鈥淢ujer y medicina: una historia de usurpaci贸n y violencia鈥 es una serie de art铆culos que iremos publicando en nuestra p谩gina web y que analizan la historia de la mujer, la salud y la medicina y c贸mo la sabidur铆a ancestral de las mujeres sobre la salud fue usurpada por medio del patriarcado.

Por qu茅 hablamos de usurpaci贸n

Durante siglos, las mujeres se ocuparon de la curaci贸n. Ten铆an un amplio conocimiento emp铆rico de las plantas y de sus capacidades medicinales; su concepci贸n hol铆stica de la vida les permit铆a tener una aproximaci贸n al cuerpo humano y a su funcionamiento como una totalidad (no se cura un 贸rgano para enfermar a otro), y una relaci贸n de respeto y conocimiento con la naturaleza, de la que extra铆an los productos para la elaboraci贸n de remedios naturales. Eran mujeres de las clases populares de la sociedad que atend铆an las necesidades de la gente y, de manera especial, de las dem谩s mujeres: conoc铆an remedios para la fertilidad, eran parteras y tambi茅n sab铆an y pod铆an detener un embarazo no deseado. Sin necesidad de una formaci贸n te贸rica, sin necesidad de reconocimientos oficiales, su experiencia, su relaci贸n con el mundo natural que las rodeaba y su contacto con la naturaleza, les permitieron adquirir los conocimientos pr谩cticos que las convirtieron en sanadoras, conocimientos que despu茅s compart铆an y transmit铆an a otras mujeres. Eran compa帽eras y c贸mplices de la naturaleza y de las dem谩s mujeres; su conocimiento emp铆rico estaba al servicio de la comunidad, y sobre todo de las clases populares. Abrazaban a la gente con su sabidur铆a m茅dica y humana, generando sociabilidad.

鈥淎 mi bisabuela, la abuela de mi madre, la llam谩bamos la yaya velleta (la abuelita viejita). Viv铆a en una casa que ya no existe, en una calle que ya no existe. Recuerdo que ten铆a un gran saco de arpillera en el que guardaba peque帽as bolsas llenas de plantas, con las que elaboraba remedios, que despu茅s las vecinas ven铆an a buscar. Yo creo que ella recolectaba esas plantas en el campo, en aquella Lleida rural de los a帽os sesenta. Su casa era pobre, su barrio estaba habitado por personas sencillas鈥. L. T.

Siglos antes esas pr谩cticas se hab铆an visto como algo peligroso, algo que hab铆a que 鈥渄emonizar鈥, castigar, y usurpar. La terrible persecuci贸n, el genocidio que supuso la llamada 鈥渃aza de brujas鈥, (de la que hablaremos en el segundo art铆culo Brujas y m茅dicos), no solo destruy贸 f铆sicamente a miles de mujeres, destruy贸 tambi茅n un saber, una forma de vida, una concepci贸n de la relaci贸n entre cuerpo, mente y salud, todo ello en perjuicio de las mujeres y de las clases populares, y en beneficio del hombre y de las clases dominantes.

La atenci贸n a la salud pas贸 de las mujeres (mayoritarias en este 谩mbito, aunque tambi茅n hab铆a curanderos) a los hombres blancos europeos, formados en las academias, que se pod铆an permitir los gastos de esta formaci贸n. El acceso a la sanaci贸n paso a tener un coste inasumible para muchas la mayor铆a de la sociedad (el acceso a estas academias estaba prohibido a las mujeres), la enfermedad y su curaci贸n se mercantilizaron. Se perdi贸, adem谩s, el control sobre la propia salud; pasamos a consumir f谩rmacos de los que desconocemos su composici贸n y efectos sobre nuestras peculiaridades f铆sicas, de precios elevados y que en no pocas ocasiones se han demostrado ineficaces, cuando no francamente peligrosos (como en el caso de la talidomida, f谩rmaco recetado para aliviar las nauseas de los primeros meses de embarazo, que ocasionaron en los fetos grav铆simas malformaciones gen茅ticas).

鈥淒urante los primeros meses de embarazo, las nauseas eran terribles, vomitaba continuamente, hasta el olor del pan reci茅n hecho me hac铆a vomitar. La ginec贸loga me recet贸 un medicamento para reducir las nauseas, pero despu茅s de leer el prospecto, desist铆 de tomarlas; recordaba a algunas personas afectadas por la talidomida que hab铆a visto, y pensaba en mi absoluta falta de conocimiento y control sobre las consecuencias que alg煤n medicamento, aunque fuera recetado por una doctora, pod铆a tener sobre mi peque帽a. Segu铆 aguantando estoicamente las nauseas; una se帽ora mayor, medium, a la que sol铆a visitar, y que me hab铆a manifestado al comienzo del embarazo que la hija que esperaba me ayudar铆a mucho en la vida, me recomend贸 que, para aliviar las nauseas, me tomara una copita de cava. Tampoco me atrev铆. Ahora s茅 que existen diferentes plantas medicinales que alivian algo tan habitual como son las nauseas en el embarazo. Mi hija naci贸 a comienzos de 1994.鈥 F.A.

Ya en el siglo XIII, y a pesar de la oposici贸n de la iglesia, para la que el mundo es un valle de l谩grimas -sobre todo para los m谩s desfavorecidos- y minimizaban el sufrimiento, la enfermedad y la muerte, se empiezan a crear las escuelas de medicina; la posterior caza de las sanadoras, acusadas de brujer铆a, fue alejando a las mujeres de la sanaci贸n que hab铆an practicado tradicionalmente. Su saber quedo reducido al 谩mbito de la superstici贸n y el m茅dico qued贸 como 煤nico poseedor legal de la capacidad de curar.

Por qu茅 hablamos de violencia

Hablamos de violencia porque la medicina, una vez despojadas las mujeres de su posibilidad de sanar, tambi茅n les usurp贸 su acceso a la sanaci贸n.

Los estudios m茅dicos se centraron en los s铆ntomas y patolog铆as de los varones de determinadas caracter铆sticas, y obviaron la sintomatolog铆a de las mujeres. El sesgo de g茅nero en la medicina hace referencia a la falta de investigaci贸n y diagn贸stico diferenciado entre hombres y mujeres, como denuncia la Dra. Carmen Valls; desde la descripci贸n de los s铆ntomas del infarto, referido s贸lo a los s铆ntomas que se dan en el hombre y que son diferentes a los que se dan en la mujer, hasta muy recientemente los ensayos cl铆nicos de las vacunas contra la COVID-19, con menor representaci贸n femenina en sus ensayos. Debemos tener en cuenta que el sexismo no se produce s贸lo en el campo de la medicina: la arquitectura y el urbanismo, disciplinas ejercidas sobre todo por hombres durante mucho tiempo, conciben y dise帽an una ciudad pensada para un usuario masculino, de edad media, buen nivel econ贸mico y poseedor de coche. No s贸lo las mujeres, sino tambi茅n personas de edad, vulnerables, con movilidad reducida y medios econ贸micos escasos, quedan fuera de los dise帽os te贸ricos de la ciudad (bancos en los parques sin respaldo, demasiado altos, separados entre s铆, aut茅nticas barreras para la socializaci贸n o el descanso). En 鈥淯rbanismo feminista鈥, el colectivo catal谩n Punt 6 tiene como punto de partida esta premisa: 鈥淓l modelo urbano responde principalmente a las experiencias y necesidades de un sujeto masculino y a la explotaci贸n econ贸mica鈥. El sexismo cient铆fico que determina cada rinc贸n de la vida humana, conlleva dificultades especialmente para las mujeres que se repercuta en su salud f铆sica y mental tambi茅n.

Cu谩ntas mujeres han muerto de infarto porque sus s铆ntomas no se corresponden con los que experimenta el hombre (el conocido dolor en el brazo izquierdo no se da tanto en las mujeres, que perciben el inminente infarto de una manera m谩s vaga, de malestar general, que se puede relacionar con la supuesta tendencia de la mujer a sufrir depresiones y malestares de origen emocional).

Como afirma la doctora Carmen Valls, que contempla su actividad terap茅utica con perspectiva de g茅nero, hay una tendencia a medicalizar con psicof谩rmacos a mujeres que acuden a la atenci贸n primaria con s铆ntomas que se suelen atribuir a causas psicol贸gicas. En el a帽o 1963 Betty Friedan escribi贸 鈥淟a m铆stica de la feminidad鈥. En su libro, la autora expuso el problema de la ansiedad que, de forma 鈥渋ncomprensible鈥, manifestaban muchas mujeres de clase media en los Estados Unidos. Mujeres perfectas en las cocinas bien equipadas de sus confortables casas, que preparaban los desayunos, llevaban a los ni帽os al colegio en coche, compraban y cocinaban, utilizaban los nuevos electrodom茅sticos, arreglaban el jard铆n, y en ocasiones beb铆an demasiado alcohol y hablaban con sus amigas de 鈥渆l problema que no tiene nombre鈥, mientras sus maridos pasaban el d铆a en la oficina. Alcoholismo y depresi贸n fue el precio que muchas mujeres pagaron por su c贸moda vida de perfectas mujeres casadas. 鈥淓l 谩ngel del hogar鈥 de la Espa帽a del siglo XIX.

鈥淢e despert茅 una noche con la sensaci贸n de que hab铆a ocurrido algo terrible. Mi compa帽ero dorm铆a a mi lado. Fui a la habitaci贸n de mi beb茅 de cuatro meses; dorm铆a pl谩cidamente. Esa fue la primera noche de los cinco a帽os que padec铆 crisis de ansiedad; el doctor me defini贸 los s铆ntomas como de 鈥渕uerte inminente鈥, y realmente es eso lo que sent铆a. Fui al psiquiatra y me recet贸 antidepresivos. 鈥淟os tendr谩s que tomar siempre, si quieres llevar una vida normal鈥: ese fue el terrible diagn贸stico. Al poco tiempo dej茅 de tomarlos porque con ellos, no era yo. Me impuse una gran disciplina, y poco a poco las crisis se fueron espaciando y acabaron por desaparecer. Yo nunca hab铆a tenido depresiones. Cuando mi hija naci贸, me sent铆 enormemente feliz y 鈥渞ealizada鈥. Mi compa帽ero trabajaba por la ma帽ana y estudiaba por la tarde; cuando mi hija se despertaba de madrugada, me levantaba a darle de mamar intentando no despertarle, porque estaba siempre cansado. Est谩bamos justos de dinero y viv铆amos en un tercer piso, en una casa sin ascensor. Yo hab铆a tenido a mi hija con 39 a帽os. A帽os despu茅s entend铆 que yo hab铆a sufrido una crisis de agotamiento. Le pregunt茅 a mi compa帽ero: 鈥渃uando empec茅 con las crisis, 驴qu茅 hicieron los m茅dicos?: recetarte ansiol铆ticos, me contest贸. Y t煤 驴qu茅 hiciste?, a帽ad铆: te llevaba a urgencias cuando te ven铆a la crisis鈥. Pero mi d铆a a d铆a segu铆a siendo el mismo: dormir poco, cuidar a la peque帽a, intentar que mi compa帽ero estuviera tranquilo y descansado, limpiar la casa, programar men煤s sanos y variados con el escaso presupuesto que ten铆a, etc.鈥 A.M.

El fil贸sofo franc茅s Michel Onfray escribi贸 el libro 鈥淓l postanarquismo explicado a mi abuela鈥. Se trata de una frase habitual (cu茅ntalo como para que lo entienda tu abuela) y una manera de expresar la supuesta falta de conocimiento y capacidad de las mujeres, y sobre todo de las mujeres mayores. Lo relacionado con la mujer puede ser risible y menospreciado: la menstruaci贸n, la menopausia, procesos habituales que acompa帽an a la mujer durante muchos a帽os de su vida, son tratados como algo poco natural, incluso negativo (est谩 nerviosa porque tiene la regla; las mujeres, cuando les llega la menopausia, entran en depresi贸n) y generalmente medicalizado.

En el a帽o 2014, la ONU cuestionaba y condenaba ciertos m茅todos habituales en las pr谩cticas obst茅tricas. En 2019, la OMS reconoci贸 el t茅rmino 鈥渧iolencia obst茅trica鈥, que engloba la mala praxis en el embarazo y el parto. Dos a帽os despu茅s, este t茅rmino fue rechazado por el Consejo General de Colegios Oficiales de M茅dicos, mostrando la influencia de este organismo, la resistencia a reconsiderar protocolos y actuaciones err贸neos y por tanto la dificultad de un debate serio y unas propuestas encaminadas a evitar ciertas violencias que se producen durante el embarazo y el parto. Este tema se tratar谩 en el art铆culo 4潞. En el campo de la pr谩ctica m茅dica el corporativismo act煤a como una barrera casi infranqueable.

En un art铆culo del 24 de noviembre de 2021, 鈥淰iolencia institucional negada, violencia legitimada鈥, la psiquiatra Miriam Selfa Carranza, la antrop贸loga Diana Arce y la psic贸loga Itxaso Gardoki afirman que la violencia obst茅trica, la violencia psiqui谩trica, la violencia hacia las denunciantes de abuso en el tratamiento de menores, o en los centros de internamiento de migrantes, etc., existe, como violencia institucional, jer谩rquica, no por parte de los trabajadores directos, que pueden sufrir la presi贸n de la instituci贸n que pretenden cuestionar: 鈥溾 las personas que nombran la violencia (desde el rol de v铆ctima o por desacuerdo con el ejercicio violento) son nombradas agresoras, en tanto en cuanto ponen en duda la jerarqu铆a y hacen tambalear la estabilidad del sistema鈥︹. (Audre Lorde).

Por 煤ltimo, un caso paradigm谩tico del sesgo de g茅nero en la medicina es la fibromialgia, s贸lo reconocida como patolog铆a por la OMS a partir de 1992, y considerada durante mucho tiempo como una 鈥渟omatizaci贸n鈥 de causas de tipo psicol贸gico. La mayor铆a de las personas que lo sufren son mujeres.

Esta usurpaci贸n y esta violencia contra las mujeres ha marcado uno de los cap铆tulos m谩s negros de nuestra historia; la caza de brujas, que provoc贸 la muerte de miles de mujeres, y la aparici贸n de la figura del m茅dico, que usurp贸 el saber de las sanadoras y las apart贸 del ejercicio de la curaci贸n.

FUENTE: Ana Arambilet / Jineoloji.org

