A instancias del movimiento de mujeres kurdas, los d铆as 5 y 6 de noviembre se celebr贸 la 2陋 Conferencia Internacional de Mujeres bajo el lema 鈥淣uestra revoluci贸n: liberar la vida鈥. Mujeres de todo el mundo se reunieron en Berl铆n y decidieron juntas que todas las mujeres deb铆an luchar con una sola voz.

Despu茅s de haber asistido a muchas conferencias de mujeres hasta ahora, debido a mi experiencia de trabajo en JINHA, 茅sta ha sido la primera conferencia en la que me he sentido triste y feliz al mismo tiempo, con el esp铆ritu roto, pero tambi茅n fuerte. El motivo principal era sentir conmigo en todo momento la presencia de Nagihan Akarsel, cuya muerte a煤n no puedo aceptar, a trav茅s de su sonrisa, y su foto colgada en la sala de conferencias. En un momento en el que sent铆a que me iba a asfixiar en este continente fr铆o, gris y asfixiante de Europa, esta conferencia fue un respiro de dos d铆as para m铆, y estoy segura de que en esa sala donde las mujeres gritaban 鈥渘o est谩s sola, lev谩ntate鈥, tambi茅n lo era para todas las mujeres presentes.

Todas las mujeres que luchan saben que Europa no es realmente una tierra de 鈥渓ibertad y democracia鈥 como se dice. Celebrar una conferencia de este tipo en este lugar, donde las almas de las mujeres atrapadas entre muros de cristal invisibles est谩n tan comprimidas, y ofrecer esperanza, no s贸lo para las tierras kurdas, sino tambi茅n para las mujeres de todo el mundo, es un paso revolucionario muy valioso.

En efecto, mientras la conmoci贸n por el levantamiento popular en Rojhilat, Ir谩n, tras la muerte de Jina Mahsa Amini, asesinada por el r茅gimen iran铆, se extiende por todo el mundo, las mujeres kurdas, creadoras del lema 鈥淛in Jiyan Azad卯鈥, recientemente adoptado por todas, explican c贸mo esta filosof铆a es muy importante para nosotras, las mujeres.

Tambi茅n fue la conferencia adecuada, organizada en el momento oportuno, como respuesta a los atajos ideados al uso de la cultura popular, al populismo creado en los Estados masculinos neoliberales, que no profundiza en la filosof铆a del eslogan 鈥淛in Jiyan Azad卯鈥, tratando de vaciarlo de su significado. Es importante destacar que las creadoras de esta filosof铆a siguen en las filas de la guerrilla, luchando por la libertad del pueblo, y siguen pasando sus a帽os en la c谩rcel, y que esto es un regalo para las mujeres de todo el mundo. Tambi茅n fue muy importante se帽alar que este lema es el legado de Nagihan Akarsel, que dedic贸 35 a帽os al movimiento de las mujeres kurdas y fue asesinada en la ciudad de Sulaymaniyah, en el Kurdist谩n federal, por esta causa, y de las miles de mujeres kurdas que, como ella, tambi茅n perdieron la vida.

Por eso, esta conferencia fue tan valiosa para crear una gran din谩mica central, para reunirnos con las mujeres que dicen 鈥渧amos, dame la mano鈥, para levantarnos de nuevo, para no sucumbir a nuestro sufrimiento, tras la p茅rdida de las amigas que perdemos cada d铆a. Como una de las personas que conoci贸 a Nagihan a lo largo de los a帽os, que aprendi贸 mucho de ella y que calent贸 sus corazones con su esp铆ritu de camarader铆a, escucharla hablar sobre la experiencia de la lucha de las mujeres en una sala en la que estaba colgado su retrato, cre贸 un intenso sentimiento para m铆 y para todos sus amigas presentes.

El discurso de apertura de la portavoz del Movimiento de Mujeres Kurdas en Europa (TJK-E), Melike Ya艧ar, dirigido a las mujeres de todos los colores, fue saludado con largos minutos de aplausos, y con l谩grimas: 鈥淪aludo con todo mi entusiasmo a esta comunidad generosamente dispuesta, que encuentra la necesidad de asemejarse bajo el mismo cielo, y que, con cercan铆a de coraz贸n, reduce las distancias entre fronteras, lenguas, climas y geograf铆as, para creer en la otra, confiar en la otra y trabajar juntas鈥.

Cientos de mujeres presentes en la sala hab铆an llegado a la conferencia despu茅s de haber emprendido largos viajes, como si se tratara de un ritual anual, para fortalecerse y alimentarse mutuamente entre mujeres, y luego regresar a sus lejanas zonas de resistencia donde tienen obligaciones. Por eso, el hecho de que Melike se dirigiera a las mujeres como 鈥渧oluntarias generosas鈥, calent贸 el coraz贸n de las mujeres.

Sent铆 que con esta conferencia pod铆amos aliviar, aunque fuera un poco, el dolor de nuestros corazones heridos despu茅s de que nos quitaran a Nagihan. Ser testigo de la determinaci贸n de sus compa帽eras que contin煤an su lucha tras ella, desde el lugar donde la dej贸, me hizo sentirme orgullosa y honrada una vez m谩s. Escuch茅 el coraz贸n palpitante de las mujeres que han luchado con Nagihan en el mismo campo durante a帽os, vi c贸mo se manten铆an erguidas y rectas en el escenario, a pesar del dolor lacerante de sus corazones, escuch茅 los nuevos m茅todos de resistencia que presentaron a las mujeres del mundo. Escuch茅 sus discursos que me recordaron las palabras de Nagihan sobre la revoluci贸n. 鈥淪i creemos, suceder谩鈥. Me dec铆a a m铆 misma que he aprendido mucho de ellas y que pertenezco a esta lucha.

脩izol Lonko, de la comuna de Cunca, del pueblo mapuche

Al escuchar a cientos de mujeres que compart铆an sus propias experiencias de lucha, donde las definiciones de democracia y libertad son diferentes entre s铆, descubrimos una vez m谩s que nuestras historias son muy similares, aunque pertenezcamos a tierras distintas. Por ejemplo, al escuchar a 脩izol Lonko, miembro de la Comuna Cunca del pueblo mapuche, cuyas tierras est谩n ocupadas por Argentina y Chile, sent铆 que ella ten铆a una historia similar con las mujeres kurdas de una o dos generaciones anteriores a la m铆a. Cuando se dirigi贸 a los cientos de mujeres presentes en la sala, tanto su determinaci贸n, a su manera de expresarse, como sus palabras de cr铆tica al feminismo europeo, fueron casi como una lecci贸n.

鈥淣uestro abrazo a la naturaleza se criminaliza鈥

脩izol dijo que antes de la ocupaci贸n de sus tierras, las mujeres pioneras estaban presentes en todos los 谩mbitos de la vida. 鈥淣uestras tierras han sido ocupadas durante a帽os. Dicen que no creemos en Dios, que no somos civilizadas, que estamos en contra de la tecnolog铆a y que somos reaccionarias. Se criminaliza nuestro entrelazamiento con la naturaleza. Criminalizan el hecho de que nos consideremos parte de la tierra. Al definirnos como ignorantes y campesinas, pretenden 鈥榤odernizarnos鈥 y as铆 expulsarnos f谩cilmente de nuestra tierra. Pero no puedo vivir sin estar en la naturaleza, sin el verde, sin la tierra. No podemos entender una vida as铆. Hay muchas personas en el mundo que ahorran dinero. Pasan su tiempo ahorrando dinero y pasan su vida. No podemos comer dinero. Las monedas son duras, las de papel saben mal鈥.

鈥淓l mundo guarda silencio sobre la ocupaci贸n de nuestra tierra鈥

鈥淐uando era una ni帽a, mi madre ya estaba en la c谩rcel. Aprend铆 de la resistencia de mi madre. Mi casa fue quemada cinco veces por los colonialistas. Cada vez que esto ocurre, reconstruyo mi propia casa con mis propias manos. Queremos vivir en nuestra tierra, libremente. Claro que he sufrido mucho, pero digo esto: el dolor que no mata te hace m谩s fuerte鈥.

La parte m谩s relevante del discurso de 脩izol fue su perspicaz cr铆tica a la perspectiva est谩ndar de 芦ayuda禄 de Europa y a la no inclusi贸n y elitismo del feminismo europeo: 鈥淣uestras tierras est谩n ocupadas y el mundo guarda silencio al respecto. A veces la ayuda de la ONU llega porque somos pobres. Pero no nos conocen. Por ejemplo, vienen con jeringuillas en la mano y dicen 鈥榲amos a vacunar a todo el mundo鈥. Nunca nos hemos vacunado y no queremos hacerlo鈥.

鈥淢iles de mapuches est谩n en prisi贸n鈥

鈥淧ero, al mismo tiempo, la perspectiva feminista tambi茅n es problem谩tica. No me malinterpret茅is, no estoy en contra del feminismo, pero quiero que nos entend谩is mejor. Cuando nos mir谩is, se crea una imagen de nosotros en vuestra mente. Cuando nos mir谩is, parece que est谩is mirando un cuadro. Nos encontr谩is interesantes. En otras palabras, la visi贸n que tiene Europa de nosotros es similar a la de quienes nos explotan. Pero les pido su solidaridad. Miles de mapuches est谩n actualmente en prisi贸n. Por favor, escr铆banles cartas de solidaridad. Y, una vez m谩s, escriban a los Estados de Argentina y Chile que est谩s en contra de que nos exploten鈥.

Dilar Dirik, soci贸loga pol铆tica y escritora kurda

Mientras que la cr铆tica de 脩izol al feminismo es un punto compartido por las mujeres kurdas, la escritora y soci贸loga pol铆tica Dilar Dirik habl贸 sobre el movimiento de las mujeres kurdas, y dijo: 鈥淰uestro inter茅s por el movimiento de las mujeres kurdas y las luchadoras kurdas ha aumentado ciertamente despu茅s de ver la lucha que est谩n llevando a cabo contra ISIS, que ha demostrado ser una amenaza para todo el mundo鈥. Destac贸 la importancia de la cercan铆a de las luchas de las mujeres del mundo con las de las mujeres kurdas, pero que el Movimiento Femenino Europeo no es lo suficientemente proactivo contra las continuas violaciones de los derechos, fue una observaci贸n pertinente. Volvi贸 a insistir en la necesidad de que el movimiento de mujeres en Europa lidere un desaf铆o radical en sus propios pa铆ses, preguntando: 鈥溌縎aben que el Movimiento por la Libertad de Kurdist谩n est谩 actualmente criminalizado en Alemania? Las mujeres que organizan esta conferencia tienen que presentarse en las comisar铆as todos los d铆as鈥. Son cuestiones que requerir铆an un debate y llegar a conclusiones serias.

鈥淓l feminismo liberal crea perfiles de 茅lite鈥

Como dijo Dilar Dirik, el movimiento feminista deber铆a preguntarse, m谩s all谩 de la simpat铆a rom谩ntica por las mujeres kurdas que luchan en Oriente Medio, c贸mo las armas, los veh铆culos blindados y las bombas qu铆micas producidas en su propio pa铆s van a parar a organizaciones terroristas como ISIS y a los Estados que las utilizan contra los kurdos y contra muchos otros pueblos oprimidos. Y, justo en este punto, las siguientes palabras de Dilar Dirik son una importante cr铆tica al feminismo: 鈥淎qu铆 es exactamente donde los movimientos europeos de liberaci贸n de la mujer deber铆an desempe帽ar un papel m谩s proactivo. Las mujeres deben preguntarse: 鈥樎縬u茅 papel desempe帽a mi Estado en la formaci贸n de Daesh y muchas otras organizaciones, 驴c贸mo se forman estas organizaciones?鈥. Hoy en d铆a, todo el mundo se define como 鈥榝eminista鈥. Pero esto no es una realidad. Lo que m谩s nos aleja es el feminismo liberal. El feminismo liberal crea perfiles de 茅lite. Para organizar esta conferencia, no hemos pedido ni un solo c茅ntimo a ning煤n Estado, a ning煤n rico ni a ning煤n partido pol铆tico. Porque como mujeres activistas, no queremos hablar a la sombra de su dinero鈥.

鈥淭enemos que luchar juntas鈥

鈥淪omos aut贸nomas. Nuestro trabajo es la revoluci贸n y la radicalizaci贸n; tambi茅n es impedir la formaci贸n del movimiento feminista liberal. Cuando decimos 鈥榬evoluci贸n鈥 no estamos hablando de algo abstracto. Tenemos que definir una nueva revoluci贸n y alejarnos del pensamiento euroc茅ntrico. Nuestra lucha es colectiva, tenemos que luchar juntos. Debemos luchar contra el genocidio ideol贸gico, nuestros s铆mbolos y consignas no pueden ser robados por el sistema. Las combatientes kurdas entran en Hollywood como una forma de entretenimiento, pero al mismo tiempo, cuando son asesinadas con productos qu铆micos, nadie habla de ello. Entonces, 驴por qu茅 lo hacen? Por un lado, se quiere utilizar su poder: lo utilizan sobre todo los movimientos de derecha. 驴C贸mo utilizan los Estados los movimientos sociales para sus propios intereses? 驴Qu茅 sistemas feministas se oponen realmente al sistema, y qui茅nes sirven a la l贸gica del Estado? Quiero hacer una pregunta: 驴comprendemos realmente la l贸gica que cre贸 Daesh? Aunque estemos lejos de Oriente Medio, como mujeres tenemos que hacernos esta pregunta: 驴qu茅 cre贸 Daesh? Si no encontramos una respuesta a esta pregunta, surgir谩n organizaciones como Daesh en cada 茅poca鈥.

Los duros retos de las mujeres

Despu茅s de escuchar muchas otras experiencias, desde la lucha del pueblo mapuche contra la destrucci贸n de sus tierras e identidades, hasta la lucha feminista y LGBTIQ+ en Argentina, escuchando las cr铆ticas de Shadia Abdulmunim y Anjila al-Maamari sobre la pol铆tica de Sud谩n y Yemen, y el silencio global sobre la guerra en Yemen, todas las mujeres participantes sintieron ciertamente lo vasto y dif铆cil que es el 谩mbito de la lucha de las mujeres.

Al escuchar lo que compartieron las mujeres de Oriente Medio sobre el r茅gimen opresivo contra las mujeres y los pueblos minoritarios en sus pa铆ses, con la contribuci贸n de la copresidenta del PYD en Rojava, Asya Abdullah, que transmiti贸 sus experiencias y las del Movimiento de Mujeres Kurdas, se puso de manifiesto la importancia de la vida democr谩tica, ecol贸gica y no sexista, no s贸lo para los kurdos, sino para Oriente Medio en particular, y para todo el mundo en general. Adem谩s, los mensajes de las luchadoras kurdas que asistieron a la conferencia por transmisi贸n de v铆deo desde las monta帽as del Kurdist谩n, Rojhilat y del Kurdist谩n del Sur crearon una gran sinergia en la sala.

Resultar铆a muy valioso que las mujeres, que recibimos una gran fuerza de esta conferencia, nos march谩ramos para volver a reunirnos en futuras concentraciones con una determinaci贸n similar de luchar bajo el mismo techo en estos lugares neoliberales, y supuestamente democr谩ticos, pero en realidad divisivos y opresivos, como Europa. Con esta conferencia, se nos record贸 una vez m谩s que no debemos olvidar nunca que tenemos miles de compa帽eras que nos tienden la mano cada vez que nos sintamos d茅biles y nos dicen: 鈥淣o est谩is solas, cantemos juntas nuestra consigna de resistencia: Jin Jiyan Azad卯鈥.

FUENTE: Zehra Dogan / Kedistan / Traducci贸n: Rojava Azadi Madrid / Edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

