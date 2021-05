–

De parte de Ateneo Libertario Carabanchel Latina May 31, 2021 91 puntos de vista

Por Isabel Genov茅s Estrada, Historiadora del Arte.

Art铆culo publicado en la versi贸n en papel de Los ojos de Hipatia en el n煤mero 4, julio 2016

Desde los curiosos ojos de nuestra Hipatia les queremos recordar todos los problemas que encontraron las mujeres artistas para poder desarrollar su labor. El resto de mujeres se encontraron con los mismos problemas, pero nosotras nos centramos en este art铆culo en las mujeres artistas. Han tenido que pasar algunos siglos para que se recuperaran sus trabajos y biograf铆as para la historia, una historia que las olvid贸 y silenci贸. Vivieron siempre tuteladas por una figura masculina, sumisas al poder masculino, vivieron confinadas, algunas se rebelaron contra el orden establecido, otras gozaron del 茅xito y reconocimiento de sus contempor谩neos. Pero a pesar de todo la historia las olvid贸.

En los manuales de historia del arte siempre las hemos estudiado de forma marginal. Sin embargo la mujer como objeto, ha sido representada en todas las manifestaciones art铆sticas pr贸digamente en todas las 茅pocas. No pod铆an pintar del natural, pero desnudas estaban en todos los museos. Incluso muchas de sus obras se han atribuido a autores masculinos, porque la tem谩tica no encajaba con lo que se esperaba que pintara una mujer.

Durante mucho tiempo los artistas fueron considerados artesanos, llegaron algunos de ellos a ser admirados, pero se integraban por ley en los gremios y estaban sujetos a sus normas. Normalmente no firmaban sus trabajos, curiosamente la primera obra de arte firmada por una mujer de la que se tiene constancia es en la Alta Edad Media. Se trata del ejemplar del Comentario del Apocalipsis de Beato de Li茅bana, conservado en la Catedral de Gerona, en 茅l aparecen los nombres de Ende pintora y sierva de Dios (pintrix et Dei adiutrix), adem谩s del nombre del monje Emeterio.

Habitualmente los artistas se organizaban por talleres, con la figura visible del maestro. La casa familiar era a la vez taller, la familia compart铆a su vida con ayudantes y aprendices. Por eso no era raro que los ayudantes se casaran con las hijas de sus maestros. Por ejemplo el caso de Vel谩zquez, que se cas贸 con Juana que era la hija de su maestro Francisco Pacheco. Las mujeres e hijas colaboraban en el taller, dependiendo de las necesidades que iban surgiendo, de sus habilidades, pero sobre todo s铆 se lo permit铆a su padre o su marido. Se sabe que Juana Pacheco fue pintora y se cree que quiz谩s colabor贸 con su marido. La hija de ambos Francisca se cas贸 con el disc铆pulo de Vel谩zquez, Juan Bautista Mart铆nez del Mazo.

Se convert铆an en autenticas sagas familiares, es el caso de las hijas del artista valenciano Juan de Juanes en la segunda mitad del siglo XVI. Dorotea y Margarita Joanes Massip, aprendieron el oficio con su padre, adem谩s de colaborar con 茅l. Hoy en d铆a se cree probable que muchos de los cuadros del taller de Juan de Juanes fueran de ellas. Dorotea y Margarita recibieron encargos propios, realizaron diversas obras para la iglesia de la Santa Cruz de Valencia, todas desaparecieron cuando el edificio se demoli贸 en 1869. Tambi茅n se cree que son suyas las pinturas del altar donde se enterr贸 a su padre, en la iglesia de la Santa Cruz de Bocairente. A帽os m谩s tarde en pleno Barroco manten铆a en Valencia su propio taller, Jesualda S谩nchez, hija y viuda de pintores. En el siglo XVIII Josefa Mar铆a Larraga tuvo su propio taller de pintura religiosa en Valencia. Ten铆a las manos deformadas, pero no fue impedimento para desarrollar su trabajo, as铆 mismo cre贸 una escuela de pintura para mujeres, era hija del pintor Apolinario Larraga.

Por la misma 茅poca era famosa en Madrid Isabel S谩nchez, la hija del pintor de c谩mara de Felipe II, Alonso S谩nchez Coello. Era una gran retratista y colabor贸 con su padre, se cas贸 con el escultor Francisco de Herrera y Saavedra. Con Jos茅 de Ribera, el Spagnoletto, colabor贸 en sus trabajos su hija peque帽a Mar铆a Blanca. Destacaba tambi茅n la grabadora y pintora Josefa de Ayala, su madre era Catalina de Ayala que pertenec铆a a una familia de artistas. Era maestra de su propio taller en la ciudad portuguesa de Obidos.

En el siglo XVII tambi茅n encontramos otra grabadora famosa, Mar铆a Eugenia de Beer, que era hija del pintor y grabador flamenco Cornelius de Beer. Se afinc贸 en Espa帽a hacia 1630, fue autora de numerosas portadas e ilustraciones de libros. Realiz贸 una colecci贸n de estampas de aves, para el pr铆ncipe Baltasar Carlos, siempre firmaba sus obras. Entre finales del siglo XVII y principios del XVIII destac贸 la miniaturista sevillana Mar铆a de la Concepci贸n Vald茅s Carrasquilla, hija del pintor Vald茅s Leal y de la pintora Isabel Carrasquilla. Mientras tanto en la corte ten铆a gran 茅xito como escultora de c谩mara de Carlos II y de Felipe V Luisa Ignacia Rold谩n, hab铆a aprendido el oficio con su padre, el escultor Pedro Rold谩n.

De importancia fue el trabajo como miniaturista en la corte de Felipe V, de la artista napolitana Mar铆a Men茅ndez, hija de Antonio Men茅ndez, pintor de c谩mara del mismo rey. A帽os m谩s tarde destaca en Madrid Ana Mar铆a Mengs, como retratista y miniaturista, hija del pintor de c谩mara de Carlos III, Anton Rafael Mengs. Fue pintora de c谩mara del infante don Luis, ingres贸 en la Academia de Bellas Artes de San Fernando como acad茅mica de honor y m茅rito.

Mencionamos as铆 mismo a la que se cree que es la hija natural de Goya, Mar铆a del Rosario Weiss. Fuera su hija o no, la cuid贸 y educ贸 desde los siete a帽os, cuando Goya se exili贸 en Burdeos, ella le acompa帽贸. Cuando volvieron a Madrid, Weiss comenz贸 a tener reconocimiento, ingres贸 como miembro honorario en la Academia de San Fernando y dio clases de pintura a la reina Isabel II. Muri贸 muy joven, por lo tanto no podemos saber hasta d贸nde habr铆a llegado.

Por el resto de Europa acurre lo mismo, encontramos mujeres e hijas de artistas de las que podemos decir que demostraron ser grandes artistas por meritos propios como: Lievina Teerlinck, era hija de uno de los pintores de c谩mara de Enrique VIII, Margarethe van Eyck, era la hermana de los pintores Jan y Hubert van Eyck, Antonia Uccello, hija de Paolo Uccello, Marietta Tintoretta hija de Tintoretto, la pintora Artemisia Gentileschi hija de Orazio. Todas aprendieron el oficio en los talleres familiares, pero otras artistas sucesivamente se les fueron uniendo, pudieron vivir de su trabajo a pesar de las trabas que encontraron para ello, fueron reconocidas y gozaron de 茅xito. Muchas de sus obras fueron atribuidas a los talleres en los que trabajaron, o a su cara visible. Pero al final fueron condenadas al olvido.

Toda esta situaci贸n empez贸 a cambiar hacia 1970, gracias a una activa historiograf铆a feminista. Se ha ocupado de buscar documentaci贸n al respecto, datos fiables, que han obligado a rectificar muchas autor铆as. Rectificando as铆 las injusticias hist贸ricas cometidas. El proceso contin煤a, un ejemplo de ello es la pintora holandesa Judith Leyster, a pesar de que todos su cuadros estaban firmados con su anagrama, algunos de ellos fueron atribuidos a Rembrandt o a Frans Hals. Lo mismo ha pasado con las alumnas del pintor David, muchos de sus trabajos le fueron atribuidos a 茅l. O el de Artemisia Gentileschi, que muchas de sus obras pasaron por ser de su padre, y de otros pintores. Lavinia Fontana, sus obras fueron atribuidas a Tiziano. Como ven la lista ser铆a largu铆sima de enumerar.

Es en el siglo XV cuando empieza a cambiar la valoraci贸n social de los artistas, y que m谩s tarde se va afianzando en el Renacimiento y en el Barroco. La reivindicaci贸n de los artistas es que la pintura, escultura y arquitectura, fueran consideradas artes liberales. No eran actividades mec谩nicas sino intelectuales, as铆 se separaban de los artesanos y los gremios medievales. Otro problema era el cobro por la obra que se realizaba, para que no se considerara un oficio, se buscaba la protecci贸n de la monarqu铆a o de la nobleza, este fue el caso de la pintora Sofonisba Anguissola en la corte espa帽ola.

Las revoluciones y los cambios que se sucedieron durante el siglo XVIII, propiciaron avances en la ense帽anza. Hubo artistas que se convirtieron en profesoras como la pintora Ad茅la茂de Labille-Guiard. Pero las mujeres segu铆an teniendo problemas para poder acceder a las Academias. Y las que lo hac铆an se les impon铆an restricciones, no pod铆an acudir a las clases de desnudo. En este caso se vieron las artistas Angelica Kauffmann y Elisabeth Louis Vig茅e-Lebrun. Con lo cual su formaci贸n se mermaba en relaci贸n con sus compa帽eros masculinos, ya que ellas no pod铆an tener conocimiento sobre la anatom铆a humana. Por eso cultivaban g茅neros llamados menores, como el paisaje, retrato, bodegones, no pudiendo acceder a los Salones o concursos. Tampoco pod铆an realizar viajes para complementar su formaci贸n, una mujer sola no pod铆a hacer nada.

Las mujeres artistas son muy numerosas en el siglo XIX, consiguen m谩s derechos sociales y laborales. Pero viven con una fuerte contradicci贸n la imposici贸n del modelo victoriano como 谩ngel del hogar. Siguen los mismos problemas para acceder a las Academias, pero aparecen sociedades m谩s liberales en las que las mujeres participan, tambi茅n asociaciones de mujeres artistas, que se crean para defender sus derechos. Cada vez m谩s mujeres artistas tienen su propio taller. Acceden a las Escuelas de Bellas Artes en la segunda mitad del siglo, con la inscripci贸n m谩s cara para ellas, y la prohibici贸n de pintar del natural. Impresionistas destacadas fueron Berthe Morisot y la americana Mary Cassatt.

En los inicios del siglo XX las vanguardias art铆sticas propician un acercamiento de las mujeres artistas. Ya pueden acceder a las escuelas art铆sticas, participan en concursos y exposiciones, pueden trabajar con modelos desnudos. Da la impresi贸n de que se vive una situaci贸n normalizada, pero no es as铆, el mundo del arte sigue siendo gestionado por hombres, en todas sus facetas. Por ejemplo los cr铆ticos en vez de ser mordaces, halagan y de esa forma convierten a la artista en objeto decorativo que adem谩s es artista. Esta es una constante en todos los siglos. El siglo XX es el siglo de la liberaci贸n de la mujer, el feminismo logra grandes avances. Pero no a principios de siglo, las mujeres artistas siguen a la sombra de los hombres. Todav铆a se habla de Sonia Terk como la mujer de de Robert Delaunay o a Gabrielle M眉ller ligada sentimentalmente a Wassily Kandinsky, a Lee Krasner con Jackson Pollock, etc茅tera. Hab铆a grandes diferencias, en Par铆s en 1908 se celebra la primera retrospectiva femenina, en Espa帽a se celebra en 1946.

En Rusia, las encontramos trabajando en el suprematismo y en el constructivismo, son Natalia Goncharova y Alexandra Exter. En el expresionismo alem谩n, encontramos a Kahte K枚llwitz, en el cubismo destacaba la espa帽ola Mar铆a Blanchard. El surrealismo acogi贸 a, Remedios Varo, Meret Oppenheim, Dora Maar, Leonora Carrington, Maruja Mallo, o Claude Cahun. Algunas se han convertido en estrellas en el mercado del arte como, Louise Bourgeois, Cindy Sherman o Marlene Dumas, pero siempre a un precio m谩s bajo que los hombres. No podemos olvidar a las artistas 脕ngeles Santos, Camille Claudel y Suzanne Valadon. O a Rachel Ruysch, su obra en su 茅poca era m谩s cotizada que la de su coet谩neo Rembrandt. A Frida Kahlo y Unica Z眉rn, Popova, Hilma Auf Klint, Tamara de Lempicka, Ana Mendieta, Guerrilla Girls, Annie Spinkle鈥

Hemos tenido que sintetizar mucho, pero lo que quiere dejar claro el art铆culo, es la falta de reconocimiento que han tenido las mujeres artistas. Algo que todav铆a en el siglo XXI sigue sin estar superado. Y el triste papel que ha jugado la historia del arte que las releg贸 al olvido, casi siempre escrita por hombres. La falta de visibilidad de las mujeres artistas no ser谩 posible si nuestra sociedad sigue sin ser igualitaria para ambos sexos.

Bibliograf铆a:

CASO, 脕ngeles (2005), Las olvidadas. Una historia de mujeres creadoras, Barcelona, Editorial Planeta, p. 145-178.

COMBAL脥A DEXEUS, Victoria (2006), Amazonas con pincel. La vida y la obra de las grandes mujeres artistas desde los albores del renacimiento al siglo XXI, Barcelona, Editorial Destino.

DE DIEGO, Estrella (1987), La mujer y la pintura del XIX espa帽ol (Cuatrocientas olvidadas y algunas m谩s), Madrid, C谩tedra.

http://www2.uned.es/biblioteca/mujer_arte/introduccion.html

FUENTE: LOS OJOS DE HIPATIA