiliz贸 la tela de una paraguas para hacerme una faldita, abullonada, y complet贸 el vestido de comuni贸n con una blusa blanca, para la que utiliz贸 un trozo de s谩bana. Yo iba un poco avergonzada, pero mi vestido no desluc铆a en el grupo de ni帽as con las que hice mi primera comuni贸n, en la Espa帽a gris de la posguerra. C.V. En un cierto momento, estas acciones que la mujer ha realizado durante siglos en el 谩mbito m谩s cercano -familia, aldea- de manera creativa y generalmente tambi茅n gratuita, se profesionalizan y mercantilizan y son usurpadas por los hombres; aparecen entonces los m茅dicos, los cocineros de alta cocina, modistos y dise帽adores, medi谩ticos y con elevadas retribuciones. La caza de brujas fue un acontecimiento largo y complejo, en el espacio y el tiempo, y de hecho continua en algunos pa铆ses. Aqu铆 nos hemos limitado a dar algunas pinceladas sobre este proceso. La apropiaci贸n de la medicina La misoginia en la ciencia y la aparici贸n de la figura institucional del m茅dico en el contexto del desarrollo del capitalismo y la p茅rdida de la vida comunal, mercantiliza la medicina y convierte los cuerpos no elitistas en campo de experimentaci贸n. La profesi贸n m茅dica se impone sobre la antigua pr谩ctica de la sanaci贸n, practicada fundamentalmente por mujeres. Al implantarse la medicina como profesi贸n, se exige una titulaci贸n de la que estaban excluidas las mujeres- que ten铆an prohibido acceder a las universidades- por lo que las pr谩cticas curativas de ellas se consideran ilegales. A comienzos del siglo XV los m茅dicos poseen ya el monopolio de la pr谩ctica de la medicina -a excepci贸n de la obstetricia; a las mujeres les qued贸 una 煤nica posibilidad en el ejercicio de la medicina: la enfermer铆a, cre谩ndose el d煤o perfecto de hombre m茅dico y mujer enfermera. La medicina es un poder, los profesionales de la medicina se sit煤an en lo m谩s alto de las profesiones, al tener en sus manos algo tan importante como la salud de las personas. La caza de brujas fue una gran aliada de la medicina patriarcal contra la tradicional. Sin embargo, se mantiene la herencia del conocimiento de las mujeres a otras mujeres, y se siguen utilizando muchos preparados curativos conocidos desde siempre. Con la ciencia moderna, durante tiempo, la medicina de las plantas queda relegada al 谩mbito de los pobres, de la gente que no ten铆a recursos para acceder a la medicina moderna, cuando no era tan accesible como hoy en d铆a. Por ser 鈥渄e pobres鈥, la gente en general renegaba de esta medicina. Durante la Guerra Civil, eran las personas sin recursos las que utilizaban las plantas medicinales, ya que no ten铆an otra soluci贸n. Pero de un tiempo a esta parte, el panorama est谩 cambiando, y ante el fracaso de la ciencia, que no puede dar respuesta a muchas cosas, y cuyos intereses son evidentes, se est谩 produciendo una legitimaci贸n bastante general de toda esta medicina de las plantas. M.K. Nancy Molina Bosc谩n y Nidian Molina Bosc谩n, en 鈥淟a misoginia en la construcci贸n del discurso cient铆fico en la 茅poca cl谩sica鈥 destacan ejemplos de resistencia de las mujeres en el campo de la medicina: por ejemplo, entre 1840 y 1880 surge en EEUU el Movimiento Popular para la Salud, impulsado y reforzado por el movimiento feminista y el movimiento obrero, que supuso un ataque frontal contra la medicina elitista y una reivindicaci贸n de la tradicional. Igualmente, el movimiento feminista centra su atenci贸n en la salud de la mujer, y surgen Sociedades Fisiol贸gicas Femeninas, que proporcionan a las mujeres conocimientos b谩sicos para cuidar y mejorar su salud. La medicina de la modernidad capitalista usurpa el saber hol铆stico de las mujeres y compartimenta el cuerpo humano en 谩reas separadas de diagn贸stico y tratamiento. El abuso de los medicamentos fabricados con sustancias qu铆micas, o los tratamientos espec铆ficos para una dolencia concreta que olvida los efectos en el resto del organismo, contrasta con una visi贸n hol铆stica de la salud, y la recuperaci贸n de los remedios naturales que ya conocieron y utilizaron nuestras antepasadas. Pr贸ximo art铆culo: La visi贸n hol铆stica de la mujer con respecto a la salud y la curaci贸n. Remedios naturales vs industria farmac茅utica. Referencias y bibliograf铆a 鈥 Las brujas y su mundo. Julio Caro Baroja (1961) 鈥 Calib谩n y la bruja. Silvia Federici (2004) 鈥 Brujas, parteras y enfermeras. Una historia de sanadoras. Barbara Ehrenreich, Deirdre English (1973) 鈥 La misoginia en la construcci贸n del discurso cient铆fico en la 茅poca cl谩sica. Nancy Molina Bosc谩n y Nidian Molina Bosc谩n. 鈥 Notas sobre la enfermer铆a. Florence Nightingale.