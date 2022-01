–

January 31, 2022

Texto: Roderico Y. D铆az y Emily Rhyne

Portada: La abogada Lucia Xiloj abraza a una de las mujeres ach铆 sobreviviente de violencia sexual. Guatemala enero, 2022. Fotograf铆a: Roderico Y. D铆az.

En un caso hist贸rico para la justicia en Guatemala, un tribunal especial conden贸 a cinco ex paramilitares a 30 a帽os de c谩rcel por deberes contra la humanidad en su modalidad de violencia sexual cometidos durante el conflicto armado interno en Guatemala (1960-1996). Los culpables de estos cr铆menes son Francisco Cuxum Alvarado, Dami谩n Cuxum Alvarado, Benvenuto Ruiz Aquino, Bernardo Ruiz Aquino y Gabriel Cuxum Alvarado.

En 2018, un grupo de 36 mujeres ind铆genas Maya Ach铆, todas sobrevivientes de violencia sexual, iniciaron el proceso judicial, casi 40 a帽os despu茅s de sufrir estos vej谩menes por parte de miembros de las patrullas de autodefensa civil (ex PAC), grupo paramilitar organizado por el ej茅rcito de Guatemala durante el conflicto armado interno.

El tribunal estuvo compuesto por tres jueces, Yassmin Barrios, Patricia Bustamante y Gervi Sical, destacados por su trabajo en casos anteriores de derechos humanos de alto impacto.

Las 36 mujeres maya ach铆 fueron representadas por un equipo de tres abogadas ind铆genas de la Asociaci贸n Bufete Jur铆dico y Popular de Rabinal, entre ellas la abogada Luc铆a Xiloj, reconocida internacionalmente por su trabajo en casos de derechos humanos enfocados en violencia contra las mujeres.

Una anciana mujer Ach铆 camina frente a una manta de apoyo a las mujeres sobrevivientes de violencia sexual, con el mensaje 鈥淛usticia para las mujeres Ach铆鈥. Guatemala enero, 2022. Fotograf铆a: Roderico Y. D铆az.

La abogadaLuc铆a Xiloj, en sus conclusiones finales ante el tribunal, argument贸 que 鈥渓a violencia sexual es un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad. Es una pr谩ctica que se comete durante los conflictos armados [鈥 Estos hechos han permanecido en la impunidad, al ser una estrategia contra las mujeres y sus comunidades.鈥.

El juez Sical ley贸 el veredicto hist贸rico a la peque帽a multitud de abogados, testigos, periodistas y observadores de derechos humanos reunidos dentro de la sala del tribunal, mientras en las afueras del edificio del tribunal, otro grupo de mujeres sobrevivientes, escuchaban la transmisi贸n del proceso en un altavoz y tel茅fonos celulares, debido a las restricciones de salud p煤blica.

El veredicto contiene un an谩lisis importante que puede servir como precedente para litigios futuros relacionados a casos de violencia sexual durante la guerra en Guatemala. 鈥淟os soldados atacan a las mujeres [鈥 con la intenci贸n de romper el tejido social, de romper emocionalmente al adversario. [鈥 Violencia sexual contra las mujeres ach铆 fue utilizada como parte de la estrategia militar que las consideraba enemigas internas [del Estado] [鈥 A trav茅s de la violencia sexual buscaban destruir al pueblo maya ach铆 a trav茅s de los cuerpos de las mujeres ach铆. [鈥 ] Fueron utilizados como 鈥榖ot铆n de guerra鈥 y como instrumento de tortura鈥. [鈥

Contin煤a el veredicto: 鈥淎l escuchar las declaraciones de las sobrevivientes, este tribunal determin贸 que las mujeres ach铆 sufrieron violencia sexual individual, colectiva y sistem谩tica y esclavitud dom茅stica. [鈥 Reconocemos la valent铆a y el respeto que merecen las mujeres Ach铆 por su valent铆a y perseverancia al sacar adelante este caso, rompiendo el silencio sobre los hechos a los que fueron sometidas, y que cr铆menes de esta naturaleza nunca m谩s se repitan.鈥

Afuera del juzgado, cientos de simpatizantes celebraron el veredicto y las sobrevivientes se dirigieron a la multitud. 鈥淓stamos contentas con esta sentencia y doy gracias a Dios y a nuestra sagrada tierra. [鈥 Estamos aqu铆 porque es nuestro derecho y es una obligaci贸n del Estado [guatemalteco]. Nos deben esto porque no solo por violarnos, tambi茅n mataron a nuestros familiares鈥.

Las mujeres Ach铆 junto a un grupo de apoyadores del caso celebran en las afueras de la corte la sentencia de 30 a帽os de prisi贸n a los 5 ex paramilitares. Guatemala enero, 2022. Fotograf铆a: Roderico Y. D铆az.

Testimonios dolorosos y actos atroces de violencia

Los dolorosos testimonios de las mujeres describieron abortos espont谩neos y embarazos forzados, da帽o emocional severo y estigmatizaci贸n como resultado del abuso.

Relataron c贸mo las Fuerzas Armadas de Guatemala y las PAC llevaron a cabo asesinatos y desapariciones forzadas de familiares mientras quemaban todas sus pertenencias, incluidas sus viviendas y cultivos alimentarios, durante las masacres. Tambi茅n describieron la destrucci贸n del tejido social y los valores de apoyo mutuo en las comunidades ind铆genas.

Pedrina L贸pez ten铆a solo 12 a帽os cuando el 29 de agosto de 1982, luego de que sus padres fueran capturados, los paramilitares Benvenuto y Bernardo Ruiz Aquino, hermanos, se turnaron para violarla frente a sus hermanos menores. En su testimonio describi贸 los hechos atroces:

鈥淢ataron a mi padre y a mi madre. Luego regresaron a la casa y me violaron. No tengo verg眉enza de contar lo que me pas贸 porque Benvenuto golpe贸 a mi hermanito contra la pared, hicieron lo que quisieron conmigo. Quer铆an dinero, encontr茅 50 centavos en el caj贸n y se los di. Es duro vivir sin padres, pasamos hambre. Y queremos justicia, lo que hicieron, la violaci贸n, son mayores, yo no sab铆a, yo era una ni帽a. Ellos viv铆an abajo de nuestra casa, los conoc铆amos, siempre los encontr谩bamos en el mercado. Me dejaron sangrando durante un mes por lo que me hicieron, y lo hicieron frente a mis hermanos. El dolor de mi coraz贸n no se va, siempre lo recordamos.鈥

Hayde茅 Valey, (centro), abogada Achi, qui茅n represent贸 a las sobrevivientes del caso 鈥淢ujeres maya Ach铆鈥 celebra junto a grupo de mujeres en las afueras del edificio de tribunales en las ciudad de Guatemala. Guatemala enero, 2022. Fotograf铆a: Roderico Y. D铆az.

Margarita Alvarado Enr铆quez estaba lavando ropa cuando los paramilitares la agarraron y procedieron a amordazarla y golpearla en todo el cuerpo. Amenaz谩ndola con armas de fuego, la obligaron a desnudarse y posteriormente procedieron a violarla en grupo a pesar de que estaba embarazada de tres meses, lo que result贸 en un aborto espont谩neo.

鈥淢e pusieron la pistola en el pecho, me amordazaron la boca, me violaron, me patearon, me abofetearon. Yo ten铆a 20 a帽os cuando me violaron, me violaron dos veces鈥.

Su hermana, Marcela Alvarado Enr铆quez, estaba con ella en ese momento y tambi茅n sufri贸 un aborto espont谩neo como resultado de los brutales ataques.

En su testimonio describe 鈥渁 mi esposo lo mataron los paramilitares cuando estaba trabajando. Nos obligaron a salir de nuestras casas y tuvimos que vivir en la selva. [鈥 Llegaron a la casa preguntando por mi esposo, pero ya lo hab铆an matado. [鈥 Estaba asustada y temblando, me dijeron 鈥榓hora vas a pagar鈥. Grit茅 y me taparon la boca. 鈥楺uita tu corte [un tipo de falda usada por mujeres ind铆genas en Guatemala] te vamos a violar.鈥 [鈥 Me violaron dos veces. Yo ten铆a unos dos o tres meses [embarazada]. Me duele la espalda. Nos llevaron [y nos obligaron] a hacer tortillas en la base militar de Xococ鈥.

Mujeres Ach铆 observan la transmisi贸n del juicio en las afueras del edificio de tribunales. Guatemala enero, 2022. Fotograf铆a: Roderico Y. D铆az.

Deportado de Estados Unidos para enfrentar la justicia

En un comunicado, la U.S Inmigration and Customs Enforcement (ICE), en enero 2020, indic贸 que Francisco Cuxum Alvarado se hab铆a refugiado en los Estados Unidos por varios a帽os, y que fue localizado en Waltham, Massachusetts, y deportado hacia Guatemala para responder a los se帽alamientos de violencia sexual en contra de las mujeres maya ach铆.

Parte del comunicado de ICE se帽ala: 鈥淪eg煤n documentos judiciales, desde principios de la d茅cada de 1980, las fuerzas armadas guatemaltecas, asistidas por milicias civiles conocidas como Patrullas de Defensa Civil (PAC), perpetraron una serie de masacres contra el pueblo ind铆gena maya ach铆 de R铆o Negro, en y alrededor del municipio de Rabinal, en Guatemala. M谩s de 400 maya ach铆 fueron asesinados en estas masacres y cientos m谩s fueron sacados a la fuerza de sus hogares. En 1998, Cuxum Alvarado fue nombrado sospechoso en la masacre del 13 de marzo de 1982 de 177 personas, incluidos 107 ni帽os en Cerro Pacoxom.鈥

Margarita Alvarado Enriquez (centro) quien present贸 su testimonio durante el juicio del caso mujeres Ach铆, conversa con otras mujeres en las gradas del edificio de tribunales despu茅s de la sentencia. Guatemala enero, 2022. Fotograf铆a: Roderico Y. D铆az.

El largo camino hacia la justicia

En 2011, el grupo de mujeres maya ach铆 rompi贸 el silencio denunciando lo sucedido durante la guerra de m谩s de 30 a帽os antes.

Unos a帽os m谩s tarde, en 2016, Guatemala vio un veredicto innovador que conden贸 a dos militares a m谩s de 100 a帽os de prisi贸n cada uno por la esclavitud sexual de 15 mujeres maya q鈥檈qchi鈥 de la comunidad de Sepur Zarco. 脡ste fue el primer caso en confrontar las secuelas de la violencia sexual generalizada cometida durante el brutal conflicto armado interno de Guatemala.

En mayo de 2018, seis presuntos integrantes de las PAC fueron capturados y acusados 鈥嬧媎e cr铆menes de lesa humanidad por violencia sexual contra 36 mujeres maya ach铆. Este es solo el segundo caso de alto impacto que aborda el tema de la violencia sexual y la esclavitud durante el conflicto armado.

En 2019, a pesar de las pruebas contundentes presentadas por la fiscal铆a, la jueza Claudette Dom铆nguez desestim贸 los cargos contra tres de los acusados 鈥嬧媦 dej贸 en libertad provisional a los tres restantes.

En un comunicado de 2019, el Centro de Acci贸n Legal en Derechos Humanos (CALDH), quien actu贸 como querellante en el caso en ese momento, asegur贸 que 鈥渓a impunidad que [la jueza Claudette Dom铆nguez Guerrero] otorga a militares acusados 鈥嬧媎e graves violaciones a los derechos humanos durante la conflicto armado interno鈥 confirma 鈥渟u parcialidad en estos casos鈥.

Dos mujeres se toman de la mano alrededor del altar maya colocado en la plaza de los Derechos Humanos, frente a la torre de tribunales en la ciudad de Guatemala. Guatemala enero, 2022. Fotograf铆a: Roderico Y. D铆az.

El Centro indic贸 que 鈥渓a jueza se escud贸 alegando secreto militar para evitar revisar documentos militares presentados por el Ministerio P煤blico鈥. Adem谩s, expres贸 su solidaridad con las mujeres maya ach铆 de quienes dijeron que 鈥渧alientemente鈥 rompieron su silencio para buscar justicia e instaron al pueblo de Guatemala, a la comunidad internacional ya las autoridades competentes a 鈥渄enunciar estos actos de impunidad鈥.

Las v铆ctimas interpusieron recurso de apelaci贸n argumentando que en la audiencia de apertura de juicio, el juez Dom铆nguez, adem谩s de dictar clausuras y sobreseimientos provisionales, 鈥渙miti贸 o no se pronunci贸鈥 respecto de los hechos de violencia sexual, 鈥渄esvirtuando los hechos鈥 y 鈥渙mitiendo del caso el 80% de las v铆ctimas exigiendo justicia para sus familiares que sufrieron violencia sexual鈥.

Luego de varios meses de espera para que una corte de apelaciones resolviera el estado del caso de violencia sexual Maya Ach铆, el 9 de septiembre de 2019 se resolvi贸 que la jueza Claudette Dom铆nguez no pod铆a seguir presidiendo el 鈥淐aso Mujer Achi鈥 por inter茅s indirecto, ordenando que el caso fuera trasladado a otro tribunal.

Una anciana ind铆gena Ach铆 sobreviviente de violencia sexual, carga un ramo de flores despu茅s del veredicto que conden贸 a los patrulleros que la sometieron a violencia y esclavitud sexual en la d茅cada de 1980. Guatemala enero, 2022. Fotograf铆a: Roderico Y. D铆az.

La resoluci贸n de 2019 fue el momento crucial que permiti贸 que el caso de las sobrevivientes siguiera adelante. El caso fue reabierto en enero de 2020 por el juez G谩lvez, quien determin贸 que hab铆a pruebas suficientes para detener a 5 de los imputados, fijando la fecha del juicio p煤blico para enero de 2022 y que llev贸 a la condena de 30 a帽os de prisi贸n a los cinco acusados.

En sus alegatos finales, la abogada Luc铆a Xiloj record贸 al tribunal que 鈥渓a violencia sexual es un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad鈥, y que tales cr铆menes no prescriben. Un elemento importante para el caso porque existen a煤n varios ex paramilitares pr贸fugos por estos mismos se帽alamientos.