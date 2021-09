–

De parte de Kurdistan America Latina September 22, 2021 82 puntos de vista

La retirada de Turqu铆a del Convenio de Estambul para la protecci贸n de las mujeres contra la violencia demuestra, una vez m谩s, la necesidad de autoorganizaci贸n de la autodefensa de 茅stas en el norte de Kurdist谩n (Bakur) y en territorio turco.

El movimiento de mujeres representa la vanguardia de la resistencia contra el r茅gimen de los partidos pol铆ticos AKP/MHP, y lidera constantemente las protestas.

La Red de Defensa de las Mujeres tom贸 la iniciativa al organizar los Seminarios de Autodefensa Feminista (F脰S, por sus siglas originales). Estos seminarios tratan tanto de la autodefensa contra los hombres como contra el r茅gimen turco. Las participantes tambi茅n salen a la calle para dar a conocer sus propias experiencias y lo que han aprendido.

La agencia de noticias ANF 鈥嬧媓abl贸 con algunas de estas mujeres, tanto sobre la salida de la Convenci贸n de Estambul como sobre los seminarios que les han cambiado la vida a en ellas. Las mujeres describen la importancia de estos espacios para el desarrollo de la conciencia, especialmente en sus propias vidas. La mayor铆a de las participantes ya han experimentado violencia en su contra, ya sea en su juventud o en el trabajo.

Nevin tiene 35 a帽os y es madre de tres hijas. Lleva seis a帽os divorciada de su marido. Intenta ganarse la vida por su cuenta y trabaja en el comedor de una empresa. Nevin dice que la mayor铆a de los hombres en su trabajo la someten a mucha opresi贸n, aunque sin saberlo. Al conocer la salida de Turqu铆a de la Convenci贸n de Estambul, recuerda que 鈥渘unca me hab铆a sentido tan desesperada e impotente鈥.

鈥淐uando le铆 esta noticia, sent铆 que el mundo se estaba derrumbando 鈥揷uenta-. Me sent铆 como si estuviera en un gran agujero. Quiero decir, estaba asustada porque la Convenci贸n fue una gran esperanza para nosotras las mujeres, que ya estamos en riesgo en todos los 谩mbitos. Ahora, este enfoque es una invitaci贸n abierta al feminicidio. Est谩n poniendo a las mujeres en la l铆nea y transmitiendo que puedes matarlas y violarlas como quieras鈥.

鈥淧or supuesto, hay otro lado 鈥揳grega Nevin-. Asistimos a las protestas como mujeres. Incluso recibo mensajes de conservadoras en las redes sociales, que me dicen que les avise cuando vuelva a ir a la protesta. Ya sea que sepan mucho sobre feminismo o no, las mujeres est谩n alzando la voz, y eso est谩 convirtiendo el miedo en esperanza. Creo que las mujeres har谩n que el gobierno d茅 un paso atr谩s鈥.

Nevin contin煤a: 鈥淟os seminarios de autodefensa feminista a los que he asistido me han dado mucho. Cocino en un lugar con muchos hombres. La forma en que las personas con las que trabajo ven a las mujeres, es lo que podemos llamar el promedio en Turqu铆a. Despu茅s de participar en los seminarios, constru铆 un muro invisible a mi alrededor. Aprend铆 mucho sobre la invasi贸n de la privacidad en el seminario鈥.

鈥淐uando eres una mujer liberada, su actitud hacia ti cambia 鈥揺xplica-. Para ellos, entonces eres una mala mujer que rompe las reglas de la sociedad. Me llaman hermana mayor, pero le dan a la palabra un significado diferente. Por ejemplo, miro la insistencia constante de los hombres en una relaci贸n de manera muy diferente antes de los F脰S. Ni siquiera se me ocurri贸 considerar una violaci贸n a la privacidad como una violaci贸n a los derechos. Pens茅: 鈥楤ueno, est谩 enamorado y por eso insiste鈥. Pero despu茅s de asistir a los F脰S, me di cuenta de que el hombre entonces no reconoce mi voluntad鈥.

Nevin asegura que 鈥渓as mujeres deben protegerse unas a otras鈥, ya que 鈥渘o hay otra forma鈥. 鈥淭odas deben aprender a usar cualquier cosa que se encuentre cerca como arma 鈥揳severa-. No tenemos nada m谩s que la defensa propia y entre nosotras. Cuando una mujer va a la comisar铆a a denunciar, incluso los polic铆as la miran con odio y hablan en tono degradante, preguntando qu茅 tipo de mujer es para denunciar a su marido鈥.

鈥淧or tanto, la leg铆tima defensa es nuestro derecho 鈥搑emarca-. No puedo ir a la misma ciudad donde vive mi esposo divorciado, porque all铆 corro peligro de muerte. He estado viviendo lejos de mi ciudad natal durante seis a帽os, tanto por mi familia como por mi ex marido. Esta es una gran injusticia, una violaci贸n de derechos. Yo he pasado por esto, y hay mujeres que han pasado por cosas mucho peores. Cuid茅 de mis tres hijas durante seis a帽os, as铆 que la Convenci贸n de Estambul es nuestra, y digo que la recuperaremos鈥.

A su vez, para Esen, de 32 a帽os, participar en los F脰S signific贸 un salto de conciencia. La joven expresa que un Estado social no deber铆a abolir los derechos de las mujeres, sino ampliarlos. 鈥淎bolieron por completo los derechos de las mujeres en lugar de ampliarlos como deber铆an haberlo hecho 鈥揳punta-. Como muchas, yo no conoc铆a nuestros derechos, as铆 que particip茅 en un F脰S. De hecho, ni siquiera somos conscientes de las numerosas violaciones de derechos contra nosotras. Entonces me di cuenta de que muchas cosas nos son impuestas indirectamente por la sociedad y la familia, silenci谩ndonos鈥.

Esen especifica que 鈥渆sto se trata principalmente siempre de mensajes contradictorios que se utilizan para mantenernos a las mujeres en la impotencia. A las mujeres se nos ha ense帽ado desde una edad temprana que debemos dejar de ir a las multitudes o los lugares solitarios porque es peligroso. Entonces, 驴qu茅 debo hacer? 驴No ir a las multitudes o no ir a lugares solitarios? Nos dijeron que no habl谩ramos demasiado, pero si tenemos un problema, debemos decirlo鈥.

鈥淓ntre estas dos alternativas, la mujer decide guardar silencio en el tiempo. Y luego alguien se te acerca y te dice: 鈥樎縋or qu茅 esperaste dos a帽os para decir eso?鈥 鈥揺jemplifica-. Nada ha sido f谩cil para nosotras. Por supuesto, no est谩 bien que la defensa nos quede solo a nosotras, aqu铆 somos ciudadanas y no tenemos m谩s remedio que defendernos鈥.

Otra mujer del seminario, que no quiso dar su nombre por razones de seguridad, afirma: 鈥淢e alegro de haber participado en el F脰S, porque al menos aprend铆 c贸mo los hombres violan mis derechos y qu茅 puedo hacer al respecto; c贸mo puedo trazar mis propios l铆mites. Me di cuenta de que si un hombre sigue presionando a pesar de que dije 鈥榥o鈥, no est谩 respetando mi voluntad鈥.

鈥淪ol铆a 鈥嬧媝ensar que el hombre lo hac铆a porque me amaba, pero ahora lo miro diferente. Al aprender estas cosas, creo que la lucha de las mujeres es totalmente leg铆tima 鈥搑emarca-. Especialmente, a la luz del hecho de que el gobierno se ha puesto del lado de los hombres que nos violentan, que nos hacen la vida un infierno, y el Estado incluso las protege y las premia con impunidad. Por eso nunca renunciaremos a la Convenci贸n de Estambul ni a nuestros derechos鈥.

FUENTE: Roni Aram / ANF / Edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

